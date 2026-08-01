Gebrauchtwagen oder Motorrad

Statt eines Neuwagens für 50.000 Euro darf es vielleicht ein Gebrauchtwagen für 15.000 Euro sein? Oder Sie wollten sich schon immer den Traum vom Motorrad finanzieren? Wichtig ist auch hier, dass Sie den Verwendungszweck angeben. Das Fahrzeug, das Sie sich kaufen, dient der Bank als Sicherheit: Sollten Sie Ihre Raten nicht zahlen können, könnte sie es verkaufen und Ihren Kredit damit begleichen. Mit dieser Risikominderung erhalten Sie bei vielen Banken bessere Zinskonditionen für einen Kredit über 15.000 Euro.

Eine Auswertung der im Jahr 2025 über CHECK24 aufgenommenen Kredite in Höhe von 15.000 Euro zeigt: Für ein Gebrauchtfahrzeug oder eine Ballonfinanzierung erhielten Kreditnehmer durchschnittliche Zinsen von 5,67 Prozent, für Kredite zur freien Verwendung waren es 6,68 Prozent effektiver Jahreszins.