Profitieren Sie von Punkten und Cashbacks! Je höher Ihr Smily Level, desto mehr Vorteile bei ausgewählten Kreditangeboten.
Da sich der Begriff E-Bike für Pedelecs in Deutschland durchgesetzt hat, verwenden wir ebenfalls E-Bike, auch wenn das Pedelec gemeint ist.
Wer sich ein neues Zweirad anschaffen möchte, hat die Qual der Wahl. Vom Stadtfahrrad über Rennrad, Mountainbike, Trekkingrad oder Cargobike bis hin zum E-Bike, Pedelec und S-Pedelec oder einem Gravelbike. Es gibt für jeden Fahrstil, jeden Bedarf und jedes Gelände Tausende Angebote.
Fahrrad zu fahren ist umweltfreundlich und liegt zudem deshalb im Trend, da es für viele Menschen zu einem gesünderen und bewussteren Lebensstil einfach dazu gehört. Gerade in der Großstadt verzichten mehr Bewohner auf ein Auto und steigen auf das Fahrrad um. Dafür entwickelt die Fahrradindustrie immer mehr Varianten, die zu deren Lifestyle passen. Cargobikes mit E-Motor zum Beispiel ermöglichen den leichten Transport von Kindern und dem Wocheneinkauf. Mit der Vielzahl an Möglichkeiten steigt nicht nur der Umsatz der Fahrradindustrie, sondern auch die Preise, die Fahrradfahrer für ihr neues Transportmittel bezahlen müssen.
Wer sein neues Fahrrad oder E-Bike finanzieren möchte, kann dafür einen Kleinkredit nutzen. Darlehen über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie schon ab 500 Euro Kreditsumme anfragen. Ein Fahrradkredit ist dabei ein normaler Ratenkredit und hat eine feste Laufzeit und eine feste monatliche Rückzahlungsrate. Die Option der Ratenzahlung für das Fahrrad hilft die Kosten zu verteilen. Die Darlehen sind dabei nicht an den Zweck des Fahrradkaufs gebunden, sondern werden mit dem Verwendungszweck „Freie Verwendung“ aufgenommen. Die Bank benötigt keinen Nachweis für ihren Fahrradkauf und verlangt keine Rechnungen in Kopie.
Sowohl Onlineshops als auch klassische Fahrradhändler bieten häufig eine sogenannte Null-Prozent-Finanzierung für Ihr neues Fahrrad an. Bei diesem Kredit fallen für Sie keinerlei Zinsen an. Gratiskredite können Sie zwar schnell und scheinbar unbürokratisch beim Händler abschließen, dahinter verbirgt sich jedoch ein gewöhnlicher Kredit bei einer Bank. Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass mit einer Null-Prozent-Finanzierung nicht unbedingt auch ein günstiges Produkt erworben wird. So kann es sein, dass die E-Bikes, Pedelecs oder Cargobikes bei einem anderen Anbieter wesentlich preiswerter erhältlich wären.
Beim Fahrradkauf sollten Sie sich nicht zu einem Spontankauf auf Kredit überreden lassen. Es lohnt sich immer, mehrere Angebote einzuholen und die Konditionen verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten zu vergleichen. Wer sein Fahrrad finanzieren möchte, für den ist in vielen Fällen ein zinsgünstiger Ratenkredit die bessere und günstigere Wahl.
Je teurer das Fahrrad, desto mehr Geld muss in kurzer Zeit an die Bank zurückgezahlt werden, damit für das Darlehen keinerlei Sollzinsen anfallen. Für die Null-Prozent-Finanzierungen gelten meist Kreditlaufzeiten von unter einem Jahr. Diese kann zum Beispiel zehn Monate betragen. Wer es in der vorgegebenen Zeit finanziell nicht stemmen kann, muss nachfinanzieren. Dann aber zum genannten Sollzinssatz, der häufig nicht ganz billig ist.
Ein Beispiel: Für ein Fahrrad in Höhe von 4.000 Euro müssen monatlich 400 Euro für den Fahrrad Kredit zurückgezahlt werden, damit keine Zinsen anfallen. Wer länger benötigt, muss nachfinanzieren.
Für die sogenannte Händlerfinanzierung ist der Verkäufer eine Kooperation mit einer Bank eingegangen, da er selbst keine Banklizenz hat. Für diese Ratenkredite werden alle für einen Kredit notwendigen Prüfungen und Nachweise, wie sie eine Bank benötigt, eingeholt und abgefragt. Der Kunde muss zum Beispiel über 18 Jahre sein, ein geregeltes Einkommen nachweisen, die Bonität wird geprüft und ein Kreditvertrag wird unterschrieben. Meist wird der Kunde mit einer 0-Prozent-Finanzierung angesprochen. Keine Sollzinsen kostet der Kredit nur dann, wenn die Summe innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums zum Beispiel von zehn Monaten vollständig zurückgezahlt wird. Händlerfinanzierungen haben aber meist längere Laufzeiten und einen Sollzinssatz. Hier lohnt es sich in jedem Fall Vergleichsangebote über den CHECK24 Kreditangebot einzuholen.
In folgendem Beispiel wollen Sie ein neues E-Bike im Wert von 5.000 Euro über einen Zeitraum von 24 Monaten finanzieren. Dafür bietet sich entweder eine Finanzierung direkt über den Händler an, oder aber Sie nehmen einen Ratenkredit bei einer unabhängigen Bank auf. Bei der Vergabe eines Kredits kommt es jedoch auch auf Ihre persönliche Bonität an, daher handelt es sich nachfolgend um Richtwerte.
|Finanzierung über Bank
|Finanzierung über Händler
|Sollzinssatz
|6,30 %
|9,47 %
|Monatliche Rate
|222,87 €
|229,52 €
|Sollzinsen gesamt
|348,88 €
|508,48 €
Die Kostenaufstellung zeigt, dass Sie bei einem Kreditvergleich über CHECK24 mit besseren Konditionen rechnen können, als wenn Sie die Finanzierung direkt beim E-Bike-Händler beantragen.
Wenn Sie Kreditangebote vergleichen, haben Sie die Möglichkeit, sich die günstigste Option herauszusuchen. Schließen Sie die Finanzierung direkt bei dem Händler ab, bei dem Sie das E-Bike erwerben möchten, sind Sie an das dortige Angebot gebunden und können keine weiteren Kreditgeber miteinander vergleichen. Wenn Sie unabhängige Kreditangebote miteinander vergleichen, haben Sie die Möglichkeit, die Angebote zu priorisieren, die am besten zu Ihrer finanziellen Situation passen: Sie können beispielsweise auf Kreditkonditionen wie die Option zur Sondertilgung oder Ratenpause achten. Darüber hinaus sollten Sie bei einer Händlerfinanzierung darauf achten, den Kredit in der vorgegebenen Zeit zurückzuzahlen. Andernfalls kann es sein, dass für Ihre Restschuld Folgezinsen in Höhe von etwa 17 Prozent anfallen.
Je nachdem in welchem Bundesland bzw. in welcher Stadt Sie leben, kann es sich lohnen, nach möglichen Zuschüssen und Förderprogrammen im Zusammenhang mit E-Bikes zu recherchieren. Viele Städte und Kommunen bieten Förderprogramme an, die Fahrräder mit Elektromotor bezuschussen, um die Straßen vom Autoverkehr zu entlasten.
Wie viel kostet das Fahrrad oder - wenn Sie mehrere kaufen - die Fahrräder, für die Sie eine Finanzierung suchen? Tragen Sie die gewünschte Summe unter Kredithöhe ein und wählen Sie eine Laufzeit. Tragen sie den Verwendungszweck „Freie Verwendung“ ein.
Sie haben bereits ein CHECK24 Kundenkonto: Dann können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort einloggen. Persönliche Daten sind dann bereits vorhanden. Prüfen Sie diese, ob sie vollständig und aktuell sind.
Sie haben noch kein kostenloses CHECK24 Kundenkonto: Dann können Sie jetzt eines anlegen. Hierüber können Sie später jederzeit alles rund um Ihren Fahrradkredit einsehen.
CHECK24 vergleicht für Sie Kredite. Die passendsten Angebote erhalten Sie, wenn Sie ihr Bankkonto verbinden. Dann können Banken digital alle für die Kreditentscheidung wichtigen Daten prüfen und ein Angebot abgeben. All das funktioniert in wenigen Sekunden, wenn Sie sich über Ihr Onlinebanking in Ihr Gehaltskonto einloggen. Ansonsten müssen Sie die Daten per Hand eintragen.
Im Anschluss erhalten Sie Ihre Kreditangebote und können den für Sie passendsten Kredit anfragen und digital abschließen. Sofortkredite werden dabei am schnellsten ausgezahlt. Manche Banken bieten Echtzeitüberweisungen an und überweisen nach Vertragsunterschrift den Kredit sofort aufs Konto.
In der Regel können Sie durch das Verbinden des Bankkontos zinsgünstigere Angebote erhalten. Die Verbindung erfolgt verschlüsselt und ist TÜV-geprüft. Ihre Login-Daten werden nicht gespeichert. Auch ein zweiter Kreditnehmer mit einer guten Bonität kann für deutlich bessere Zinskonditionen sorgen, weil so für die Banken das Risiko eines Zahlungsausfalls sinkt.
Bei Anschaffungen für mehrere Hundert Euro wie einem neuen Fahrrad oder E-Bike erscheint es verlockend, den Dispokredit in Anspruch zu nehmen. Dieser steht auf dem Girokonto bereit, das Geld für das Bike kann abgehoben oder direkt per Lastschrift abgebucht werden. Doch wenn Verbraucher ihr Konto für ihr neues Rad überziehen, kann es für sie teuer werden. Schuld sind die hohen Dispozinsen. Wird der Kredit auf dem Girokonto nicht innerhalb weniger Monate zurückgezahlt, fallen hohe Kosten an. Zumal fällt es vielen Menschen schwer, einmal im Soll das Minus wieder auszugleichen. Da für den Dispokredit keine Rückzahlungsrate anfällt, entscheidet der Kunde selbst, wie lange er in diesem Zustand verharren will.
Ein Beispiel: Würde ein Kunde der Sparkasse Landsberg-Dießen seinen Dispokredit auf dem GiroKlassik Konto für ein Jahr mit 2.000 Euro dauerhaft überziehen, würden dafür über 250 Euro Dispozinsen anfallen. Denn Stand 29. August 2023 wird der Dispokredit mit 12,63 Prozent Sollzinsen p. a. berechnet.
Hinweis: Ein Dispokredit wird meist nicht dauerhaft mit einer immer gleichbleibenden Summe in Anspruch genommen. Alle Gutschriften wie das Gehalt oder Zinseinnahmen gleichen das Konto immer wieder aus. Der Sollzins wird taggleich auf das jeweilige Minus berechnet.
Sie zahlen bereits mehrere Kredite zurück? Sie haben Händlerfinanzierungen abgeschlossen? Dann kann es sich lohnen, wenn Sie eine Finanzierung für ein Fahrrad oder E-Bike benötigen, die alten Kredite mit dem neuen Kredit zusammenzulegen. Für eine Bank stellt es sich positiver dar, wenn Sie nur einen einzigen Kredit bedienen – und das regelmäßig. Mehrere Finanzierungen wertet eine Bank negativ, da Kreditnehmer schneller den Überblick über ihre Finanzen verlieren. Zudem kann es sein, dass gerade für Händlerfinanzierungen hohe Zinsen verlangt werden. Mit einem neuen Kredit können Kunden häufig trotz gestiegener Kreditzinsen Geld sparen.
Mit dem CHECK24 Umschuldungsrechner können Sie selbst berechnen, wie hoch Ihre Zinsersparnis ausfallen könnte. Sie können einen oder mehrere Kredite hier angeben: Tragen Sie für jedes Darlehen, das Sie zurückzahlen, den effektiven Jahreszinssatz ein. Diesen finden Sie zum Beispiel in Ihrem Kreditvertrag. Wie lange würden Sie den Kredit noch zurückzahlen? Das ist die Restlaufzeit. Damit der Umschuldungsrechner Ihre ungefähre Restschuld und die Summe aller abzulösenden Kredite berechnen kann, werden die monatlichen Kreditraten benötigt. Probieren Sie es aus!
1. Kredit
+
Eff. Jahreszins
Restlaufzeit
Monatliche Rate
Eff. Jahreszins
Laufzeit
Monatliche Rate
Alter Kredit
CHECK24 Kredit
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Hierfür können Sie einen Kleinkredit nutzen. Ein solches Darlehen, das in der Regel zu Beträgen von 500 bis 5.000 Euro vergeben wird, ist ein gewöhnlicher Ratenkredit. Sie können diesen in gleichbleibenden monatlichen Raten an die Bank zurückzahlen. Kleinkredite sind nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden. Zudem sind die Laufzeit und damit auch die Höhe der Zinskosten meist überschaubar.
Die Voraussetzungen für einen Fahrradkredit sind die gleichen wie bei anderen Darlehensmodellen. Kreditnehmer müssen volljährig sein, über ein geregeltes Einkommen verfügen und einen Wohnsitz in Deutschland vorweisen.
Sie sollten die Finanzierungsoptionen genau prüfen. Bei vielen Händlerangeboten gibt es versteckte Kosten. Das können teure Zusatzverträge oder nicht benötigte Kreditkarten sein. Vermeiden Sie den voreiligen Kauf eines Fahrrads und vergleichen Sie die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Die Fahrrad Finanzierung sollte zu Ihren finanziellen Bedürfnissen passen und Ihnen genug Flexibilität bei der Rückzahlung bieten.
Die monatliche Rate ist ausschlaggebend für die Laufzeit. Wer lieber niedrigere Raten wählt, um sich finanziellen Spielraum zu bewahren, muss den Fahrradkredit auch länger abbezahlen. Zudem müssen Zinsen für die gesamte Laufzeit bezahlt werden, der Kredit wird also teurer. Umgekehrt verkürzen hohe monatliche Raten die Laufzeit und reduzieren die Zinskosten.
Nein, im Gegensatz zum Autokredit dient beim Fahrradkredit überwiegend das persönliche Einkommen als Sicherheit für die Bank. Diese überprüft im Vorfeld Ihre Einkommenssituation und Kreditwürdigkeit und holt zu diesem Zweck Informationen bei einer Auskunftei wie der Schufa ein.
Die Bank prüft immer die Kreditwürdigkeit des Kunden, um sicherzustellen, dass die Finanzierung wie vereinbart zurückbezahlt wird. Kreditwürdig ist ein Kunde dann für die Bank, wenn er über ein geregeltes und sicheres Einkommen verfügt und nicht mehr in der Probezeit ist. Ist der Arbeitsvertrag befristet, setzt die Bank in der Regel voraus, dass die Darlehenslaufzeit nicht darüber hinaus geht. Zudem ist die Bonitätsauskunft der Schufa entscheidend, die Aufschluss darüber gibt, ob zum Beispiel Lastschriften von der Bank zurückgegeben oder Rechnungen fristgerecht bezahlt wurden.
Ein Fahrrad sollte nicht über einen Dispokredit finanziert werden. Dieser ist im Vergleich zum Ratenkredit und Händlerkredit am teuersten. Der Dispo auf dem Girokonto sollte nur dann genutzt werden, wenn Sie in kurzer Zeit diese Summe zur freien Verfügung erwarten. Auch beim Händler müssen Sie nicht sofort eine vermeintliche Null-Prozent-Finanzierung oder eine Händlerfinanzierung unterschreiben.
Ein Sofortkredit, angefragt über den CHECK24 Kreditvergleich, steht nach Bewilligung ebenfalls direkt zur Auszahlung bereit. Manchmal ist der Kredit sogar noch am gleichen Tag auf dem Konto. Ein Vergleich der Angebote lohnt sich in jedem Fall, zudem kann beim Händler nach einem Rabatt im Falle der Barzahlung gefragt werden oder zumindest einem kostenlosen Zusatzartikel wie einem Fahrradschloss oder einer Fahrradpumpe on top. Denn Fragen kostet immerhin nichts!
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