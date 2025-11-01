Wie kann man einen Kredit aus dem Ausland bekommen?

Einen Kredit aus dem Ausland bieten meistens Vermittler an, die den Kontakt zu einer ausländischen Bank herstellen und den Vertrag regeln. Diese Kredite werden häufig als „Kredit ohne Schufa“ bezeichnet. Trotzdem wird die Bonität der Antragssteller geprüft. Dazu wird jedoch nicht die deutsche Schufa herangezogen, sondern andere Auskunfteien. Vor allem wird die Einkommenssituation genau unter die Lupe genommen. Auch Volljährigkeit gehört zu den Grundvoraussetzungen. Um ein Darlehen im Ausland zu erhalten, müssen die Angaben, die Sie im Antrag machen, mit dem, was die Bank ermittelt, übereinstimmen.