Frühjahrsputz So bringen Sie Ordnung in Ihre Finanzen

Der Frühjahrsputz ist ein guter Anlass, sich von Altem und Eingestaubtem zu trennen. Das tut auch den Finanzen gut. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ordnung in Ihre Geldangelegenheiten bringen und dadurch auch noch sparen.

Foto: So bringen Sie Ordnung in Ihre Finanzen - (Getty Images-Watchara Piriyaputtanapun)

Die ersten Monate eines jeden Jahres sind meist die gefürchtetsten. Zahlreiche Rechnungen und Abbuchungen müssen beglichen werden. Die Folgen der Inflation und des Ukrainekriegs halten weiter an und erhöhen die Kosten. Viele Menschen müssen daher besonders auf ihre Finanzen achten. Bei den Neujahrsvorsätzen 2023 steht das Thema „Geld sparen“ deshalb häufig weit vorne auf der Liste.



Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Finanzen auf Vordermann bringen: Wo steckt das meiste Sparpotenzial? Warum ist eine Budgetplanung wichtig? Und wie bekommen Sie einen günstigen Kredit für geplante Anschaffungen?

Schritt 1: Prüfen Sie Ihr Haushaltsbudget

Fangen Sie zunächst bei Ihren Einnahmen an: Was hat sich im vergangenen Jahr an Ihrer persönlichen Situation geändert? Eine Gehaltserhöhung sorgt zum Beispiel für ein größeres Plus auf der Einnahmeseite.

Im nächsten Schritt justieren Sie Ihre Ausgaben nach: Was ändert sich voraussichtlich in diesem Jahr? Für Strom und Energie müssen Sie vermutlich mehr Geld einkalkulieren, ebenso für Lebensmittel und Benzin.

Was nun am Ende der Rechnung übrig bleibt, können Sie zum Beispiel sparen oder für eine anstehende Finanzierung einkalkulieren.



Schritt 2: Optimieren Sie Ihre Kredite

Am meisten sparen Sie, indem Sie teure Händlerfinanzierungen und Ratenkäufe vermeiden. Bei einigen Anbietern werden teilweise hohe Zinsen fällig. Paypal verlangt fast 10 Prozent Zinsen, bei Klarna zahlen Sie über 14 Prozent und der Onlinehändler Otto verlangt sogar bis zu 16 Prozent Zinsen.

Deutlich günstiger sind die Zinsen meist für einen klassischen Ratenkredit. Dank einer Umschuldung würden Sie in unserer Beispielrechnung fast 700 € sparen.

Beispielrechnung: Umschuldung eines Ratenkaufs bei Otto

Ratenkauf bei Otto Kredit Kreditbetrag 3.000 € 3.000 € Laufzeit 48 Monate 48 Monate Zinssatz* 15,20 % 4,24 % Zinsaufwand 950,40 € 261,69 € Ersparnis 688,71 €

*Datenbasis: nach www.otto.de und nach Volumen gewichteter, durchschnittlicher effektiver Jahreszins aller in 2022 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite mit dem Verwendungszweck „Umschuldung/Kredit ablösen“

Ein weiterer Vorteil der Umschuldung: Aus vielen kleinen Raten wird eine Kreditrate, dadurch haben Sie einen besseren Überblick über die eigenen Finanzen - Thema Frühjahrsputz für Ihre Finanzen. Die neue Kreditrate lässt sich zudem auch ganz einfach an Ihr aktuelles Budget nach oben oder unten durch Veränderung der Laufzeit anpassen.

Tipps für einen günstigen Kredit ✓ Wählen Sie eine möglichst kurze Kreditlaufzeit

Die Kreditrate ist von der Laufzeit abhängig. Gerade bei höheren Kreditsummen wird oft eine längere Laufzeit gewählt, um die monatliche Belastung gering zu halten. Für besonders lange Laufzeiten von zum Beispiel 108 Monaten, verlangen Banken deutlich höhere Zinsen, da das Ausfallrisiko steigt. Bei nur kleinen Veränderungen der Laufzeit (zum Beispiel von 60 auf 72 Monaten) variieren die Zinskonditionen meist kaum. Mit einer kürzeren Kreditlaufzeit sparen Sie mehr Geld, da die Zinskosten insgesamt deutlich geringer sind. ✓ Nehmen Sie den Kredit zu zweit auf

Bei bonitätsabhängigen Zinsen erhalten Sie durch einen zweiten Kreditnehmer meist günstigere Konditionen. Denn das zusätzliche Einkommen erhöht für die Bank insgesamt die Sicherheit, dass der Kredit zurückbezahlt wird. Gerade bei hohen Kreditsummen steigt durch einen zweiten Kreditnehmer zudem die Chance auf eine Kreditzusage. ✓ Geben Sie den Verwendungszweck an

Banken und Kreditinstitute vergeben zweckgebundene Kredite in der Regel zu günstigeren Konditionen als Kredite zur freien Verwendung. Bei zweckgebundenen Krediten dient das zu finanzierende Objekt (zum Beispiel ein Auto) der Bank als Sicherheit bei Zahlungsausfällen.

Schritt 3: Identifizieren Sie unnötige Ausgaben

Durch viele kleine Ausgaben kommen schnell große Beträge zusammen. Gebühren und Abonnements summieren sich über das Jahr auf mehrere Hundert Euro. Vermeiden Sie unnötige Kosten für Dienste, die Sie wenig nutzen, zum Beispiel für Streaming-Plattformen wie Amazon, Netflix und Sky oder den Mitgliedsbeitrag im Fitnessstudio. Den zusätzlichen Betrag können Sie zum Beispiel zum Tilgen von Krediten oder zum Sparen nutzen.

Schritt 4: Vermeiden Sie Kontoüberziehungen

Wer sein Girokonto regelmäßig überzieht, muss mit teils sehr hohen Zinsen rechnen. Der durchschnittliche Dispozins ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und liegt auf dem höchsten Stand seit über fünf Jahren. Ende Dezember 2022 lag der Wert bei 8,53 Prozent. Im Verlauf des Jahres werden die Dispozinsen durch die Erhöhung des Leitzinses vermutlich noch weiter ansteigen.

In unserer Beispielrechnung sparen Sie beim Dispoausgleich durch einen Ratenkredit fast 38 Prozent Zinskosten.

Beispielrechnung: Dispoablösung durch Ratenkredit

Dispokredit Kredit Kreditbetrag 2.000 € 2.000 € Laufzeit 36 Monate 36 Monate Zinssatz 8,53 %* 5,30 %** Zinsaufwand 263,32 € 163,85 € Ersparnis 99,47 €

*Quelle: Publikation von Barkow Consulting https://www.barkowconsulting.com/dispo-zins-steigt-auf-5-jahreshoch/

**Datenbasis: nach Volumen gewichteter, durchschnittlicher effektiver Jahreszins aller in 2022 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite mit dem Verwendungszweck „Ausgleich Dispo“

Schritt 5: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Bonität

Ihre Kreditwürdigkeit und Ihr Schufa-Score sind entscheidend dafür, ob und zu welchen Konditionen Sie einen Kredit bei der Bank erhalten. Im Rahmen des Frühjahrsputzes sollten Sie daher Ihre Kreditwürdigkeit überprüfen. Nutzen Sie dafür die kostenlose CHECK24 Bonitätsprüfung und erhalten Sie schnell und einfach eine Einschätzung über Ihre Kreditwürdigkeit. Zusätzlich bekommen Sie wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Bonität verbessern können.