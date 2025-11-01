Kann ich als Ausländer einen Kredit in Deutschland aufnehmen?

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Kredit für deutsche Bürger und einem Kredit für Ausländer?

Banken prüfen dieselben Grundvoraussetzungen. Werden diese erfüllt, gibt es keinen Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Antragsstellern. Nicht EU-Bürger müssen jedoch einige Voraussetzungen mehr erfüllen, um ihre Kreditwürdigkeit nachzuweisen. Dazu gehört ein gültiger Aufenthaltstitel mit Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit.