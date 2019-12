Geld sparen durch den Vergleich von Finanzierungsangeboten

Ob Kredit für den Konsum, Autokredit oder Immobilienfinanzierung: Wer vor dem Abschluss eines Kredits die Konditionen von Finanzierungsangeboten verschiedener Banken vergleicht, spart Geld. CHECK24 bietet Kreditvergleiche für unterschiedliche Anschaffungswünsche an. Damit lassen sich die Zinsen der Institute und die Gesamtkosten von Krediten einander gegenüberstellen – ohne vorherige Terminvereinbarung. Viele Banken bieten übers Internet Kredite günstiger an als in der Filiale. Darüber hinaus sind über den Kreditvergleich von CHECK24 immer wieder exklusive Sonderzinssätze verfügbar, die Banken selbst nicht anbieten.

Kredite lassen sich über CHECK24 direkt abschließen – bei mehreren Banken funktioniert das Aufnehmen einer Finanzierung mittlerweile volldigital, das heißt ohne Papierkram und ohne dass der Kunde das Haus verlassen muss: Die notwendigen Dokumente lädt er hoch, den Kreditvertrag unterschreibt er digital. Einige Banken bieten zusätzlich zum volldigitalen Abschluss auch einen Kredit mit Sofort-Auszahlung an – in diesem Fall geht die Kreditsumme noch am gleichen oder spätestens am nächsten Bankarbeitstag auf dem Konto des Kunden ein.