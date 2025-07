Bonität und Kreditwürdigkeit

Ihre Haushaltsrechnung

Neben Ihrem Einkommen geben Sie auch Ihre regelmäßigen Ausgaben an. So kann der Kreditgeber einschätzen, ob Sie jeden Monat genug Geld übrighaben, um die Kreditrate zu begleichen. Die Banken setzen hier eine gute Zahlungsfähigkeit voraus. Verbinden Sie Ihr Bankkonto im CHECK24 Kreditvergleich – so kann die Bank Ihre Angaben digital prüfen. Das belohnt Sie häufig mit günstigeren Konditionen.