Wie finde ich die beste Neobank für meine Bedürfnisse?

Die besten Neobanken im Vergleich



Um die passende Neobank zu finden, sollten Sie sich zunächst überlegen, welche Funktionen oder Eigenschaften Ihnen wichtig sind. Das können etwa kostenlose Kontoführung oder attraktive Bonusprogramme sein. Im CHECK24 Girokontovergleich können Sie gezielt nach diesen Kriterien filtern und schnell das Konto finden, das am besten zu Ihnen passt.

C24, Revolut, N26, Tomorrow oder bunq – wenn Sie sich für ein Konto entschieden haben, erfolgt die Kontoeröffnung vollständig digital.

Ihre Identität bestätigen Sie per VideoIdent oder SofortIdent. Sie brauchen dafür nur Ihr gültiges Ausweisdokument.

Die folgende Liste zeigt die beliebtesten Kontomodelle von Neobanken aus unserem Girokonto-Vergleich: