Gibt es auch einen Kleinkredit ohne Schufa?

Kredite ohne Schufa als vermeintliche Alternative

Viele Verbraucher, deren Kleinkredit-Antrag aufgrund ihrer Schufa-Akte abgelehnt wurde, suchen im Internet nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten – und werden fündig: Im Internet gibt es viele Angebote für sogenannte Kredite ohne Schufa bzw. Schweizer Kredite. Die Anbieter dieser Darlehen versprechen dem Verbraucher, bei der Vergabe des Kredites, keine Rücksicht auf negative Schufa-Einträge zu nehmen.



Warum bei Angeboten ohne Schufa Vorsicht geboten ist

Verbraucher sollten sich eine Tatsache unbedingt merken: Eine seriöse Bank in Deutschland würde niemals einen Kredit an einen Kunden ausgeben, ohne vorher dessen Bonität genauestens zu geprüft zu haben. Da die Bank einen Kreditausfall nach der Vergabe eines Darlehens unbedingt verhindern möchte, wird sie die Kreditwürdigkeit des potentiellen Kunden immer über die Schufa oder eine andere Wirtschaftsauskunftei erfragen.