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Das Wichtigste zum Bankkredit

  • Mit einem Bankkredit können Sie schnell und unkompliziert Geld von einer Bank für kleinere und größere Anschaffungen leihen und dieses in Raten wieder zurückbezahlen. Der Name Bankkredit ist dabei ein Überbegriff für alle Arten von Krediten.
  • Wie viel ein Bankkredit kostet, hängt von vielen Faktoren ab. Der wichtigste Faktor ist die Höhe Ihres effektiven Jahreszinssatz. Dieser setzt sich zusammen aus dem Nominalzinssatz (gebundener Sollzinssatz), der Kredithöhe und der Laufzeit für Ihr Darlehen.
  • Wer sich mehrere Kreditangebote einholt, schließt seinen Bankkredit im Schnitt zu besseren Konditionen ab als derjenige, der nicht online vorher verglichen hat. Das Vergleichen von Kreditkonditionen über CHECK24 funktioniert Schufa-neutral.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Definition: 
Was ist ein Bankkredit?

Ein Bankkredit ist ein Darlehen, das von einer Bank oder Sparkasse an eine Privatperson oder ein Unternehmen vergeben wird. Dabei stellt die Bank dem Kreditnehmer Geld zur Verfügung, welches dieser zuzüglich Zinsen in einem festgelegten Zeitraum zurückzahlen muss. Die Konditionen, wie Kreditsumme, den zu zahlenden Sollzinssatz plus alles rund um die Rückzahlungsvereinbarung, werden im Kreditvertrag vereinbart.

Die Vergabe eines Bankkredits ist abhängig von der Kreditwürdigkeit, also der Bonität des Kreditnehmers, welche die Bank anhand verschiedener Kriterien wie Einkommen und finanzielle Verpflichtungen prüft. Diese Informationen erhalten Banken über Auskunfteien wie der Schufa.

Was genau ist ein Bankkredit?

Beispiele für Bankkredite

Bankkredit nach Verwendungszweck

Autokredit

mehr zum Autokredit

Um das Traumauto zu finanzieren, ist es möglich, bei der Bank einen an diesen Zweck gebundenen Kredit aufzunehmen. Der Kreditnehmer kann von günstigen Kreditzinsen profitieren, da die Bank durch das Fahrzeug eine zusätzliche Sicherheit hat.

Umschuldungskredit

mehr zur Umschuldung

Die Bündelung von bereits laufenden Krediten zu einem einzigen Umschuldungskredit kann sich nicht nur positiv auf die Bonität des Kreditnehmers auswirken. Auch günstige Kreditzinsen sind bei Angabe dieses Verwendungszwecks möglich.

Modernisierungskredit

mehr zur Modernisierung

Mit einer Modernisierung des Eigenheims erhöht sich auch der Gesamtwert der Immobilie. Banken bieten einen meist zweckgebundenen Kredit an, um diese Sanierungsmaßnahmen realisieren zu können.

Bankkredite für bestimmte Personengruppen

Beamtenkredit

mehr zum Beamtenkredit

Beamte verfügen über ein sicheres und regelmäßiges Einkommen. Durch das geringe Ausfallrisiko erhalten Beamte in der Regel besonders günstige Kreditkonditionen.

Kredit für Selbstständige

mehr zum Kredit für Selbstständige

Für Selbstständige gibt es Kredite für private Verwendungszwecke oder für geschäftliche Zwecke. Meist müssen Freiberufler der Bank zusätzliche Sicherheiten vorweisen.

Studienkredit

mehr zum Studienkredit

Einige Banken bieten Kredite an, die speziell auf die Bedürfnisse von Studenten zugeschnitten sind. Ein Merkmal ist, dass Studienkredite monatlich ausbezahlt werden.

Bankkredit nach Kreditsumme

Voraussetzungen für Ihren Bankkredit

Um einen Bankkredit bei einem deutschen Geldinstitut aufnehmen zu können, so müssen Sie in der Regel

  • volljährig sein,
  • Ihren Wohnsitz in Deutschland haben,
  • über ein regelmäßiges Einkommen in angemessener Höhe zum Kreditwunsch verfügen,
  • möglichst in einem Arbeitsverhältnis außerhalb der Probezeit sein,
  • und eine ausreichend gute Bonität vorweisen können. Die Bank prüft Ihre Zahlungszuverlässigkeit, indem sie unter anderem Ihren Schufa Score abfragt.
CHECK24 Tipp

Ihre Bonität in 60 Sekunden

Innerhalb von wenigen Sekunden eine Bonitätsprüfung Ihrer Daten aus dem Gehaltskonto durchführen und sofort das Ergebnis kostenlos abrufen? Das geht mit dem CHECK24 BonitätsCheck. Das hat gleich mehrere Vorteile: Nach jeder Bonitätsprüfung erhalten Sie Tipps, wie Sie Ihre Bonität entweder halten oder sogar noch verbessern können. Denn wer seine finanzielle Situation im Blick hat und dank der Bonitätsprüfung weiß, wie diese von Vertragspartnern bewertet wird, kommt leichter an günstigere und bessere Kreditangebote.

zum CHECK24 BonitätsCheck

Ihr Bankkredit in drei Schritten

Bankkredite vergleichen

Über den CHECK24 Vergleich finden Sie schnell und unkompliziert passende Bankkredite für Ihr individuelles Vorhaben. Um persönliche Angebote zu erhalten, sind lediglich Angaben zur Kredithöhe, der Laufzeit, den Verwendungszweck sowie einige persönliche Daten nötig.

Bankkredit anfragen

Um einen für Sie geeigneten Bankkredit vorgeschlagen zu bekommen, verbinden Sie Ihr Gehaltskonto. Damit kann die Bank Ihre Angaben in kurzer Zeit digital überprüfen. Anschließend wählen Sie ein Angebot aus und stellen eine persönliche Kreditanfrage.

Bankkredit abschließen

Falls weitere Unterlagen für Ihren Vertragsabschluss nötig sind, können Sie diese bequem hochladen oder per Post einreichen. Um Ihren Bankkredit abzuschließen, fehlt im letzten Schritt nur noch die Legitimation und Unterschrift. Beides erfolgt bei den meisten Kreditgebern digital.

Nirgendwo einfacher & schneller: Ihre CHECK24 Service-Vorteile

Kosten und Konditionen
Darauf sollten Sie bei der Wahl Ihres Bankkredites achten

Wenn Sie einen Bankkredit aufnehmen wollen, entscheiden Sie sich in der Regel für das Kreditangebot, welches mit dem niedrigsten Zins einhergeht. Ihre gewählte Kreditlaufzeit ist ebenso ein entscheidender Faktor für die Höhe der Kosten: Wer eine kürzere Laufzeit für seinen Bankkredit wählt, zahlt weniger Zinsen. Bei langen Laufzeiten hingegen wird der Bankkredit teurer. Kunden sollten daher immer versuchen, diesen möglichst schnell an den Vertragspartner zurückzuzahlen. Darüber hinaus kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, eine zusätzliche Sicherheit wie beispielsweise einen zweiten Kreditnehmer im Kreditvertrag mit aufzunehmen.

Über den CHECK24 Kreditvergleich für Bankkredite wird Ihnen die für Ihre Kreditsumme und Kreditlaufzeit fällige monatliche Rate angezeigt. Ist die Rate zu hoch, kann eine längere Laufzeit die Summe verringern – der Bankkredit an sich wird aber, wie vorab beschrieben, teurer. Zusätzlich sollte Ihre Wahl für einen der angebotenen Bankkredite vom jeweils angebotenen effektiven Jahreszins abhängen. Dieser beinhaltet alle Kosten und Gebühren, die in Zusammenhang mit dem Bankkredit auf Sie zukommen.

Das folgende Beispiel zeigt den Zusammenhang von Gesamtkosten, Laufzeit – in diesem Fall 48, 96 und 120 Monate – und monatlicher Rate auf. Angenommen, Sie nehmen einen Bankkredit von insgesamt 30.000 Euro auf. Als effektiven Jahreszins berechnet die Bank 7,9 Prozent. Die drei beispielhaften Kreditlaufzeiten machen deutlich, wie sich die Gesamtkosten erhöhen, wenn der Bankkredit über eine längere Zeit abgezahlt wird, sich aber gleichzeitig die monatlichen Verpflichtungen reduzieren lassen.

Laufzeit 4 Jahre Laufzeit 8 Jahre Laufzeit 10 Jahre
monatliche Raten 717 Euro 407 Euro 358 Euro
Zinskosten gesamt 4.402 Euro 9.092 Euro 12.973 Euro

Neben der Zinshöhe und der Kreditlaufzeit gibt es noch weitere Kreditkonditionen, denen Sie beim Angebotsvergleich Aufmerksamkeit schenken sollten:

Ist eine Rückzahlungspause gestattet?

Gewährt eine Bank in den Kreditdetails eine Rückzahlungspause, dann ist möglich, die monatliche Ratenzahlung zu pausieren und auszusetzen. Müssen Sie kurzfristig eine unerwartete Zahlung stemmen, dann kann die Möglichkeit zu Ratenpausen eine finanzielle Schieflage verhindern. Ihre Zahlungsverpflichtung bleibt dabei selbstverständlich bestehen.

Sind kostenlose Sondertilgungen möglich?

Sondertilgungen ermöglichen es Ihnen, den Kredit über die vereinbarte Ratenzahlung hinaus zu tilgen. Erhalten Sie beispielsweise eine Steuerrückzahlung, dann können Sie dieses Geld für die Rückzahlung des Kredits verwenden, sind somit früher schuldenfrei und sparen sich obendrein Zinsen.

Ist eine kostenlose Gesamttilgung möglich?

Einen Bankkredit mit der Option, eine kostenlose Gesamttilgung zu tätigen, ermöglicht es Ihnen, den Kredit jederzeit im Ganzen zurückzuzahlen. Räumt eine Bank Ihnen diese Möglichkeit ein, so kommen keine zusätzlichen Kosten in Form einer Vorfälligkeitsentschädigung auf Sie zu.

Vorteile von Bankkrediten

Unkomplizierte Verfügbarkeit

Anonymität für den Kreditnehmer

Anpassbare Vertragsinhalte

4 Tipps zum CHECK24 Kreditvergleich
Auf diese Kriterien sollten Sie achten

Der Zinssatz

CHECK24 zeigt Ihnen im Vergleich immer den effektiven Jahreszinssatz an, da dieser alle anfallenden Kosten beinhaltet. Der gebundene Sollzins ist darin enthalten und kann deshalb niedriger ausfallen. Vergleichen Sie daher immer den effektiven Zinssatz.

Übrigens: Die Zinssätze in Prozent werden Ihnen dabei per annum angezeigt, also geben die jährliche Verzinsung an.

Die Bedingungen

Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie die Bankkredite filtern und die anzeigen lassen, bei denen die für Sie relevanten Vertragsoptionen sogar kostenlos sind. Zudem finden Sie unter jedem Angebot weitere Informationen unter "Produkt".

Auch die Möglichkeit, ein Darlehen abzusichern, bieten viele Kreditinstitute an. Dieser Kreditschutz sichert Ihre Rückzahlung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Todesfall ab.

Die Laufzeit

Es gibt Laufzeiten von zwölf Monaten bis 120 Monate. Wenn Sie im CHECK24 Kreditvergleich Ihren Nettokreditbetrag eintragen, können Sie im Feld daneben die Laufzeit auswählen. Im gleichen Schritt wird Ihnen die Monatsrate angezeigt, die bei dieser Kombination aus Kreditbetrag, Laufzeit und Effektivzins zu zahlen ist.

Die Kosten

Sie können den CHECK24 Kreditvergleich beliebig oft nutzen. Es fallen keine Gebühren an. Zudem wirken sich die Kreditanfragen nicht auf Ihren Schufa-Score aus. Für einen aussagekräftigen Vergleich der Kreditangebote sollten Sie immer den effektiven Jahreszinssatz heranziehen. Hier sind alle Gebühren einer Bank für den Kredit eingerechnet.

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Sie benötigen eine Beratung?

Bei CHECK24 stehen Ihnen über 300 Kreditexperten telefonisch an sieben Tagen die Woche zwischen 8:00 und 20:00 Uhr unter 089 - 24 24 11 24 zur Seite.

Häufige Fragen 
zum Bankkredit

Welche Unterlagen benötige ich für einen Bankkredit?

Bankinstitute legen selbst fest, welche Unterlagen nötig sind, um einen Bankkredit zu beantragen. Grundsätzlich sind jedoch Einkommensnachweise vorzulegen. Diese umfassen bei Angestellten Lohn- und Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate. Bei Rentnern dient hierzu der Rentenbescheid. Selbstständige reichen Kontoauszüge oder andere Unterlagen ein, die den Vormögens- und Schuldenstatus bestätigen.

Darüber hinaus fordern Banken für einen Kreditantrag einen Identitätsnachweis sowie gegebenenfalls eine Meldebescheinigung.

Im CHECK24 Kreditvergleich haben Sie die Möglichkeit Ihr Bankkonto zu verbinden. Dadurch wird das Antragsformular automatisch ausgefüllt. Dies spart Zeit und der Dokumentenupload fällt in der Regel weg.

Gibt es Bankkredite ohne Schufa Abfrage?

Deutsche Banken sind per Gesetz dazu verpflichtet, Informationen bei einer Wirtschaftsauskunftei einzuholen. Bevor Sie einen Kredit abschließen können, prüft der Kreditgeber somit Ihrer Bonität. Dazu fragen deutsche Banken in der Regel bei der Auskunftei Schufa an. Auch andere Auskunfteien können zur Abfrage der Kreditwürdigkeit herangezogen werden. Die Bonitätsprüfung ist für das Kreditinstitut notwendig, um ihr Risiko besser einschätzen zu können.

Wo finde ich den günstigsten Bankkredit?

Bei einem Vergleichsportal wie CHECK24 können Sie Ihr persönliches Bankkredit-Angebot in nur wenigen Schritten anfragen.

Der Vorteil: Sie können gleichzeitig bei mehreren Banken Angebote abfragen und müssen nicht bei jeder Bank einzeln anfragen. Zudem erfahren Sie schnell und einfach, welche Bank die für Sie günstigsten Kreditzinsen anbietet.

Gibt es Altersbeschränkungen bei Krediten?

Ja, jede Bank legt selbst fest, bis zu welchem Höchstalter sie Kredite an Kunden vergeben möchte. CHECK24 vergleicht Kredite vieler Banken, Sparkassen und Kreditvermittler aus ganz Deutschland, egal in welchem Alter sich der Antragsteller befindet.


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