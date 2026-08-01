Ob es eine neue Küche sein soll, das Bad renoviert werden muss, das Auto einen besseren Carport braucht oder die Heizung auf den aktuellen Stand gebracht wird – wer einen 15.000 Euro-Kredit zur (energetischen) Modernisierung einsetzt, kann unter Umständen ein besseres Kreditangebot erhalten als ohne konkreten Verwendungszweck. Je nach Bank wird dazu ein Nachweis über den Immobilienbesitz oder der Kostenvoranschlag für die anstehenden Arbeiten benötigt. Zudem gibt es bei energetischen Modernisierungen Fördermöglichkeiten durch den Bund oder die KfW.
„Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”
Gutes Angebot