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Banken können die Höhe der Dispozinsen selbst festlegen. Daher gibt es große Unterschiede, was laut Stiftung Warentest (Stand Dezember 2025) zu einem Zinsspektrum zwischen 2,09 und 15,37 Prozent führen kann.
Wer bei der Bank mit niedrigem Dispozins sein Konto drei Monate lang um 1.700 Euro überzieht, zahlt dafür rund 9 Euro an Zinsen. Bei einem Institut mit dem hohen Zins fallen unter gleichen Umständen etwa 65 Euro an.
Dabei ist es für Kontoinhaber wichtig zu wissen, dass Zinsen für jeden Tag berechnet werden, an dem sie den Dispo nutzen.
Wenn Sie sich nach einem neuen Girokonto umsehen, ist ein Vergleich der Kontodetails unerlässlich. Dazu gehören auch die Informationen rund um den Dispo. Der Dispozins sollte jedoch nicht als vorrangiges Entscheidungskriterium herangezogen werden.
Auch die Informationen zu möglichen Kontoführungsgebühren und Bankenleistungen wie Bargeld- und Überweisungsmöglichkeiten können wichtige Kriterien bei der Kontowahl sein.
Wenn Sie bisher Ihren Dispo häufig in Anspruch genommen oder Ihr Konto im Minus geführt haben, dann sollten Sie bei der Kontowahl auf einen möglichst niedrigen Dispozins achten – ohne andere Kriterien, die Ihnen bei Ihrem Bezahlkonto wichtig sind, zu vernachlässigen.
Im CHECK24 Girokonto-Vergleich sehen Sie auf einen Blick, wie hoch der Dispozins beim jeweiligen Bankenangebot ist. Wenn Sie einen monatlichen Mindestgeldeingang in den Rechner eingeben, sehen Sie außerdem, welche Bank passend zu Ihren Voraussetzungen kostenlose Konten anbietet.
94% Weiterempfehlung
Konto
Karte
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Bonus
Nachhaltigkeit
Zufriedenheit
Kontozugriff
Banking App
Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Bonusbedingungen
Cashback
Cashback-Programm
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Bankendetails
Produktinformationen als PDF
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Ausgabe einer Debitkarte
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Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
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Bonusbedingungen
Cashback
Cashback-Programm
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Nachhaltigkeit
Bankendetails
78% Weiterempfehlung
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Bonus
Nachhaltigkeit
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Kontozugriff
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Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
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Mobiles Bezahlen
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Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
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Bargeldauszahlung an Geldautomaten
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Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
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Bankendetails
84% Weiterempfehlung
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Bargeldauszahlung an Geldautomaten
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Bankendetails
92% Weiterempfehlung
Konto
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Dispozins
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Bewertet werden unter anderem:
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Im CHECK24-Vergleich finden Sie eine große Auswahl an Girokonten und sehen auf einen Blick, wie hoch der Dispozins ist. Nutzen Sie die Filtereinstellung, um ausschließlich Girokonten zu vergleichen, deren Dispozins unter zehn Prozent liegt.
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Der Dispokredit ist ein Überziehungskredit, der sich dafür eignet, kurzfristig einen finanziellen Engpass zu überbrücken. Die Bank räumt dem Kontoinhaber auf Basis seiner Bonität einen individuellen Überziehungsrahmen ein. Je nachdem, wie häufig und in welcher Höhe der Dispo in Anspruch genommen wird, sollten Kontoinhaber alternative Finanzierungsformen in Erwägung ziehen.
Nicht jede Bank gewährt zum Girokonto einen Dispokredit. Im CHECK24 Girokonto-Vergleich ist auf den ersten Blick erkenntlich, ob die Bank eine Überziehung gewährt und wenn ja, in welcher Höhe der Zins angesetzt ist. Bei der Kontowahl sind neben dem Dispo noch weitere Faktoren zu beachten. Dazu gehören Kontoführungsgebühren, Inklusiv-Karten oder Bargeldverfügbarkeit.
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