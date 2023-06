Kann ich die monatliche Kreditrate während der Laufzeit verändern?

In der Regel ist es bei den meisten Kreditinstituten kein Problem, die monatliche Kreditrate nachträglich anzupassen. Zu diesem Zweck wenden Sie sich an das kreditgebende Institut und lassen sich persönlich von einem Mitarbeiter beraten. Wenn Sie die monatliche Rate während der Laufzeit erhöhen oder senken, wird von der Bank ein neuer Kreditvertrag aufgesetzt. In diesem sind die neuen Kreditkonditionen geregelt. Es ist unter Umständen möglich, dass sich damit auch der Zinssatz Ihres Kredits ändert.