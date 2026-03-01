Wie lange kann man noch mit Maestro Karte bezahlen?

CHECK24 Wissen

Werden Girocards abgeschafft?



Die Girokarte haben viele Bankkunden in ihrem Geldbeutel. Mehr als 100 Millionen Karten sollen laut Angaben der EURO Kartensysteme GmbH in Frankfurt am Main, zu der Girocard gehört, im Umlauf sein. Immer wieder gab es Berichte über die Einstellung oder Abschaffung der Karte. Nun hat das Unternehmen selbst klargestellt – dem ist nicht so.

Dr. Andreas Martin, Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR): "Über ein Ende der girocard ist in jüngerer Zeit gerne einmal spekuliert worden, doch diese Diskussionen sind mittlerweile zurecht wieder verstummt. Die Fakten sprechen eine andere Sprache: Die girocard ist und bleibt zentrales Element der Kartenstrategie in der deutschen Kreditwirtschaft - für Genossenschaftsbanken, Sparkassen und viele andere Institute in Deutschland gehört sie zur Hauptausstattung eines Kontos."

Auch wenn das Maestro-Logo von der Girocard verschwindet, bedeutet das weder das Aus für die Girocard noch eine Schwächung ihrer Marktposition. Im Gegenteil, der Einsatz der Girocard wird vor allem von den Sparkassen vorangetrieben. Die Sparkassen-Finanzgruppe – mit rund 47 Millionen ausgegebenen Girocards – kooperiert mit dem Bonusprogramm Payback. Seit 2025 können Sparkassenkunden beim Bezahlen mit ihrer Girocard automatisch Payback-Punkte sammeln.

Der Mehrwert: