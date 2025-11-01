Kann ich als Ausländer einen Kredit in Deutschland aufnehmen?

Die Aufnahme eines Kredits in Deutschland ist auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft möglich. Die wichtigsten Voraussetzungen sind dabei die Grundvoraussetzungen, die auch für deutsche Bürger gelten. Darüber hinaus können weitere Nachweise nötig werden.
Banken prüfen dieselben Grundvoraussetzungen. Werden diese erfüllt, gibt es keinen Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Antragsstellern. Nicht EU-Bürger müssen jedoch einige Voraussetzungen mehr erfüllen, um ihre Kreditwürdigkeit nachzuweisen. Dazu gehört ein gültiger Aufenthaltstitel mit Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit.
Bei einem Kredit für Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft kann zwischen EU- und Nicht-EU-Bürgern unterschieden werden. Für EU-Bürger ist die Aufnahme eines Kredits in Deutschland unkomplizierter als für Nicht-EU-Bürger, denn sie müssen lediglich dieselben Voraussetzungen erfüllen wie deutsche Kreditnehmer.
Voraussetzungen EU-Bürger
Voraussetzungen Nicht-EU-Bürger
|Nachweis der Volljährigkeit per Ausweis oder Reisepass
|Nachweis der Volljährigkeit per Ausweis oder Reisepass
|Nachweis eines festen Wohnsitzes in Deutschland per Ausweis oder Meldebescheinigung
|Nachweis eines festen Wohnsitzes in Deutschland per Meldebescheinigung
|gute Bonität, regelmäßiges Einkommen, positive Schufa
|gute Bonität, regelmäßiges Einkommen, positive Schufa
|gültiger Aufenthaltstitel
|eventuell Kopie der Arbeitserlaubnis, wenn diese nicht in der Aufenthaltserlaubnis vermerkt ist
Im Fall eines befristeten Aufenthaltstitels sollte die Gültigkeit mindestens so lang wie die Laufzeit des Kredits sein, damit dieser vor Ablauf des Aufenthaltstitels vollständig zurückgezahlt ist. Einige Banken verlangen eine Gültigkeit, die mehrere Monate über die Laufzeit hinausgeht. So versuchen Kreditinstitute Zahlungsausfälle zu vermeiden.
Banken vergeben normalerweise keinen Kredit an Ausländer ohne Wohnsitz in Deutschland und für Nicht-EU-Bürger ohne gültigen Aufenthaltstitel. Zudem muss die Aufenthaltserlaubnis die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beinhalten oder diese muss über ein Zusatzdokument nachgewiesen werden können.
