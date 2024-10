Vario-Finanzierung: Mit 3-Wege-Finanzierung zum Auto

Was ist eine Vario-Finanzierung?

Eine Vario-Finanzierung, auch Drei-Wege-Finanzierung genannt, sieht vor, nicht den Fahrzeugwert, sondern den durch die Nutzung entstehenden Wertverlust zu finanzieren. Wenn Sie für Ihr Wunschauto diese Finanzierungsform wählen, zahlen Sie monatlich kleine Raten. Zum Ende der Vertragslaufzeit bleibt jedoch eine große Schlussrate übrig, die den geschätzten Restwert des Fahrzeugs abdeckt. Es stehen Ihnen dann mehrere Optionen offen, wie Sie weiter verfahren wollen:

Sie kaufen das Fahrzeug zum vereinbarten Restwert.



Sie geben das Fahrzeug zurück.



Sie nehmen eine Anschlussfinanzierung auf.

Diese Drei-Wege-Finanzierung ähnelt in vielen Punkten dem klassischen Leasing. Die Zahlung einer monatlichen Rate kann auch als eine Art Mietzahlung angesehen werden, um im Rahmen der Laufzeit das Fahrzeug nutzen zu können. Eigentümer des Fahrzeugs sind Sie während der Vertragslaufzeit nicht. Um die monatlichen Raten zu senken, kann eine Anzahlung zu Vertragsbeginn vereinbart werden – diese ist jedoch kein Muss. Bei der Vario-Finanzierung ist vertraglich vereinbart, wie viele Kilometer während der Laufzeit mit dem Fahrzeug gefahren werden dürfen. Überschreiten Sie diese Kilometer-Klausel, beeinflusst dies den Restwert des Fahrzeugs. Den entstandenen Wertverlust müssen Sie zum Vertragsende ausgleichen, was in vielen Fällen teuer werden kann. Ebenso verhält es sich mit Reparaturen oder den Serviceintervallen am Fahrzeug – diese sind bei der Drei-Wege-Finanzierung in den monatlichen Raten nicht enthalten. Wird das Fahrzeug zurückgegeben, müssen Sie für eventuell entstandene Schäden am Fahrzeug aufkommen.