Welche Sicherheiten muss ich für einen Immobilienkredit haben?

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus. Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen. Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Kredit
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Zum Merkzettel
Chat
Hallo
Neuer Kunde?
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie weiterhin schnell und sicher vergleichen können, empfehlen wir einen aktuellen Browser.
Trotzdem fortfahren
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
immobilienkredit-guenstig-umschulden

Welche Sicherheiten muss ich für einen Immobilienkredit haben?

Wenn Sie einen Immobilienkredit aufnehmen, wird die Bank eine Sicherheit von Ihnen verlangen. In diesem Fall kann die zu finanzierende Immobilie als Sicherheit für den Kredit dienen. Wenn Sie bereits ein Wohnobjekt besitzen, können Sie dieses als Eigenkapital bei der kreditgebenden Bank angeben. Sicherheiten verringern das finanzielle Risiko für den Kreditgeber. Doch auch Sie können davon profitieren, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung beleihen.

Wieso verlangt die Bank Sicherheiten?

Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, verlangt sie in der Regel Sicherheiten vom Kreditnehmer. Auf diese kann der Kreditgeber notfalls zurückgreifen, wenn der Schuldner seine Raten nicht mehr zahlen kann. Die Bank ist dann in der Lage, die Sicherheit zu verkaufen beziehungsweise diese für sich zu beanspruchen.

Verwendungszweck und Kredithöhe: Einfluss auf Sicherheiten

Sollte es zu einem Kreditausfall kommen, greift die Bank bei einem normalen Ratenkredit auf die mögliche Pfändung des Gehaltes als Kreditsicherheit zurück. Bei zweckgebundenen Krediten wie beispielsweise dem Autokredit, geht der Besitz am Fahrzeug so lange an die Bank über, bis der Kunde die gesamte Geldschuld an die Bank zurückgezahlt hat.

Da die Bank dem Kunden bei einem Immobilienkredit in der Regel einen sehr hohen Betrag leiht, verlangt das Geldhaus auch eine entsprechend hohe Sicherheit. Daher reicht den Geldinstituten in diesem Fall meist das Einkommen des Kreditnehmers nicht als Sicherheit aus. Je mehr Sicherheiten ein Kreditnehmer in die Finanzierung einbringen kann, desto geringer schätzt die Bank das Risiko für einen Zahlungsausfall ein. Im Umkehrschluss kann der Kreditnehmer mit günstigeren Zinsen rechnen.

Haus, Wohnung, Grundstück: Sicherheit bei Krediten

Ein Haus, eine Wohnung oder auch ein Grundstück kann auf zwei unterschiedliche Weisen einer Bank als Sicherheit bei einem Kredit dienen:

  • Das Objekt, welches Sie finanzieren wollen, fungiert gleichzeitig als Sicherheit für die Bank.
  • Sie sichern ein Baufinanzierung über eine bereits abbezahlte Immobilie ab. 

Die Bank hat bei einem Zahlungsausfall das Recht die Immobilie über eine Zwangsversteigerung zu verkaufen und so die noch fällige Kreditsumme zu begleichen. Das Recht zur Zwangsversteigerung der Immobilie kann sich die Bank durch ein sogenanntes Grundpfandrecht sichern.

Während Immobilienkredite in Deutschland vor zehn Jahren meist noch über eine Hypothek abgesichert wurden, nutzen Banken und Verbraucher inzwischen eher die Grundschuld, um die Kreditsicherheit schriftlich zu fixieren. Durch den notariell beglaubigten Eintrag der Grundschuld im Grundbuch ist geregelt, dass die Bank ein Grundpfandrecht an der Immobilie hat. Wenn der Schuldner die komplette Kreditsumme an die Bank zurückgezahlt hat, kann der Eintrag der Grundschuld aus dem Grundbuch gelöscht werden.

CHECK24 Tipp

Grundschuld mehrmals nutzen

Die Grundschuld ist im Gegensatz zur einer Hypothek nicht an eine bestimmte Forderung gebunden – sollte der Immobilienkredit vollständig getilgt sein und der Kunde benötigt weitere Kredite, kann die Grundschuld erneut als Sicherheit angeboten werden.

Bei einem Immobilienkredit richtet sich die Höhe des Darlehens nach dem Wert der Immobilie, die der Bank als Kreditsicherheit zur Verfügung steht, nicht nach dem Kaufpreis des Objektes: Bei einer Baufinanzierung spricht man in diesem Zusammenhang von einer Beleihung. Bevor die Bank dem Kunden ein Angebot für einen Immobilienkredit macht, ermittelt sie mit Hilfe detaillierter Beleihungsunterlagen und Objektinformationen den Wert der Immobilie.

Kreditsicherheit Immobilie: Vor- und Nachteile

Wenn Sie eine Immobilie als Sicherheit für die Bank hinterlegen, sollten Sie sich über die Vor- und Nachteile bewusst sein:

Vorteile Nachteile
Sie erhalten in der Regel günstige Kreditkonditionen. Die Eintragung der Grundschuld erfolgt über einen Notar. Das verursacht Kosten.
Banken bewilligen auch hohe Kreditbeträge. Geraten Sie in Zahlungsschwierigkeiten, ist Ihr Immobilienbesitz gefährdet.

Fazit – Haus als Kreditsicherheit

Sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, funktioniert für die meisten Verbraucher nur mit der Unterstützung einer Baufinanzierung. Bei deren Vergabe achten Banken in der Regel darauf, dass der Kreditnehmer Sicherheiten mitbringt. Je mehr Sicherheiten ein künftiger Haus- oder Wohnungsbesitzer in die Finanzierung miteinfließen lässt, desto günstiger sind meist die Zinsen. Gerade bei einer Baufinanzierung macht schon eine geringe Zinsdifferenz einen großen Unterschied in Hinblick auf die Gesamtkosten aus. Somit ergibt es besonders bei hohen Darlehensbeträgen Sinn, das Haus oder die Wohnung als Sicherheit für einen Kredit zu verwenden.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Vergleichen Sie unverbindlich Kredite:

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
4,9/5 aus 103.175 Bewertungen
„Sehr gute persönliche Beratung‟ 09/2026

Weiterführende Links und Informationen

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr