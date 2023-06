Autokredit für Menschen mit Behinderung

CHECK24 Tipp

Für Verbraucher, die eine Behindertenrente beziehen und kein zusätzliches Einkommen haben ist ein zweiter Kreditnehmer eine gute Unterstützung. Wenn dieser sich in einer unbefristeten Festanstellung befindet, verringert sich für das Geldhaus das Risiko eines Kreditausfalles und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Bank den Autokredit gewährt. Für die Bank spielt es in diesem Fall keine Rolle, in welchem Verhältnis beide Kreditnehmer zueinander stehen, daher kann der Autokredit beispielsweise mit dem Ehepartner, einem anderweitig Verwandten oder Bekannten beantragt werden.