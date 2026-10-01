Günstiger Kredit für Zahnersatz

Zahnersatz auf Kredit - Ihre Möglichkeiten

Wer die Kosten für den benötigten Zahnersatz nicht stemmen kann, kann auf einen Kredit zurückgreifen. Dieser sollte nicht nur gut überlegt, sondern auch ins Budget passen. Ein spezieller und teurer Zahnkredit direkt beim Zahnarzt muss allerdings nicht sein. Es lohnt sich der Zinsvergleich für einen Ratenkredit, den Sie in monatlichen Raten an die Bank zurückbezahlen. Das ist günstiger, als wenn Sie dafür den Dispositionskredit auf dem Girokonto nutzen.

Kredit direkt beim Zahnarzt?



Prüfen Sie zunächst die Kosten für den Zahnersatz und lassen Sie sich die Behandlungsschritte erklären. Fragen Sie nach günstigeren Alternativen und Behandlungsmöglichkeiten. Wenn es ums Bezahlen geht, arbeiten manche Zahnärzte mit Finanzdienstleistern zusammen, die im gleichen Zuge einen Zahnkredit anbieten. Diese sind oft teuer, zudem wird eine Schufa-Bonitätsabfrage von Ihnen gemacht.



Bevor Sie etwas unterschreiben, nehmen Sie das Angebot mit und vergleichen Sie Ratenkredite über den CHECK24 Kreditvergleich. Dieser ist Schufa-neutral und dient Ihnen als Vergleich der Gesamtkosten. Denn am Ende verteuert jeder Kredit Ihre Behandlungskosten.

Was bringt das Bonusheft?

Mit dem Bonusheft für Ihre Zahnvorsorge weisen Sie regelmäßige Kontrolluntersuchungen nach. Dadurch erhalten Sie einen höheren Festzuschuss zum Zahnersatz, etwa für eine Krone, Brücke oder Prothese.

Das Bonusheft bekommen Sie direkt in Ihrer Zahnarztpraxis. Erwachsene müssen für den Bonus mindestens einmal pro Kalenderjahr zur Kontrolluntersuchung gehen und diese dokumentieren lassen. Für Versicherte zwischen 12 und 17 Jahren ist ein Nachweis pro Kalenderhalbjahr erforderlich.

Alternativ zum Papierheft können Sie das digitale Zahnbonusheft in der elektronischen Patientenakte (ePA) nutzen, sofern die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Fragen Sie in Ihrer Zahnarztpraxis nach. Das Papierheft bleibt gültig; bewahren Sie bisherige Nachweise auf.