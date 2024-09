0%-Finanzierung – so funktioniert die Finanzierung mit null Prozent Zinsen

Was ist eine Null-Prozent-Finanzierung?

Bei einer 0-Prozent-Finanzierung handelt es sich um einen Ratenkredit, für den keine Zinsen fällig werden. Normalerweise verursachen Kredite Kosten in Form von Zinsen, was potenzielle Käufer abschrecken kann. Als Reaktion darauf bieten Händler eine scheinbar attraktive Option an: die Null-Prozent-Finanzierung. Ein zinsfreier Kredit klingt zunächst nach einem hervorragenden Angebot. Händler bieten diese Art der Finanzierung sowohl für günstigere als auch für hochpreisige Produkte an – angefangen von Elektrogeräten über Fahrräder bis hin zu Wohnmobilen.