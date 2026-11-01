PC oder Tablet über Kredit finanzieren

Wer einen neuen PC oder ein Tablet finanzieren möchte, hat dafür unterschiedliche Optionen. Damit die Kosten so gering wie möglich bleiben, sollten nicht nur die Arten der Finanzierungen, sondern auch die Kreditanbieter selbst vergleichen werden.
Für den Kauf oder die Finanzierung eines neuen PCs, Laptops oder Tablets gibt es vier gängige Möglichkeiten. Die einfachste ist der Barkauf, wenn genügend Ersparnisse vorhanden sind. Geht es um die Finanzierung von Elektrogeräten, bietet sich ein Ratenkredit an oder die Finanzierung direkt über den Händlern. Dabei fallen monatliche Raten an. Die vierte Option, der Dispokredit, also das Girokonto zu überziehen, ist am teuersten.
Eine besonders populäre Variante der PC-Finanzierung ist, die sogenannte Null-Prozent-Finanzierung. Diese Bezahlvariante können Verbraucher direkt beim Kauf des neuen PCs oder Tablets beim Elektrohändler nutzen. Die Null-Prozent-Finanzierung ist ein Ratenkredit oder Rahmenkredit bei einer Bank, die mit dem Händler kooperiert. Die maximale Laufzeit liegt in der Regel bei 24 Monaten. Ansonsten gelten ähnliche Vorgaben, wie für die Kreditvergabe direkt bei der Bank. Im Gegensatz zu einem Kreditvergleich erhalten Käufer vor Ort nur ein einzelnes Kreditangebot. Erhalten sie dies nicht, stehen keine Alternativen zur Verfügung. Weiterhin sollten Verbraucher bedenken, dass Händler diese besonders günstigen Finanzierungen refinanzieren müssen. Das geschieht häufig über den Kaufpreis. Ist der PC oder das Tablet wesentlich teurer als bei einem anderen Anbieter, bietet die Null-Prozent-Finanzierung keinen Kostenvorteil. Deshalb sollten PC-Käufer im Vorfeld neben der Finanzierung auch die Kaufpreise vergleichen.
Eine wenig empfehlenswerte Möglichkeit, den neuen Computer zu finanzieren ist der Dispokredit, also die Überziehung des Girokontos. Nicht selten zahlen Verbraucher für die Überziehung des Girokontos zweistellige Zinsen und nehmen damit die teuerste Finanzierungsmöglichkeit auf dem Markt in Anspruch. Ein weiterer Minuspunkt dieser Finanzierung ist die unkontrollierte Rückzahlung: Da nicht vereinbart ist, wann das Girokonto wieder ausgleichen sein muss, besteht die Gefahr den teuren Kredit länger zu nutzen als nötig. Dieses Dauerminus kostet bares Geld.
Der Ratenkredit ist eine gut planbare Möglichkeit, den neuen PC, das neuste MacBook oder iPad zu finanzieren. Bei dieser Finanzierungsvariante wird der gesamte Kaufpreis des neuen Computers, während einer zuvor vereinbarten Laufzeit, in gleichbleibenden Monatsraten an die Bank zurückgezahlt.
Die schnellste Möglichkeit, unter der Vielzahl verschiedener Offerten ein besonders günstiges Kreditangebot zu finden, ist der Kreditvergleich. Hier erhalten interessierte Verbraucher die verschiedenen Angebote mehrerer Banken und so direkt das günstigste Angebot beantragen.
Der Kredit für ein neues Tablet oder einen Computer kommt jedoch leider nicht für jeden Verbraucher in Frage: Eines der wichtigsten Kriterien, das Banken vor der Auszahlung des Kaufpreises in ihre Kreditentscheidung einbeziehen, ist es, dass der potentielle Darlehensnehmer sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis befinden muss und zudem über ein ausreichendes Einkommen verfügt. Eine Kreditfinanzierung für den Kauf eines Tablets oder PCs kommt daher leider oftmals nicht für Auszubildende, Arbeitslose oder befristet angestellte Verbraucher in Frage. Benötigen diese Verbraucher einen Kredit für den PC-Kauf empfiehlt es sich, das Darlehen gemeinsam mit einem zweiten Antragssteller anzufragen, der über eine unbefristete Arbeitsstelle mit ausreichendem Einkommen verfügt.
Wollen Sie über den CHECK24 Kreditvergleich einen Kredit anfragen, geben Sie zunächst die Kreditsumme und den Verwendungszweck freie Verwendung oder PC/Audio/Video an.
Nachdem Sie die wichtigsten Daten zu Ihrer Person sowie Ihrer finanziellen Situation eingetragen oder - noch einfacher - über das Online-Banking abgefragt haben, können Sie Ihre persönliche Kreditanfrage stellen. Im nächsten Schritt erhalten Sie die besten Kreditangebote für Ihren neuen Computer oder das Tablet.
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Die beste Option zur Finanzierung eines PCs oder Tablets hängt von individuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten ab. Wenn ausreichend Ersparnisse vorhanden sind, ist der Barkauf die einfachste und kostengünstigste Lösung. Bei einem Ratenkredit zur Finanzierung eines PCs zahlen Käufer den Kaufpreis des Computers über eine zuvor vereinbarte Laufzeit in gleichbleibenden Monatsraten an die Bank zurück. Mit einem Kreditvergleich erhöhen sich die Chancen deutlich, das günstigste Kreditangebot zu erhalten. Im Vergleich zum Dispokredit ist der Ratenkredit eine unkomplizierte Lösung, bei der die monatlichen Zahlungen im Voraus planbar sind.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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