immobilienkredit-guenstig-umschulden

Kann ich als Ausländer einen Kredit in Deutschland aufnehmen?

Die Aufnahme eines Kredits in Deutschland ist auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft möglich. Die wichtigsten Voraussetzungen sind dabei die Grundvoraussetzungen, die auch für deutsche Bürger gelten. Darüber hinaus können weitere Nachweise nötig werden.

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Kredit für deutsche Bürger und einem Kredit für Ausländer?

Banken prüfen dieselben Grundvoraussetzungen. Werden diese erfüllt, gibt es keinen Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Antragsstellern. Nicht EU-Bürger müssen jedoch einige Voraussetzungen mehr erfüllen, um ihre Kreditwürdigkeit nachzuweisen. Dazu gehört ein gültiger Aufenthaltstitel mit Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit. 

Kredit für Ausländer:
Unterschied EU- und Nicht-EU-Bürger

Bei einem Kredit für Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft kann zwischen EU- und Nicht-EU-Bürgern unterschieden werden. Für EU-Bürger ist die Aufnahme eines Kredits in Deutschland unkomplizierter als für Nicht-EU-Bürger, denn sie müssen lediglich dieselben Voraussetzungen erfüllen wie deutsche Kreditnehmer. 

Voraussetzungen EU-Bürger

Voraussetzungen Nicht-EU-Bürger

Nachweis der Volljährigkeit per Ausweis oder Reisepass Nachweis der Volljährigkeit per Ausweis oder Reisepass
Nachweis eines festen Wohnsitzes in Deutschland per Ausweis oder Meldebescheinigung Nachweis eines festen Wohnsitzes in Deutschland per Meldebescheinigung
gute Bonität, regelmäßiges Einkommen, positive Schufa gute Bonität, regelmäßiges Einkommen, positive Schufa
gültiger Aufenthaltstitel
eventuell Kopie der Arbeitserlaubnis, wenn diese nicht in der Aufenthaltserlaubnis vermerkt ist

Bekomme ich einen Kredit mit befristetem Aufenthaltstitel

Im Fall eines befristeten Aufenthaltstitels sollte die Gültigkeit mindestens so lang wie die Laufzeit des Kredits sein, damit dieser vor Ablauf des Aufenthaltstitels vollständig zurückgezahlt ist. Einige Banken verlangen eine Gültigkeit, die mehrere Monate über die Laufzeit hinausgeht. So versuchen Kreditinstitute Zahlungsausfälle zu vermeiden.

Wann bekomme ich als Ausländer keinen Kredit?

Banken vergeben normalerweise keinen Kredit an Ausländer ohne Wohnsitz in Deutschland und für Nicht-EU-Bürger ohne gültigen Aufenthaltstitel. Zudem muss die Aufenthaltserlaubnis die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beinhalten oder diese muss über ein Zusatzdokument nachgewiesen werden können.

For further information in English read all about how to get a loan in Germany.

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Welche Art von Kredit suchen Sie?

