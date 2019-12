Führerschein Finanzierung

Indem die Finanzierungsanfrage über CHECK24 abgeschickt wurde und Sie ein Angebot der Bank erhalten, ist noch kein Geschäft zustande gekommen. Die Nutzung unseres Vergleichsrechners und die anschließende Angebotsanfrage ist für unsere Kunden kostenfrei und unverbindlich: Erst, wenn der unterzeichnete Kreditantrag und die angeforderten Unterlagen an die Bank geschickt wurden und diese der Finanzierung anschließend final zustimmt, ist ein wirksamer Vertrag zustande gekommen. Entscheidet sich der Kunde vor dem Absenden des Antrages und der Unterlagen gegen ein Angebot, ist das vollkommen unproblematisch und weder mit Kosten, noch mit anderweitigen Konsequenzen verbunden. Eine schnellere Entscheidung der Bank gibt es bei Krediten mit Sofortauszahlung. Hier gewähren Sie der Bank bereits in der Antragsstrecke einen Einblick in Ihre digitalen Kontoauszüge. Am Ende der Antragsstrecke erhalten Sie dann bereits ein verbindliches Angebot und können direkt entscheiden, ob Sie den Vertrag abschließen möchten.

Der Angebotsvergleich und die Konditionsanfrage sind bei CHECK24 immer schufaneutral. Unsere Banken melden den Finanzierungswunsch der SCHUFA und übermitteln dabei ausschließlich das Merkmal „Konditionsanfrage“. Dieses hat keine Auswirkungen auf den Score oder die Kreditwürdigkeit. Daher ist es über unseren Vergleich auch unproblematisch, zunächst die individuellen Angebote verschiedener Banken einzuholen – das garantieren wir.