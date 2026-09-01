Welche Sicherheiten muss ich für einen Immobilienkredit haben?

Haus, Wohnung, Grundstück: Sicherheit bei Krediten

Ein Haus, eine Wohnung oder auch ein Grundstück kann auf zwei unterschiedliche Weisen einer Bank als Sicherheit bei einem Kredit dienen:

Das Objekt, welches Sie finanzieren wollen, fungiert gleichzeitig als Sicherheit für die Bank.

Sie sichern ein Baufinanzierung über eine bereits abbezahlte Immobilie ab.

Die Bank hat bei einem Zahlungsausfall das Recht die Immobilie über eine Zwangsversteigerung zu verkaufen und so die noch fällige Kreditsumme zu begleichen. Das Recht zur Zwangsversteigerung der Immobilie kann sich die Bank durch ein sogenanntes Grundpfandrecht sichern.

Während Immobilienkredite in Deutschland vor zehn Jahren meist noch über eine Hypothek abgesichert wurden, nutzen Banken und Verbraucher inzwischen eher die Grundschuld, um die Kreditsicherheit schriftlich zu fixieren. Durch den notariell beglaubigten Eintrag der Grundschuld im Grundbuch ist geregelt, dass die Bank ein Grundpfandrecht an der Immobilie hat. Wenn der Schuldner die komplette Kreditsumme an die Bank zurückgezahlt hat, kann der Eintrag der Grundschuld aus dem Grundbuch gelöscht werden.