Neobanken-Vergleich
Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
Bis zu
200 €
Bonus

Kostenlos & unverbindlich

Schnelle Eröffnung

Nirgendwo-Besser-Garantie

100%-Sorglos-Garantie

Die besten Neobanken in Deutschland 
N26, C24, Tomorrow & Co. im Vergleich

Was ist eine Neobank? - Kurz erklärt

  • Neobanken sind moderne, vollständig digitale Banken, die ihre Dienstleistungen ausschließlich über Apps oder Online-Plattformen anbieten und dadurch auf ein Filialnetz verzichten. Aus diesem Grund werden diese Banken auch oft als Smartphone-Banken bezeichnet. Im CHECK24 Girokontovergleich finden Sie zahlreiche Angebote dieser digitalen Banken. 
  • Digitale Banken spezialisieren sich in der Regel auf ein Kernprodukt. Meist handelt es sich dabei um Girokonten und Depots. Diese Produkte wollen die Banken möglichst benutzerfreundlich und sicher im digitalen Raum anbieten.
  • Im Rahmen Ihrer Apps bieten Neobanken smarte Features an, die helfen, die eigenen Finanzen zu überblicken. Andere Funktionen helfen dem Kontoinhaber beim Sparen.

Wie finde ich die beste Neobank für meine Bedürfnisse? 
Die besten Neobanken im Vergleich

Um die passende Neobank zu finden, sollten Sie sich zunächst überlegen, welche Funktionen oder Eigenschaften Ihnen wichtig sind. Das können etwa kostenlose Kontoführung oder attraktive Bonusprogramme sein. Im CHECK24 Girokontovergleich können Sie gezielt nach diesen Kriterien filtern und schnell das Konto finden, das am besten zu Ihnen passt. 

C24, Revolut, N26, Tomorrow oder bunq – wenn Sie sich für ein Konto entschieden haben, erfolgt die Kontoeröffnung vollständig digital.

Ihre Identität bestätigen Sie per VideoIdent oder SofortIdent. Sie brauchen dafür nur Ihr gültiges Ausweisdokument.

Die folgende Liste zeigt die beliebtesten Kontomodelle von Neobanken aus unserem Girokonto-Vergleich:

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 95% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,59/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,9/5 (Apple); 4,7/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,9/5 (Apple); 4,7/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Pockets (Unterkonten), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (Der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen / Monat in Deutschland und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR); jede weitere Abhebung 2 €)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen / Monat; jede weitere Abhebung 2 €)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main Website: https://www.c24.de BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Bestes Konto ohne SCHUFA
Bestes Konto ohne SCHUFA

Revolut Standard

Revolut

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 89% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
10 € Neukundenbonus
keine Schufa-Abfrage
2% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
--
49.750
4,42/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,9/5 (Apple); 4,8/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen viel
3 / 3
Dispo nicht verfügbar
0 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (einmalige Gebühr)
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung nicht möglich
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 10 €
1 / 4
Bonusbedingungen Transaktionen
2 / 3
Habenzins 2,0% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
18 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,9/5 (Apple); 4,8/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Smart Secure App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice über In-App Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Pockets (Unterkonten), zusätzliches Konto für unter 18 Jahre (limitierte Funktionen), Gemeinschaftskonto, Überweisungen in mehr als 29 Währungen, kostenloser Währungsumtausch(limitiert), 1 provisionsfreier Aktien-Trade mtl.
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen, Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Weitere Bankleistungen

Kredit
Wertpapierdepot

Monatliche Kontoführung

0 €

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 € (Echtzeitüberweisungen ebenfalls kostenlos)

Ausgabe einer Girocard

keine Girocard verfügbar, Partnerkarte: keine Girocard verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 7,99€ Versandgebühr (Mastercard Debit oder VISA Debit)), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen / Monat oder ein Abhebebetrag von 200€ (je nachdem, was zuerst eintritt); jede weitere Auszahlung 2%, mind. 1€ je Abhebung. Es gilt nicht der Kalendermonat, sondern ein Monat beginnt mit dem Eröffnungsdatum)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen / Monat oder ein Abhebebetrag von 200€ (je nachdem, was zuerst eintritt); jede weitere Auszahlung 2%, mind. 1€ je Abhebung. Es gilt nicht der Kalendermonat, sondern ein Monat beginnt mit dem Eröffnungsdatum)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; im Handel bei vielen Partnern möglich (z.B. Rossmann)

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Bonus

10 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Als Neukunde (= bisher kein Konto bei Revolut eröffnet) erhalten Sie aktuell einen Willkommensbonus von 10 €. - Tätigen Sie dafür innerhalb eines Monats nach Kontoeröffnung Einkäufe im Wert von mindestens 10 €. - Voraussetzung ist, dass Sie nach Ihrem Abschluss über CHECK24 über die Revolut-Aktionsseite Ihre Telefonnummer angeben und ein neues Revolut-Konto eröffnen. - Zudem müssen Sie in einem berechtigten Land wohnen und dürfen noch kein Revolut-Konto besitzen. Auszahlung: - Die Auszahlung des Bonus in Höhe von 10 € erfolgt in der Regel direkt auf Ihr Revolut-Konto, sobald die erforderlichen Umsätze getätigt wurden.

Cashback

0% - 3%

Cashback-Programm

Mit Revolut profitieren Sie von bis zu 3% Cashback bei der Buchung von Unterkünften (es gelten die AGB von Revolut "Stays"). Mit RevPoints profitieren Sie zusätzlich von Flugmeilen, Unterkunfts- und Einkaufsrabatten. Punkte können z.B. im Verhältnis 1:1 in Flugmeilen umgewandelt werden. Mit Revolut Standard erhalten Sie einen RevPoint Punkt pro 10 EUR Ausgabe.

Habenzins

2,00% pro Jahr (Revolut-Kunden profitieren derzeit von 2 % p.a. bis zu einem Guthaben von 100.000 €. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus. Das Angebot ist mit einem anfänglichen Aktionszinssatz von 2 % befristet. Der Zinssatz ist variabel und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Änderungen des EZB-Zinssatzes Rechnung zu tragen. Die vollständigen Bedingungen finden Sie [link https://www.revolut.com/en-DE/legal/instantaccesssavingspromotion/]hier[/link])

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch das litauische Einlagensicherungssystem

Service Information

Revolut nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
*Hinweis: Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, dennoch kann nicht garantiert werden, dass alle Informationen zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellsten Stand sind. Mehr Informationen auf der Webseite von Revolut.

Bankendetails

Anschrift: Konstitucijos ave. 21B: Konstitucijos ave. 21B Vilnius, LT - 08130 Republik Litauen

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen

N26 Bank N26 Standard

N26 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 93% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,3
Kontonote
gut
Grade frame grey
0,25% Tagesgeldzins
kostenlos euroweit abheben
0 €
13,40%
49.750
4,4/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 3,9/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 13,4% pro Jahr
1 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (einmalige Gebühr)
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 0,25% pro Jahr
0 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
18 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 3,9/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

Chatbot support, In-app chat, telefonischer Kundenservice, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Insights zu Ausgaben, click to pay, optional: eSIM Handytarife ab 13,99 €/mtl. (10 GB) mit Telefon- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Crypto
Kredit

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

13,40% pro Jahr

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 10 €), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (2x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Im restlichen EWR unlimitiert kostenlos.)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 1,7% vom Umsatz

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen)

Bargeldeinzahlung

1,5% auf den Betrag

Bonus

--

Habenzins

0,25% pro Jahr (N26 Standard Kunden profitieren momentan von 0,25% p.a. auf Tagesgelder. Für die Verzinsung ist der Abschluss eines eigenständigen Tagesgeldkontos zusätzlich zum Girokonto nötig. Zinsanpassungen möglich.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

N26 nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Bankendetails

Anschrift: Klosterstraße 62 10179 Berlin Deutschland

Tomorrow Tomorrow Now

Tomorrow

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 87% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
2,5% Tagesgeldzins für 3 Monate
nachhaltiges Konto
kostenlos weltweit abheben
0 €
9,75%
49.750
4,31/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff App
2 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 9,75% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 2,5% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsbank
2 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

2 Pocket (Unterkonto), nachhaltiges Banking, Impact Board (positiven Klimabeitrag verfolgen), Insights (Analyse der Ausgaben)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Monatliche Kontoführung

0 € (Monatliche Kontoführungsgebühr frei wählbar: 0 - 4 € (unabhängig vom monatlichen Geldeingang) und jederzeit frei anpassbar.)

Dispozins

9,75% pro Jahr (Dispokredit in der Tomorrow-App beantragen und nach einer kurzen Analyse aktivieren. Alle drei Monate werden die Zinsen für die Nutzung des Dispokredits via Lastschrift eingezogen.)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (1 kostenlose Abhebungen / Monat an allen Automaten mit VISA-Zeichen; jede weitere Abhebung 3 €; Vereinzelt kann es vorkommen, dass Geldautomatenbetreiber Gebühren erheben, auf die Tomorrow keinen Einfluss hat.)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 0 € (1 kostenlose Abhebungen / Monat an allen Automaten mit VISA-Zeichen; jede weitere Abhebung 3 €; Vereinzelt kann es vorkommen, dass Geldautomatenbetreiber Gebühren erheben, auf die Tomorrow keinen Einfluss hat.)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App kostenpflichtig möglich

Bargeldeinzahlung

1,5% des gewählten Betrags in den Partnergeschäften (min. 50 € und max. 999,99 €)

Bonus

--

Habenzins

2,50% pro Jahr (Neukunden können mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto abschließen. Dabei gewährt Tomorrow auf dieses Konto 2,5% Zinsen p.a. für 90 Tage bis zu einem Guthaben von 50.000 €. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die bis zum 30.11.2025 ein Girokonto und Tagesgeldkonto bei Tomorrow eröffnen. Nach dem Aktionszeitraum findet keine Verzinsung statt. Bestandskunden sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Die Auszahlung erfolgt monatlich automatisch auf das Tagesgeldkonto.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Tomorrow nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Nach dem Motto “Banking for a better future” verbindet Tomorrow mobile Banking mit konsequenter Nachhaltigkeit. Dabei können Kund*innen zwischen drei Kontomodellen wählen. Unabhängig vom Kontomodell werden die Kund*inneinlagen ausschließlich in nachhaltige Industrien und Projekte investiert.
Durch den Klimaschutzbeitrag wird zudem bei jedem Einsatz der Tomorrow Karte durch Renaturierung von Brachland aktiv der Klimaschutz gefördert.
Seit 2020 ist Tomorrow B Corp zertifiziert. Unternehmen mit dieser Zertifizierung erfüllen höchste Nachhaltigkeitsstandardsund tragen zu einem gesellschaftlichen Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bei.

Nachhaltigkeit

Bei Tomorrow fließt kein Cent in kontroverse Geschäftsfelder wie Rüstung, Fossile Energien und Co – sondern in nachhaltige Projekte & Unternehmen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für jeden Euro, den man mit der Tomorrow Karte bezahlt, renaturiert Tomorrow Ökosystem in Südafrika. Außerdem unterstützt Tomorrow den WWF - für mehr Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt. Für jede Wildlife Card, die über die Tomorrow Banking App bestellt wird, unterstützt Tomorrow den WWF mit 25 Euro.

Bankendetails

Anschrift: Girokonto in Zusammenarbeit mit: Solarisbank Cuvrystraße 53 10997 Berlin Deutschland Tomorrow GmbH Neuer Pferdemarkt 23 20359 Hamburg Deutschland Website: https://www.tomorrow.one/de-DE

Produktinformationen als PDF

Preis- und Leistungsverzeichnis

C24 Bank Maxkonto (Premium)

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 95% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
Metallkarte
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
9,90 €
7,49%
49.750
4,59/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,9/5 (Apple); 4,7/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen viel
3 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,9/5 (Apple); 4,7/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

20 Pockets (Unterkonten), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto, 20 virtuelle Karten, ARAG Schutz, Bevorzugter Service, Reise GoldClub, Metallkarte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Monatliche Kontoführung

9,90 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App buchbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (Der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (20 kostenlose Abhebungen / Monat in Deutschland und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR); jede weitere Abhebung 2 €)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (20 kostenlose Abhebungen / Monat; jede weitere Abhebung 2 €)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

0 € (1 kostenlose Einzahlung pro Monat. Jede weitere Einzahlung bei der ReiseBank AG bis 5.000 €: 7,50 €, darüber: 15 €. Alternativ bis zu 999 € täglich bei einem von 12.000 Partnergeschäften: 1,75 % des Einzahlungsbetrags.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,2% - 10%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 MasterCard Debit können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,2% des Einkaufswertes, d.h. für 20,00 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,04€ bzw. 4 CHECK24 Punkte. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 10%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (1.0000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich. Außerdem erhalten Sie 1 % Cashback auf alles bis zu 24 € pro Monat, jedes Mal wenn Sie mit Ihrer Mastercard bezahlen.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main Website: https://www.c24.de BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis

Sorglos zur Neobank wechseln

Wenn Sie Ihr neues Girokonto über CHECK24 eröffnen, können Sie von unserem kostenlosen und digitalen Kontowechselservice profitieren. Damit läuft der Umzug zur Neobank einfach, sicher und vollständig automatisch – mit unserer 100 % Sorglos-Garantie.

Alle Zahlungspartner werden automatisch über Ihre neue Kontoverbindung informiert, Daueraufträge und Lastschriften werden übernommen, und auf Wunsch kann das alte Konto bequem gekündigt werden.

Wie unterscheiden sich C24, N26 & Co. von klassischen Banken mit Filiale und Direktbanken?

  • Smartphone-Banken gelten als Teil der Fintech-Branche, da sie moderne Technologien einsetzen, um Finanzdienstleistungen effizienter und günstiger zu gestalten. Dabei konzentrieren sich die Anbieter auf ein spezialisiertes Produktspektrum, wie Girokonten und Depots. 

  • Filialbanken dagegen setzen auf den persönlichen Kontakt und eine individuelle Beratung.

  • Neobanken setzten vollständig auf die Vorteile digitaler Technologien, während Filialbanken auf persönliche Beratung setzen und Direktbanken eine Zwischenstufe bilden.

Weitere Details zu Neobanken und ihre Unterschiede zu anderen Bankmodellen sehen Sie im Video.

Filialbank Direktbank Neobank
Filialnetz ja nein nein
Kundensupport persönlich, telefonisch, E-Mail oder App telefonisch, E-Mail oder App
 App, E-Mail oder Chat
Zielgruppe Kunden mit Beratungsbedarf online-affine Kunden Smartphone-affine Kunden

Welche Vor- und Nachteile von Neobanken sollten Nutzer kennen?

Im Vergleich zu Direkt- und Filialbanken bieten Smartphone-Banken einige Vorteile, aber auch Nachteile sollten Ihnen bewusst sein. Die Girokontowahl hängt letzendlich immer von Ihren individuellen Erwartungen an ein Konto ab.

Vorteile

  • schnelle Kontoeröffnung: meist in wenigen Minuten komplett online eröffnet
  • günstige Konditionen: meist kostenlose Basiskonten oder günstige Gebührenstrukturen
  • moderne Apps und intuitive Bedienung: nutzerfreundliche Oberflächen, Echtzeit-Updates und einfache Verwaltung über das Smartphone
  • innovative Funktionen: Budgeting-Tools, Ausgabenanalyse, virtuelle Karten, automatische Sparfunktionen
  • ständige Verfügbarkeit: keine Abhängigkeit von Öffnungszeiten

Nachteile

  • kein persönlicher Ansprechpartner: Support meist nur per Chat oder E-Mail, keine Beratung
  • begrenzte Produktvielfalt: häufig weniger Angebote als klassische Banken
  • Abhängigkeit von Technik: stabile Internetverbindung und funktionierende App als Grundvoraussetzung

Welche Kriterien sollte ich beim Vergleich beachten?

Leistung

Neobanken konzentrieren sich meist auf ausgewählte Produkte wie Girokonten oder Depots und stellen diese benutzerfreundlich über Apps bereit. Einige Neobanken ergänzen ihr Angebot um integrierte Tools zur Budgetverwaltung und Ausgabenmanagement, mit denen Kunden ihre Finanzen in Echtzeit im Blick behalten können.

Die Pocket-Funktion teilt das Konto in Unterkonten auf, um das eigene Budget bestmöglich im Blick zu behalten. Personalisierte Sparziele lassen sich automatisch einrichten und verfolgen, während Echtzeit-Benachrichtigungen über jede Transaktion für Transparenz sorgen. 

Flexible Kartenoptionen durch virtuelle Karten gehören zudem meist zum Leistungsspektrum.

Gebühren

Bei Neobanken hängen die Kosten vom gewählten Kontomodell ab.

  • Häufig wird ein kostenloses Konto mit Grundfunktionen angeboten. Hier ist die gebührenfreie Kontoführung in der Regel nicht an einen monatlichen Mindestgeldeingang gekoppelt. Buchungen wie Überweisungen und Zahlungen sind meist gebührenfrei.
  • Sind Bargeldeinzahlungen möglich, dann können Sie diesen Vorgang in der Regel nur über Partnerfilialen oder kooperierende Geschäfte vornehmen. Dafür fallen oft Kosten an, die üblicherweise zwischen 1,5 % und 1,75 % des eingezahlten Betrags liegen. Einzahlungsautomaten stehen meist nicht zur Verfügung.
  • Abheben von Bargeld ist bei vielen Neobanken im In- und Ausland möglich, aber oft auf eine bestimmte Anzahl an Abhebungen begrenzt und im Anschluss kostenpflichtig. Andere verlangen für jede Abhebung am Automaten eine Gebühr. 
  • Mobiles Bezahlen mit der Debitkarte ist bei den meisten Neobanken Bank grundsätzlich kostenlos. Es können jedoch Gebühren anfallen, wenn Sie in Fremdwährung zahlen. Auch Apple Pay und Google Pay steht Ihnen zur Verfügung.
  • Bei vielen Digitalbanken ist die Debitkarte im grundlegenden Konto bereits kostenlos enthalten. Eine Girocard ist bei den meisten Kontomodellen nicht vorgesehen. Je nach Anbieter und Kontomodell wird eine virtuelle Karte bereitgestellt, während für eine physische Karte zusätzliche Gebühren anfallen können. 
  • Für ihre Premiummodelle verlangen die Banken meist eine Gebühr. Diese Konten bieten dann jedoch erweiterte Funktionen. Diese reichen von Premiumkarten bis hin zu integrierter Reiseversicherung.
  • Genauere Informationen zu möglichen Gebühren finden Sie im CHECK24 Girokontovergleich unter den Produktdetails eines Angebots.

Bonus & Habenzins

  • Einige digitale Banken locken Neukunden mit attraktiven Bonusaktionen. Für die Auszahlung eines solchen Bonus müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die Details dazu finden Sie in den jeweiligen Bonusbedingungen.
  • Darüber hinaus bieten viele Neobanken Cashback-Programme, bei denen Sie für Ihre Kartenumsätze Punkte sammeln, die später in Bargeld umgewandelt werden können.
  • Zusätzlich sind bei einigen Anbietern verzinste Tagesgeldkonten verfügbar. Diese können Sie separat eröffnen. Auch ein verzinstes Guthaben direkt auf dem Girokonto ist teilweise möglich.

Alle Details zu Bonusaktionen, Zinsen und Cashback-Konditionen finden Sie im Abschnitt „Bonus & Habenzins“ unter „Produktdetails“.

Wie sicher sind Neobanken im Vergleich zu etablierten Banken wie der Sparkasse?

Neobanken sind grundsätzlich sicher und unterliegen denselben gesetzlichen Vorgaben wie klassische Filialbanken. Kundeneinlagen sind bis zu 100.000 € durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, entweder über die eigene Banklizenz oder die Partnerbank des Anbieters. Im Fall einer Insolvenz bleibt Ihr Geld dadurch abgesichert.

Auch technisch bieten Neobanken ein hohes Sicherheitsniveau: Sie setzen auf moderne Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, biometrische Login-Optionen und eine ständige Transaktionsüberwachung. Karten können Sie bei Verlust direkt in der App sperren. 

Beim Datenschutz gelten strenge Richtlinien nach der DSGVO. Persönliche Daten und Zahlungsinformationen werden verschlüsselt übertragen, um vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Insgesamt sind Neobanken damit ebenso sicher wie traditionelle Banken. Oft sind Sie in Hinblick auf Online-Schutzmaßnahmen noch moderner aufgestellt.

CHECK24 Hinweis

Sicherheitsvorfälle in der Vergangenheit und wie Sie sich schützen

In der Vergangenheit blieben auch Neobanken nicht von Phishing-Betrugsfällen und Kontoübernahmen verschont. Mit ständig weiterentwickelten Sicherheitsmaßnahmen werden Kundenkonten jedoch bestmöglich geschützt.

Zusätzlich gibt es Dinge, die Sie als Kontoinhaber proaktiv tun können, um Ihr Konto zu schützen. Achten Sie darauf, Apps nur aus offiziellen Quellen herunterzuladen und regelmäßige Updates durchzuführen, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Sollten Sie unregelmäßige Kontobewegungen beobachten, sperren Sie Ihr Konto umgehend und nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Bank auf.

Fazit: Für wen lohnt sich eine digitale Bank wirklich?

Rein digitales Banking lohnt sich vor allem für Menschen, die ihre Finanzen flexibel und ausschließlich mobil verwalten möchten. Wer Wert auf eine schnelle Kontoeröffnung und eine intuitive App-Nutzung legt, profitiert besonders von Neobanken.

Ideal sind sie für:

  • digitalaffine Nutzer, die Bankgeschäfte lieber per Smartphone als in der Filiale erledigen.
  • Reisende, die von kostenlosen Fremdwährungszahlungen und internationaler Kartenakzeptanz profitieren.
  • bonitätsschwache Personen, da bei einigen Angeboten von Smartphone-Banken die Schufa-Prüfung entfällt. 
  • sparsame Kunden, die ein kostenloses Konto mit Grundfunktion oder attraktive Cashback-Programme nutzen möchten.

Weniger geeignet sind diese Banken für Personen, die persönliche Beratung, Bargeldservices oder ein breites Produktangebot wie Anlageberatung, Baufinanzierungen und spezielle Kredite benötigen. 

Bei CHECK24 sind derzeit keine Geschäftskonten von Neobanken im Angebot. Wenn Sie im geschäftlichen Kontext ein Girokonto suchen, dann empfiehlt es sich, direkt auf die Websites der Anbieter zu schauen. 

Persönliche Expertenberatung

Fragen rund um das Thema Girokonto? Unsere Experten beraten Sie gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 12 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  girokonto@check24.de

Unsere Girokontoexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch & 🇹🇷 Türkisch

Häufige Fragen

Kann ich bei einer Neobank ein Gemeinschaftskonto eröffnen?

Bei einigen volldigitalen Kontomodellen ist es möglich, zwei Einzelkonten miteinander zu verknüpfen. Dadurch können die beiden Kontoinhaber auf Unterkonten des jeweils anderen zugreifen. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Gemeinschaftskonto. Gemeinsame Finanzen zu verwalten, ist jedoch auch bei geteilten Unterkonten möglich. 

Gibt es Neobanken mit kostenloser Kreditkarte?

Ja, einige Neobanken bieten kostenlose Kreditkarten an. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel nicht um Kreditkarten mit Kreditrahmen, sondern um Debitkarten von Mastercard oder Visa. Diese sind direkt mit dem Girokonto verbunden, und jede Zahlung wird sofort vom Konto abgebucht.

Die Bezeichnung "kostenlos" bedeutet meist, dass keine Jahresgebühr anfällt. Dennoch können bei Nutzung zusätzliche Kosten entstehen, etwa für Bargeldabhebungen, Auslandseinsatz oder Zahlungen in Fremdwährungen. Diese Faktoren sollten Sie beim Vergleich ebenso berücksichtigen.

Welche Neobank eignet sich für Studenten?

Für Studierende eignen sich besonders Neobanken, die ein bedingungslos kostenloses Girokonto anbieten. Viele klassische Banken knüpfen kostenlose Konten an Bedingungen wie regelmäßige Zahlungseingänge. Das ist für Studenten oft schwierig zu erfüllen.

Einige Neobanken gehen hier deutlich flexibler vor:

  • So bietet die C24 Bank mit ihrem Smartkonto ein bedingungslos kostenloses Girokonto an. Es entstehen keine monatlichen Kontoführungsgebühren, auch wenn kein regelmäßiger Geldeingang erfolgt.
  • Ähnlich verhält es sich bei N26, deren Standardkonto ebenfalls ohne Mindestgeldeingang kostenfrei geführt werden kann.

Akzeptieren Neobanken Schufa-Einträge?

Bei Neobanken wie Revolut oder bunq erfolgt keine Abfrage der SCHUFA. Daher ist es auch mit negativen SCHUFA-Einträgen möglich, dort ein Konto zu eröffnen. Diese Konten eignen sich besonders für bonitätsschwache Menschen.

Kann ich mein Konto bei einer Neobank überziehen?

Auch Neobanken bieten teils Girokonten mit Dispokredit an. Dabei kommt es auf die Bank, das Kontomodell und nicht zuletzt auf die Bonität des Kontoinhabers an. 

Im CHECK24 Girokontovergleich sehen Sie auf den ersten Blick, ob eine Neobank eine Überziehung des Kontos gewährt und wie hoch der dafür fällige Zinssatz ist.

Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

