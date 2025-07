Anna N. Baumgart

Ihr Weg zur CHECK24 Finanzredaktion

Anna hat ihre journalistische Expertise beim Hörfunk erlangt. Sowohl in ihren Anfängen als Reporterin, Nachrichtenredakteurin und Moderatorin als auch in ihrer späteren Tätigkeit als Producerin und Redaktionsleiterin war sie immer aktuellen Geschehnissen, seriösen Quellen und unterhaltsamen Geschichten für On Air und online auf der Spur. Das Redaktionsteam von CHECK24 ergänzt sie seit 2023 mit ihren Erfahrungen mit unterschiedlichen Medien und ihrer thematischen Flexibilität.