Der wichtigste Unterschied zwischen Privat- und Geschäftskonten liegen im Verwendungszweck.
Privatgirokonten sind meist günstiger oder sogar kostenlos, während Geschäftskonten in der Regel monatliche Gebühren kosten. Dafür bieten sie Funktionen, die speziell auf Unternehmen zugeschnitten sind und eine klare Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Finanzen ermöglichen.
Freiberufler oder Einzelunternehmer können ein Privatgirokonto teilweise geschäftlich nutzen, allerdings ist das nicht immer erlaubt oder empfehlenswert. Viele Banken schließen die geschäftliche Nutzung in ihren Bedingungen aus. Zudem kann die Vermischung von Zahlungen zu Problemen in der Finanzbuchhaltung führen.
Ein Privatkonto richtet sich, wie der Name sagt, in erster Linie an Privatpersonen, die ihren persönlichen Zahlungsverkehr abwickeln möchten. Dazu zählen vor allem Angestellte, Studierende, Auszubildende oder Rentner.
Bei Selbstständigen hängt die Nutzung von der jeweiligen Rechtsform ab:
Vergleichen Sie verschiedene Girokonten und passen Sie die Auswahl mithilfe von Filtern an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
Wählen Sie das gewünschte Konto aus und geben Sie Ihre persönlichen Daten im Online-Antrag ein.
Anschließend erfolgt die Identitätsprüfung – meist online oder alternativ in einer Postfiliale. Je nach Bank ist das Konto oft schon innerhalb weniger Tage vollständig einsatzbereit.
Ein Vergleich verschiedener Angebote hilft Ihnen dabei, ein Konto zu finden, das zu den eigenen Zahlungsgewohnheiten und Bedürfnissen passt. Im CHECK24 Girokonto-Vergleich können die Ergebnisse mithilfe von Filtern individuell eingegrenzt werden.
Hier eine Übersicht der beliebtesten Privatkonten in unserem Vergleich:
Damit Sie sich bei der Anzahl der verschiedenen Anbieter besser zurechtfinden, haben unsere Girokonto-Experten ein Punktesystem entwickelt. In diesen Girokonto-Test fließen die wichtigsten Produktleistungen sowie die Bewertungen der CHECK24-Kunden ein. Bewertet werden zum Beispiel die grundlegenden Leistungen des Kontos, das Angebot von Kreditkarte oder Debitkarte oder mögliche Bonusbedingungen.
Aus den vergebenen Punkten leiten die Experten eine Kontonote ab. Sie können die Ergebnisse im CHECK24 Girokonto-Vergleich nach Preis-Leistung, nach der Kontonote oder nach dem höchsten Bonus sortieren.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.
In der Finanzbuchhaltung ist das Privatkonto ein Unterkonto des Eigenkapitalkontos.
Es wird bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften geführt, um private Einlagen und Entnahmen der Inhaber zu erfassen. Auf diese Weise lassen sich Veränderungen am Eigenkapital des Unternehmens im Laufe eines Geschäftsjahres nachvollziehbar dokumentieren. Die Aufwendungen und Erträge haben Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals.
In der Buchführung wird zwischen Privatentnahmen und Privateinlagen unterscheiden:
Nach buchhalterischer Definition zählt es zu den Bestandskonten, da es Veränderungen des Eigenkapitals erfasst. Es wird als Unterkonto des Eigenkapitalkontos geführt und am Ende des Wirtschaftsjahres über dieses abgeschlossen.
Da das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz steht, wird das Privatkonto auch als passives Bestandskonto bezeichnet. Einen klassischen Anfangsbestand weist es nicht aus, da es lediglich die im Laufe des Geschäftsjahres gebuchten Privateinlagen und Privatentnahmen sammelt und vollständig in das Eigenkapitalkonto überführt.
Der Begriff „Kontokorrentkonto” beschreibt die Funktion des Bankkontos, auf dem Einnahmen und Ausgaben fortlaufend verrechnet werden.In der Regel wird bei dieser Kontoform ein Dispokredit angeboten.
Ein Privatkonto ist für private Zwecke. Es kann als Kontokorrentkonto geführt werden, muss es aber nicht zwingend.
In der Regel lässt sich ein Privatkonto nicht direkt in ein Firmenkonto umwandeln.
Banken führen Privat- und Geschäftskonten als unterschiedliche Kontomodelle mit eigenen Vertragsbedingungen, Preisen und Funktionen. Wer ein Unternehmenskonto benötigt, muss daher meist ein neues eröffnen.
Für Kapitalgesellschaften wie eine GmbH oder UG ist dies grundsätzlich erforderlich, da Unternehmen und Gesellschafter rechtlich getrennt sind.
Bei Freiberuflern oder Einzelunternehmern kann die Nutzung eines Privatkontos teilweise möglich sein, ist jedoch häufig nicht empfehlenswert.
Eine direkte Umwandlung ist bei vielen Banken nicht möglich.
Häufig muss ein neues Gemeinschaftskonto eröffnet werden – da sich beide Kontoinhaber legitimieren müssen. Das bestehende Bankkonto kann entweder weitergeführt oder gekündigt werden.
