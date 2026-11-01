Das Wichtigste zu Änderungen am bestehenden Kreditvertrag

Haben Sie Sondertilgungsmöglichkeiten für Ihren Ratenkredit vereinbart und wenn ja, in welcher Höhe?

Haben Sie kostenlose Sondertilgungsmöglichkeiten vereinbart oder verlangt die Bank dafür eine Gebühr?

Können Sie kostenlos eine Gesamttilgung der kompletten Restsumme veranlassen?

Generell gilt: Sondertilungsmöglichkeiten können Sie gleich bei Kreditabschluss vereinbaren. Denn da die Bank an den Zinsen des Kredits verdient und diese einplant, kann sie bei vorzeitiger Ablösung eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen.

💡Tipp für eine Gesamttilgung: Ist nur eine kostenlose Sondertilgung möglich, eine Gesamttilgung hingegen würde nur gegen Gebühr möglich sein, können Kreditnehmer zuerst eine größere Sondertilgung leisten, um die Restschuld zu verringern. Im Anschluss kann dann die kostenpflichtige Gesamttilgung vorgenommen werden, die somit günstiger ausfällt. Prüfen Sie dafür, ob die Bank eine Mindest-Ankündigungsfrist oder spezielle Stichtage für eine Rückzahlung vorgibt.

Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung ist für Verbraucherdarlehen mit gebundenem Sollzins (z. B. Ratenkredite) gesetzlich festgelegt:

