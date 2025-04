1. N26 Metal mehr Infos 1,8 Kontonote gut 16,90 € 8,90% 52.166 0 € 4,48/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (virtuelle und physischer Karte); Partnerkarte: 10 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € (8x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Weltweit unlimitiert kostenlos.) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen) Bargeldeinzahlung 1,5% auf den Betrag Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Insights zu Ausgaben, bis zu 10 Pokets (Unterkonten), Gemeinsames Konto (andere N26 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), exklusive Partnerangebote, N26 Krypto, Reiseversicherung & weitere, click to pay

2. N26 You mehr Infos 1,8 Kontonote gut 9,90 € 8,90% 52.166 0 € 4,48/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (virtuelle und physischer Karte); Partnerkarte: 10 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € (5x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Weltweit unlimitiert kostenlos.) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen) Bargeldeinzahlung 1,5% auf den Betrag Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Insights zu Ausgaben, bis zu 10 Pokets (Unterkonten), Gemeinsames Konto (andere N26 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), exklusive Partnerangebote, N26 Krypto, Reiseversicherung, click to pay

3. N26 Smart mehr Infos 2,0 Kontonote gut 4,90 € 8,90% 52.166 0 € 4,48/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (virtuelle und physischer Karte); Partnerkarte: 10 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Debitkarte: 0 € (3x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Im restlichen EWR unlimitiert kostenlos.) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Debitkarte: 1,7% vom Umsatz Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen) Bargeldeinzahlung 1,5% auf den Betrag Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Insights zu Ausgaben, bis zu 10 Pokets (Unterkonten), Gemeinsames Konto (andere N26 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), exklusive Partnerangebote, N26 Krypto, click to pay

4. N26 Standard mehr Infos 2,0 Kontonote gut 0 € 8,90% 52.166 0 € 4,48/5 zum Antrag