Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Kostenloses Konto
Gemeinschaftskonto
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

Dispozinsen vergleichen & Top-Konto finden

Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
Bis zu
250 €
Bonus
Ausgezeichneter Service
Unsere Partner
teilnehmende Anbieter

Belohnen Sie sich mit exklusiven Vorteilen

Sofortiger Zugang zu unserem Smily-Treueprogramm und Punkte auf ausgewählte Konten erhalten.

Das Wichtigste

  • Wenn die Bank Ihnen als Girokontoinhaber einen Dispokredit gewährt, können Sie das Konto bis zu einem festgelegten Limit überziehen. Auf den genutzten Betrag werden – meist hohe – Dispozinsen fällig.
  • Den eingeräumten Dispokredit können Sie je nach Bedarf nutzen. Eine fixe Rückzahlungsregelung gibt es nicht.
  • Der Dispozins ist variabel. Daher kann die Zinshöhe von Bank zu Bank unterschiedlich ausfallen.
  • Im CHECK24 Girokontovergleich können Sie die Dispozinsen der Bankenangebote direkt miteinander vergleichen oder gezielt nach Girokonten suchen, deren Dispo unter zehn Prozent liegt.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie hoch sind die Dispozinsen aktuell?

Banken können die Höhe der Dispozinsen selbst festlegen. Daher gibt es große Unterschiede, was laut Stiftung Warentest (Stand Dezember 2025) zu einem Zinsspektrum zwischen 2,09 und 15,37 Prozent führen kann. 

Wer bei der Bank mit niedrigem Dispozins sein Konto drei Monate lang um 1.700 Euro überzieht, zahlt dafür rund 9 Euro an Zinsen. Bei einem Institut mit dem hohen Zins fallen unter gleichen Umständen etwa 65 Euro an.

Dabei ist es für Kontoinhaber wichtig zu wissen, dass Zinsen für jeden Tag berechnet werden, an dem sie den Dispo nutzen.

Statistische Auswertung
CHECK24 Tipp

Wie wichtig sind die Dispozinsen bei der Wahl meines Kontos?

Wenn Sie sich nach einem neuen Girokonto umsehen, ist ein Vergleich der Kontodetails unerlässlich. Dazu gehören auch die Informationen rund um den Dispo. Der Dispozins sollte jedoch nicht als vorrangiges Entscheidungskriterium herangezogen werden.

Auch die Informationen zu möglichen Kontoführungsgebühren und Bankenleistungen wie Bargeld- und Überweisungsmöglichkeiten können wichtige Kriterien bei der Kontowahl sein.

Wenn Sie bisher Ihren Dispo häufig in Anspruch genommen oder Ihr Konto im Minus geführt haben, dann sollten Sie bei der Kontowahl auf einen möglichst niedrigen Dispozins achten – ohne andere Kriterien, die Ihnen bei Ihrem Bezahlkonto wichtig sind, zu vernachlässigen.

Welche Bank bietet günstige Dispozinsen?

Im CHECK24 Girokonto-Vergleich sehen Sie auf einen Blick, wie hoch der Dispozins beim jeweiligen Bankenangebot ist. Wenn Sie einen monatlichen Mindestgeldeingang in den Rechner eingeben, sehen Sie außerdem, welche Bank passend zu Ihren Voraussetzungen kostenlose Konten anbietet.

Gemeinschaftskonto gewünscht?

Ja
Nein
Mtl. Geldeingang (optional)
Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung
Beliebtestes Girokonto + 200 € Bonus

ING Girokonto

ING

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
200 € Neukundenbonus
3,75% Tagesgeldzins für 4 Monate
kostenlos euroweit abheben
0 €
9,14%
49.750
4,52/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,14% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,49 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 200 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 3,75% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,5 von 5 Sternen
21 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice vorhanden, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Kleingeld Plus
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 500 ING Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Vermögensverwaltung
Sparpläne
Kredit
Wertpapierdepot

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Geldeingang durch Lohn, Gehalt, Rente, Pension, Kindergeld, staatliche Zahlungen oder anderen Überweisungen von insgesamt mind. 1.000 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,90 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung. Eigene Überträge, z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING mit identischen Kontoinhabenden zählen nicht als Geldeingang.)

Dispozins

9,14% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar), Partnerkarte: 1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 2,2%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (in Deutschland an allen Automaten der ING ab 50 €)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen ab 50 €; unabhängig vom Betreiber)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 5 €
Debitkarte: 2,2% des Umsatzes an Automaten mit VISA-Zeichen

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in ReiseBank Filiale ab 5.000-25.000 € möglich, Kosten: 0,25% des Betrags mind. 19 €; in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

1% des Einzahlungsbetrags mind. 2,50 € an ING Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ über die App im Supermarkt für 1,5% vom Einzahlungsbetrag oder in Filialen der ReiseBank für 7,50 € je 5.000 €

Bonus

200 €

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell 200 € Neukundenbonus. 200 € Bonus Bedingung: - Neukunden, die zwischen dem 01.08.2026 und 30.09.2026 ihr erstes Girokonto oder Girokonto Future bei der ING eröffnen, erhalten 200 € Bonus. - Die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich" muss innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung in der ING App oder im Online-Banking erteilt werden (sofern nicht bereits vorhanden). - Die Einwilligung muss bis zur Prämienauszahlung bestehen bleiben (kein Widerruf). - Mindestens 1 Log-In mit den eigenen Zugangsdaten in die ING App (bei Gemeinschaftskonten jeder Kontoinhabende). - In den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung müssen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge erfolgen. - Als Geldeingang zählen z.B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld oder BAföG. - Nicht anerkannt werden: Eigene Überträge (z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING), Umsätze aus Wertpapieren oder Gutschriften von Rücklastschriften. - Ab 28 Jahren: mindestens 1.000 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten) - Unter 28 Jahren: mindestens 700 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhaber unter 28 Jahre). Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn in den letzten 12 Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING bestanden hat. - Keine Prämie für das Girokonto Junior. - Eine Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung (Girokonto Future) auf einem bestehenden Konto ist nicht prämienberechtigt. Auszahlung: - Die Gutschrift von 200 € erfolgt ca. 7 Werktage nach dem zweiten entsprechenden Geldeingang. - Die Auszahlung erfolgt auf das verzinste Tagesgeldkonto der ING (wird automatisch eröffnet, falls nicht vorhanden). - Es gilt der Tag der Beantragung des Kontos, auch wenn die Legitimierung oder Kontoeröffnung verzögert erfolgt. - Die Prämie ist steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG (einschließlich dieser Prämie) im Kalenderjahr unter 256 € liegen.

Cashback

0% - 15%

Cashback-Programm

Wer sein ING Girokonto nutzt, kann sich mit dem Cashback-Service der ING bei über 800 Online-Shops Geld zurückholen. Kunden können direkt über das Online-Banking auf das Shopping-Portal zugreifen und sich das gesparte Geld auf ihr ING Girokonto überweisen lassen. Für Umsätze außerhalb dieser Online-Shops erhalten Sie keinen Cashback.

Habenzins

3,75% pro Jahr (Neukunden schließen mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto ab. Dabei gewährt die Bank Tagesgeld-Neukunden auf dieses Konto 3,75% Zinsen p.a. für 4 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,75% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V..

Service Information

Die ING nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Neuer Service "ING Bargeld": Über die App können Kunden mit dem Smartphone einen Barcode generieren und damit Geld an der Supermarktkasse ein- und auszahlen. Bargeldeinzahlungen via Smartphone kosten 1,5% vom Einzahlungsbetrag, Bargeldauszahlungen via Barcode sind kostenlos.

Bankendetails

Anschrift: ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main Deutschland BIC: INGDDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Beliebteste Bank 2026
Beliebteste Bank 2026€uro 05/2026
Deutschlands größte Direktbank ist zum 20. Mal in Folge Deutschlands beliebteste Bank geworden. In der Umfrage des Wirtschaftsmagazins €uro (05/2026) erreicht die ING den Spitzenplatz in den zentralen Kategorien Gesamtzufriedenheit und Vertrauen in die eigene Hausbank.

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
0,75% Tagesgeldzins
0,75% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,57/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,75% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Unterkonten (mit eigener IBAN), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Versicherungen
Kredit

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen; unabhängig vom Betreiber. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen Mastercard-Automaten; Betreibergebühren möglich. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

0,75% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,75% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,75% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,75% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis

comdirect Aktiv

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 78% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,3
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
100 € Neukundenbonus
1,75% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
8,65%
49.750
3,97/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,3/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 8,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 100 €
3 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 1,75% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,0 von 5 Sternen
10 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,3/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN, photoTAN, pushTAN, FinTS

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus (ab 6,90€/Monat), Reise-Sorglos-Paket (ab 7,90€/Monat)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Vermögensverwaltung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Baufinanzierung
Fremdwährungen
Sparpläne
Kredit
Versicherungen
Wertpapierdepot

Monatliche Kontoführung

0 € (bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 €, bei drei Zahlungen über Apple oder Google Pay pro Monat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

8,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

1,90 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%
Kreditkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber. Danach 4,90 € pro Abhebung)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 mal pro Jahr kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank, danach 4,90 €)

Bonus

100 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Sie erhalten die Prämie, wenn Sie während der Kontoeröffnung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen und diese Einwilligung bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen. - In mindestens 2 der ersten 4 Monate nach der Kontoeröffnung müssen jeweils 700 € oder mehr auf Ihr neues Konto eingehen. Das Angebot gilt nur für Neukundinnen und Neukunden von comdirect. - Als Neukundin bzw. Neukunde gelten Sie, wenn Sie in den letzten 6 Monaten vor der Kontoeröffnung nicht Kundin oder Kunde von comdirect waren. - Die vollständigen Antragsdaten zur Kontoeröffnung müssen bis zum 31.08.2026 bei comdirect eingegangen sein. Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn Ihr Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. Auszahlung: - Die Prämie wird im 4. Monat nach der Kontoeröffnung auf Ihr neues Girokonto ausgezahlt, sofern alle Bedingungen erfüllt sind.

Cashback

0

Habenzins

1,75% pro Jahr (Comdirect Neukunden profitieren aktuell von 1,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz ist variabel, die Comdirect behält sich vor, diesen jederzeit anzupassen. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.

1822direkt GiroDirekt

1822direkt

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 84% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,8
Kontonote
gut
Grade frame grey
170 € Neukundenbonus
2,80% Tagesgeldzins für 6 Monate
0 €
9,90%
20.000
4,18/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,1/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,9% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Debitkarte nicht verfügbar
0 / 8
Kreditkarte kostenlos (nur im 1. Jahr)
5 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 20.000 Automaten
12 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 170 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 2,8% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,1/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

QR-TAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice bei Fragen über Telefon oder E-Mail, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Multibanking
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 20.000 Automaten im Sparkassenverbund (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Baufinanzierung
Sparpläne
Kredit
Wertpapierdepot

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 € oder wenn Sie unter 30 Jahre alt sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

9,90% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 3 € pro Monat (im 1. Jahr kostenlos bei Eröffnung eines Girokontos, ab 2. Jahr 3 € pro Monat; nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: ab 3 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1,75% (mind. 1,50 €)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten des Sparkassen-Verbunds)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 6 € (Mindestkosten, sonst 1% vom Umsatz)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der Frankfurter Sparkasse oder im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (in Filialen der Frankfurter Sparkasse am Schalter)

Bonus

170 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Sie beantragen ein GiroDirekt-Konto bis zum 31.08.2026 und eröffnen dieses bis zum 14.09.2026. - Bis zum 30.12.2026 gehen in zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten jeweils mindestens 700 € auf dem Konto ein. - Die Geldeingänge stammen aus Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung oder BAföG. - Nicht als Geldeingang anerkannt werden Eigenüberweisungen sowie Überweisungen von Privatpersonen. - Voraussetzung für den Prämienerhalt ist die tatsächliche Nutzung des Girokontos. - Geldeingänge, die im Wesentlichen lediglich auf andere eigene Konten weitergeleitet werden, werden nicht anerkannt. Teilnahmeberechtigung: - Teilnahmeberechtigt sind Personen die in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der 1822direkt bzw. Frankfurter Sparkasse geführt haben. - Die 1822direkt behält sich vor, die Prämienzahlung bei Missbrauch oder Umgehung der Aktionsbedingungen abzulehnen. Ausschluss: - Ausgeschlossen sind Kunden der Frankfurter Sparkasse. - Bei Kündigung bzw. Auflösung des Girokontos innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt keine Bonusauszahlung. Auszahlung: 170 € werden zwischen dem 18.01.2027 und 22.01.2027 von der 1822direkt auf Ihr neues 1822direkt Girokonto ausgezahlt.

Habenzins

2,80% pro Jahr (Neukunden (= kein 1822direkt Tagesgeldkonto in den letzten 12 Monaten, keine Frankfurter Sparkassen Kunden) profitieren von 2,80% Zinsen p.a. für 6 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,6% p.a.. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch das Institutssicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (DSGV).

Service Information

1822direkt nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bitte beachten Sie die weiteren Preise im aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt.

Bankendetails

Anschrift: 1822direkt Friesstraße 20 60388 Frankfurt a. M. Deutschland BIC: HELADEF1822

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Die 1822direkt gehört zu den "Besten Direktbanken"
Die 1822direkt gehört zu den "Besten Direktbanken"ntv 11.2024
Das hat die große Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv im November 2024 bestätigt. Besonders hervorgehoben wurden die Bereiche Sicherheit, Service und Konditionen. Das Gesamturteil der 1822direkt sowie die Kundenzufriedenheit fiel positiv aus, wobei die Weiterempfehlungsbereitschaft besonders hoch war.
Die 1822direkt ist Direktbank des Jahres
Die 1822direkt ist Direktbank des JahresFocus Money 12.2025
Die 1822direkt wurde von Focus Money zur Direktbank des Jahres gekürt – und das mit dem Prädikat „Herausragend“. Der Test „Finanzdienstleister des Jahres 2025“ untersuchte rund 2.000 Finanzdienstleister aus verschiedenen Bereichen mit dem Ziel, die besten Unternehmen hinsichtlich Kundenbetreuung, Reputation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit zu ermitteln.

DKB - Dt. Kreditbank Girokonto

DKB - Dt. Kreditbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 92% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,3
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
1% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,91%
49.750
4,42/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 7,91% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard 0,99 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte 2,49 € mtl.
2 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 1,0% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
19 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
26 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

chipTAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice bei Fragen über Telefon, aber keine persönliche Beratung für Privatpersonen

Sonderleistungen

Card Control (Einsatzmöglichkeiten der Karte selbst steuern), Exklusive Vorteilsangebote, Fotoüberweisung, click to pay
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Sparpläne
Kredit
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Wertpapierdepot
Baufinanzierung
Vermögensverwaltung

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Mindestgeldeingang von 700 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,50 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung)

Dispozins

7,91% pro Jahr (in den ersten 3 Monaten und darüber hinaus für Aktivkunden (d.h. bei einem monatlichen Geldeingang von mind. 700 €), ansonsten 8,51%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0,99 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 2,49 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 2,2%
Debitkarte: 0% (Mit Aktivstatus; sonst 2,20%)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 10 € (Mindestkosten, sonst 1,00% vom Umsatz)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Mindestabhebebetrag 50 € pro Abhebung. Maximalbetrag 1.000 € pro Tag)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 10 € (Mindestkosten, sonst 1,00% vom Umsatz)
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit VISA-Zeichen mit Aktivstatus. 2,20 % Währungsumrechnungsentgelt vom Betrag. Mindestabhebebetrag 50 € pro Abhebung. Maximalbetrag 1.000 € pro Tag. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

Über Filialen der ReiseBank möglich – bis max. 25.000 €; Kosten: 9,90 € bis 999,99 €, ab 1.000 € 1 % vom Betrag, mind. 12 €.

Bonus

--

Habenzins

1,00% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 1% Zinsen p.a. ohne Beschränkung der Einlagenhöhe. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus (ausgenommen „DKB VISA Tagesgeld“))

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands.

Service Information

Die Deutsche Kreditbank (DKB) nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Die DKB ist mit über 12 Mrd. € + 6.500 Wind-, Solar- und Biogasanlagen eine der größten Finanzierinnen der Erneuerbaren Energien in der BRD. Im Bankbetrieb ist sie CO2-neutral. Einen großen Beitrag zur CO2-Reduktion leistet die Zertifizierung des Umweltmanagements mit dem EMAS-Gütesiegel der EU, ein konkreter CO2-Reduktionsplan sowie die jährliche Überprüfung der Entwicklungen durch einen Umweltgutachter. Die Nachhaltigkeitsleistungen werden durch externe Organisationen regelmäßig geprüft. Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG hat die DKB z. B. zum 7. Mal in Folge als „Branchenführer“ unter mehr als 270 Banken ausgezeichnet. Sie erhielt die höchste vergebene Note in der Branche „Financials/ Public & Regional Banks“. Die unvermeidbaren Emissionen kompensiert sie in Kooperation mit atmosfair. Diese lassen die Projekte durch die UN (Clean Development Mechanism) und den „Gold Standard“ zertifizieren.

Bankendetails

Anschrift: Taubenstraße 7-9 Berlin Deutschland BIC: BYLADEM1001

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
DKB-Cash als „Bestes Girokonto“ ausgezeichnet
DKB-Cash als „Bestes Girokonto“ ausgezeichnetHandelsblatt 02.2019
Erneut belegt die DKB den ersten Platz im Vergleich der kostenloses Gehaltskonten. Die Experten der FMH-Finanzberatung untersuchten zahlreichen Kontomodelle. Unser DKB-Cash überzeugte durch die kostenloses Kontoführung, niedrigen Dispozinsen, kostenfreie Bargeldversorgung sowie der kostenlose Kreditkarte.
Testsieger Girokonto
Testsieger GirokontoFocus Money 11.2021
Im FOCUS-MONEY-Kontentest wird ermittelt, welche Banken den besten Mix aus attraktiven Konditionen bei Gebühren und Dispozinsen und üppiger Ausstattung mit Giro- und Kreditkarte sowie Zusatzleistungen haben. Dabei wurde das kostenlose Girokonto der DKB als Testsieger ausgezeichnet.

So testen unsere Experten

Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen. 
Wir bringen Klarheit für Sie.

Unsere CHECK24 Experten analysieren Girokonten anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.

Bewertet werden unter anderem:

  • Kontoführungsgebühren & Kartenangebote
  • Zusatzleistungen & Prämien
  • Nutzerbewertungen & Zufriedenheit

Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Entscheidung deutlich erleichtert.

Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie am wichtigsten ist – 
z. B. nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.

Konto mit niedrigem Dispozins eröffnen:
So funktioniert's

Kostenlose Konten vergleichen
Girokonto digital eröffnen
Legitimieren & Zugangsdaten erhalten

Konten vergleichen

Im CHECK24-Vergleich finden Sie eine große Auswahl an Girokonten und sehen auf einen Blick, wie hoch der Dispozins ist. Nutzen Sie die Filtereinstellung, um ausschließlich Girokonten zu vergleichen, deren Dispozins unter zehn Prozent liegt.

Girokonto digital eröffnen

Sie können das Girokonto Ihrer Wahl innerhalb kurzer Zeit direkt aus dem Vergleich heraus eröffnen. Füllen Sie dazu den Kontoantrag mit Ihren persönlichen Daten aus. 

Identität bestätigen

Die Identitätsprüfung erfolgt bei vielen Angeboten komplett digital. Dafür legitimieren Sie sich per VideoIdent oder anderer Online-Legitimation

Häufige Fragen zum Dispozins

Was kostet 800 € Dispo im Monat?
Die Kosten hängen vom Betrag und dem Zinssatz ab. Bei 800 € Dispo und 11 % Zinsen zahlen Sie pro Tag etwa 0,24 €.
Das ergibt rund 7,30 € im Monat.
Gibt es einen zinsfreien Dispokredit?
Bei einem Dispokredit mit zinsfreiem Rahmen können Sie einen bestimmten Betrag überziehen, ohne dafür Zinsen zu zahlen. Erst wenn Sie diesen Freibetrag überschreiten, werden für den darüberliegenden Betrag Zinsen berechnet.
Ist ein Ratenkredit günstiger als ein Dispokredit?
Ratenkredite sind in der Regel günstiger als Dispokredite. Welche Zinsen ein Bankkunde erhält, hängt stark von der individuellen Bonität ab. Dipsozinsen werden täglich fällig und häufen sich daher schnell an. Bei einem Ratenkredit zahlen Sie zu einem festgelegten Zeitraum eine monatliche Rate ab. 

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 9.783 Bewertungen
„Ist super zum vergleichen von allem.‟ 08/2026

Hilfreiche Inhalte zum Thema

Girokonten mit Dispokredit

Nicht jede Bank gewährt zum Girokonto einen Dispokredit. Im CHECK24 Girokonto-Vergleich ist auf den ersten Blick erkenntlich, ob die Bank eine Überziehung gewährt und wenn ja, in welcher Höhe der Zins angesetzt ist. Bei der Kontowahl sind neben dem Dispo noch weitere Faktoren zu beachten. Dazu gehören Kontoführungsgebühren, Inklusiv-Karten oder Bargeldverfügbarkeit.

Konto überziehen: Voraussetzungen und Folgen

Ob dem Kontoinhaber ein Dispo zur Verfügung steht und wie hoch das Dispolimit angesetzt ist, entscheidet die Bank. Mitentscheidend ist die Bonität des Antragstellers. Außerdem sind noch weitere Voraussetzungen zu erfüllen, um für einen Überziehungskredit in Frage zu kommen.

Alle Girokontovergleiche

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr