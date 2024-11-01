Nur notwendige Cookies
Privatkonto-Vergleich beim Testsieger
Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
Bis zu
175 €
Bonus

Konto in wenigen Minuten eröffnen

Sicher & ohne Risiko

Bestes Angebot garantiert

Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
anmelden

Privat- oder Geschäftskonto:
Welches ist das Richtige für mich?

Was ist ein Privatkonto?

  • Ein Privatkonto wird von Privatpersonen genutzt, um den täglichen Zahlungsverkehr abzuwickeln. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff häufig synonym zum Girokonto verwendet.
  • Ob ein solches Konto auch von Selbstständigen genutzt werden kann oder wann ein Geschäftskonto erforderlich ist, hängt von der jeweiligen Tätigkeit und Rechtsform ab.
  • In der Buchhaltung hat der Begriff jedoch eine andere Bedeutung. Das Privatkonto ist ein Unterkonto des Eigenkapitals und dient der Übersichtlichkeit. Mit einem Girokonto für den alltäglichen Zahlungsverkehr ist dieses buchhalterische Konto nicht zu verwechseln.

Was ist der Unterschied zwischen Privat- und Geschäftskonto?

Der wichtigste Unterschied zwischen Privat- und Geschäftskonten liegen im Verwendungszweck.

  • Privatkonten dienen dem persönlichen Zahlungsverkehr, etwa für Gehalt, Miete oder Einkäufe.
  • Ein Geschäftskonto wird für unternehmerische Zahlungen genutzt, zum Beispiel für Rechnungen, Kundeneinnahmen oder Steuerzahlungen.

Privatgirokonten sind meist günstiger oder sogar kostenlos, während Geschäftskonten in der Regel monatliche Gebühren kosten. Dafür bieten sie Funktionen, die speziell auf Unternehmen zugeschnitten sind und eine klare Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Finanzen ermöglichen.

Freiberufler oder Einzelunternehmer können ein Privatgirokonto teilweise geschäftlich nutzen, allerdings ist das nicht immer erlaubt oder empfehlenswert. Viele Banken schließen die geschäftliche Nutzung in ihren Bedingungen aus. Zudem kann die Vermischung von Zahlungen zu Problemen in der Finanzbuchhaltung führen.

Wer kann ein Privatkonto eröffnen?

Ein Privatkonto richtet sich, wie der Name sagt, in erster Linie an Privatpersonen, die ihren persönlichen Zahlungsverkehr abwickeln möchten. Dazu zählen vor allem Angestellte, Studierende, Auszubildende oder Rentner.

Bei Selbstständigen hängt die Nutzung von der jeweiligen Rechtsform ab:

  • Freiberufler und Einzelunternehmer können ein Privatgirokonto teilweise auch für geschäftsbezogene Zahlungen verwenden, da keine strikte rechtliche Trennung zwischen persönlichem und betrieblichem Vermögen besteht. 
  • Für eine Personengesellschaft wie eine GbR, OHG oder KG ist ein Privatkonto in der Regel nicht geeignet. Hier sind mehrere Personen beteiligt, sodass ein separates Unternehmenskonto meist erforderlich ist.
  • Bei Kapitalgesellschaften wie einer GmbH, UG oder einer Aktiengesellschaft (AG) ist die Lage eindeutig: Da Unternehmen und Gesellschafter rechtlich getrennt sind, ist ein Firmenkonto notwendig. 

Wie kann ich ein Privatkonto eröffnen?

Kostenlose Konten vergleichen
Girokonto digital eröffnen
Legitimieren & Zugangsdaten erhalten

Konten vergleichen

Vergleichen Sie verschiedene Girokonten und passen Sie die Auswahl mithilfe von Filtern an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.

Antrag online ausfüllen

Wählen Sie das gewünschte Konto aus und geben Sie Ihre persönlichen Daten im Online-Antrag ein.

Identität bestätigen

Anschließend erfolgt die Identitätsprüfung – meist online oder alternativ in einer Postfiliale. Je nach Bank ist das Konto oft schon innerhalb weniger Tage vollständig einsatzbereit.

Welches Girokonto eignet sich am besten für ein Privatkonto?

Ein Vergleich verschiedener Angebote hilft Ihnen dabei, ein Konto zu finden, das zu den eigenen Zahlungsgewohnheiten und Bedürfnissen passt. Im CHECK24 Girokonto-Vergleich können die Ergebnisse mithilfe von Filtern individuell eingegrenzt werden.

Hier eine Übersicht der beliebtesten Privatkonten in unserem Vergleich:

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung
Beliebtestes Produkt
Beliebtestes Produkt

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,58/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,7/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,7/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Unterkonten (mit eigener IBAN), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen; unabhängig vom Betreiber. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen Mastercard-Automaten; Betreibergebühren möglich. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main Website: https://www.c24.de BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis

ING Girokonto

ING

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
100 € Neukundenbonus
2,75% Tagesgeldzins für 4 Monate
kostenlos euroweit abheben
0 €
9,14%
49.750
4,52/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,14% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,49 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 100 €
3 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 2,75% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,5 von 5 Sternen
21 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

photoTAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice vorhanden, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Kleingeld Plus
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 500 ING Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Kredit
Vermögensverwaltung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Baufinanzierung
Wertpapierdepot
Sparpläne

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Geldeingang durch Lohn, Gehalt, Rente, Pension, Kindergeld, staatliche Zahlungen oder anderen Überweisungen von insgesamt mind. 1.000 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,90 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung. Eigene Überträge, z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING mit identischen Kontoinhabenden zählen nicht als Geldeingang.)

Dispozins

9,14% pro Jahr

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar), Partnerkarte: 1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 2,2%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (in Deutschland an allen Automaten der ING ab 50 €)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen ab 50 €; unabhängig vom Betreiber)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 2,2% des Umsatzes an Automaten mit VISA-Zeichen

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in ReiseBank Filiale ab 5.000-25.000 € möglich, Kosten: 0,25% des Betrags mind. 19 €; in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

1% des Einzahlungsbetrags mind. 2,50 € an ING Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ über die App im Supermarkt für 1,5% vom Einzahlungsbetrag oder in Filialen der ReiseBank für 7,50 € je 5.000 €

Bonus

100 €

Bonusbedingungen

Bedingungen: • Eröffnung des 1. ING Girokontos (= kein ING Girokonto in den letzten 12 Monaten) bis 28.02.2026 • 2 aufeinanderfolgende mtl. Geldeingänge (auch in Teilbeträgen) über mind. 1.000 € in den ersten 4 Monaten (auch bei Gemeinschaftskonten) • Für alle < 28 Jahren gilt ein reduzierter Geldeingang von 700 € (auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhabenden unter 28 Jahren) • Zustimmung zu "Tipps für Sie persönlich" innerhalb von 4 Wochen nach Eröffnung • Es gilt immer der Tag der Beantragung. Wenn Sie sich z.B. erst legitimieren mussten und wir das Konto dann mit Verzug eröffnen konnten, erhalten Sie trotzdem Ihre Gutschrift. Definition „Geldeingang“: • Geldeingang = z.B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld, BAföG • Kein Geldeingang = eigene Überträge, z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING, Umsätze aus Wertpapieren, Gutschriften von Rücklastschriften Zustimmung zu „Tipps für Sie persönlich“: • Banking App öffnen > "Services" > "Persönliche Daten" > "Einwilligungen verwalten" > "Tipps für Sie persönlich" akzeptieren Auszahlung des Bonus: • ca. 7 Werktage nach dem 2. entsprechenden Geldeingang • Auszahlung auf das verzinste Tagesgeldkonto Ausschluss: Ausgeschlossen ist die Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung (Girokonto Future) auf einem bereits bestehenden Girokonto.

Cashback

0% - 15%

Cashback-Programm

Wer sein ING Girokonto nutzt, kann sich mit dem Cashback-Service der ING bei über 800 Online-Shops Geld zurückholen. Kunden können direkt über das Online-Banking auf das Shopping-Portal zugreifen und sich das gesparte Geld auf ihr ING Girokonto überweisen lassen. Für Umsätze außerhalb dieser Online-Shops erhalten Sie keinen Cashback.

Habenzins

2,75% pro Jahr (Neukunden schließen mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto ab. Dabei gewährt die Bank Tagesgeld-Neukunden auf dieses Konto 2,75% Zinsen p.a. für 4 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,75% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V..

Service Information

Die ING nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Neuer Service "ING Bargeld": Über die App können Kunden mit dem Smartphone einen Barcode generieren und damit Geld an der Supermarktkasse ein- und auszahlen. Bargeldeinzahlungen via Smartphone kosten 1,5% vom Einzahlungsbetrag, Bargeldauszahlungen via Barcode sind kostenlos.

Bankendetails

Anschrift: ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main Deutschland Website: https://www.ing-diba.de BIC: INGDDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Beliebteste Bank 2024
Beliebteste Bank 2024€uro 05/2024
Deutschlands größte Direktbank ist zum 18. Mal in Folge Deutschlands beliebteste Bank geworden. In der Umfrage des Wirtschaftsmagazins €uro (05/2024) erreicht die ING Spitzenwerte u.a. für das große Produktspektrum, die attraktiven Kredit- und Baugeldzinsen, die hohe Servicequalität und das einfache Banking per App.

HypoVereinsbank HVB ExklusivKonto

HypoVereinsbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 84% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
Testsieger
Grade frame gold
75 € Exklusivbonus
0,85% Sonderzins
kostenlos weltweit abheben
persönlicher Ansprechpartner
0 €
3,23%
49.750
4,19/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 3,23% pro Jahr
5 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,85% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
350 Filialen

Banking App

4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

photoTAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online und in den Filialen

Sonderleistungen

5% Rückvergütung bei vielen Reiseanbietern
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Baufinanzierung
Vermögensverwaltung
Sparpläne
Kredit

Monatliche Kontoführung

0 € (in den ersten 2 Jahren nur für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou dank Sonderstatus Gold kostenlos; danach abhängig von der Programmstufe im [link https://www.hypovereinsbank.de/content/dam/hypovereinsbank/privatkunden/pdf/services/Flyer-valyou.pdf]HVB Vorteilsprogramm[/link] zw. 0 € und 14,90 €; Regulärer Preis 14,90 € ohne HVB Vorteilsprogramm)

Dispozins

3,23% pro Jahr (variabler Sollzinssatz; Konditionen gelten ab dem auf die Kontoeröffnung folgenden Quartal für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou in Verbindung mit dem Goldstatus und bei Nutzung als Gehaltskonto; regulärer Zins: 12,92%)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: 1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (regelmäßige Einkünfte vorrausgesetzt), Partnerkarte: ab 10 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der HVB und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der HypoVereinsbank in Euro; in einigen Geschäften (z.B. REWE) mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (am Schalter und am Automaten)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingungen: - Neukunden erhalten 75 € exklusiven Bonus, wenn Sie Ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie sofort nach erfolgreicher Legitimation mittels VideoIdent oder spätestens nach erfolgreicher Kontoeröffnung bei anderen Legitimationsverfahren. Ausschluss: - Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein HVB Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der 75 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr HVB ExklusivKonto.

Habenzins

0,85% pro Jahr (Kunden profitieren von 0,85% p.a. Zinsen für Gelder, die bislang noch nicht bei der HypoVereinsbank angelegt waren. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen und kostenfreien HVB InvestmentKontos voraus. Das HVB Investmentkonto bietet eine jederzeitige Verfügbarkeit wie bei einem Tagesgeldkonto. Bis zum Ende der Sonderzinsaktion am 31. Dezember 2026 behält die Bank sich vor, den Zinssatz an die aktuelle Marktentwicklung anzupassen. Die Zinsgutschrift erfolgt quartalsweise mit dem Rechnungsabschluss.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die HypoVereinsbank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Die Kontoführung ist für Neukunden in den ersten 2 Jahren dank des Sonderstatus Gold kostenlos. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou.
Auch nach Ablauf dieser ersten 2 Jahre sind Ermäßigungen bis zu 100% auf den Kontoführungspreis möglich, abhängig von der Programmstufe im HVB Vorteilsprogramm valyou, auf die der Kunden dann eingestuft wird.
Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen und das aktuelle Faltblatt. Dieses finden Sie bei den rechtlichen Hinweisen am Ende der Antragsstrecke.
Der Sonderstatus Gold im HVB Vorteilsprogramm valyou bietet derzeit zusätzlich 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Depotpreis und Mindestdepotpreis (dieser beträgt aktuell 4€/Monat), 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Wertpapiertransaktionsentgelt und Mindesttransaktionsentgelt (max. bis auf das Mindestentgelt) und bis zu 300 € Prämie p.a. für eine HVB Immobilienfinanzierung (abh. von der Restsumme des Darlehens). Diese Vorteile gelten ab dem Folgequartal nach Eröffnung Ihres Depots bzw. Kontos.
Bitte beachten Sie: Sie können an HVB valyou nur teilnehmen, wenn und solange Sie auch in die Kundenansprache durch die Bank per E-Mail und per Telefon eingewilligt haben. Widerrufen Sie Ihr Einverständnis, kann die Bank Ihre Teilnahme kündigen (Ziff. 8.5 der Teilnahmebedingungen). Ohne Zustimmung und HVB valyou, ist das HVB ExklusivKonto kostenpflichtig (14,90 € / Monat) und nur direkt bei der HypoVereinsbank abschließbar (Telefon: 089/378-44444).

Nachhaltigkeit

Die HypoVereinsbank agiert seit 2013 im gesamten Bankbetrieb klimaneutral und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihrer CO2-Bilanz (z.B. Green IT und Green Building). Unvermeidbare Emissionen werden über den Kauf von CO2-Zertifikaten kompensiert, die u.a. erneuerbare Energien über Windparks fördern.

Bankendetails

Anschrift: Arabellastraße 12 81925 München Deutschland Website: https://www.hypovereinsbank.de BIC: HYVEDEMMXXX
Aktion: 10% Extra-Cashback
Aktion: 10% Extra-Cashback

BBVA Girokonto

BBVA

Produktdetails
1,6
Kontonote
gut
Grade frame grey
20 € Exklusivbonus
3% Direktzins auf Giroguthaben für 6 Monate
kostenlos euroweit abheben
0 €
9,95%
49.750
--
zur Bank
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,5/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,95% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 20 €
1 / 4
Bonusbedingungen Transaktionen
2 / 3
Habenzins 3,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,5/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Ausgabenanalyse, Sparbox (z.B: Sparziele festlegen), Pay&Plan (Ratenzahlung mit Sollzinssatz), rund um die Uhr menschlicher Kundensupport (24/7)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (Das Girokonto der BBVA ist kostenlos ohne Bedingungen.)

Dispozins

9,95% pro Jahr (Bonität vorrausgesetzt)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte und physische Karte möglich), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen ab 150 € pro Abhebung, darunter 2 € pro Abhebung. Kostenlose Abhebungen an allen BBVA-Automaten)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 2 € (an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in der Filiale nicht möglich; in einigen Geschäften (z.B. REWE, dm) mit der Debitkarte oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

in Kürze: über die BBVA App im Supermarkt für 1,4% vom Einzahlungsbetrag ("Bargeld via App")

Bonus

20 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Als Neukunde (=bisher kein Konto bei BBVA) erhalten Sie einen Willkommensbonus von 20 €. - Geben Sie den Code 'Bonus' bei der Registierung in der Antragsstrecke von BBVA in das vorgesehene Feld ein - Tätigen Sie innerhalb von 90 Tagen nach Kontoeröffnung einen ersten Kauf mit der Debitkarte (ohne Mindesteinkaufswert) Auszahlung: - Die Prämie von 20 € wird dann auf das neue BBVA Girokonto gutgeschrieben.

Cashback

3% + extra 10%

Cashback-Programm

10% Extra Cashback & 3% Cashback Aktionszeitraum: - Kontoeröffnung vom 26. Januar bis einschließlich 07. April 2026 - Der Aktionsmonat beginnt mit dem ersten Karteneinsatz, der innerhalb von 90 Tagen nach Kontoeröffnung erfolgen muss, und gilt einen Monat ab diesem Zeitpunkt Bedingung: - Neukund:innen der BBVA erhalten im ersten Aktionsmonat ein erweitertes Vorteilspaket. - Im Rahmen des 10 % Extra-Cashback erhalten Kund:innen zusätzlich 10 % Cashback auf Kartenzahlungen im ersten Monat. - Das 10 % Extra-Cashback gilt für Umsätze bis zu 500 € pro Monat und ist auf maximal 50 € im ersten Monat begrenzt. - Zusätzlich erhalten Kund:innen für die ersten sechs Monate 3 % Cashback auf ihre Kartenzahlungen bis zu einem monatlichen Umsatz von 350 €. - Im Rahmen dieser Aktion können Kund:innen somit bis zu 50 € Extra-Cashback im ersten Monat sowie insgesamt bis zu 63 € über das reguläre 3 % Cashback-Programm innerhalb von sechs Monaten erhalten. - Das Cashback wird als echtes Geld direkt auf das Girokonto gutgeschrieben. - Zahlungen mit der physischen oder virtuellen Debitkarte sind für die Aktion berechtigt. - Es sind keine weiteren Voraussetzungen oder Verknüpfungen erforderlich. Ausschluss: - Die Aktion gilt ausschließlich für Konten, die im genannten Aktionszeitraum eröffnet wurden.

Habenzins

3,00% pro Jahr (für 6 Monate auf bis zu 500.000 € Girokontoguthaben und in der Sparbox, mtl. auf dem Konto gutgeschrieben. Nach diesen ersten 6 Monaten wird das Guthaben für eine Frist von 5 Jahren ab Kontoeröffnung mit einem Zinssatz von 25 % des Zinssatzes für die EZB-Einlagefazilität verzinst (derzeit 0,5% pro Jahr).)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung der spanischen Banken.

Service Information

Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
Die BBVA nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Seit 2019 ist Nachhaltigkeit eine der sechs strategischen Prioritäten der BBVA. Die Bank ist Mitglied der Net-Zero Banking Alliance und strebt an ihre direkten CO₂-Emissionen bis 2025 um 68 % gegenüber 2015 zu senken und 70 % ihres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken – mit dem Ziel, bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Bankendetails

Anschrift: Niederlassung Deutschland Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main Deutschland Website: https://www.bbva.de/privat.html BIC: BBVADEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen

1822direkt GiroDirekt

1822direkt

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 85% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,8
Kontonote
gut
Grade frame grey
150 € Exklusivbonus
2,55% Tagesgeldzins für 6 Monate
0 €
9,65%
20.000
4,19/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,1/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Debitkarte nicht verfügbar
0 / 8
Kreditkarte kostenlos (nur im 1. Jahr)
5 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 20.000 Automaten
12 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 150 €
4 / 4
Bonusbedingungen Transaktionen
2 / 3
Habenzins 2,55% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,1/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, QR-TAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice bei Fragen über Telefon oder E-Mail, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Multibanking
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 20.000 Automaten im Sparkassenverbund (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Kredit
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Baufinanzierung
Wertpapierdepot
Sparpläne

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 € oder wenn Sie unter 30 Jahre alt sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

9,65% pro Jahr

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 3 € pro Monat (im 1. Jahr kostenlos bei Eröffnung eines Girokontos, ab 2. Jahr 3 € pro Monat; nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: ab 3 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1,75% (mind. 1,50 €)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten des Sparkassen-Verbunds)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 6 € (Mindestkosten, sonst 1% vom Umsatz)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der Frankfurter Sparkasse oder im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (in Filialen der Frankfurter Sparkasse am Schalter)

Bonus

150 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Sie erhalten eine Gutschrift von 150 €, wenn Sie den GiroDirekt Eröffnungsantrag bis zum 02.03.2026 generieren/herunterladen und das Girokonto bis zum 16.03.2026 eröffnet haben. - Prämienberechtigt sind Kunden, die in den ersten drei Kalendermonaten nach dem Erhalt der Karte jeden Monat mindestens 3 Zahlungen (Geldautomatentransaktionen sind ausgeschlossen) mit der kostenlosen Sparkassen-Card durchführen. - Das Angebot gilt ab dem 08.01.2026 bis zum 02.03.2026 für Neukunden (= Personen, die in den letzten 12 Monaten keine Kontoverbindung bei der 1822direkt hatten). - Weitere Voraussetzung für den Prämienerhalt ist die Einwilligung zum Erhalt werblicher Informationen per elektronischer Post (z. B. E-Mail, Postbox etc.), die spätestens 4 Wochen nach Kontoeröffnung im Online-Banking oder bereits im Antragsprozess abzugeben ist und mindestens bis zum Erhalt der Prämiengutschrift bestehen muss. Die Einwilligung kann jederzeit im Online-Banking widerrufen werden („Menü → Einstellungen → Datenschutz“). Dort gelangt der Kunde zur Seite Einwilligungserklärung und muss dem Erhalt von Informationen per elektronischer Post zustimmen, indem das entsprechende Dropdown auf „Ja“ gestellt wird. Ausschluss: - Ausgeschlossen sind Kunden der Frankfurter Sparkasse. - Bei Kündigung bzw. Auflösung des Girokontos innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt keine Bonusauszahlung. Auszahlung: - 100 € werden zwischen dem 20.07.2026 und 24.07.2026 von der 1822direkt auf Ihr neues 1822direkt Girokonto ausgezahlt. - 50 € werden bis Ende Juli 2026 von CHECK24 ausgezahlt.

Habenzins

2,55% pro Jahr (Neukunden (= kein 1822direkt Tagesgeldkonto in den letzten 12 Monaten, keine Frankfurter Sparkassen Kunden) profitieren von 2,55% Zinsen p.a. für 6 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,6% p.a.. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch das Institutssicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (DSGV).

Service Information

1822direkt nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bitte beachten Sie die weiteren Preise im aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt.

Bankendetails

Anschrift: 1822direkt Friesstraße 20 60388 Frankfurt a. M. Deutschland Website: http://www.1822direkt.de BIC: HELADEF1822

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Die 1822direkt gehört zu den "Besten Direktbanken"
Die 1822direkt gehört zu den "Besten Direktbanken"ntv 11.2024
Das hat die große Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv im November 2024 bestätigt. Besonders hervorgehoben wurden die Bereiche Sicherheit, Service und Konditionen. Das Gesamturteil der 1822direkt sowie die Kundenzufriedenheit fiel positiv aus, wobei die Weiterempfehlungsbereitschaft besonders hoch war.
Die 1822direkt ist Direktbank des Jahres
Die 1822direkt ist Direktbank des JahresFocus Money 12.2025
Die 1822direkt wurde von Focus Money zur Direktbank des Jahres gekürt – und das mit dem Prädikat „Herausragend“. Der Test „Finanzdienstleister des Jahres 2025“ untersuchte rund 2.000 Finanzdienstleister aus verschiedenen Bereichen mit dem Ziel, die besten Unternehmen hinsichtlich Kundenbetreuung, Reputation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit zu ermitteln.

So testen unsere Experten

Damit Sie sich bei der Anzahl der verschiedenen Anbieter besser zurechtfinden, haben unsere Girokonto-Experten ein Punktesystem entwickelt. In diesen Girokonto-Test fließen die wichtigsten Produktleistungen sowie die Bewertungen der CHECK24-Kunden ein. Bewertet werden zum Beispiel die grundlegenden Leistungen des Kontos, das Angebot von Kreditkarte oder Debitkarte oder mögliche Bonusbedingungen.

Aus den vergebenen Punkten leiten die Experten eine Kontonote ab. Sie können die Ergebnisse im CHECK24 Girokonto-Vergleich nach Preis-Leistung, nach der Kontonote oder nach dem höchsten Bonus sortieren.

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 9.510 Bewertungen
„übersichtliche Darstellung und gute Prämienangebote‟ 02/2026

Was ist ein Privatkonto in der Buchhaltung?

In der Finanzbuchhaltung ist das Privatkonto ein Unterkonto des Eigenkapitalkontos.

Es wird bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften geführt, um private Einlagen und Entnahmen der Inhaber zu erfassen. Auf diese Weise lassen sich Veränderungen am Eigenkapital des Unternehmens im Laufe eines Geschäftsjahres nachvollziehbar dokumentieren. Die Aufwendungen und Erträge haben Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals.

In der Buchführung wird zwischen Privatentnahmen und Privateinlagen unterscheiden:

  • Von einer Privateinlage spricht man, wenn ein Unternehmer dem Betrieb Geld oder Vermögenswerte zuführt, etwa durch eine Einzahlung auf das Firmenkonto, um laufende Kosten zu decken. Privateinlagen erhöhen das Eigenkapital des Unternehmens, da die Buchung auf der Habenseite erfolgt.
  • Eine Privatentnahme liegt vor, wenn der Unternehmer Geld, Wirtschaftsgüter oder Sachwerte aus dem Betriebsvermögen für betriebsfremde Zwecke im Laufe eines Geschäftsjahres entnimmt. Typische Beispiele für den Eigenverbrauch sind die Entnahme von Bargeld oder die private Nutzung eines Firmenwagens. Privatentnahmen werden auf der Sollseite gebucht und mindern das Eigenkapital.

Häufige Fragen zum Privatkonto

Ist das Privatkonto ein Bestandskonto?

Nach buchhalterischer Definition zählt es zu den Bestandskonten, da es Veränderungen des Eigenkapitals erfasst. Es wird als Unterkonto des Eigenkapitalkontos geführt und am Ende des Wirtschaftsjahres über dieses abgeschlossen.

Da das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz steht, wird das Privatkonto auch als passives Bestandskonto bezeichnet. Einen klassischen Anfangsbestand weist es nicht aus, da es lediglich die im Laufe des Geschäftsjahres gebuchten Privateinlagen und Privatentnahmen sammelt und vollständig in das Eigenkapitalkonto überführt.

Was ist der Unterschied zwischen einem Kontokorrentkonto und einem Privatkonto?

Der Begriff „Kontokorrentkonto” beschreibt die Funktion des Bankkontos, auf dem Einnahmen und Ausgaben fortlaufend verrechnet werden.In der Regel wird bei dieser Kontoform ein Dispokredit angeboten.

Ein Privatkonto ist für private Zwecke. Es kann als Kontokorrentkonto geführt werden, muss es aber nicht zwingend.

Kann man ein Privatkonto in ein Firmenkonto umwandeln?

In der Regel lässt sich ein Privatkonto nicht direkt in ein Firmenkonto umwandeln.

Banken führen Privat- und Geschäftskonten als unterschiedliche Kontomodelle mit eigenen Vertragsbedingungen, Preisen und Funktionen. Wer ein Unternehmenskonto benötigt, muss daher meist ein neues eröffnen.

Für Kapitalgesellschaften wie eine GmbH oder UG ist dies grundsätzlich erforderlich, da Unternehmen und Gesellschafter rechtlich getrennt sind.

Bei Freiberuflern oder Einzelunternehmern kann die Nutzung eines Privatkontos teilweise möglich sein, ist jedoch häufig nicht empfehlenswert.

Kann ich mein Privatkonto in ein Gemeinschaftskonto umwandeln?

Eine direkte Umwandlung ist bei vielen Banken nicht möglich.

Häufig muss ein neues Gemeinschaftskonto eröffnet werden – da sich beide Kontoinhaber legitimieren müssen. Das bestehende Bankkonto kann entweder weitergeführt oder gekündigt werden.

Author image
Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.

