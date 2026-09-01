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Wie seriös sind Kredite ohne Schufa?

Ein Kredit ohne Schufa, auch „Schweizer Kredit“ genannt, wird ohne die sonst übliche Bonitätsabfrage bei der Schufa vergeben. Solche Kredite werden häufig von ausländischen Banken angeboten und richten sich an Personen mit negativen Schufa-Einträgen. Ein Kredit ohne Schufa kann seriös sein, es gibt aber auch viele unseriöse Angebote auf dem Markt.

Wer vergibt schufafreie Darlehen?

Seriöse Anbieter von Krediten ohne Schufa sind in der Regel Banken aus der Schweiz, Österreich oder Liechtenstein. Im Gegensatz zu deutschen Kreditinstituten sind diese Banken nicht verpflichtet, vor der Kreditvergabe die Bonität eines potenziellen Kreditnehmers über eine Wirtschaftsauskunftei wie zum Beispiel die Schufa zu prüfen. Stattdessen prüfen die Anbieter andere Bonitätskriterien wie das Einkommen.

Die Zinsen für einen Kredit ohne Schufa sind höher als bei einem klassischen Kredit, oft sogar höher als die Dispozinsen, da das Risiko für den Kreditgeber höher ist. Die Kreditsumme ist bei einem schufafreien Kredit in der Regel begrenzt. Auch die Rückzahlungsraten sind meist standardisiert und nicht flexibel anpassbar.
CHECK24 Tipp

Bei schlechter Bonität oder negativen Schufa-Einträgen lohnt es sich, mehrere Angebote zu vergleichen. Die zahlreichen Kreditangebote, die Sie über den CHECK24 Kreditvergleich mit nur einer Anfrage erhalten, erhöhen Ihre Chancen im Vergleich zur Anfrage bei nur einer Bank.

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Wie erkenne ich einen seriösen Anbieter?

Ein seriöser Anbieter kann in der Regel keine schnelle Zusage geben, da er zunächst alle kreditrelevanten Daten prüfen muss. Darüber hinaus sprechen folgende Punkte für einen seriösen Kredit ohne Schufa:

  • Keine Vorkosten: Seriöse Kreditvermittler verlangen keine Gebühren, bevor der Kredit ausgezahlt wird. Seien Sie skeptisch, wenn Ihnen vor der Kreditauszahlung Bearbeitungsgebühren oder andere Kosten in Rechnung gestellt werden.
  • Klare Bedingungen: Achten Sie darauf, dass die Kreditkonditionen transparent und nachvollziehbar sind. Dazu gehören der effektive Jahreszins, die Kreditlaufzeit und die monatliche Rate.
  • Keine unnötigen Zusatzprodukte: Unseriöse Anbieter versuchen oft, kostenpflichtige Zusatzleistungen oder Versicherungen zu verkaufen. Lehnen Sie solche Angebote ab, wenn sie nicht in Ihrem Interesse sind.

Kredithai: Angebote unseriöser Kreditanbieter meiden

Kreditbetrüger sind vor allem im Internet aktiv. Sie verdienen ihr Geld oft nicht mit der Vergabe oder Vermittlung von Krediten, sondern mit Gebühren. Für Verbraucher ist es meist einfach, seriöse Vermittler von Kreditbetrügern zu unterscheiden.

Fazit

Ein Kredit ohne Schufa ist seriös und kann für Personen mit negativen Einträgen unter Umständen eine sinnvolle Lösung sein. Die fehlende Schufa-Abfrage kann allerdings auch das Risiko einer Überschuldung erhöhen, da wichtige Bonitätsinformationen unberücksichtigt bleiben. Achten Sie bei schufafreien Krediten immer auf mögliche Fallstricke wie versteckte Kosten oder überhöhte Zinsen und vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie sich entscheiden.

Autokredite trotz negativer Schufa – geht das?

In diesem Ratgeber lesen Sie mehr über die Rolle der Schufa bei einer Autofinanzierung und erhalten 4 Tipps, wie Sie trotz Schufaeinträgen einen Autokredit anfragen können. Beachten Sie aber immer auch die Nachteile einer Autofinanzierung, wenn Sie bereits mehrere Kredite laufen haben oder Ihr Einkommen schwankt.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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