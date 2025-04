Sicherheitscode Kreditkarte - diese Funktion haben CVC und CVV

Wie erhöht die Prüfziffer die Sicherheit meiner Kreditkarte?



Bei einer Bezahlung im Geschäft verifiziert sich der Nutzer durch einen Abgleich der Unterschrift oder des PINs. Beim Einkauf über das Internet liegt dem Händler die Karte nicht physisch vor, was die Verifikation erschwert. Um die Sicherheit bei Online- und Telefonzahlungen zu erhöhen, dient die Prüfziffer als zusätzlicher Bestätigungscode. Da dieser Code nur auf der Karte selbst aufgedruckt ist und nicht in den maschinenlesbaren Daten enthalten ist, kann er während eines Bezahlvorgangs nicht vom Lesegerät kopiert werden. Geben Online-Käufer den Sicherheitscode in Kombination mit der Kartennummer an, so belegen sie, dass sie über die Karte zum Kaufzeitpunkt verfügen. Ohne diesen Code kann eine Transaktion nicht abgeschlossen werden, was das Risiko von Missbrauch deutlich reduziert.