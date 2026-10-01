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Wie funktioniert das Auto als Kreditsicherheit?

Wenn ein Auto als Kreditsicherheit eingesetzt wird, läuft dieser Vorgang anders ab als bei einem klassischen Pfand. Während man Schmuck oder andere Wertgegenstände im Pfandleihhaus abgeben muss, kann der Kreditnehmer das beliehene Auto weiter nutzen. Der Kreditnehmer überträgt das Fahrzeugeigentum rein rechtlich an den Kreditgeber, solange das Darlehen abbezahlt wird.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Sicherungsübereignung (Übergabe des Fahrzeugbriefs)

Grundlage für das Beleihen eines Autos ist die sogenannte Sicherungsübereignung. Darin wird vertraglich festgelegt, dass das Eigentum am Fahrzeug für die Dauer des Kredits auf die Bank übergeht. Gleichzeitig ist vereinbart, dass der Kreditnehmer das Auto weiterfahren darf und nach vollständiger Rückzahlung der Eigentumstitel wieder an ihn zurückfällt. Bis dies der Fall ist, erhält der Kreditgeber in der Regel den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II).

Kommt es zu Zahlungsrückständen, ist der Kreditgeber berechtigt, die Herausgabe des Fahrzeugs zu verlangen und es zu verkaufen, um die offenen Schulden auszugleichen. Andersherum kann der Kreditnehmer das beliehene Fahrzeug nicht verkaufen, bis der Kredit abbezahlt und der Fahrzeugbrief wieder in seinem Besitz ist.

Ein Auto zu beleihen, kann unabhängig vom Verwendungszweck des Kredits erfolgen, sodass sich neben einem Autokredit verschiedene Einsatzmöglichkeiten ergeben können. Wird ein Auto als Sicherheit angeboten, sind die Chancen auf einen Kredit auch bei schwacher Bonität in der Regel höher.

Damit ein Auto als Kreditsicherheit akzeptiert wird, muss es oft bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese können von Bank zu Bank abweichen.

  • Fahrzeugbrief liegt vor.
  • Auto ist schuldenfrei.
  • KFZ-Marktwert ist ausreichend hoch.
  • Fahrzeug ist neuwertig oder unbeschädigt.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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