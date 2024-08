Welche Banken bieten Kurzzeitkredite an?

Viele Banken bieten Kredite erst ab einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten an, was in der Regel als Kurzzeitkredit gilt. Wer einen Kurzzeitkredit über 3 Monate sucht, wird oft nur bei Zahlungsdienstleistern wie Paypal oder Klarna fündig. Diese bieten häufig Zahlungsaufschübe oder Ratenkäufe an, um kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken – allerdings zu sehr hohen Zinsen. Das klingt bequem, birgt aber oft die Gefahr, schnell den Überblick zu verlieren und in eine Schuldenspirale zu geraten. Daher sind klassische Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von 12 Monaten meist die bessere und sicherere Wahl.