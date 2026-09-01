Fahrrad oder E-Bike finanzieren per Ratenkredit

Wer sich ein neues Zweirad anschaffen möchte, hat die Qual der Wahl. Vom Stadtfahrrad über Rennrad, Mountainbike, Trekkingrad oder Cargobike bis hin zum E-Bike, Pedelec und S-Pedelec oder einem Gravelbike. Es gibt für jeden Fahrstil, jeden Bedarf und jedes Gelände Tausende Angebote.

Fahrrad zu fahren ist umweltfreundlich und liegt zudem deshalb im Trend, da es für viele Menschen zu einem gesünderen und bewussteren Lebensstil einfach dazu gehört. Gerade in der Großstadt verzichten mehr Bewohner auf ein Auto und steigen auf das Fahrrad um. Dafür entwickelt die Fahrradindustrie immer mehr Varianten, die zu deren Lifestyle passen. Cargobikes mit E-Motor zum Beispiel ermöglichen den leichten Transport von Kindern und dem Wocheneinkauf. Mit der Vielzahl an Möglichkeiten steigt nicht nur der Umsatz der Fahrradindustrie, sondern auch die Preise, die Fahrradfahrer für ihr neues Transportmittel bezahlen müssen.

Wer sein neues Fahrrad oder E-Bike finanzieren möchte, kann dafür einen Kleinkredit nutzen. Darlehen über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie schon ab 500 Euro Kreditsumme anfragen. Ein Fahrradkredit ist dabei ein normaler Ratenkredit und hat eine feste Laufzeit und eine feste monatliche Rückzahlungsrate. Die Option der Ratenzahlung für das Fahrrad hilft die Kosten zu verteilen. Die Darlehen sind dabei nicht an den Zweck des Fahrradkaufs gebunden, sondern werden mit dem Verwendungszweck „Freie Verwendung“ aufgenommen. Die Bank benötigt keinen Nachweis für ihren Fahrradkauf und verlangt keine Rechnungen in Kopie.