Ihr Weg zur CHECK24 Finanzredaktion

Lisa ist seit 2022 Teil der Online-Redaktion von CHECK24. Als ausgebildete Bankkauffrau mit einem abgeschlossenen BWL-Studium bringt sie fundiertes Fachwissen in Finanzfragen mit. Vor dem Wechsel in den Finanzjournalismus, war sie mehrere Jahre im Online-Marketing tätig, mit dem Schwerpunkt auf Social Media – heute bringt sie ihr Finanzwissen und ihre digitale Erfahrung in die Redaktion ein. Ihr Ziel: Finanzthemen klar, praxisnah und ohne Fachchinesisch aufzubereiten.