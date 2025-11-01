Kreditvergleich ohne persönliche Daten und Anmeldung

Tarifdetails
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,49% eff. Jahreszins, 5,37% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.027,42 €, mtl. Rate 286,04 €, RB Werratal-Landeck
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,68% eff. Jahreszins, 5,50% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.171,41 €, mtl. Rate 287,75 €, C24 Bank GmbH
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,89% eff. Jahreszins, 5,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.330,89 €, mtl. Rate 289,65 €, SWK Bank
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,37% eff. Jahreszins, 6,19% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.696,70 €, mtl. Rate 294,01 €, ING
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,39% eff. Jahreszins, 6,21% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.711,98 €, mtl. Rate 294,19 €, Deutsche Kreditbank
Geben Sie in den Kreditvergleich einfach Ihren gewünschten Kreditbetrag, die Rückzahlungsdauer und den Verwendungszweck ein. Sofort erhalten Sie erste Ergebnisse und einen Überblick über mögliche Angebote – ganz ohne Registrierung oder Schufa-Abfrage. Die Ergebnisliste können Sie anschließend mit Filtern nach Ihren Wünschen sortieren, etwa nach Zinssatz oder monatlicher Rate.
Die angezeigten Konditionen stellen nur eine Zinsspanne dar, in der sich die Zinsen des jeweiligen Kreditgebers bewegen. Damit Sie die Angebote besser einordnen können, zeigen wir zusätzlich den 2/3-Zins an. Dieser Zinssatz entspricht dem Wert, den zwei Drittel aller angenommenen Kunden der jeweiligen Bank tatsächlich erhalten haben – ein realistischer Richtwert für einen Vergleich.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Der Kreditrechner hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Parameter eines möglichen Ratenkredits zu berechnen. Sie können den Rechner beliebig oft nutzen und verschiedene Szenarien durchspielen. Passen Sie die Parameter mit nur wenigen Klicks an und sehen Sie sofort, welche Kombination aus Rate, Betrag und Laufzeit realistisch sein kann, bevor Sie den Kredit aufnehmen.
Der Zinssatz im Rechner dient nur als Beispiel. In der Praxis hängt der tatsächliche Zins von Ihrer Bonität ab. Diese wird später bei der Bonitätsprüfung durch die Bank individuell bewertet. Wie Sie mit einem realistischen Zinssatz rechnen können, erfahren Sie hier.
Um die Höhe Ihrer monatlichen Kreditrate zu ermitteln, geben Sie neben dem Zinssatz, den Kreditbetrag und die Laufzeit an. Verändern Sie die Laufzeit, wirkt sich das unmittelbar auf Ihre monatliche Rate aus:
Wenn Sie herausfinden wollen, wie viel Kredit Sie sich leisten können, geben Sie im Kreditrechner die Höhe Ihrer Kreditrate ein. Auch hier können Sie mithilfe der Laufzeit in Verbindung mit Ihrer möglichen Monatsrate die maximale Kreditsumme ermitteln:
Passen Sie Betrag und Laufzeit so an, dass die Rate zu Ihren regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben passt.
Mit dem Kreditrechner können Sie herausfinden, wie lange Sie für die Rückzahlung Ihres Kredits benötigen – basierend auf Ihrer Kreditrate. Geben Sie dazu den Zinssatz, Kreditbetrag und Ihre monatliche Rate ein. Der Rechner zeigt Ihnen sofort, welche Laufzeit zu diesen Angaben passt.
Der detaillierte Tilgungsplan zeigt Ihnen, wie sich Ihre Monatsraten aus Zins- und Tilgungsanteil zusammensetzen und wie sich Ihre Restschuld über die Zeit verringert.
Ohne persönliche Angaben ist ein Kreditvergleich nur eingeschränkt aussagekräftig. Da es sich bei den meisten Angeboten um bonitätsabhängige Zinsen handelt, benötigen Banken einige Informationen, um Ihre Kreditwürdigkeit und das Ausfallrisiko einzuschätzen. Nur durch die Eingabe persönlicher Details erhalten Sie individuelle Kreditzinsen – so funktioniert’s:
Für ein individuelles Kreditangebot benötigen Banken neben Name und Adresse auch Angaben über Ihre persönliche finanzielle Situation:
Nach Eingabe Ihrer Informationen erhalten Sie mehrere persönliche Angebote. CHECK24 zeigt Ihnen transparent den effektiven Jahreszins, die Monatsrate und die Gesamtkosten, sodass Sie die Angebote bequem von zu Hause aus vergleichen können – natürlich unverbindlich und Schufa-neutral.
Haben Sie einen passenden Kredit gefunden, können Sie diesen direkt online beantragen. Der Kreditantrag wird digital an die jeweilige Bank übermittelt. Für einen verbindlichen Abschluss müssen Sie sich legitimieren – per SofortIdent, VideoIdent oder PostIdent-Verfahren – und den Kreditvertrag unterschreiben. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Geld ausgezahlt.
Persönliche Daten sind notwendig, damit Banken Ihren individuellen Zinssatz berechnen können. Dazu gehören Angaben zu Einkommen, Ausgaben und bestehenden Krediten. Diese Informationen dienen ausschließlich dazu, Ihre Kreditwürdigkeit realistisch einzuschätzen. CHECK24 behandelt alle übermittelten Informationen streng vertraulich.
Über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie unverbindlich mehrere persönliche Kreditangebote einholen. Die Banken stellen lediglich eine Konditionsanfrage, die keine Auswirkung auf Ihre Schufa hat.
CHECK24 setzt auf modernste Sicherheitsstandards, um Ihre Daten umfassend zu schützen. Alle Informationen, die Sie im Rahmen einer Kreditanfrage übermitteln, werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich auf sicheren Servern in Deutschland gespeichert. Auch Sie können aktiv dazu beitragen, Ihre Daten zu schützen.
Ein anonymisierter Kreditvergleich gibt Ihnen einen ersten Überblick über mögliche Konditionen – ganz ohne Registrierung oder Schufa-Abfrage.
Um jedoch einen passenden Kredit zu finden, sind einige persönliche Angaben notwendig. Nur so können Kreditgeber Ihre Kreditwürdigkeit prüfen und ein individuelles Angebot erstellen. Der Vergleich verschiedener Darlehen wird aussagekräftig und Sie finden einen Kredit, der wirklich zu Ihnen passt.
