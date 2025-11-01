Kreditvergleich ohne persönliche Daten und Anmeldung

Wie funktioniert der Kredit-Vergleich ohne Daten?

Geben Sie in den Kreditvergleich einfach Ihren gewünschten Kreditbetrag, die Rückzahlungsdauer und den Verwendungszweck ein. Sofort erhalten Sie erste Ergebnisse und einen Überblick über mögliche Angebote – ganz ohne Registrierung oder Schufa-Abfrage. Die Ergebnisliste können Sie anschließend mit Filtern nach Ihren Wünschen sortieren, etwa nach Zinssatz oder monatlicher Rate.

Die angezeigten Konditionen stellen nur eine Zinsspanne dar, in der sich die Zinsen des jeweiligen Kreditgebers bewegen. Damit Sie die Angebote besser einordnen können, zeigen wir zusätzlich den 2/3-Zins an. Dieser Zinssatz entspricht dem Wert, den zwei Drittel aller angenommenen Kunden der jeweiligen Bank tatsächlich erhalten haben – ein realistischer Richtwert für einen Vergleich.