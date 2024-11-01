Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die HypoVereinsbank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Die Kontoführung ist für Neukunden in den ersten 2 Jahren dank des Sonderstatus Gold kostenlos. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou.

Auch nach Ablauf dieser ersten 2 Jahre sind Ermäßigungen bis zu 100% auf den Kontoführungspreis möglich, abhängig von der Programmstufe im HVB Vorteilsprogramm valyou, auf die der Kunden dann eingestuft wird.

Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen und das aktuelle Faltblatt. Dieses finden Sie bei den rechtlichen Hinweisen am Ende der Antragsstrecke.

Der Sonderstatus Gold im HVB Vorteilsprogramm valyou bietet derzeit zusätzlich 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Depotpreis und Mindestdepotpreis (dieser beträgt aktuell 4€/Monat), 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Wertpapiertransaktionsentgelt und Mindesttransaktionsentgelt (max. bis auf das Mindestentgelt) und bis zu 300 € Prämie p.a. für eine HVB Immobilienfinanzierung (abh. von der Restsumme des Darlehens). Diese Vorteile gelten ab dem Folgequartal nach Eröffnung Ihres Depots bzw. Kontos.