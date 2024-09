Leasing oder Finanzierung?

Was ist Leasing?

Leasing ist mit einer Art Miete zu vergleichen: Sie kaufen das Fahrzeug nicht, sondern leihen es für einen monatlichen Betrag über einen bestimmten Zeitraum beim Händler aus. Am Ende dieser Zeit geben Sie es an diesen zurück. Die monatliche Leasingrate, die Sie an den Händler zahlen, kann durch unterschiedliche Methoden berechnet werden.