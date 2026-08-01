Kann ich die monatliche Kreditrate während der Laufzeit verändern?

Eine nachträgliche Anpassung der Kreditrate ist bei den meisten Kreditinstituten in der Regel ohne Probleme möglich. Wenden Sie sich an die Kreditexperten von CHECK24 unter 089 - 24 24 11 24 oder per E-Mail an kredit@check24.de.
Wenn Sie die monatliche Kreditrate während der Vertragslaufzeit anpassen möchten, verändert sich dabei ihr ursprünglich vereinbarter Kreditvertrag. Daher gibt es mehrere Möglichkeiten:
In beiden Fällen kann sich dadurch der Zinssatz verändern.
In der Regel schließt der Kunde einen neuen Kredit ab. Entweder bei der bisherigen Bank oder bei einer neuen Bank mit günstigeren Konditionen. Bearbeitungsgebühren fallen dafür nicht an. Für eine Umschuldung kann allerdings eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet werden. Dieses Entgelt erhebt die Bank. Die Höhe der Entschädigung ist bei Ratenkrediten aber gesetzlich gedeckelt und darf nach § 502 BGB:
Wer seine Kreditrate erhöhen möchte, kann auch die Möglichkeit der Sondertilgung in Betracht ziehen. Viele Kreditbanken bieten ihren Kunden kostenlose Sondertilgungen eines Teils oder mehr noch der Gesamtsumme an. Kreditnehmer, die zum Beispiel von einer Gehaltserhöhung in den kommenden Monaten ausgehen, sollten also bereits bei der Kreditauswahl auf solche Vertragsoptionen achten.
Nicht jeder Kreditnehmer möchte gleich einen neuen Kredit abschließen, um die Rate anzupassen. Manchmal sind es unerwartete finanzielle Engpässe oder veränderte Lebenssituationen, die eine flexible Kreditrückzahlung erfordern. In solchen Fällen bieten manche Banken an, die Ratenzahlung zu pausieren. Ob eine Bank Ratenpausen ermöglicht oder nicht, erfahren Sie direkt bei Ihrer Kreditbank. Auch ein Blick in den Kreditvertrag oder das Preis- und Leistungsverzeichnis geben hier oft Aufschluss. Wem diese Möglichkeit wichtig ist, sollte bereits bei Kreditabschluss die Bank oder das Kreditangebot dahingehend prüfen. Die Option der Ratenpause sollte dabei kostenfrei sein.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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