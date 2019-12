Null-Prozent-Finanzierung für Fahrräder

Sowohl Onlineshops als auch in klassischen Fahrradläden wird Käufern häufig die Finanzierung des neuen Fahrrads oder E-Bikes auf Raten angeboten. Viele Händler locken mit sogenannten Null-Prozent-Finanzierungen, bei denen, so das Werbeversprechen, keinerlei Zinsen für die Zahlung in Raten anfallen. Hier lohnt es sich jedoch genauer hinzuschauen, denn diese scheinbaren Schnäppchen sind oftmals nur auf den ersten Blick besonders günstig. Null-Prozent-Finanzierungen können zwar schnell und scheinbar unbürokratisch beim Händler abgeschlossen werden, dahinter verbirgt sich jedoch ein gewöhnlicher Kredit, der über eine Bank aufgenommen wird. Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass mit einer Null-Prozent-Finanzierung nicht unbedingt auch ein günstiges Produkt erworben wird. So kann es sein, dass ein E-Bike oder Fahrrad bei einem anderen Anbieter wesentlich günstiger erhältlich wäre. Zum Teil fallen sogar für die Fahrrad Finanzierung zusätzliche Kosten an, wie Gebühren für die Kontoführung des Darlehenskontos oder Beträge für eine zusätzlich abgeschlossene Restschuldversicherung, die gemeinsam mit der angeblich kostenlosen Fahrrad Finanzierung abgeschlossen wird. So wird aus der vermeintlichen Gratisfinanzierung schnell ein teurer Ratenkredit. Die niedrigen Raten dieser Finanzierungsangebote können zudem vom tatsächlichen Kaufpreis ablenken und zu unüberlegtem Konsum verleiten. Für Verbraucher birgt das die Gefahr, sich finanziell zu übernehmen und in eine Schuldenspirale zu geraten.