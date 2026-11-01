PC oder Tablet über Kredit finanzieren

Vorteile des Ratenkredits

Der Ratenkredit ist eine gut planbare Möglichkeit, den neuen PC, das neuste MacBook oder iPad zu finanzieren. Bei dieser Finanzierungsvariante wird der gesamte Kaufpreis des neuen Computers, während einer zuvor vereinbarten Laufzeit, in gleichbleibenden Monatsraten an die Bank zurückgezahlt.

Die schnellste Möglichkeit, unter der Vielzahl verschiedener Offerten ein besonders günstiges Kreditangebot zu finden, ist der Kreditvergleich. Hier erhalten interessierte Verbraucher die verschiedenen Angebote mehrerer Banken und so direkt das günstigste Angebot beantragen.