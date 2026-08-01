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Blitzkredit: Auszahlung noch heute

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1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
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4 Jahre (48 Monate)
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6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
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teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Wie kann ich einen Blitzkredit beantragen?

  • Über CHECK24 können Sie verschiedene Blitzkredite vergleichen und in wenigen Schritten komplett online abschließen.
  • Damit das Geld möglichst schnell auf Ihrem Konto landet, sollten Sie einige Punkte beachten – etwa Ihr Gehaltskonto digital verbinden und auf die Auszahlungsgeschwindigkeit der Angebote achten.
  • Nach erfolgreicher Prüfung und digitaler Identifikation wird der Kreditbetrag häufig noch am selben Tag, spätestens innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt.

Zuletzt überarbeitet von:
Lisa Wolf, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Unsere blitzschnellen Kreditangebote

7 Jahre (84 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
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14 Jahre (168 Monate)
15 Jahre (180 Monate)
16 Jahre (192 Monate)
17 Jahre (204 Monate)
18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
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Umschuldung/Kredit ablösen
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Gebrauchtfahrzeug
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Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • kostenlose Sondertilgung
  • keine kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung heute
7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
ab 4,20% eff. Jahreszins
ab 274,49 €
monatlich
4,5/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Bei vollständiger Rückzahlung kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, maximal 1 % des Restbetrags (bzw. 0,5 % bei weniger als 1 Jahr Restlaufzeit).
Ratenpausen kostenpflichtig
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit auch für Selbstständige möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins4,20% bis 19,93% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz4,13% bis 16,99% p.a.Monatliche Rate274,49 € bis 424,02 €
Gesamtkreditbetrag23.057,48 € bis 35.617,98 €Laufzeit84 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		1224364860728496
1.000,00 - 50.000,004,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%		4,20%
bis 19,93%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    535 Kunden haben die auxmoney in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Mario S.
    9.8.2026

    Sehr freundlich und schnell

    Devin H.
    5.8.2026

    Sehr Höhe zinzins

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,09% eff. Jahreszins, 6,83% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.801,65 €, mtl. Rate 319,07 €, SWK Bank

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung heute
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 4,45% eff. Jahreszins
    ab 276,72 €
    monatlich
    4,7/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Bis zu 50 % des offenen Kapitalsaldos können einmal jährlich kostenfrei sondergetilgt werden, wenn seit der letzten solchen Zahlung mindestens 12 Monate vergangen sind. Für darüber hinausgehende Sondertilgungen kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung von max. 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als 1 Jahr Restlaufzeit) des Rückzahlungsbetrags anfallen.
    Ratenpausen kostenpflichtigEinmal pro Jahr und frühestens nach 11 Monaten Laufzeit möglich. Die Kosten betragen 20€.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins4,45% bis 9,61% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz4,36% bis 9,21% p.a.Monatliche Rate276,72 € bis 323,93 €
    Gesamtkreditbetrag23.244,39 € bis 27.209,91 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		243648607284
    3.000,00 - 5.000,007,03%
    bis 12,01%    		5,48%
    bis 10,97%    		4,73%
    bis 10,16%    		4,59%
    bis 9,80%    		4,66%
    bis 8,84%    		4,46%
    bis 9,16%
    5.001,00 - 20.000,007,28%
    bis 7,98%    		5,53%
    bis 10,06%    		4,75%
    bis 9,88%    		4,55%
    bis 9,82%    		4,52%
    bis 9,51%    		4,45%
    bis 9,61%
    20.001,00 - 50.000,006,88%
    bis 6,88%    		4,88%
    bis 8,25%    		4,69%
    bis 10,00%    		4,58%
    bis 9,14%    		4,59%
    bis 10,14%
  • Der Kreditnehmer ist volljährig
  • Der Kreditnehmer handelt auf eigene Rechnung
  • Der Kreditnehmer hat seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der Kreditnehmer hat eine deutsche Bankverbindung
  • Alle Kredite werden als Sofortkredite gewährt. D.h., der Kreditnehmer kann nur unter der Voraussetzung ein Angebot erhalten, dass er seine Kontoauszüge online abruft. Ohne Abruf der Kontoauszüge kann kein Kredit gewährt werden
  • Der Kreditnehmer hat keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Nicht für Freiberufler und Selbständige
  • Der Kreditnehmer tritt den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,5
    119 Kunden haben die C24 Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Till L.
    22.7.2026

    Zins

    Henrik W.
    13.7.2026

    Schnelle Abwicklung, alles online möglich. Ohne Girokonto ist leider die Verwaltung nur online möglich, daher keine Einbindung in Banking Programme möglich.

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,76% eff. Jahreszins, 5,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.232,13 €, mtl. Rate 288,48 €, C24 Bank GmbH

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung heute
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 5,29% eff. Jahreszins
    ab 284,24 €
    monatlich
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit und in beliebiger Höhe kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigRatenpausen sind im Fall eines Zahlungsverzugs für bis zu sechs Monate möglich, dabei werden nur Zinsen fällig. Die Bank entscheidet im Einzelfall, der Kunde kann widersprechen. Bonität und bisherige Zahlungshistorie beeinflussen die Genehmigung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins5,29% bis 16,49% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz5,17% bis 15,36% p.a.Monatliche Rate284,24 € bis 390,00 €
    Gesamtkreditbetrag23.876,16 € bis 32.759,76 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    1.000,00 - 80.000,005,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%    		5,29%
    bis 16,49%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 3 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben ein Girokonto bei der Sparkasse
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,5
    38 Kunden haben die S Kredit-per-Klick in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    ELKE W.
    29.6.2026

    Schnelle Entscheidung ohne Papiere

    Nina B.
    5.4.2026

    Die freundliche Beratung und das wenn Fragen entstehen dass man einen Ansprechpartner hat.

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 13,43% eff. Jahreszins, 12,67% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 30.260,06 €, mtl. Rate 360,24 €, S-Kreditpartner

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 0 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 5,49% eff. Jahreszins
    ab 286,04 €
    monatlich
    4,7/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, sofern der Kredit vorzeitig ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. Diese beträgt maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter 1 Jahr) des rückgezahlten Betrags.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Es kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung entstehen (max. 1 % bzw. 0,5 % bei Restlaufzeit unter 1 Jahr).
    Ratenpausen kostenpflichtig
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins5,49% bis 8,83% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz5,37% bis 8,49% p.a.Monatliche Rate286,04 € bis 316,65 €
    Gesamtkreditbetrag24.027,42 € bis 26.598,19 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		364860728496108120
    5.000,00 - 30.000,005,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind außerhalb der Probezeit
  • Nicht für Freiberufler und Selbständige
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    5,0
    8 Kunden haben die RB Werratal-Landeck in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Nicole H.
    5.7.2026

    Siehe oben

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,49% eff. Jahreszins, 5,37% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.027,42 €, mtl. Rate 286,04 €, RB Werratal-Landeck

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 0,68% eff. Jahreszins
    ab 243,86 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
    Ratenpausen kostenpflichtig
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins0,68% bis 16,19% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz0,68% bis 15,10% p.a.Monatliche Rate243,86 € bis 387,06 €
    Gesamtkreditbetrag20.483,92 € bis 32.512,76 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		4860728496108120
    5.000,00 - 80.000,000,68%
    bis 16,19%    		0,68%
    bis 16,19%    		0,68%
    bis 16,19%    		0,68%
    bis 16,19%    		0,68%
    bis 16,19%    		0,68%
    bis 16,19%    		0,68%
    bis 16,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnung des letzten Monats und vollständige Kontoauszüge der letzten 5 Wochen mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    14 Kunden haben die Kredite24 in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Ivan F.
    31.7.2026

    „Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”

    Lydia C.
    11.7.2026

    Gutes Angebot

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,93% eff. Jahreszins, 8,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.676,39 €, mtl. Rate 317,58 €, Postbank

    Kreditangebote personalisieren

    Blitzkredit: Darauf kommt es an

    Was ist ein Blitzkredit?

    Ein Blitzkredit bezeichnet umgangssprachlich einen Onlinekredit mit besonders schneller Bearbeitung. Der gesamte Prozess von der Antragstellung bis zur Auszahlung erfolgt komplett digital. Wird der Kredit bewilligt, erfolgt die Auszahlung meist innerhalb von 24 Stunden – teilweise sogar noch am selben Tag. 

    Über CHECK24 können Sie Blitzkredite verschiedener Banken vergleichen und direkt online beantragen. Die Kreditkonditionen wie Zinssatz, Laufzeit und Monatsraten stehen bereits vor dem Abschluss fest, sodass Sie genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen. 

    Wofür eignet sich ein Blitzkredit?

    Ein Blitzkredit eignet sich vor allem, wenn Sie schnell Geld benötigen und nicht lange auf eine Kreditentscheidung der Bank warten möchten. Typische Einsatzbereiche sind unerwartete Ausgaben, etwa für eine Autoreparatur, eine dringende Rechnung oder eine neue Waschmaschine. Auch kurzfristige finanzielle Engpässe lassen sich damit überbrücken.

    Antrag auf einen Blitzkredit: 
    So funktioniert's

    Blitzkredite online vergleichen

    Geben Sie im CHECK24 Kreditvergleich Wunschsumme, Laufzeit und einige persönliche Daten ein um passende Angebote verschiedener Banken zu erhalten.

    Einmalig Kontoauszüge abrufen

    Während der Anfrage rufen Sie einmalig die Kontoauszüge Ihres Gehaltskontos ab, indem Sie sich in Ihr Online-Banking einloggen. So kann die Bank Ihren Kreditantrag schneller prüfen.

    Blitzschnelle Kredit-Auszahlung

    Nach der digitalen Identifikation und elektronischen Unterschrift wird der Kreditbetrag im Idealfall noch am selben Tag, spätestens am nächsten Arbeitstag auf Ihr Girokonto überwiesen.

    Welche Unterlagen benötige ich für einen Blitzkredit?

    Für einen Blitzkredit benötigen Sie in der Regel keine klassischen Einkommensnachweise, wie Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge. Stattdessen rufen Sie während der Kreditanfrage einmalig die Umsätze Ihres Gehaltskontos digital ab, indem Sie sich kurz in Ihr Online-Banking einloggen. So kann die Bank Ihre Angaben direkt prüfen.

    Zusätzlich benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument, um sich im Identitätsverfahren auszuweisen. Weitere Unterlagen oder Nachweise müssen Sie in der Regel nicht einreichen.

    Welche Voraussetzungen gelten für einen Blitzkredit?

    Um einen Blitzkredit abzuschließen, müssen Sie in der Regel folgende Voraussetzungen erfüllen:

    • Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
    • Sie haben einen Wohnsitz in Deutschland.
    • Sie verfügen über ein regelmäßiges Einkommen.
    • Ihre Bonität ist gut.
    • Sie haben Zugriff auf das Online-Banking Ihres Gehaltskonto.

    Wann ist ein Blitzkredit mit Auszahlung heute sinnvoll?

    Ein Blitzkredit mit Auszahlung heute kann sinnvoll sein, wenn Sie kurzfristig Geld benötigen und es schnell gehen muss. Die Bank entscheidet sofort über Ihren Antrag – wird der Kredit bewilligt, erhalten Sie schnell Ihr Geld. 

    Der Schnellkredit eignet sich für verschiedene Verwendungszwecke – etwa um unerwartete Ausgaben zu decken, eine größere Anschaffung zu tätigen oder kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken. Aber auch geplante Finanzierungen, wie eine Autoreparatur oder kleinere Modernisierungsmaßnahmen lassen sich damit umsetzen.

    Die Kreditsumme ist dabei flexibel. So können Sie zum Beispiel einen Blitzkredit über 500 Euro (Kleinkredit) bis 1.000 Euro für kleinere Ausgaben aufnehmen oder auch deutlich höhere Beträge beantragen. Je nach Anbieter sind teilweise Kreditsummen bis zu 100.000 Euro möglich. Welche Summe Ihnen tatsächlich bewilligt wird, entscheidet die Bank immer anhand Ihrer persönlichen Voraussetzungen.

    Wie schnell kann ein Blitzkredit ausgezahlt werden?

    Ein Blitzkredit ist eine der schnellsten Formen bei der Kreditaufnahme. Die Anträge werden von vielen Banken automatisiert geprüft und eine Kreditentscheidung wird oft schon innerhalb weniger Minuten getroffen. Wenn die Identifikation digital erfolgt, steht Ihnen das Geld häufig schon nach wenigen Stunden zur Verfügung. Bei einigen Banken wird der Betrag je nach Bankarbeitstag innerhalb von 24 bis 48 Stunden überwiesen.

    Im Video sehen Sie Schritt für Schritt anhand eines Beispiels, wie der digitale Antrag für einen passenden Blitzkredit abläuft – und warum das Geld häufig innerhalb weniger Stunden auf Ihrem Konto landet.

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    „Egal ob Umschuldung oder Autofinanzierung – ein Kredit sollte immer schnellstmöglich von der Bank entschieden und ausbezahlt werden. Für die Bank ist es dabei am einfachsten, wenn sie keine Unterlagen manuell einsehen muss, sondern den Kredit anhand des Onlinebanking-Kontoauszuges vollautomatisch prüfen und darüber entscheiden kann.

    Für Sie als Kunde bedeutet das, dass Sie Ihren Kredit bei einzelnen Banken schon innerhalb weniger Minuten ausbezahlt bekommen. Häufig sind diese Sofortkredite sogar günstiger, da die Banken keine Bearbeitungskosten haben und das als Zinsvorteil an die Kunden weitergeben.“

    Stefan Rockinger,
    Managing Director Produktmanagement Kredite bei CHECK24

    CHECK24 Kundenmeinungen

    Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen geben uns unsere Kunden auf den unabhängigen Bewertungsplattformen eKomi und Trustpilot für den CHECK24-Kreditvergleich. Damit bestätigen sie uns höchste Kundenzufriedenheit. Auch der TÜV hat unseren Vergleich bereits 15-mal in Folge zertifiziert.

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    Gibt es einen Blitzkredit trotz schlechter Bonität?

    Einen Blitzkredit trotz schlechter Bonität zu erhalten, ist in der Praxis schwierig. Banken sind verpflichtet, vor der Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit des Antragstellers zu prüfen. Dazu gehört häufig auch eine Abfrage des Schufa-Scores. Fällt diese Prüfung negativ aus, lehnen viele Banken den Antrag ab oder bieten nur eingeschränkte Konditionen an.

    Im Internet finden sich häufig Angebote für einen angeblichen "Blitzkredit ohne Schufa" oder „Blitzkredit ohne Einkommensnachweis“. Solche Angebote sollten Sie genau prüfen, da sich dahinter teilweise unseriöse Anbieter oder Darlehen aus dem Ausland verbergen können. 

    Über CHECK24 können Sie dagegen Blitzkredite verschiedener seriöser Banken Schufa-neutral vergleichen. Das bedeutet: Ihre Konditionsanfrage hat keine Auswirkungen auf Ihren Schufa-Score. Erst wenn Sie sich für ein Angebot entscheiden und den Kredit abschließen, wird dies der Schufa gemeldet.

    Blitzkredit aus dem Ausland: Wie sicher ist das?

    Kredite aus dem Ausland werden meist über Vermittler angeboten, die den Kontakt zu einer ausländischen Bank herstellen und den Kreditvertrag organisieren. Solche Angebote werden häufig als „Kredit ohne Schufa“ beworben.

    Trotzdem prüfen auch ausländische Banken die Bonität der Kreditnehmer – meist anhand anderer Auskunfteien und der Einkommenssituation. Erfahren Sie hier, worauf Sie bei einem Blitzkredit aus dem Ausland achten sollten.

    Wie funktioniert der Auslandskredit?

    CHECK24 erklärt: Blitzkredit oder Dispo nutzen?

    Wenn kurzfristig Geld benötigt wird, greifen viele zunächst auf den Dispositionskredit ihres Girokontos zurück. Allerdings fallen beim Dispo meist deutlich höhere Zinsen an – und zwar bereits ab dem ersten Euro. Ähnlich teuer kann auch eine Kreditkarte mit Ratenzahlung sein. Ein Blitzkredit mit Sofortauszahlung ist häufig die günstigere Alternative, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken. Wird der Kreditbetrag noch am selben Tag ausgezahlt, steht das Geld fast genauso schnell zur Verfügung wie beim Dispokredit. Zudem sind Dispokredit und Kreditkarte auf den eingeräumten Kreditrahmen begrenzt. Ein Blitzkredit bietet dagegen mehr Flexibilität bei der Höhe des Betrags.

    Beispielrechnung:

    Blitzkredit Dispokredit
    Kreditsumme 2.500 € 2.500 €
    effektiver Jahreszins 5,60 % 12 %
    Laufzeit 12 Monate 12 Monate
    Zinskosten 74,57 € 156,86 €

    Häufige Fragen zum Blitzkredit

    Gibt es einen Blitzkredit für Arbeitslose?

    Einen Blitzkredit als Arbeitsloser zu erhalten, ist grundsätzlich möglich – in der Praxis jedoch deutlich schwieriger als für Personen mit festem Einkommen. Banken prüfen vor der Kreditvergabe immer, ob der Antragsteller den Kredit voraussichtlich zurückzahlen kann. Da Arbeitslose kein regelmäßiges Einkommen haben, lehnen viele Kreditinstitute solche Anträge ab oder vergeben nur kleine Kreditsummen.

    Was sind die Vorteile, einen Blitzkredit online abzuschließen?

    Meist kommen Sie online am schnellsten zu einem Blitzkredit. Anders als in einer Bankfiliale können Sie hier rund um die Uhr eine Kreditanfrage starten – auch eine telefonische Beratung erhalten Sie hier noch nach Feierabend oder am Wochenende. Indem Sie für einen Blitzkredit mit Sofortauszahlung online die Zinssätze verschiedener Anbieter vergleichen, können Sie zudem bares Geld sparen, da der effektive Jahreszins und weitere Konditionen besonders bei Direktbanken oft besser sind.

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