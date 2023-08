Über sogenannte Kreditbörsen im Internet verleihen Privatpersonen Kredite an andere Privatpersonen. Hier kann ein Kredit für Arbeitslose gewährt werden, in der Regel aber nur für geringe Summen. Doch auch bei einer solchen Kreditbörse prüfen seriöse Anbieter Ihre Bonität, die entsprechend gut sein muss. Erhalten Sie ein Angebot, das verspricht, auf eine Bonitätsprüfung zu verzichten, sollten Sie skeptisch werden.

Kredit von der Bundesagentur für Arbeit

Als arbeitslose Person kann Ihnen die Bundesagentur für Arbeit einen Kredit gewähren. Dies geschieht aber nur in sehr ausgewählten Fällen, die gesetzlich genau geregelt sind. Solche Fälle treffen zum Beispiel ein, wenn Sie Ihre Heizkosten nicht mehr zahlen können oder plötzliche, nicht aufzuschiebende Reparaturen an Ihrem selbst genutzten Wohnraum anstehen. Erhalten Sie einen solchen Arbeitslosenkredit, ist er in jedem Fall an den jeweiligen Zweck gebunden. Dafür ist er zinsfrei und die Rückzahlung wird daran angepasst, wie viel Ihnen monatlich zugemutet werden kann.