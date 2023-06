Kann ich während der Laufzeit das Kreditinstitut wechseln?

Ältere Darlehen können während der Dauer der Zinsfestschreibung nach Ablauf von sechs Monaten nach Vertragsbeginn mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Eine Vorfälligkeitsentschädigung fällt in diesem Fall nicht an. Jedoch kommt es hier auf die jeweiligen Konditionen an, welche mit der Bank bei Abschluss des Kredites vertraglich vereinbart wurden.

Falls die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige Rückführung des Kreditbetrags berechnet, kann diese bis zu einem Prozent des Restkreditbetrags betragen - bei Restlaufzeiten von weniger als 12 Monaten liegt der Satz bei maximal 0,5 Prozent. Eine Kreditumschuldung sollten Sie deshalb nur dann in Erwägung ziehen, wenn die zusätzlichen Kosten, die durch die Kündigung des Kredits entstehen können, Ihre Ersparnis nicht übertreffen. Allerdings lohnt sich eine Umschuldung in den meisten Fällen, wenn das Zinsniveau bei Abschluss des neuen Darlehens niedriger ist, als es zum Vertragsbeginn der bestehenden Vorverbindlichkeiten der Fall gewesen ist.

Eine Umschuldung bietet Ihnen auch die Möglichkeit, mehrere bestehende Kredite zu einem neuen Kredit zusammenzufassen. Wenn das Zinsniveau bei Abschluss der bisherigen Verbindlichkeiten hoch war, lassen sich so die monatlichen Verbindlichkeiten durch einen niedrigen Zinssatz reduzieren. Zudem ist es vorteilhaft, dass der Überblick über die regelmäßigen Belastungen durch nur einen einzigen neuen Kredit erhöht wird. Dies erleichtert auch die Planbarkeit Ihrer monatlichen Ausgaben. Um den günstigsten Kredit zu finden lohnt sich ein Kreditvergleich mit dem Kreditrechner.