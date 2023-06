Gibt es auch einen Kleinkredit ohne Schufa?

Bevor die Bank einen Kleinkredit vergibt, prüft sie die Bonität des Kunden über die Abfrage seiner Schufa-Akte. Durch diese Abfrage erfährt die Bank, ob der Verbraucher in der Vergangenheit bereits wegen abweichenden Zahlverhaltens auffällig geworden ist. Zudem sind in der Akte Informationen zu bereits bestehenden Krediten und Verbindlichkeiten gespeichert. Über den Schufa-Score erhält die Bank eine statistische Wahrscheinlichkeit, ob der Verbraucher das Darlehen wie vereinbart an die Bank zurückzahlen wird, oder nicht. Sollte der Verbraucher über einen schlechten Score verfügen oder Negativeinträge in seiner Akte haben, wird die Bank dem Antrag auf einen Kleinkredit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stattgeben. Bei diesen Verbrauchern muss die Bank davon ausgehen, dass es zu einem Kreditausfall kommt, da der Kunde das Darlehen nicht zurückzahlen kann oder wird.