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15.000 Euro Kredit online vergleichen

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Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
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PC/Audio/Video
Reise
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5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Das Wichtigste zum 15.000 Euro Kredit

  • Einen 15.000 Euro-Kredit können Sie für verschiedene Zwecke aufnehmen. In einigen Fällen lohnt es sich, der Bank mitzuteilen, was Sie damit vorhaben.
  • Mit ein paar Tipps machen Sie Ihren Kredit über 15.000 Euro schneller, günstiger und noch passender für Sie.
  • Ein 15.000 Euro-Kredit trotz negativem Schufa-Eintrag ist möglich. Dazu gibt es einige Hinweise, die Ihnen weiterhelfen können.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Verwendungszwecke: Wofür einen 15.000 Euro-Kredit aufnehmen

Ein 15.000 Euro-Kredit bildet den Grundstein für viele Vorhaben. Je nachdem, wofür Sie das Geld brauchen, ist es sinnvoll, der Bank den Verwendungszweck mitzuteilen, denn häufig kann sie Ihnen dann bessere Zinsen anbieten. Der 15.000 Euro-Kredit muss aber nachweislich für diesen Zweck eingesetzt werden.

Renovierung und Modernisierung mit CHECK24 Kredit

(Energetische) Modernisierung

Ob es eine neue Küche sein soll, das Bad renoviert werden muss, das Auto einen besseren Carport braucht oder die Heizung auf den aktuellen Stand gebracht wird – wer einen 15.000 Euro-Kredit zur (energetischen) Modernisierung einsetzt, kann unter Umständen ein besseres Kreditangebot erhalten als ohne konkreten Verwendungszweck. Je nach Bank wird dazu ein Nachweis über den Immobilienbesitz oder der Kostenvoranschlag für die anstehenden Arbeiten benötigt. Zudem gibt es bei energetischen Modernisierungen Fördermöglichkeiten durch den Bund oder die KfW.

Umschuldung eines Kredits

Umschuldung oder Dispo ablösen

Sie haben mehrere Kredite und möchten Ordnung in Ihre Finanzen bringen? Sie haben einen laufenden Kredit zu schlechteren Zinskonditionen als Sie sie derzeit erhalten könnten oder einen teuren Dispokredit? Dann ist eine Umschuldung bzw. Ablösung des Dispokredits sinnvoll. Geben Sie das als Verwendungszweck für Ihren 15.000 Euro-Kredit an, weiß die Bank, dass Sie kein neues Darlehen aufnehmen möchten, sondern versuchen, Ihre finanzielle Situation zu sortieren. Das wird positiv von Kreditinstituten aufgenommen und trotz bestehender Kredite wahrscheinlicher bewilligt.

Motorrad oder Gebrauchtwagen mit einem günstigen Kredit

Gebrauchtwagen oder Motorrad

Statt eines Neuwagens für 50.000 Euro darf es vielleicht ein Gebrauchtwagen für 15.000 Euro sein? Oder Sie wollten sich schon immer den Traum vom Motorrad finanzieren? Wichtig ist auch hier, dass Sie den Verwendungszweck angeben. Das Fahrzeug, das Sie sich kaufen, dient der Bank als Sicherheit: Sollten Sie Ihre Raten nicht zahlen können, könnte sie es verkaufen und Ihren Kredit damit begleichen. Mit dieser Risikominderung erhalten Sie bei vielen Banken bessere Zinskonditionen für einen Kredit über 15.000 Euro. 

Eine Auswertung der im Jahr 2025 über CHECK24 aufgenommenen Kredite in Höhe von 15.000 Euro zeigt: Für ein Gebrauchtfahrzeug oder eine Ballonfinanzierung erhielten Kreditnehmer durchschnittliche Zinsen von 5,67 Prozent, für Kredite zur freien Verwendung waren es 6,68 Prozent effektiver Jahreszins.

Hotelzimmer auf einer Reise mit Kredit finanzieren

Freie Verwendung

Nicht immer ist der Zweck, für den Sie einen 15.000 Euro-Kredit benötigen, für die Bank mit einer Sicherheit verbunden. Wollen Sie zum Beispiel Ihre Hochzeit unvergesslich machen oder endlich die Welt bereisen, ist das Geld im Anschluss zwar weg, für Sie war es aber trotzdem jeden Cent wert. Für solche Fälle können Sie jederzeit einen Kredit zur freien Verwendung aufnehmen. Damit sind Sie nicht an einen bestimmten Zweck gebunden – und sollte Geld übrigbleiben, können Sie Ihren Kredit sogar schneller tilgen.

Top 4 Verwendungszwecke
15.000 Euro-Kredit: Durchschnittliche Zinsen bei über CHECK24 abgeschlossenen Krediten von Juni 2025 bis Mai 2026
CHECK24-Tipp

Auf kostenlose Sondertilgung achten

Schnell kommen bei einer Hochzeit Geschenksummen in Höhe von 5.000 Euro oder mehr zusammen oder die Reise war nicht ganz so teuer wie erwartet. Wofür auch immer Sie den Kredit brauchen, wenn doch etwas übrigbleibt oder Sie zwischendurch einen Geldsegen erwarten, können Sie diesen nutzen, um den 15.000 Euro-Kredit schneller abzuzahlen.

Deshalb ist es sinnvoll, schon bei der Aufnahme des Darlehens auf die Möglichkeit einer kostenlosen Sondertilgung zu achten. Im CHECK24-Kreditvergleich können Sie gezielt danach suchen.

15.000 Euro Kredit im Vergleich

Über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie einen 15.000 Euro Kredit anfragen. Geben Sie dafür nur wenige Informationen an wie Ihr Einkommen, ob Sie noch in der Probezeit sind, wie sich Ihre aktuelle Wohnsituation darstellt und wie viel Miete Sie bezahlen. Tragen Sie auch ein, ob Sie bereits weitere Kredite zurückbezahlen. CHECK24 leitet Sie durch den ganzen Prozess. In wenigen Minuten erhalten Sie bereits die ersten Kreditangebote und können diese vergleichen.

5 Jahre (60 Monate)
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Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
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Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
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  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
5 Jahre (60 Monate) Laufzeit
ab 254,33 € monatliche Rate
ab 0,68%
eff. Jahreszins
4,5/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
Ratenpausen kostenpflichtig
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins0,68% bis 16,19% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz0,68% bis 13,89% p.a.Monatliche Rate254,33 € bis 357,64 €
Gesamtkreditbetrag15.259,88 € bis 21.458,15 €Laufzeit60 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		4860728496108120
5.000,00 - 80.000,000,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnung des letzten Monats und vollständige Kontoauszüge der letzten 5 Wochen mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    14 Kunden haben die Kredite24 in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    3
    0
    2
    0
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    0
    Ivan F.
    31.7.2026

    „Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”

    Lydia C.
    11.7.2026

    Gutes Angebot

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,55% eff. Jahreszins, 7,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.949,03 €, mtl. Rate 299,15 €, Postbank

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    5 Jahre (60 Monate) Laufzeit
    ab 269,20 € monatliche Rate
    ab 2,99%
    eff. Jahreszins
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
    Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate269,20 € bis 328,90 €
    Gesamtkreditbetrag16.151,75 € bis 19.733,99 €Laufzeit60 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496
    3.000,00 - 75.000,002,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
    4
    9
    3
    1
    2
    0
    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.092,04 €, mtl. Rate 284,87 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    5 Jahre (60 Monate) Laufzeit
    ab 270,88 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate270,88 € bis 349,41 €
    Gesamtkreditbetrag16.252,97 € bis 20.964,34 €Laufzeit60 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    165 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    109
    4
    38
    3
    4
    2
    2
    1
    12
    Udo F.
    9.8.2026

    Sehr unkompliziert und schnell!

    Andy P.
    26.7.2026

    Unkomplizierte Abwicklung

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.288,82 €, mtl. Rate 304,81 €, Postbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    5 Jahre (60 Monate) Laufzeit
    ab 270,88 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate270,88 € bis 332,50 €
    Gesamtkreditbetrag16.252,97 € bis 19.949,70 €Laufzeit60 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,2
    34 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    4
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    2
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    1
    3
    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.613,87 €, mtl. Rate 310,23 €, Deutsche Bank AG

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    5 Jahre (60 Monate) Laufzeit
    ab 272,44 € monatliche Rate
    ab 3,49%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
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    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,49% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,43% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate272,44 € bis 322,20 €
    Gesamtkreditbetrag16.346,54 € bis 19.332,22 €Laufzeit60 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1224364860728496
    1.500,00 - 80.000,003,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
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    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
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    1.081 Kunden haben die Targobank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Maria S.
    9.8.2026

    alles ging schnell und problemlos

    Birgit R.
    9.8.2026

    Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.710,03 €, mtl. Rate 295,17 €, TARGOBANK

    Kreditangebote personalisieren

    So nehmen Sie einen 15.000 Euro-Kredit über CHECK24 auf

    • Mit Wunschsumme, Laufzeit und Verwendungszweck direkt in den Vergleich starten
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    3 Tipps für den schnellen, passenden und günstigen 15.000 Euro-Kredit

    Tipp 1: Schneller zum Kredit

    Damit Sie Ihre 15.000 Euro schnell erhalten, sollten Sie die geforderten Unterlagen parat haben. Wichtig: Diese müssen immer aktuell sein. Am einfachsten geht es, wenn Sie Ihr Gehaltskonto für den Kreditvergleich verbinden. Dann bekommen Sie passendere Angebote und die Banken haben bereits eine Übersicht über Ihre aktuellen Ein- und Ausgaben. Sie können die Bearbeitungszeit verkürzen, indem Sie schnell auf Rückfragen oder weitere Unterlagenforderungen reagieren.

    Tipp 2: Die richtige Ratenhöhe

    Die monatliche Ratenhöhe verändert sich mit der gewählten Laufzeit: Umso schneller Sie zurückzahlen möchten, umso höher wird die monatliche Belastung. Überlegen Sie sich genau, ob Sie das wirklich können oder damit in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Der perfekte 15.000 Euro-Kredit ist der, der Sie nachts ruhig schlafen lässt, weil Sie die Raten locker stemmen können.

    Tipp 3: Zweiter Kreditnehmer

    Sie haben eine Person, die mit Ihnen zusammen den 15.000 Euro-Kredit aufnehmen würde? Gut! Denn das erhöht für die Bank die Sicherheit, dass die Raten auch zurückgezahlt werden – vorausgesetzt, der zweite Kreditnehmer verfügt über eine gute Bonität. In diesem Fall erhalten Sie für gewöhnlich Kredite mit günstigeren Zinskonditionen.

    Grafik die Zinsen nach verschiedenen Kreditnehmern darstellt

    15.000 Euro-Kredit: Zinsen im Schnitt bei über CHECK24 abgeschlossenen Krediten von Juni 2025 bis Mai 2026

    Keine Angst vor höheren Zinsen

    Die Zinsen sind in den letzten Jahren angestiegen. Für die monatliche Belastung hat das allerdings kaum eine Bedeutung, wie ein Rechenbeispiel für einen 15.000 Euro-Kredit mit verschiedenen Laufzeiten und Zinshöhen zeigt. Ob Sie einen Kredit problemlos zurückzahlen können, hängt hauptsächlich von der Laufzeit ab.

    Uberschrift 4,5 % eff. p. a. 4,5 % eff. p. a. 6,9 % eff. p. a. 6,9 % eff. p. a.
    Laufzeit 36 Monate 72 Monate 36 Monate 72 Monate
    Monatsrate
    		 445,60 € 237,49 € 461,04 € 253,51 €
    Zinskosten 1.041,57 € 2.099,19 € 1.597,43 € 3.253,07 €
    Gesamtkosten 16.041,57 € 17.099,19 € 16.597,43 € 18.253,07 €

    Kostenlos 15.000 Euro-Kredit berechnen

    Häufige Fragen
    zum Kredit über 15.000 Euro

    Wie viel Gehalt sollte ich haben, um einen 15.000 Euro-Kredit zu bekommen?

    Es gibt keine festgelegte Einkommenshöhe, um einen Kredit über 15.000 Euro zu bekommen. Wichtig ist, dass Ihr Nettoeinkommen nach Abzug aller fixen Ausgaben ausreicht, um die monatliche Rate zu bezahlen. Entsprechend ist es sinnvoll, als Vorbereitung auf den Kreditvergleich eine Haushaltsrechnung anzufertigen. So sehen Sie, wieviel Geld Sie am Ende des Monats für einen Kredit übrighaben, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Bedenken Sie dabei auch unvorhergesehene Ausgaben. Die Ratenhöhe bestimmen Sie selbst, indem Sie eine kürzere oder längere Laufzeit wählen. Mit höheren Raten und einer kürzeren Laufzeit des Kredits sind Sie schneller wieder schuldenfrei.

    Kreditvertrag für 15.000 Euro-Kredit – Was steht da eigentlich drin?

    Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, wird das vertraglich zwischen Ihnen und dem Kreditgeber festgehalten. Der Gesetzgeber verlangt hierfür die Schriftform. Folgende Angaben finden Sie in einem Kreditvertrag:

    • die Angaben zu Kreditgeber und -nehmer
    • die Höhe der Kreditsumme
    • das Auszahlungsdatum
    • den Verwendungszweck, wenn der Kredit zweckgebunden ist, und entsprechende Angaben zu eventuell hinterlegten Sicherheiten
    • die Laufzeit
    • die Zinshöhe (effektiver Jahreszins)
    • Rückzahlungsbedingungen
    • die Gesamtkosten
    • Kosten zu Sonder- und Gesamttilgung
    • Folgen bei Zahlungsausfällen
    • die Widerrufsbelehrung und Kündigungsfrist

    In der Regel unterschreibt der Kreditnehmer zuerst den Vertrag und bekundet damit den Willen, ihn einzugehen. Der Kreditgeber unterschreibt den Vertrag erst, wenn eine positive Bonitätsprüfung erfolgt ist. Schließen Sie Ihren 15.000 Euro-Kredit über CHECK24 ab, müssen Sie nichts weiter tun, als die erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen und sich online über PostIdent, VideoIdenteID oder BankIdent zu legitimieren. In der Regel kann auch die Unterschrift digital geleistet werden. Alles Weitere erledigt CHECK24 für Sie. Den aktuellen Bearbeitungsstand können Sie in Ihrem Kundenkonto verfolgen.

    15.000 Euro-Kredit: Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

    Die wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie das Geld wirklich benötigen. Überlegen Sie vorher gut, was Sie damit finanzieren möchten und ob eine Summe von 15.000 Euro die richtige ist. Manchmal lohnt es sich sogar, gleich etwas mehr aufzunehmen. Wollen Sie einen Dispo-Kredit ablösen, ist es zum Beispiel sinnvoll, einen Puffer einzuplanen, damit das Konto nicht im Folgemonat wieder ins Minus rutscht.

    Wenn Sie sich sicher sind, fordern Kreditgeber noch einige formelle Voraussetzungen:

    • Volljährigkeit
    • Wohnsitz in Deutschland
    • gute Bonität

    Diese Rolle spielt die Schufa bei einem 15.000 Euro-Kredit

    Bei jedem Kredit müssen Banken prüfen, ob Sie in der Lage wären, die Raten zurückzuzahlen. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Kreditgeber ihr Geld zurückhaben wollen, sondern auch darum, dass Sie sich nicht in eine finanzielle Schieflage begeben. Auskunft über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten gibt die Schufa. Haben Sie Rechnungen pünktlich gezahlt und Schulden fristgerecht beglichen, wertet das die Schufa positiv für die Aufnahme Ihrer 15.000 Euro.

    Bank in großem modernen Wolkenkratzer

    Grundsätzlich gilt: Fragen Sie zunächst nur an, welche Konditionen Sie bei einem 15.000 Euro-Kredit erhalten würden, entsteht kein Eintrag bei der Schufa. Diese Anfrage über CHECK24 ist immer unverbindlich und Schufa-neutral. Nur, wenn Sie tatsächlich einen Kredit aufnehmen, wird diese Information bei der Schufa hinterlegt – was nichts Negatives ist, solange Sie Ihre Raten pünktlich zahlen. Einen 15.000 Euro-Kredit ohne Schufa gibt es in Deutschland nicht.

    15.000 Euro-Kredit trotz negativer Schufa aufnehmen

    Hatten Sie in der Vergangenheit finanzielle Schwierigkeiten und sind Zahlungsverbindlichkeiten nicht wie gefordert nachgekommen, kann ein negativer Eintrag bei der Schufa entstanden sein. Den sehen auch die Banken nicht gern. Ein Kredit über 15.000 Euro trotz negativer Schufa ist trotzdem möglich. Nehmen Sie beispielsweise einen zweiten Kreditnehmer hinzu, der Ihre Bonität verbessert. Oder Sie versuchen zunächst, Ihre finanzielle Situation zu sortieren und sich von eventuellen Altlasten zu befreien.

    Sie können zudem eine kostenlose Auskunft über Ihre bei der Schufa gespeicherten Daten anfordern. Sind hier noch Einträge vermerkt, die bereits veraltet sind, ist es möglich diese löschen zu lassen. Mit der kostenlosen Bonitätsprüfung von CHECK24 testen Sie unverbindlich Ihre Bonität und erhalten wertvolle Tipps – ohne, dass die Schufa davon erfährt.

    Geld und Taschenrechner zum Berechnen weiterer Kreditbeträge
    Weitere Kreditbeträge

    3.000 Euro Kredit

    5.000 Euro Kredit

    10.000 Euro Kredit

    20.000 Euro Kredit

    30.000 Euro Kredit

    50.000 Euro Kredit

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