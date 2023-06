Welche Sicherheiten muss ich für einen Immobilienkredit haben?

Bei jedem Kredit verlangt die Bank bei der Auszahlung des Geldes eine Sicherheit, die die Bank bei einem Kreditausfall für die Begleichung der Schuld heranziehen kann. Sollte der Schuldner nicht mehr in der Lage sein, das Darlehen zu tilgen, kann die Bank die Sicherheit verkaufen und so die noch ausstehende Schuld begleichen. Sollte es zu einem Kreditausfall kommen, begnügt sich die Bank bei einem normalen Ratenkredit mit der möglichen Pfändung des Gehaltes als Kreditsicherheit. Bei zweckgebundenen Krediten wie beispielsweise dem Autokredit, geht der Besitz am Fahrzeug so lange an die Bank über, bis der Kunde die gesamte Geldschuld an die Bank zurückgezahlt hat. Da die Bank dem Kunden bei einem Immobilienkredit in der Regel einen sehr hohen Betrag leiht, verlangt das Geldhaus auch eine entsprechend hohe Sicherheit. Die größte Sicherheit, die die Bank bei der Vergabe eines Immobilienkredites verlangt, ist der finanzierte Gegenstand selbst – das Haus bzw. die Wohnung. Bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens hat die Bank im Falle eines Zahlungsausfalles also das Recht, die Immobilie über eine Zwangsversteigerung zu verkaufen und so die noch fällige Kreditsumme zu begleichen.