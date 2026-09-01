Kosten und Konditionen

Darauf sollten Sie bei der Wahl Ihres Bankkredites achten

Wenn Sie einen Bankkredit aufnehmen wollen, entscheiden Sie sich in der Regel für das Kreditangebot, welches mit dem niedrigsten Zins einhergeht. Ihre gewählte Kreditlaufzeit ist ebenso ein entscheidender Faktor für die Höhe der Kosten: Wer eine kürzere Laufzeit für seinen Bankkredit wählt, zahlt weniger Zinsen. Bei langen Laufzeiten hingegen wird der Bankkredit teurer. Kunden sollten daher immer versuchen, diesen möglichst schnell an den Vertragspartner zurückzuzahlen. Darüber hinaus kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, eine zusätzliche Sicherheit wie beispielsweise einen zweiten Kreditnehmer im Kreditvertrag mit aufzunehmen.

Über den CHECK24 Kreditvergleich für Bankkredite wird Ihnen die für Ihre Kreditsumme und Kreditlaufzeit fällige monatliche Rate angezeigt. Ist die Rate zu hoch, kann eine längere Laufzeit die Summe verringern – der Bankkredit an sich wird aber, wie vorab beschrieben, teurer. Zusätzlich sollte Ihre Wahl für einen der angebotenen Bankkredite vom jeweils angebotenen effektiven Jahreszins abhängen. Dieser beinhaltet alle Kosten und Gebühren, die in Zusammenhang mit dem Bankkredit auf Sie zukommen.



Das folgende Beispiel zeigt den Zusammenhang von Gesamtkosten, Laufzeit – in diesem Fall 48, 96 und 120 Monate – und monatlicher Rate auf. Angenommen, Sie nehmen einen Bankkredit von insgesamt 30.000 Euro auf. Als effektiven Jahreszins berechnet die Bank 7,9 Prozent. Die drei beispielhaften Kreditlaufzeiten machen deutlich, wie sich die Gesamtkosten erhöhen, wenn der Bankkredit über eine längere Zeit abgezahlt wird, sich aber gleichzeitig die monatlichen Verpflichtungen reduzieren lassen.