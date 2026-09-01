Wer vergibt schufafreie Darlehen?

Seriöse Anbieter von Krediten ohne Schufa sind in der Regel Banken aus der Schweiz, Österreich oder Liechtenstein. Im Gegensatz zu deutschen Kreditinstituten sind diese Banken nicht verpflichtet, vor der Kreditvergabe die Bonität eines potenziellen Kreditnehmers über eine Wirtschaftsauskunftei wie zum Beispiel die Schufa zu prüfen. Stattdessen prüfen die Anbieter andere Bonitätskriterien wie das Einkommen.

Dieohne Schufa sind höher als bei einem klassischen Kredit, oft sogar höher als die Dispozinsen, da das Risiko für den Kreditgeber höher ist. Die Kreditsumme ist bei einem schufafreien Kredit in der Regel begrenzt. Auch die Rückzahlungsraten sind meist standardisiert und nicht flexibel anpassbar.