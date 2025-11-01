Ob Kredit in Deutschland oder im Ausland – wenn ein Umzug in ein anderes Land ansteht, sollten Sie vorher genau klären, was das für Ihr Darlehen bedeutet, sofern es noch läuft, damit die Bank Ihnen den Vertrag nicht kündigt.
Ein Kredit im Ausland scheint auf den ersten Blick eine attraktive Lösung zu sein, wenn die Schufa negativ und die Kreditaufnahme in Deutschland dadurch erschwert ist. Trotzdem sollte ein Auslandskredit für Deutsche nicht die erste Wahl sein, weil er einige Nachteile mit sich bringt.
Ja, das ist möglich. Die meisten Banken setzen einen Wohnsitz und eventuell Aufenthaltstitel in demselben Land, in dem die Bank ihren Sitz hat, voraus. Dies ist jedoch nicht gesetzlich geregelt. Entsprechend können ausländische Banken auch Kredite an Deutsche mit Wohnsitz in Deutschland vergeben. Meist erfolgt die Vergabe durch Vermittler, die Kreditgeber und -nehmer zusammenbringen.
Einen Kredit aus dem Ausland bieten meistens Vermittler an, die den Kontakt zu einer ausländischen Bank herstellen und den Vertrag regeln. Diese Kredite werden häufig als „Kredit ohne Schufa“ bezeichnet. Trotzdem wird die Bonität der Antragssteller geprüft. Dazu wird jedoch nicht die deutsche Schufa herangezogen, sondern andere Auskunfteien. Vor allem wird die Einkommenssituation genau unter die Lupe genommen. Auch Volljährigkeit gehört zu den Grundvoraussetzungen. Um ein Darlehen im Ausland zu erhalten, müssen die Angaben, die Sie im Antrag machen, mit dem, was die Bank ermittelt, übereinstimmen.
Vor allem für Menschen mit schlechter Schufa kann ein solcher Kredit eine Möglichkeit sein, Geld zu leihen, wenn deutsche Kreditinstitute den Antrag ablehnen. Die Aufnahme ist jedoch durch die erhöhten Umstände über Landesgrenzen hinweg mit hohen Kosten verbunden und beschränkt sich im Regelfall auf einen Maximalbetrag. Die Laufzeit ist ebenso häufig fest vorgegeben. Somit lässt sich die Monatsrate nicht an das persönliche Budget anpassen. Auch die gesetzlichen Begebenheiten in dem Land, in dem Sie den Kredit aufnehmen möchten, können anders als in Deutschland und im schlechtesten Fall nachteilig sein.
|
Vorteile Kredit aus dem Ausland
|
Nachteile Kredit aus dem Ausland
|meist trotz schlechter Schufa Aufnahme möglich
|hohe Zinskosten
|Aufnahme wird nicht in der Schufa vermerkt
|Maximalbeträge von meist 7.500 Euro
|vorgegebene Laufzeiten und Monatsraten ohne Spielraum
|mögliche Vermittlungsgebühren
|je nach Land kein deutschsprachiger Kontakt
|eventuell Währungsschwankungen, wenn die Aufnahme nicht in Euro erfolgt
|gegebenenfalls andere gesetzliche Regelungen
Einige Kreditanbieter nutzen die Notsituation der Menschen, die dringen Geld benötigen, aus. Wenn die Aufnahme des Kredits besonders teuer oder mit dem Abschluss weiterer Produkte, wie zum Beispiel einer Kreditkarte, verbunden ist, nehmen Sie Abstand, weil es auf ein unseriöses Angebot hinweist. Vermittler sollten keine Gebühren von Ihnen für einen Vergleich von Angeboten, die Beratung oder den Kontakt zu einer Bank verlangen.
Die Aufnahme eines Auslandskredits sollte nicht die erste Wahl sein, da diese Kredite sehr teuer und Ansprechpartner im Ausland bei Unstimmigkeiten eventuell schwer erreichbar sind. Ein Kredit bei einer deutschen Bank ist immer die bessere Lösung. Ein Vergleich möglichst vieler Angebote bei unterschiedlichen Kreditinstituten, wie ihn CHECK24 bietet, kann Ihnen dabei helfen, einen Kredit trotz Schufa zu finden, den Sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.
Sie können als Deutscher einen Kredit in der Schweiz bekommen, wenn Sie mit einem Wohnsitz in der Schweiz gemeldet sind und einen regelmäßigen Gehaltseingang und eine gute Bonität nachweisen können. Einige Schweizer Banken akzeptieren auch sogenannte Grenzgänger, die zwar in Deutschland leben, aber sich durch einen Schweizer Arbeitgeber regelmäßig im Land aufhalten. Über Vermittler sind eventuell auch Kredite in der Schweiz ohne dortigen Wohnsitz möglich. Achten Sie hier auf Transparenz und Seriosität. Zudem können durch die Umrechnung von Schweizer Franken in Euro zusätzliche Kosten entstehen.
Ein Schweizer Kredit bedeutet nicht zwingend, dass Sie als Deutscher einen Kredit in der Schweiz aufnehmen, sondern bezeichnet im Allgemeinen eine bestimmte Kreditart, nämlich einen Auslandskredit ohne Schufa. Bei seriösen Angeboten werden Sie dabei trotzdem einer Bonitätsprüfung unterzogen, da die Bank sicherstellen muss, dass Sie die Raten bezahlen können.
Wenn Sie Ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, mindestens 18 Jahre alt sind und ein geregeltes Einkommen haben, können Sie als Deutscher einen Kredit in Österreich aufnehmen. Häufig muss der Wohnsitz schon mindestens zwei Jahre bestehen.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
