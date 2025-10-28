Kostenlos & unverbindlich
Um die passende Neobank zu finden, sollten Sie sich zunächst überlegen, welche Funktionen oder Eigenschaften Ihnen wichtig sind. Das können etwa kostenlose Kontoführung oder attraktive Bonusprogramme sein. Im CHECK24 Girokontovergleich können Sie gezielt nach diesen Kriterien filtern und schnell das Konto finden, das am besten zu Ihnen passt.
C24, Revolut, N26, Tomorrow oder bunq – wenn Sie sich für ein Konto entschieden haben, erfolgt die Kontoeröffnung vollständig digital.
Ihre Identität bestätigen Sie per VideoIdent oder SofortIdent. Sie brauchen dafür nur Ihr gültiges Ausweisdokument.
Die folgende Liste zeigt die beliebtesten Kontomodelle von Neobanken aus unserem Girokonto-Vergleich:
Um Ihnen die Orientierung bei der Vielzahl an Banken und Kontomodellen zu erleichtern, haben unsere Girokonto-Experten ein eigenes Bewertungssystem entwickelt. In dieses Ranking fließen sowohl die wichtigsten Leistungsmerkmale der Produkte als auch die Erfahrungen und Bewertungen der CHECK24-Kunden ein.
Beurteilt werden beispielsweise die grundlegenden Kontofunktionen, die Verfügbarkeit einer Kredit- oder Debitkarte sowie mögliche Bonusaktionen. Aus der vergebenen Gesamtpunktzahl wird anschließend eine Kontonote ermittelt.
Im CHECK24 Girokonto-Vergleich können Sie die Ergebnisse wahlweise nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, nach der Kontonote oder nach dem höchsten Bonus sortieren.
CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.
Smartphone-Banken gelten als Teil der Fintech-Branche, da sie moderne Technologien einsetzen, um Finanzdienstleistungen effizienter und günstiger zu gestalten. Dabei konzentrieren sich die Anbieter auf ein spezialisiertes Produktspektrum, wie Girokonten und Depots.
Filialbanken dagegen setzen auf den persönlichen Kontakt und eine individuelle Beratung.
Neobanken setzten vollständig auf die Vorteile digitaler Technologien, während Filialbanken auf persönliche Beratung setzen und Direktbanken eine Zwischenstufe bilden.
Weitere Details zu Neobanken und ihre Unterschiede zu anderen Bankmodellen sehen Sie im Video.
|Filialbank
|Direktbank
|Neobank
|Filialnetz
|ja
|nein
|nein
|Kundensupport
|persönlich, telefonisch, E-Mail oder App
| telefonisch, E-Mail oder App
|App, E-Mail oder Chat
|Zielgruppe
|Kunden mit Beratungsbedarf
|online-affine Kunden
|Smartphone-affine Kunden
Im Vergleich zu Direkt- und Filialbanken bieten Smartphone-Banken einige Vorteile, aber auch Nachteile sollten Ihnen bewusst sein. Die Girokontowahl hängt letzendlich immer von Ihren individuellen Erwartungen an ein Konto ab.
Neobanken konzentrieren sich meist auf ausgewählte Produkte wie Girokonten oder Depots und stellen diese benutzerfreundlich über Apps bereit. Einige Neobanken ergänzen ihr Angebot um integrierte Tools zur Budgetverwaltung und Ausgabenmanagement, mit denen Kunden ihre Finanzen in Echtzeit im Blick behalten können.
Die Pocket-Funktion teilt das Konto in Unterkonten auf, um das eigene Budget bestmöglich im Blick zu behalten. Personalisierte Sparziele lassen sich automatisch einrichten und verfolgen, während Echtzeit-Benachrichtigungen über jede Transaktion für Transparenz sorgen.
Flexible Kartenoptionen durch virtuelle Karten gehören zudem meist zum Leistungsspektrum.
Bei Neobanken hängen die Kosten vom gewählten Kontomodell ab.
Alle Details zu Bonusaktionen, Zinsen und Cashback-Konditionen finden Sie im Abschnitt „Bonus & Habenzins“ unter „Produktdetails“.
Neobanken sind grundsätzlich sicher und unterliegen denselben gesetzlichen Vorgaben wie klassische Filialbanken. Kundeneinlagen sind bis zu 100.000 € durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, entweder über die eigene Banklizenz oder die Partnerbank des Anbieters. Im Fall einer Insolvenz bleibt Ihr Geld dadurch abgesichert.
Auch technisch bieten Neobanken ein hohes Sicherheitsniveau: Sie setzen auf moderne Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, biometrische Login-Optionen und eine ständige Transaktionsüberwachung. Karten können Sie bei Verlust direkt in der App sperren.
Beim Datenschutz gelten strenge Richtlinien nach der DSGVO. Persönliche Daten und Zahlungsinformationen werden verschlüsselt übertragen, um vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Insgesamt sind Neobanken damit ebenso sicher wie traditionelle Banken. Oft sind Sie in Hinblick auf Online-Schutzmaßnahmen noch moderner aufgestellt.
In der Vergangenheit blieben auch Neobanken nicht von Phishing-Betrugsfällen und Kontoübernahmen verschont. Mit ständig weiterentwickelten Sicherheitsmaßnahmen werden Kundenkonten jedoch bestmöglich geschützt.
Zusätzlich gibt es Dinge, die Sie als Kontoinhaber proaktiv tun können, um Ihr Konto zu schützen. Achten Sie darauf, Apps nur aus offiziellen Quellen herunterzuladen und regelmäßige Updates durchzuführen, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Sollten Sie unregelmäßige Kontobewegungen beobachten, sperren Sie Ihr Konto umgehend und nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Bank auf.
Rein digitales Banking lohnt sich vor allem für Menschen, die ihre Finanzen flexibel und ausschließlich mobil verwalten möchten. Wer Wert auf eine schnelle Kontoeröffnung und eine intuitive App-Nutzung legt, profitiert besonders von Neobanken.
Ideal sind sie für:
Weniger geeignet sind diese Banken für Personen, die persönliche Beratung, Bargeldservices oder ein breites Produktangebot wie Anlageberatung, Baufinanzierungen und spezielle Kredite benötigen.
Bei CHECK24 sind derzeit keine Geschäftskonten von Neobanken im Angebot. Wenn Sie im geschäftlichen Kontext ein Girokonto suchen, dann empfiehlt es sich, direkt auf die Websites der Anbieter zu schauen.
Bei einigen volldigitalen Kontomodellen ist es möglich, zwei Einzelkonten miteinander zu verknüpfen. Dadurch können die beiden Kontoinhaber auf Unterkonten des jeweils anderen zugreifen. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Gemeinschaftskonto. Gemeinsame Finanzen zu verwalten, ist jedoch auch bei geteilten Unterkonten möglich.
Ja, einige Neobanken bieten kostenlose Kreditkarten an. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel nicht um Kreditkarten mit Kreditrahmen, sondern um Debitkarten von Mastercard oder Visa. Diese sind direkt mit dem Girokonto verbunden, und jede Zahlung wird sofort vom Konto abgebucht.
Die Bezeichnung "kostenlos" bedeutet meist, dass keine Jahresgebühr anfällt. Dennoch können bei Nutzung zusätzliche Kosten entstehen, etwa für Bargeldabhebungen, Auslandseinsatz oder Zahlungen in Fremdwährungen. Diese Faktoren sollten Sie beim Vergleich ebenso berücksichtigen.
Einige Neobanken gehen hier deutlich flexibler vor:
Bei Neobanken wie Revolut oder bunq erfolgt keine Abfrage der SCHUFA. Daher ist es auch mit negativen SCHUFA-Einträgen möglich, dort ein Konto zu eröffnen. Diese Konten eignen sich besonders für bonitätsschwache Menschen.
Auch Neobanken bieten teils Girokonten mit Dispokredit an. Dabei kommt es auf die Bank, das Kontomodell und nicht zuletzt auf die Bonität des Kontoinhabers an.
Im CHECK24 Girokontovergleich sehen Sie auf den ersten Blick, ob eine Neobank eine Überziehung des Kontos gewährt und wie hoch der dafür fällige Zinssatz ist.
