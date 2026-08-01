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Kann ich die monatliche Kreditrate während der Laufzeit verändern?

Eine nachträgliche Anpassung der Kreditrate ist bei den meisten Kreditinstituten in der Regel ohne Probleme möglich. Wenden Sie sich an die Kreditexperten von CHECK24 unter 089 - 24 24 11 24 oder per E-Mail an kredit@check24.de.

Wenn Sie die monatliche Kreditrate während der Vertragslaufzeit anpassen möchten, verändert sich dabei ihr ursprünglich vereinbarter Kreditvertrag. Daher gibt es mehrere Möglichkeiten

  • Neuer Kreditvertrag: Die Bank setzt einen neuen Kreditvertrag auf. Der Zinssatz wird neu berechnet. 
  • Umschuldung: Die kreditgebende Bank oder eine neue Bank mit günstigeren Zinsen bietet die Umschuldung des Kredits an. Auch hier wird ein neuer Kredit mit neuen. Konditionen abgeschlossen. Dabei kann auch eine neue Kreditrate festgelegt werden. 

In beiden Fällen kann sich dadurch der Zinssatz verändern. 

Fallen Kosten für die Ratenanpassung an?

In der Regel schließt der Kunde einen neuen Kredit ab. Entweder bei der bisherigen Bank oder bei einer neuen Bank mit günstigeren Konditionen. Bearbeitungsgebühren fallen dafür nicht an. Für eine Umschuldung kann allerdings eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet werden. Dieses Entgelt erhebt die Bank. Die Höhe der Entschädigung ist bei Ratenkrediten aber gesetzlich gedeckelt und darf nach § 502 BGB: 

  • höchstens ein Prozent der Restschuld betragen, wenn laut Tilgungsplan noch mehr als zwölf Raten zu zahlen sind
  • höchstens ein halbes Prozent der Restschuld betragen, wenn nur noch zwölf oder weniger Raten offen sind und
  • in keinem Fall die Zinsen übersteigen, die der Bank tatsächlich durch den verfrühten Ausgleich des Restkreditbetrags entgehen. 

Statt Ratenanpassung: Möglichkeit zur Sondertilgung prüfen

Wer seine Kreditrate erhöhen möchte, kann auch die Möglichkeit der Sondertilgung in Betracht ziehen. Viele Kreditbanken bieten ihren Kunden kostenlose Sondertilgungen eines Teils oder mehr noch der Gesamtsumme an. Kreditnehmer, die zum Beispiel von einer Gehaltserhöhung in den kommenden Monaten ausgehen, sollten also bereits bei der Kreditauswahl auf solche Vertragsoptionen achten.

Statt Ratenanpassung: Möglichkeit zur Ratenpause prüfen

Nicht jeder Kreditnehmer möchte gleich einen neuen Kredit abschließen, um die Rate anzupassen. Manchmal sind es unerwartete finanzielle Engpässe oder veränderte Lebenssituationen, die eine flexible Kreditrückzahlung erfordern. In solchen Fällen bieten manche Banken an, die Ratenzahlung zu pausieren. Ob eine Bank Ratenpausen ermöglicht oder nicht, erfahren Sie direkt bei Ihrer Kreditbank. Auch ein Blick in den Kreditvertrag oder das Preis- und Leistungsverzeichnis geben hier oft Aufschluss. Wem diese Möglichkeit wichtig ist, sollte bereits bei Kreditabschluss die Bank oder das Kreditangebot dahingehend prüfen. Die Option der Ratenpause sollte dabei kostenfrei sein.

Wann ist eine Kreditraten-Anpassung sinnvoll?

↘️ Kreditrate nach unten anpassen: Wenn aufgrund unvorhergesehener Ereignisse im Verlauf der Rückzahlung finanzielle Engpässe entstehen, sollten Kreditnehmer eine Reduzierung der Kreditraten in Erwägung ziehen. So kann die vertragsgerechte Kredittilgung gewährleistet und Zahlungsausfälle vermieden werden.
↗️ Kreditrate nach oben anpassen: Eine Ratenänderung ist ebenfalls sinnvoll, wenn während der Kreditlaufzeit auf einmal mehr Geld zur Verfügung steht. Wer schneller seinen Kredit zurückzahlt, zahlt auch weniger Zinsen dafür. Eine Aufstockung der Kreditraten ist in diesem Fall empfehlenswert.

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