Warum lehnt die Bank meinen Kreditantrag ab?

Häufig wird Ihr erwünschter Ratenkredit auch abgelehnt, wenn Sie derzeit bereits mehrere Kredite noch nicht komplett abbezahlt haben. In diesem Fall ist es häufig die beste Wahl, bestehende Kredite mit in den neuen Ratenkredit einzubeziehen. Dabei werden die bestehenden Verbindlichkeiten gekündigt und mit dem neuen Ratenkredit umgeschuldet.

Wenn der Wunsch einer Umschuldung im Kreditantrag angegeben wird, kann dies die Zusage der Bank fördern. Dies ist möglich, da sich die Sicherheit für die Bank erhöht, wenn Sie keine weiteren Verbindlichkeiten besitzen und vorhandene Kredite in den neuen Ratenkredit übergehen. So können auch die Raten optimal an Ihre derzeitige finanzielle Situation angepasst werden. Dies geschieht indem beispielsweise eine längere Laufzeit gewählt wird, um niedrigere Raten zu erzielen.

Verfügen Sie über ein geringes Monatseinkommen kann es ebenfalls vorkommen, dass die Bank Ihre Kreditanfrage ablehnt. In diesem Fall können Ihnen Sicherheiten, wie Immobilien oder Vermögenswerte doch noch zu einem Ratenkredit verhelfen.

Förderlich für die Kreditzusage einer Bank ist es zudem einen zweiten Kreditnehmer mit guter Bonität bei der Beantragung Ihres Ratenkredits anzugeben. Dabei kann es sich sowohl um ein Familienmitglied, eine Person aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis oder eine andere Person handeln.

Wenn ein zweiter Kreditnehmer hinzugezogen wird steigt die Sicherheit für die Bank, dass der Kredit getilgt werden kann. Dies ist der Fall, da beide Kreditnehmer für den Ratenkredit gleichermaßen haften. Kommt es zu einem Zahlungsausfall besteht für die Bank die Möglichkeit, sich direkt an den zweiten Kreditnehmer zu wenden und die Tilgung von diesem zu fordern. Können jedoch beide Kreditnehmer die Schuld nicht tilgen kann das Einkommen beider gepfändet werden, um die Schuld zu tilgen.