Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Kreditvermittlung

1 Geltungsbereich, vorrangige Abreden, Geltung von Bedingungen von Drittanbietern



1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge über die Kreditvermittlung zwischen Kreditinteressenten (nachfolgend „Kunde“) und Kredite24 Service GmbH, Erika-Mann-Straße 62-66 in 80636 München (nachfolgend "KREDITE24").

1.2 KREDITE24 schließt Verträge nur mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB ab, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, unbeschränkt geschäftsfähig sind und ausschließlich auf eigene Rechnung handeln.

1.3 Individuelle Abreden zwischen dem Kunden und KREDITE24 gehen diesen AGB vor.

1.4 Für bestimmte optionale Leistungen (digitaler Kontoauszug (Ziffer 3.7.5.), digitale Legitimation (Ziffer 3.7.6) und qualifizierte elektronische Signatur (Ziffer 3.7.7)) gelten ergänzende Bedingungen von Drittanbietern. Auf diese Bedingungen wird in den Ziffern 3.7.5 bis 3.7.7 jeweils gesondert verwiesen.

2 Vertragssprache, Vertragsschluss, Leistungsgegenstand, Vertragspartner des Kreditvertrags



2.1 Die Vertragssprache ist deutsch.

2.2 Durch Anklicken der Checkbox „Hiermit beauftrage ich die KREDITE24 Service GmbH („KREDITE24“) mit der kostenlosen Kreditvermittlung und akzeptiere die AGB“ und nachfolgendem Klicken des Buttons „weiter“ schließt der Kunde einen Kreditvermittlungsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) mit KREDITE24 ab. Mit Abschluss des Vertrags beauftragt der Kunde KREDITE24 nicht exklusiv mit Vermittlungsleistungen zu seinen individuellen Finanzierungsbedürfnissen, insbesondere mit der Vermittlung von Verbraucherkrediten. Vor Abgabe seiner Annahmeerklärung kann der Kunde die von ihm eingegebenen Informationen überprüfen und etwaige Fehler korrigieren.

2.3 KREDITE24 gewährt dem Kunden selbst keine Kredite. KREDITE24 tritt ausschließlich als Vermittler von Krediten auf. Im Falle einer Kreditgewährung kommt ein Kreditvertrag ausschließlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Kreditinstitut zustande. Hierfür gelten die jeweiligen Vertragsbedingungen / Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Kreditinstituts.

2.4 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Abschluss eines Kreditvertrags.

3 Leistungen von KREDITE24, kooperierende Kreditinstitute



3.1 KREDITE24 vereinbart mit verschiedenen Kreditinstituten die Vermittlung speziell entwickelter Kreditprodukte, die von diesen Kreditinstituten auf die Anforderungen von KREDITE24 Kunden zugeschnitten sind und im sogenannten „White-Labeling“ auch unter besonderen Produktnamen von KREDITE24 vermarktet werden können (nachfolgend „KREDITE24 Produkte“).

3.2 KREDITE24 gibt dem Kunden die Möglichkeit, alle zur Vermittlung von Verbraucherkrediten ( KREDITE24 Produkte) und damit einhergehenden notwendigen Daten und Unterlagen direkt über die KREDITE24 Plattform einzugeben oder sie durch einen anderen mit KREDITE24 kooperierenden Kreditvermittler erfassen und dann an KREDITE24 übermitteln zu lassen. KREDITE24 leitet diese im Namen des Kunden als dessen unverbindliche Kreditanfrage an das entsprechende Kreditinstitut des vom Kunden ausgewählten KREDITE24 Produkts zur Ermittlung eines individuellen Kreditangebots weiter, es sei denn, eine Krediterteilung scheitert bereits an der Nichterfüllung grundsätzlicher Bedingungen (harter Annahmekriterien) des jeweiligen Kreditinstituts (vgl. Ziffer 3.7.1). Eine Bestätigung des Eingangs dieser unverbindlichen Kreditanfrage stellt kein Angebot seitens des jeweiligen Kreditinstituts dar.

3.3 KREDITE24 erbringt für den Kunden hinsichtlich seiner individuellen Finanzierungsbedürfnisse persönliche Vermittlungsleistungen, nämlich:

Unterstützung bei der Erfassung von Antragsdaten und -unterlagen

Schufa-neutrale Ermittlung und Optimierung individueller Kreditkonditionen



Vermittlung von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten und -produkten



Hilfestellung beim Abschluss von Kreditverträgen



Unterstützung bei der Umschuldung bestehender Verbindlichkeiten



Informationen zu bestehenden Kreditverträgen



Information über aktuelle bzw. neue Kreditangebote und Sonderkonditionen



Vermittlung von Anschlussfinanzierungen und Aufstockungen

Vermittlung von Restkreditversicherungen

Diese Leistungen dienen ausschließlich der Erleichterung einer selbständigen Entscheidung des Kunden, ob und welche Finanzierung er über KREDITE24 vermittelt bekommen und abschließen möchte.



3.4 Der Kunde ist explizit NICHT zum Abschluss eines Kreditvertrags verpflichtet, auch wenn er Vermittlungsleistungen von KREDITE24 in Anspruch nimmt.

3.5 KREDITE24 kann den Kunden zur Erbringung der Vermittlungsleistungen per E-Mail, per SMS oder anderer Kurznachricht, telefonisch oder postalisch kontaktieren.

3.6 KREDITE24 ist nicht befugt, im Zusammenhang mit dem Vertrag erlangte Kenntnisse an unbeteiligte Dritte weiterzugeben, außer eine Weitergabe ist zur Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen oder vertraglichen Pflichten von KREDITE24 erforderlich.

3.7 Darüber hinaus verpflichtet sich KREDITE24 zu folgenden Vermittlungsleistungen:

3.7.1 Prüfung gegen Annahmekriterien der KREDITE24 ProdukteKREDITE24 gleicht die vom Kunden eingegebenen und übermittelten Daten mit den grundsätzlichen Bedingungen (harte Annahmekriterien) für die Vergabe von Verbraucherkrediten ( KREDITE24 Produkte) der einzelnen Kreditinstitute ab. Fällt dieser Abgleich negativ aus, findet keine Datenübermittlung bzw. Anfrage an das jeweilige Kreditinstitut statt. Dies dient in erster Linie der Vermeidung nicht notwendiger Datenübermittlungen.

3.7.2 Datenübermittlung von KREDITE24 an KreditinstituteSind die grundsätzlichen Bedingungen für die Vergabe von Verbraucherkrediten ( KREDITE24 Produkte) der einzelnen kooperierenden Kreditinstitute hingegen erfüllt, werden die Daten über verschlüsselte digitale Schnittstellen zum Zwecke der Prüfung und Entscheidung über konkrete Kreditangebote an die ausgewählten Kreditinstitute übermittelt.

3.7.3 Datenübermittlung von Kreditinstituten an KREDITE24KREDITE24 empfängt von den Kreditinstituten die unverbindlichen Kreditangebote für den Kunden zur Darstellung und Weiterleitung an den Kunden. Darüber hinaus verpflichtet sich KREDITE24 zum Empfang und zur Nutzung folgender Informationen, soweit sie tatsächlich von den Kreditinstituten übermittelt werden:

Angaben über den Status der Kreditanfrage

Entscheidung über das Zustandekommen eines Kreditvertrags

Status als Bestandskunde der Kreditinstitute

Für den Kreditantrag notwendige Unterlagen und Nachweise

Für den Kreditantrag fehlende Unterlagen und Nachweise

Im Zusammenhang mit der konkreten Kreditanfrage stehender Schriftverkehr der Kreditinstitute

Mögliche Alternativangebote der Kreditinstitute mit veränderten Produktparametern (z.B. alternative Kreditsumme, alternative Laufzeit)

Die Nutzung der obengenannten Informationen ist auf die Zwecke der Erfüllung der in dem Vertrag bestimmten Vermittlungleistungen gegenüber dem Kunden beschränkt. Diese Informationen dienen also dazu, die für den Kunden besten Kreditangebote zu ermitteln und ihn bei der erfolgreichen Beantragung seines Kreditvertrags zu unterstützen.



KREDITE24 wird die vom Kreditinstitut übermittelten Daten an den Kunden weitergeben bzw. ihn von dem Datenempfang in Kenntnis setzen, es sei denn, das Kreditinstitut untersagt Kredite24 die Weiterleitung bestimmter Daten. Im Fall der Anfrage über einen kooperierenden Kreditvermittler wird KREDITE24 diese Daten an diesen Kreditvermittler weiterleiten, damit dieser im Rahmen seiner eigenen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden die Daten zur Verfügung stellen kann.



3.7.4 CHECK24 Kundenkonto und damit verbundene KREDITE24 ProdukteKREDITE24 ermöglicht es dem Kunden, ein persönliches Kundenkonto, das CHECK24 Kundenkonto, zu nutzen. Die Nutzung dieses Services ist für den Kunden freiwillig.

Dieses CHECK24 Kundenkonto ("Service") ist ein zentraler Service, der von der CHECK24 GmbH, Erika-Mann-Str. 62-66, 80636 München angeboten und betrieben wird. Die CHECK24 GmbH ist somit verantwortliche Stelle und Vertragspartner für diesen Service. Für die Nutzung des CHECK24 Kundenkontos gelten gesonderte Nutzungsbedingungen, die hier eingesehen werden können. Die Datenschutzhinweise können hier eingesehen werden.



Im CHECK24 Kundenkonto kann der Kunde auf einen Blick Abschlüsse, Buchungen, Bestellungen, Vergleiche und Angebote („Aktivitäten“), die er bei einem oder mehreren Unternehmen innerhalb des CHECK24 Verbunds wie z.B. der CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH, durchgeführt hat, einsehen und verwalten. Der Service ermöglicht es dem Kunden ferner, bei den CHECK24 Vergleichen zusätzlich Zeit zu sparen, da die bereits einmal eingegebenen Informationen mit einem einfachen Klick komfortabel auch für einen neuen Vergleich genutzt werden können.



Wichtig ist, dass die CHECK24 GmbH, mit Ausnahme von gewissen Stammdaten, die in den Nutzungsbedingungen explizit genannt sind, keine in diesem Zusammenhang stehenden Daten speichert, sondern lediglich jedes Mal mit Einloggen in das Kundenkonto eine temporäre und dynamische Sichtweise auf die Aktivitäten eines Kundenkontonutzers bei den jeweiligen Unternehmen innerhalb des CHECK24 Verbundes, wie z.B. der CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH, erstellt und diese dem Kunden anzeigt.



Für das KREDITE24 Produkt „CHECK24 CashReserve“ kann der Kunde einen gesonderten Bereich in der mit dem CHECK24 Kundenkonto verknüpften CHECK24-App nutzen, um die CashReserve zu verwalten, Umsätze einzusehen, Kreditbeträge aus seinem Verfügungsrahmen abzurufen, Einstellungen zur CashReserve vorzunehmen oder seinen persönlichen KREDITE24 Ansprechpartner zu kontaktieren. Die Nutzung dieser Leistungen ist für den Kunden freiwillig. Möchte er diese Leistungen nutzen, ist ein CHECK24 Kundenkonto Voraussetzung.



3.7.5 Digitaler Kontoauszug (DAC)KREDITE24 ermöglicht es dem Kunden, die aktuellen Kontoauszüge seines von ihm angegebenen Kontos bequem direkt an das jeweilige Kreditinstitut übermitteln zu lassen. Kontoauszüge sind für die kooperierenden Kreditinstitute für die Kreditvergabe notwendige Informationen des Kunden.

Die Nutzung dieses Services ist für den Kunden freiwillig.



Zur Nutzung muss der Kunde die Benutzerkennung und PIN seines Online-Kontos eingeben. Damit werden einmalig die verfügbaren Kontoumsatzdaten der maximal letzten 12 Monate aus dem Konto ausgelesen und an das Kreditinstitut weitergeleitet, das die Kontoumsatzdaten für die Kreditentscheidung benötigt und auswertet. Weder Benutzerkennung noch PIN werden von KREDITE24 gespeichert. KREDITE24 ist jedoch verpflichtet, die ausgelesenen Kontoumsatzdaten zum Zwecke der Kreditbeantragung für einen Zeitraum von 30 Tagen aufzubewahren sowie auszuwerten, um alternative Kreditangebote von kooperierenden Kreditinstituten einzuholen, bevor diese gelöscht werden.



3.7.6 Digitale Legitimation (Video-Identifikation)KREDITE24 ermöglicht es dem Kunden, den Nachweis der Feststellung seiner Identität gegenüber dem kreditgebenden Kreditinstitut auch digital zu erbringen, soweit dies von dem jeweiligen Kreditinstitut angeboten wird. Hierfür nutzen die Kreditinstitute unterschiedliche Dienstleister, die von KREDITE24 unterstützt werden. Für die Erbringung der Dienstleistung gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Dienstleister WebID Solutions GmbH, abrufbar hier, IDnow GmbH, abrufbar hier, und identity Trust Management AG abrufbar hier. Die jeweils einschlägigen AGB werden dem Kunden vor Nutzung des Services noch einmal zur Kenntnis gebracht.

Die Nutzung dieses Services ist für den Kunden freiwillig. Nutzt der Kunde den Service, ist KREDITE24 verpflichtet, die für die digitale Legitimation erforderlichen Daten an den jeweiligen Dienstleister zu übermitteln und das Ergebnis der Legitimation (erfolgreich/nicht erfolgreich) für Zwecke des Kreditabschlusses zu speichern.



Die Prüfung findet mittels eines Videogesprächs (Telefonanruf mit Videoübertragung) statt. Voraussetzung ist, dass der Kunde über ein geeignetes Endgerät, eine Internetverbindung und ein zulässiges, gültiges Ausweisdokument verfügt. Während des Videogesprächs werden der Ausweis und die sichtbare Person geprüft und dies wird durch die Erstellung von Fotos dokumentiert. Ist die Prüfung erfolgreich, wird ein Legitimationsnachweis erstellt, der ausschließlich an das Kreditinstitut übermittelt wird.



3.7.7 Qualifizierte elektronische Signatur (QES)KREDITE24 ermöglicht es dem Kunden, seinen Kreditvertrag mit Hilfe einer qualifiziert elektronischen Signatur (QES) nach dem deutschen Signaturgesetz gegenüber dem kreditgebenden Kreditinstitut zu unterzeichnen, soweit dies von dem jeweiligen Kreditinstitut angeboten wird. Auch hierfür nutzen die Kreditinstitute unterschiedliche Dienstleister, die von KREDITE24 unterstützt werden. Für die Erbringung der Dienstleistung gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Dienstleister WebID Solutions GmbH, abrufbar hier, IDnow GmbH, abrufbar hier, und identity Trust Management AG abrufbar hier. Die jeweils einschlägigen AGB werden dem Kunden vor Nutzung des Services noch einmal zur Kenntnis gebracht.

Die Nutzung dieses Services ist für den Kunden freiwillig. Nutzt der Kunde den Service, ist KREDITE24 verpflichtet, die für die qualifizierte elektronische Signatur erforderlichen Daten an den jeweiligen Dienstleister zu übermitteln und das Ergebnis der Signatur (erfolgreich/nicht erfolgreich) für Zwecke des Kreditabschlusses zu speichern.



Zur Unterschrift mittels QES wird nach einer erfolgreichen digitalen Legitimation (vgl. Ziffer 3.7.6) ein elektronisches Zertifikat erstellt, nach entsprechender Freigabe des Kunden damit der Kreditvertrag rechtsverbindlich digital unterzeichnet und an das Kreditinstitut weitergeleitet.



3.7.8 BonitätsCheckKREDITE24 ermöglicht es dem Kunden für einige Kreditprodukte, während der Laufzeit des abgeschlossenen Kredits regelmäßig die aktuelle Kreditwürdigkeit prüfen zu lassen. Sollte sich die Kreditwürdigkeit verbessern, prüft KREDITE24, ob der Kunde dadurch einen günstigeren Zins erhalten könnte und unterbreitet dem Kunden gegebenenfalls ein unverbindliches Wechselangebot.

Die Nutzung dieses Services ist für den Kunden freiwillig.



Zur Nutzung muss der Kunde den Service „CHECK24 Kontomanager“ der CHECK24 Kontomanager GmbH aktivieren, dafür mit der CHECK24 Kontomanager GmbH einen Nutzungsvertrag abschließen und in die entsprechende Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einwilligen. Außerdem muss der Kunde die CHECK24 Kontomanager GmbH beauftragen, die abgerufenen Informationen über seine aktuelle Kreditwürdigkeit an KREDITE24 für die Überprüfung seiner Kreditwürdigkeit und die Einholung neuer Kreditangebote zu übertragen.



KREDITE24 ist verpflichtet, die übertragenen Informationen zum Zwecke der Erbringung des Services „BonitätsCheck“ für einen Zeitraum von 30 Tagen aufzubewahren sowie auszuwerten, um alternative Kreditangebote von kooperierenden Kreditinstituten einzuholen, bevor diese gelöscht werden.



4 Pflichten des Kunden, keine gewerbliche Nutzung, Vertragsstrafe



4.1 Die Eingabe und Übermittlung der persönlichen Daten durch den Kunden erfolgt über die KREDITE24 Plattform, durch einen anderen mit KREDITE24 kooperierenden Kreditvermittler oder über andere ausdrücklich von KREDITE24 im Einzelfall vorgesehene Übermittlungswege. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher vom Kunden auf der KREDITE24 Plattform eingegebenen oder sonst übermittelten Daten ist ausschließlich der Kunde selbst verantwortlich. Sofern der Kunde falsche, unwahre oder unzureichende Angaben macht, ist KREDITE24 berechtigt, die Anfrage unbearbeitet zu lassen. Für den Fall der Übermittlung von vorsätzlich falschen oder unwahren persönlichen Daten durch den Kunden behält sich die KREDITE24 vor, ihn von der Inanspruchnahme der angebotenen bzw. zu Verfügung gestellten Vermittlungsleistungen auszuschließen und Ersatz für dadurch eingetretene Schäden zu verlangen.

4.2 Der Kunde ist verpflichtet, vom Kreditinstitut erhaltene Vertragsunterlagen unverzüglich auf Korrektheit zu überprüfen und bei Fehler KREDITE24 entsprechend zu informieren.

4.3 Im Falle eines gemeinsam mit einem zweiten Kreditnehmer geplanten Kreditwunsches ist der Kunde verpflichtet, vorab alle notwendigen Einwilligungen sowie Handlungs- und Empfangsvollmachten dieser zweiten Person einzuholen, so dass der Kunde berechtigt ist, die Angaben über die zweite Personen zu machen und diese zweite Person wirksam zu vertreten und vertraglich zu verpflichten. Das umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Einwilligung in die vollständige und richtige Eingabe und Übermittlung der notwendigen personenbezogenen Daten der zweiten Person, bei Gemeinschaftskonten ggf. die Einwilligung in die Nutzung des digitalen Kontoauszugsservices.

4.4 Die kostenfreie Nutzung der Leistungen von KREDITE24 ist nur Privatpersonen gestattet. Eine Nutzung der Leistungen von KREDITE24 zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen einer selbständigen beruflichen Tätigkeit im Bereich der Vermittlung von Leistungsverhältnissen oder der Nutzung der angebotenen Informationen ist ausdrücklich untersagt.

4.5 Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen das Verbot der gewerblichen bzw. selbständigen beruflichen Nutzung gilt eine angemessene Vertragsstrafe in Höhe von maximal Euro 5.000 als vereinbart. Das Recht zur Geltendmachung von weiteren Schadensersatzansprüchen bleibt vorbehalten. Diese sind auf die Vertragsstrafe anzurechnen.

5 Kosten



5.1 Für den Kunden sind die Vermittlungsleistungen von KREDITE24 stets kostenlos. Nebenentgelte werden nicht erhoben.

5.2 KREDITE24 erhält ausschließlich im Falle einer erfolgreichen Vermittlung eines Kreditvertrags eine Vergütung von dem kreditgebenden Kreditinstitut. Die jeweilige Vergütungshöhe kann vom jeweiligen KREDITE24 Produkt und dem jeweiligen Kreditinstitut abhängen.

6 Vertragsdauer, Kündigung



6.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

6.2 Die Pflichten zur Erbringung von Vermittlungsleistungen seitens KREDITE24 und die Pflichten des Kunden bestehen, solange weder der Kunde noch KREDITE24 den Vertrag wirksam gekündigt haben.

6.3 Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen in Textform zu kündigen. Das Recht auf außerordentliche Kündigung bleibt unberührt.

7 Datenschutz



Die vom Kunden erfassten oder übermittelten Daten werden ausschließlich für die Zwecke der vertraglichen Vermittlungsleistungen verarbeitet. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen.



8 Haftung



8.1 KREDITE24 ist bei der Ermittlung der Angebote der Kreditinstitute um ständige Aktualität und Richtigkeit bemüht. Die leistungs- bzw. produktbezogenen Informationen, insbesondere zu Leistungsumfang, Preisen und Konditionen, durch KREDITE24 beruhen auf den Angaben der jeweiligen Kreditinstitute. Eine Haftung von KREDITE24 für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Angebote ist vorbehaltlich Ziffer 8.2 ausgeschlossen.

8.2 KREDITE24 haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist die Haftung von KREDITE24 auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. Vertragswesentliche Pflichten sind Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags zwischen dem Kunden und KREDITE24 überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen haftet KREDITE24 nicht.

9 Hinweis zur Streitschlichtung bei dem Versicherungsombudsmann und zur Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz



9.1 Bei Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit der KREDITE24 Service GmbH gegenüber einem Verbraucher im Rahmen eines Vertragsabschlusses für Restschuldversicherungen stehen, besteht auf Antrag die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei dem Versicherungsombudsmann e.V.

Anschriften der außergerichtlichen Streitschlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632

10006 Berlin

Telefon: 030 / 2060 58-0

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de



9.2 Für sämtliche andere Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit der KREDITE24 Service GmbH gegenüber einem Verbraucher im Rahmen eines Vertragsabschlusses stehen, stellt die Europäische Kommission eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr. Wir weisen darauf hin, dass wir weder bereit noch verpflichtet sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10 Textform, Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht



10.1 Änderungen, Ergänzungen und sonstige Nebenabreden, die vor oder bei Abschluss des Vertrags getroffen werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform (Brief, Telefax, E-Mail). Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sollen schriftlich erfolgen.

10.2 Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesen AGB eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden.

10.3 Die vertraglichen Beziehungen der Parteien richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Wenn der Kunde Verbraucher ist und seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, bleiben die zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltsortes zugunsten des Kunden zusätzlich anwendbar.

11 Widerrufsbelehrung



Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (KREDITE24 Service GmbH, Erika-Mann-Str. 62-66, 80636 München, Tel.: 089 2424 11 23, EMail: datenschutz@kredite24.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.



Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.



Widerrufsfolgen

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.





Muster-Widerrufsformular



(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)







Kredite24 Service GmbH

Erika-Mann-Str. 62-66

80636 München



E-Mail: datenschutz@kredite24.de







Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung von Vermittlungsleistungen.







Name des/der Kunden(s):

Anschrift des/der Kunden(s):

Unterschrift des/der Kunden(s):

(nur bei Mitteilung auf Papier)



Ort, Datum