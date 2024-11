E-Auto finanzieren: So geht's günstig und mit Förderung

E-Auto per Kredit bei Bank oder Händler finanzieren

Bei vielen Autohändlern ist eine Finanzierung direkt vor Ort möglich. Wenn Sie ein Elektroauto kaufen möchten, und der Autohändler Ihnen neben dem Fahrzeug die Finanzierung präsentiert, empfinden dies Käufer oft als bequeme Möglichkeit. Der Autohändler arbeitet bei diesem Finanzierungsmodell direkt mit einer Bank zusammen. Auf den ersten Blick sind die Zinsen, die Ihnen der Händler anbietet, gering. Bedenken Sie jedoch, dass der Grund für die Finanzierung in erster Linie der Verkauf des Elektroautos ist. Dies ist besonders bei Angeboten zur 0-Prozent-Finanzierung von E-Autos der Fall. In vielen Fällen sind in den Fahrzeugpreis bereits die Finanzierungskosten miteingeflossen – was für Käufer nicht sofort ersichtlich sind.

Bei einem Autokredit einer unabhängigen Bank haben Sie die anfallenden Kosten stets im Blick. Da das Elektrofahrzeug der Bank als Sicherheit dient, kann Sie Ihnen günstige Kreditkonditionen anbieten. Sie haben die Option, das Fahrzeug bei dem Händler zu kaufen, der das günstigste Kaufangebot macht beziehungsweise einen Autorabatt gewährt. Um dieses zu finanzieren, machen Sie einen Kreditvergleich, um das für Sie beste Angebot zu finden.