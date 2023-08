Kredit mit Bürgen

Wer kann Bürge für einen Kredit werden?

Im Prinzip kann jede Person eine Bürgschaft übernehmen – ob nahe Verwandte, Freunde oder Fremde. Grundsätzlich müssen aber einige Voraussetzungen erfüllt werden.

So muss der Bürge – ebenso wie der Kreditnehmer – volljährig sein, seinen Hauptwohnsitz in Deutschland haben und über ein deutsches Konto verfügen.

Zudem muss ein Bürge über eine gute Bonität und ein geregeltes Einkommen verfügen. Läuft die Person Gefahr, sich mit einer Bürgschaft selbst finanziell in Schwierigkeiten zu bringen, kommt sie dafür nicht in Frage. Hier sind die Banken in der Verantwortung, den Bürgen vor einer sogenannten ruinösen Bürgschaft zu schützen. Auch gilt als Voraussetzung, dass die Person keine Negativmerkmale bei der Schufa hat.

Wurde der Bürge von der Bank für die Absicherung des Kredits akzeptiert, kommt es zwischen ihnen zu einem schriftlichen Bürgschaftsvertrag. Der Bürge erklärt darin gegenüber der Bank, dass er für die Schulden des Kreditnehmers einsteht, sollte dieser nicht mehr zahlungsfähig sein. In der Regel werden in dieser Erklärung auch die Details der Bürgschaft wie zum Beispiel die Höhe des Kredits festgehalten.

Übrigens: Auch die Bank kann als Bürge auftreten. Mit einem sogenannten Bankaval, einer Mietbürgschaft oder Avalkredit haftet die Bank im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Schuldners für dessen Verpflichtungen gegenüber dem Gläubiger. Hier zahlt die Bank kein Geld aus, wie es bei einem Kredit üblich ist, sondern springt nur im Notfall mit direkten Zahlungen an den Gläubiger ein. Eine Mietbürgschaft kommt zum Beispiel zum Tragen, wenn ein Mieter die Kautionssumme nicht aufbringen kann und diese gegenüber dem Vermieter mit Hilfe der Bank absichert. Allerdings wird auch hier eine positive Bonität des Kunden vorausgesetzt, damit die Bank ein Aval oder eine Bürgschaft gewährt, zudem ist diese Form der Absicherung für den Kunden sehr teuer.