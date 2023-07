Das Wichtigste zu Änderungen am bestehenden Kreditvertrag

Ratenkredite haben in der Regel eine Laufzeit von mindestens zwölf Monaten, können aber auch mehrere Jahre bestehen. In dieser Zeit kann sich die Frage nach Änderungen am bestehenden Kreditvertrag stellen. Das betrifft beispielsweise den Wunsch nach einer höheren Finanzierung, also den Kredit aufzustocken. Aber auch eine vorzeitige Rückzahlung des Darlehens oder die Änderung der Kreditrate können anstehen. Für einen kompletten Widerruf des Kredits ist die Zeit deutlich begrenzter, hier gilt die gesetzliche Frist von 14 Tagen nach Vertragsabschluss.