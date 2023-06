Will ein Kunde über den Dispokredit hinaus sein Konto überziehen, muss die Bank dies extra genehmigen. Es gibt keinen festgelegten Kreditrahmen wie beim Dispokredit. Für die sogenannte geduldete Überziehung fallen zusätzlich noch höhere Überziehungszinsen an.

Überziehungszinsen können auch dann anfallen, wenn der Kunde mit der Bank gar keinen Dispokredit vereinbart hat, das Konto aber trotzdem überziehen will. Beispiel: Die Gehaltszahlung am Ende des Monats steht noch aus, aber die Lastschrift des Stromanbieters soll schon abgebucht werden. Einige Banken gewähren solche Zahlungen und dulden so die Kontoüberziehung in gewissen Maßen.