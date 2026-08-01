Kann ich die monatliche Kreditrate während der Laufzeit verändern?

Eine nachträgliche Anpassung der Kreditrate ist bei den meisten Kreditinstituten in der Regel ohne Probleme möglich. Wenden Sie sich an die Kreditexperten von CHECK24 unter 089 - 24 24 11 24 oder per E-Mail an kredit@check24.de.

Wenn Sie die monatliche Kreditrate während der Vertragslaufzeit anpassen möchten, verändert sich dabei ihr ursprünglich vereinbarter Kreditvertrag. Daher gibt es mehrere Möglichkeiten:

Neuer Kreditvertrag: Die Bank setzt einen neuen Kreditvertrag auf. Der Zinssatz wird neu berechnet.

Die Bank setzt einen neuen Kreditvertrag auf. Der Zinssatz wird neu berechnet. Umschuldung: Die kreditgebende Bank oder eine neue Bank mit günstigeren Zinsen bietet die Umschuldung des Kredits an. Auch hier wird ein neuer Kredit mit neuen. Konditionen abgeschlossen. Dabei kann auch eine neue Kreditrate festgelegt werden.



In beiden Fällen kann sich dadurch der Zinssatz verändern.