Gibt es auch einen Kleinkredit ohne Schufa?

Kreditbetrüger sind vor allem im Internet aktiv und verdienen oft an Gebühren statt an der Kreditvermittlung. So erkennen Sie unseriöse Anbieter.
Bevor die Bank einen Kleinkredit vergibt, prüft sie die Bonität des Kunden über die Abfrage seiner Schufa-Akte. Durch diese Abfrage erfährt die Bank, ob der Verbraucher in der Vergangenheit bereits wegen abweichenden Zahlverhaltens auffällig geworden ist. Zudem sind in der Akte Informationen zu bereits bestehenden Krediten und Verbindlichkeiten gespeichert. Über den Schufa-Score erhält die Bank eine statistische Wahrscheinlichkeit, ob der Verbraucher das Darlehen wie vereinbart an die Bank zurückzahlen wird, oder nicht.
Sollte der Verbraucher über einen schlechten Schufa-Score verfügen oder Negativeinträge in seiner Akte haben, wird die Bank dem Antrag auf einen Kleinkredit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stattgeben. Bei diesen Verbrauchern muss die Bank davon ausgehen, dass es zu einem Kreditausfall kommt, da der Kunde das Darlehen nicht zurückzahlen kann oder wird.
Viele Verbraucher, deren Kleinkredit-Antrag aufgrund ihrer Schufa-Akte abgelehnt wurde, suchen im Internet nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten – und werden fündig: Im Internet gibt es viele Angebote für sogenannte Kredite ohne Schufa bzw. Schweizer Kredite. Die Anbieter dieser Darlehen versprechen dem Verbraucher, bei der Vergabe des Kredites, keine Rücksicht auf negative Schufa-Einträge zu nehmen.
Verbraucher sollten sich eine Tatsache unbedingt merken: Eine seriöse Bank in Deutschland würde niemals einen Kredit an einen Kunden ausgeben, ohne vorher dessen Bonität genauestens zu geprüft zu haben. Da die Bank einen Kreditausfall nach der Vergabe eines Darlehens unbedingt verhindern möchte, wird sie die Kreditwürdigkeit des potentiellen Kunden immer über die Schufa oder eine andere Wirtschaftsauskunftei erfragen.
Oftmals verbergen sich hinter den Anbietern von Schufa-freien Krediten jedoch Betrüger, die den ahnungslosen Verbrauchern nur das Geld aus der Tasche ziehen möchten.
Im Kreditvergleich finden sich auch Privatkredite. Dies ist eine Alternative, wenn die Bank keinen Kredit gewähren möchte.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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