Kreditvergleich ohne persönliche Daten und Anmeldung

Kreditangebote personalisieren

Wie funktioniert der Kredit-Vergleich ohne Daten?

Geben Sie in den Kreditvergleich einfach Ihren gewünschten Kreditbetrag, die Rückzahlungsdauer und den Verwendungszweck ein. Sofort erhalten Sie erste Ergebnisse und einen Überblick über mögliche Angebote – ganz ohne Registrierung oder Schufa-Abfrage. Die Ergebnisliste können Sie anschließend mit Filtern nach Ihren Wünschen sortieren, etwa nach Zinssatz oder monatlicher Rate.

Die angezeigten Konditionen stellen nur eine Zinsspanne dar, in der sich die Zinsen des jeweiligen Kreditgebers bewegen. Damit Sie die Angebote besser einordnen können, zeigen wir zusätzlich den 2/3-Zins an. Dieser Zinssatz entspricht dem Wert, den zwei Drittel aller angenommenen Kunden der jeweiligen Bank tatsächlich erhalten haben – ein realistischer Richtwert für einen Vergleich.

Author image

Warum weichen Zinssätze im anonymen Kreditvergleich oft vom tatsächlichen Angebot ab?
"Zwischen einem anonymisierten Kreditvergleich und dem tatsächlichen Angebot gibt es deutliche Unterschiede beim Zinssatz, da Kreditkonditionen in der Regel von persönlichen Faktoren wie Einkommen und Bonität abhängen. Erst wenn diese Angaben vorliegen, kann die Bank ein verbindliches Angebot erstellen. Der anonyme Vergleich ist daher eine gute Orientierung für Kreditnehmer, ersetzt aber keine individuelle Konditionsprüfung.“
Dr. Andreas Schiffelholz
Geschäftsführer Kredite bei CHECK24

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

4,9/5 aus 11.898 Bewertungen
„Super Vergleich, schnelle Abwicklung‟ 11/2025
5,0/5 aus 102.299 Bewertungen
„Schnell unkompliziert und nett‟ 11/2025

Anonymer Kreditrechner ohne Anmeldung

Der Kreditrechner hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Parameter eines möglichen Ratenkredits zu berechnen. Sie können den Rechner beliebig oft nutzen und verschiedene Szenarien durchspielen. Passen Sie die Parameter mit nur wenigen Klicks an und sehen Sie sofort, welche Kombination aus Rate, Betrag und Laufzeit realistisch sein kann, bevor Sie den Kredit aufnehmen.

Monatliche Rate

Kreditbetrag

Laufzeit

Kreditbetrag

500 €

85.000 €

Effektiver Jahreszins

%

00,50 %

20,00 %

Laufzeit

Monate

12 Monate

120 Monate

Alle Angaben basieren auf Beispielrechnungen und sind ohne Gewähr
Kreditkosten gesamt
Zinsaufwand
Monatliche Rate
Alle Angaben basieren auf Beispielrechnungen und sind ohne Gewähr
Mit dem Kreditrechner können Sie bei der Suche nach einem Annuitätendarlehen zunächst verschiedene Szenarien ausprobieren und finden so die für Ihre persönliche Lebenssituation optimalen Rahmenbedingungen.
Tilgungsplan drucken
CHECK24 Hinweis

Der Zinssatz im Rechner dient nur als Beispiel. In der Praxis hängt der tatsächliche Zins von Ihrer Bonität ab. Diese wird später bei der Bonitätsprüfung durch die Bank individuell bewertet. Wie Sie mit einem realistischen Zinssatz rechnen können, erfahren Sie hier.

Welche Informationen lassen sich mit dem kostenlosen Kreditrechner berechnen?

Monatliche Rate

Um die Höhe Ihrer monatlichen Kreditrate zu ermitteln, geben Sie neben dem Zinssatz, den Kreditbetrag und die Laufzeit an. Verändern Sie die Laufzeit, wirkt sich das unmittelbar auf Ihre monatliche Rate aus:

  • lange Laufzeit = geringere Rate, aber höhere Gesamtkosten
  • kurze Laufzeit = höhere Rate, dafür geringere Gesamtkosten

Kreditsumme

Wenn Sie herausfinden wollen, wie viel Kredit Sie sich leisten können, geben Sie im Kreditrechner die Höhe Ihrer Kreditrate ein. Auch hier können Sie mithilfe der Laufzeit in Verbindung mit Ihrer möglichen Monatsrate die maximale Kreditsumme ermitteln:

  • lange Laufzeit = höhere Kreditsumme möglich
  • kurze Laufzeit = geringere Kreditsumme möglich

Passen Sie Betrag und Laufzeit so an, dass die Rate zu Ihren regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben passt.

Laufzeit

Mit dem Kreditrechner können Sie herausfinden, wie lange Sie für die Rückzahlung Ihres Kredits benötigen – basierend auf Ihrer Kreditrate. Geben Sie dazu den Zinssatz, Kreditbetrag und Ihre monatliche Rate ein. Der Rechner zeigt Ihnen sofort, welche Laufzeit zu diesen Angaben passt.

Tilgungsplan

Der detaillierte Tilgungsplan zeigt Ihnen, wie sich Ihre Monatsraten aus Zins- und Tilgungsanteil zusammensetzen und wie sich Ihre Restschuld über die Zeit verringert.

  • Übersicht über alle Zahlungen bis zur vollständigen Rückzahlung
  • Aufschlüsselung von Zins- und Tilgungsanteil

Wie kann ich meinen tatsächlichen Zinssatz für einen Kredit berechnen? 

Ohne persönliche Angaben ist ein Kreditvergleich nur eingeschränkt aussagekräftig. Da es sich bei den meisten Angeboten um bonitätsabhängige Zinsen handelt, benötigen Banken einige Informationen, um Ihre Kreditwürdigkeit und das Ausfallrisiko einzuschätzen. Nur durch die Eingabe persönlicher Details erhalten Sie individuelle Kreditzinsen – so funktioniert’s:

Schnell und einfach Kredite vergleichen
Kredit unverbindlich und schufaneutral anfragen
Unterlagen übermitteln, legitimieren und Kredit erhalten

Persönliche Daten eingeben

Für ein individuelles Kreditangebot benötigen Banken neben Name und Adresse auch Angaben über Ihre persönliche finanzielle Situation:

  • EinkommenAusgaben und eventuell weitere Einnahmen (Nachweis durch Kontoauszüge und Gehaltsnachweis oder Lohnabrechnung)
  • Bestehende Darlehen oder Baufinanzierungen

Unverbindliche Kreditangebote vergleichen

Nach Eingabe Ihrer Informationen erhalten Sie mehrere persönliche Angebote. CHECK24 zeigt Ihnen transparent den effektiven Jahreszins, die Monatsrate und die Gesamtkosten, sodass Sie die Angebote bequem von zu Hause aus vergleichen können – natürlich unverbindlich und Schufa-neutral.

Kredit beantragen

Haben Sie einen passenden Kredit gefunden, können Sie diesen direkt online beantragen. Der Kreditantrag wird digital an die jeweilige Bank übermittelt. Für einen verbindlichen Abschluss müssen Sie sich legitimieren – per SofortIdent, VideoIdent oder PostIdent-Verfahren – und den Kreditvertrag unterschreiben. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Geld ausgezahlt.

CHECK24 Hinweis

Was passiert mit meinen persönlichen Daten?

Persönliche Daten sind notwendig, damit Banken Ihren individuellen Zinssatz berechnen können. Dazu gehören Angaben zu Einkommen, Ausgaben und bestehenden Krediten. Diese Informationen dienen ausschließlich dazu, Ihre Kreditwürdigkeit realistisch einzuschätzen. CHECK24 behandelt alle übermittelten Informationen streng vertraulich.

Unsere Garantien für Sie

Schufa neutral Garantie Siegel

Schufa-neutral Garantie

Über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie unverbindlich mehrere persönliche Kreditangebote einholen. Die Banken stellen lediglich eine Konditionsanfrage, die keine Auswirkung auf Ihre Schufa hat.

Günstiger gehts nicht Garantie Siegel

Garantiert am günstigsten

Wir garantieren Ihnen das günstigste Angebot! Erhalten Sie bei einer Bank oder einem Kreditvermittler ein Kreditangebot, welches günstiger ist als bei uns, erstatten wir Ihnen bei Abschluss des Kredits über CHECK24 die Differenz.  

Fordern Sie kostenfrei Ihr Kreditangebot an:

Weitere Rechner für Ihr Finanzierungsvorhaben

Autokreditrechner
Wie viel Auto kann ich mir leisten?
Umschuldungsrechner
Lohnt sich eine Umschuldung?
Zinsrechner
Wie hoch sind die Bauzinsen?
Budgetrechner
Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Tilgungsrechner
Wie lange dauert die Tilgung?
Haushaltsrechner
Wie viel Geld bleibt am Monatsende?

Wie sicher sind meine Daten?

CHECK24 setzt auf modernste Sicherheitsstandards, um Ihre Daten umfassend zu schützen. Alle Informationen, die Sie im Rahmen einer Kreditanfrage übermitteln, werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich auf sicheren Servern in Deutschland gespeichert. Auch Sie können aktiv dazu beitragen, Ihre Daten zu schützen.

Sicherheitsmaßnahmen von CHECK24

  • Verschlüsselung: Ihre Daten werden während der Übertragung über eine sichere SSL- bzw. HTTPS-Verbindung verschlüsselt. So ist gewährleistet, dass Dritte keine sensiblen Informationen mitlesen können.
  • Server-Sicherheit: Die Server von CHECK24 sind mit modernen Firewalls und Sicherheitsprogrammen geschützt, um unbefugte Zugriffe zu verhindern.
  • Datenschutz nach DSGVO: CHECK24 hält sich an alle gesetzlichen Datenschutzvorgaben, einschließlich der DSGVO. Dazu gehören auch Rechte wie Datenlöschung und Auskunftspflicht.
  • Datenschutz-Garantie: Ihre Daten werden ausschließlich zur Angebotserstellung genutzt – niemals verkauft oder zu Werbezwecken weitergegeben.
  • TÜV-zertifizierte Sicherheit: Der CHECK24 Kreditvergleich ist regelmäßig TÜV-geprüft und erfüllt höchste Anforderungen an Datensicherheit und Transparenz.

Sicherheitsmaßnahmen, die Sie selbst ergreifen können

  • Regelmäßige Updates: Halten Sie Betriebssystem, Browser und Virenscanner stets auf dem neuesten Stand.
  • Starke Passwörter: Verwenden Sie einzigartige, sichere Passwörter – und ändern Sie diese regelmäßig.
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung: Aktivieren Sie – wo verfügbar – eine zusätzliche Sicherheitsstufe für Ihr Konto.
  • Vorsicht bei E-Mails: Klicken Sie nicht auf Links oder Anhänge unbekannter Absender. CHECK24 fragt sensible Daten niemals per E-Mail ab.
  • Adressprüfung: Achten Sie beim Login immer auf die korrekte URL und das SSL-Symbol im Browser.
  • Keine sensiblen Daten speichern: Speichern Sie Kreditdaten oder Passwörter nicht unverschlüsselt im Browser oder auf öffentlichen Geräten.

Fazit: Kredite vergleichen

Ein anonymisierter Kreditvergleich gibt Ihnen einen ersten Überblick über mögliche Konditionen – ganz ohne Registrierung oder Schufa-Abfrage.
Um jedoch einen passenden Kredit zu finden, sind einige persönliche Angaben notwendig. Nur so können Kreditgeber Ihre Kreditwürdigkeit prüfen und ein individuelles Angebot erstellen. Der Vergleich verschiedener Darlehen wird aussagekräftig und Sie finden einen Kredit, der wirklich zu Ihnen passt.  

Author image
Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.
