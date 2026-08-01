Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Bei vollständiger Rückzahlung kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, maximal 1 % des Restbetrags (bzw. 0,5 % bei weniger als 1 Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|4,20% bis 19,93% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|4,13% bis 16,99% p.a.
|Monatliche Rate
|274,49 € bis 424,02 €
|Gesamtkreditbetrag
|23.057,48 € bis 35.617,98 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.000,00 - 50.000,00
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
|4,20%
bis 19,93%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,09% eff. Jahreszins, 6,83% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.801,65 €, mtl. Rate 319,07 €, SWK Bank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Bis zu 50 % des offenen Kapitalsaldos können einmal jährlich kostenfrei sondergetilgt werden, wenn seit der letzten solchen Zahlung mindestens 12 Monate vergangen sind. Für darüber hinausgehende Sondertilgungen kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung von max. 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als 1 Jahr Restlaufzeit) des Rückzahlungsbetrags anfallen.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Einmal pro Jahr und frühestens nach 11 Monaten Laufzeit möglich. Die Kosten betragen 20€.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|4,45% bis 9,61% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|4,36% bis 9,21% p.a.
|Monatliche Rate
|276,72 € bis 323,93 €
|Gesamtkreditbetrag
|23.244,39 € bis 27.209,91 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|3.000,00 - 5.000,00
|7,03%
bis 12,01%
|5,48%
bis 10,97%
|4,73%
bis 10,16%
|4,59%
bis 9,80%
|4,66%
bis 8,84%
|4,46%
bis 9,16%
|5.001,00 - 20.000,00
|7,28%
bis 7,98%
|5,53%
bis 10,06%
|4,75%
bis 9,88%
|4,55%
bis 9,82%
|4,52%
bis 9,51%
|4,45%
bis 9,61%
|20.001,00 - 50.000,00
|6,88%
bis 6,88%
|4,88%
bis 8,25%
|4,69%
bis 10,00%
|4,58%
bis 9,14%
|4,59%
bis 10,14%
Zins
Schnelle Abwicklung, alles online möglich. Ohne Girokonto ist leider die Verwaltung nur online möglich, daher keine Einbindung in Banking Programme möglich.
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,76% eff. Jahreszins, 5,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.232,13 €, mtl. Rate 288,48 €, C24 Bank GmbH
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit und in beliebiger Höhe kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Ratenpausen sind im Fall eines Zahlungsverzugs für bis zu sechs Monate möglich, dabei werden nur Zinsen fällig. Die Bank entscheidet im Einzelfall, der Kunde kann widersprechen. Bonität und bisherige Zahlungshistorie beeinflussen die Genehmigung.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|5,29% bis 16,49% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|5,17% bis 15,36% p.a.
|Monatliche Rate
|284,24 € bis 390,00 €
|Gesamtkreditbetrag
|23.876,16 € bis 32.759,76 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|1.000,00 - 80.000,00
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
|5,29%
bis 16,49%
Schnelle Entscheidung ohne Papiere
Die freundliche Beratung und das wenn Fragen entstehen dass man einen Ansprechpartner hat.
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 13,43% eff. Jahreszins, 12,67% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 30.260,06 €, mtl. Rate 360,24 €, S-Kreditpartner
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, sofern der Kredit vorzeitig ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. Diese beträgt maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter 1 Jahr) des rückgezahlten Betrags.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Es kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung entstehen (max. 1 % bzw. 0,5 % bei Restlaufzeit unter 1 Jahr).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|5,49% bis 8,83% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|5,37% bis 8,49% p.a.
|Monatliche Rate
|286,04 € bis 316,65 €
|Gesamtkreditbetrag
|24.027,42 € bis 26.598,19 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 30.000,00
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
Siehe oben
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,49% eff. Jahreszins, 5,37% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.027,42 €, mtl. Rate 286,04 €, RB Werratal-Landeck
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|0,68% bis 16,19% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|0,68% bis 15,10% p.a.
|Monatliche Rate
|243,86 € bis 387,06 €
|Gesamtkreditbetrag
|20.483,92 € bis 32.512,76 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 80.000,00
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
„Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”
Gutes Angebot
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,93% eff. Jahreszins, 8,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.676,39 €, mtl. Rate 317,58 €, Postbank
Ein Blitzkredit bezeichnet umgangssprachlich einen Onlinekredit mit besonders schneller Bearbeitung. Der gesamte Prozess von der Antragstellung bis zur Auszahlung erfolgt komplett digital. Wird der Kredit bewilligt, erfolgt die Auszahlung meist innerhalb von 24 Stunden – teilweise sogar noch am selben Tag.
Über CHECK24 können Sie Blitzkredite verschiedener Banken vergleichen und direkt online beantragen. Die Kreditkonditionen wie Zinssatz, Laufzeit und Monatsraten stehen bereits vor dem Abschluss fest, sodass Sie genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen.
Ein Blitzkredit eignet sich vor allem, wenn Sie schnell Geld benötigen und nicht lange auf eine Kreditentscheidung der Bank warten möchten. Typische Einsatzbereiche sind unerwartete Ausgaben, etwa für eine Autoreparatur, eine dringende Rechnung oder eine neue Waschmaschine. Auch kurzfristige finanzielle Engpässe lassen sich damit überbrücken.
Geben Sie im CHECK24 Kreditvergleich Wunschsumme, Laufzeit und einige persönliche Daten ein um passende Angebote verschiedener Banken zu erhalten.
Während der Anfrage rufen Sie einmalig die Kontoauszüge Ihres Gehaltskontos ab, indem Sie sich in Ihr Online-Banking einloggen. So kann die Bank Ihren Kreditantrag schneller prüfen.
Nach der digitalen Identifikation und elektronischen Unterschrift wird der Kreditbetrag im Idealfall noch am selben Tag, spätestens am nächsten Arbeitstag auf Ihr Girokonto überwiesen.
Für einen Blitzkredit benötigen Sie in der Regel keine klassischen Einkommensnachweise, wie Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge. Stattdessen rufen Sie während der Kreditanfrage einmalig die Umsätze Ihres Gehaltskontos digital ab, indem Sie sich kurz in Ihr Online-Banking einloggen. So kann die Bank Ihre Angaben direkt prüfen.
Zusätzlich benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument, um sich im Identitätsverfahren auszuweisen. Weitere Unterlagen oder Nachweise müssen Sie in der Regel nicht einreichen.
Um einen Blitzkredit abzuschließen, müssen Sie in der Regel folgende Voraussetzungen erfüllen:
Ein Blitzkredit mit Auszahlung heute kann sinnvoll sein, wenn Sie kurzfristig Geld benötigen und es schnell gehen muss. Die Bank entscheidet sofort über Ihren Antrag – wird der Kredit bewilligt, erhalten Sie schnell Ihr Geld.
Der Schnellkredit eignet sich für verschiedene Verwendungszwecke – etwa um unerwartete Ausgaben zu decken, eine größere Anschaffung zu tätigen oder kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken. Aber auch geplante Finanzierungen, wie eine Autoreparatur oder kleinere Modernisierungsmaßnahmen lassen sich damit umsetzen.
Die Kreditsumme ist dabei flexibel. So können Sie zum Beispiel einen Blitzkredit über 500 Euro (Kleinkredit) bis 1.000 Euro für kleinere Ausgaben aufnehmen oder auch deutlich höhere Beträge beantragen. Je nach Anbieter sind teilweise Kreditsummen bis zu 100.000 Euro möglich. Welche Summe Ihnen tatsächlich bewilligt wird, entscheidet die Bank immer anhand Ihrer persönlichen Voraussetzungen.
Im Video sehen Sie Schritt für Schritt anhand eines Beispiels, wie der digitale Antrag für einen passenden Blitzkredit abläuft – und warum das Geld häufig innerhalb weniger Stunden auf Ihrem Konto landet.
Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen geben uns unsere Kunden auf den unabhängigen Bewertungsplattformen eKomi und Trustpilot für den CHECK24-Kreditvergleich. Damit bestätigen sie uns höchste Kundenzufriedenheit. Auch der TÜV hat unseren Vergleich bereits 15-mal in Folge zertifiziert.
Einen Blitzkredit trotz schlechter Bonität zu erhalten, ist in der Praxis schwierig. Banken sind verpflichtet, vor der Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit des Antragstellers zu prüfen. Dazu gehört häufig auch eine Abfrage des Schufa-Scores. Fällt diese Prüfung negativ aus, lehnen viele Banken den Antrag ab oder bieten nur eingeschränkte Konditionen an.
Im Internet finden sich häufig Angebote für einen angeblichen "Blitzkredit ohne Schufa" oder „Blitzkredit ohne Einkommensnachweis“. Solche Angebote sollten Sie genau prüfen, da sich dahinter teilweise unseriöse Anbieter oder Darlehen aus dem Ausland verbergen können.
Über CHECK24 können Sie dagegen Blitzkredite verschiedener seriöser Banken Schufa-neutral vergleichen. Das bedeutet: Ihre Konditionsanfrage hat keine Auswirkungen auf Ihren Schufa-Score. Erst wenn Sie sich für ein Angebot entscheiden und den Kredit abschließen, wird dies der Schufa gemeldet.
Kredite aus dem Ausland werden meist über Vermittler angeboten, die den Kontakt zu einer ausländischen Bank herstellen und den Kreditvertrag organisieren. Solche Angebote werden häufig als „Kredit ohne Schufa“ beworben.
Trotzdem prüfen auch ausländische Banken die Bonität der Kreditnehmer – meist anhand anderer Auskunfteien und der Einkommenssituation. Erfahren Sie hier, worauf Sie bei einem Blitzkredit aus dem Ausland achten sollten.
Wenn kurzfristig Geld benötigt wird, greifen viele zunächst auf den Dispositionskredit ihres Girokontos zurück. Allerdings fallen beim Dispo meist deutlich höhere Zinsen an – und zwar bereits ab dem ersten Euro. Ähnlich teuer kann auch eine Kreditkarte mit Ratenzahlung sein. Ein Blitzkredit mit Sofortauszahlung ist häufig die günstigere Alternative, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken. Wird der Kreditbetrag noch am selben Tag ausgezahlt, steht das Geld fast genauso schnell zur Verfügung wie beim Dispokredit. Zudem sind Dispokredit und Kreditkarte auf den eingeräumten Kreditrahmen begrenzt. Ein Blitzkredit bietet dagegen mehr Flexibilität bei der Höhe des Betrags.
|Blitzkredit
|Dispokredit
|Kreditsumme
|2.500 €
|2.500 €
|effektiver Jahreszins
|5,60 %
|12 %
|Laufzeit
|12 Monate
|12 Monate
|Zinskosten
|74,57 €
|156,86 €
Einen Blitzkredit als Arbeitsloser zu erhalten, ist grundsätzlich möglich – in der Praxis jedoch deutlich schwieriger als für Personen mit festem Einkommen. Banken prüfen vor der Kreditvergabe immer, ob der Antragsteller den Kredit voraussichtlich zurückzahlen kann. Da Arbeitslose kein regelmäßiges Einkommen haben, lehnen viele Kreditinstitute solche Anträge ab oder vergeben nur kleine Kreditsummen.
Meist kommen Sie online am schnellsten zu einem Blitzkredit. Anders als in einer Bankfiliale können Sie hier rund um die Uhr eine Kreditanfrage starten – auch eine telefonische Beratung erhalten Sie hier noch nach Feierabend oder am Wochenende. Indem Sie für einen Blitzkredit mit Sofortauszahlung online die Zinssätze verschiedener Anbieter vergleichen, können Sie zudem bares Geld sparen, da der effektive Jahreszins und weitere Konditionen besonders bei Direktbanken oft besser sind.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Sehr freundlich und schnell
Sehr Höhe zinzins