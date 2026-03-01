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Wie lange kann man noch mit Maestro Karte bezahlen?

  • Seit dem 1. Juli 2023 ist klar: Neue Girocards werden nicht mehr mit der Maestro-Funktion ausgegeben. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das jedoch nicht, dass bestehende Maestro-Karten sofort ungültig sind.
  • Bestehende Karten mit Maestro-Funktion bleiben bis zum aufgedruckten Ablaufdatum gültig. In der Regel beträgt die Laufzeit vier Jahre. Da keine neuen Karten mehr ausgegeben werden, laufen die letzten Maestro-Karten voraussichtlich Ende 2027 aus.
  • Bis dahin können Inhaber dieser Karten weiterhin bargeldlos bezahlen – im In- und Ausland, überall dort, wo das entsprechende Logo akzeptiert wird.

Warum wird die Maestro-Karte abgeschafft?

Hintergrund ist eine strategische Entscheidung von Mastercard. Das internationale Zahlungssystem Maestro wird schrittweise eingestellt. Ziel ist die Umstellung auf moderne Debitkarten wie Debit Mastercard oder Visa Debit bei Banken und Sparkassen.

Mit V-Pay hat dies zudem nichts zu tun, dieses System besteht weiterhin

Ist die Maestro Karte noch gültig?

Bereits ausgegebene Karten behalten ihre Gültigkeit bis zu ihrem Ablauf. Maestro funktioniert also weiterhin und diese Girocard im Ausland funktioniert. Erst bei Kartentausch erhalten sie eine neue Lösung – meist eine Girocard ohne Maestro-Funktion oder eine kombinierte Debitkarte (Bankkarte).

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Sind Maestro und Girocard das gleiche?

Die Girocard ist das deutsche Debitkartensystem zum Bezahlen und Geld abheben. Die Maestro-Funktion war ein zusätzliches Co-Badge, um die Karte international einsetzbar zu machen, um mit PIN zum Beispiel am Geldautomaten Bargeld zu ziehen.

Ohne Maestro ist die Girocard grundsätzlich nur in Deutschland zum Beispiel am Automat oder im Geschäft an der Kasse nutzbar – es sei denn, sie ist mit einer alternativen internationalen Debitfunktion kombiniert, um sie im Ausland nutzen zu können. 

Was ist der Unterschied zwischen EC-Karte und Maestro?

Die EC-Karte ist ein sehr veralteter Begriff, der sich allerdings hartnäckig in den Köpfen der Verbraucher hält. Das System wurde bereits 2007 abgeschafft und durch die Girocard ersetzt.

Maestro war lediglich die internationale Zusatzfunktion auf der Girocard, wie sie z. B. als Sparkassen-Card über viele Jahre ausgegeben wurde.

Ist die Maestro Karte ebenfalls oder ähnlich einer EC-Karte?

Maestro ist keine eigene EC-Karte, sondern war eine ergänzende Funktion auf der Girocard, um internationale Zahlungen im Zahlungssystem von Mastercard zu ermöglichen. Ansonsten wäre die Girocard in Deutschland ausschließlich nutzbar, aber nicht im Ausland. Auch nicht im europäischen Ausland.

Was ist der Unterschied zwischen Mastercard und Maestro Card?

Mastercard ist das globale Kreditkarten- und Debitnetzwerk. Maestro war eine Debitkarten-Funktion innerhalb dieses Netzwerks die von deutschen Banken und Sparkassen gerne genutzt wurde.

Heute werden Maestro-Karten durch Debit Mastercard ersetzt – mit erweiterten Online-Zahlungsfunktionen, also der Bezahlfunktion, die für den Onlineeinkauf benötigt wird.

Was ist der Unterschied zwischen Maestro Karte und Debitkarte?

Die Maestro-Karte war eine Form der Debitkarte.

Der Unterschied: Moderne Visa Debit oder Debit Mastercards ermöglichen Online-Zahlungen und haben weltweit mehr Akzeptanzstellen. Ansonsten können auf beiden Formen Kreditrahmen von der kartenausgebende Bank auf den dazu angebundenen Girokonten eingerichtet werden, um das Bezahlen per Dispo (Kredit) zu ermöglichen.

CHECK24 Wissen

Werden Girocards abgeschafft?

Die Girokarte haben viele Bankkunden in ihrem Geldbeutel. Mehr als 100 Millionen Karten sollen laut Angaben der EURO Kartensysteme GmbH in Frankfurt am Main, zu der Girocard gehört, im Umlauf sein. Immer wieder gab es Berichte über die Einstellung oder Abschaffung der Karte. Nun hat das Unternehmen selbst klargestellt – dem ist nicht so.

Dr. Andreas Martin, Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR): "Über ein Ende der girocard ist in jüngerer Zeit gerne einmal spekuliert worden, doch diese Diskussionen sind mittlerweile zurecht wieder verstummt. Die Fakten sprechen eine andere Sprache: Die girocard ist und bleibt zentrales Element der Kartenstrategie in der deutschen Kreditwirtschaft - für Genossenschaftsbanken, Sparkassen und viele andere Institute in Deutschland gehört sie zur Hauptausstattung eines Kontos."

Auch wenn das Maestro-Logo von der Girocard verschwindet, bedeutet das weder das Aus für die Girocard noch eine Schwächung ihrer Marktposition. Im Gegenteil, der Einsatz der Girocard wird vor allem von den Sparkassen vorangetrieben. Die Sparkassen-Finanzgruppe – mit rund 47 Millionen ausgegebenen Girocards – kooperiert mit dem Bonusprogramm Payback. Seit 2025 können Sparkassenkunden beim Bezahlen mit ihrer Girocard automatisch Payback-Punkte sammeln.

Der Mehrwert:

  • Kein separates Vorzeigen von App oder Plastikkarte
  • mehr Automatische Punktegutschrift direkt beim Bezahlvorgang
  • Integration von Zahlungs- und Loyalty-System
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„In Deutschland ist die Girocard nach wie vor die am häufigsten akzeptierte Karte zum Bezahlen – vor allem in kleinen Geschäften oder beim Bäcker. Verbraucher sollten daher beim Girokontovergleich darauf achten, dass sie zu ihrem Girokonto eine Girocard bekommen können, am besten kostenlos.“

Florian Reichert
Geschäftsführer Girokonto bei CHECK24

Ist meine Maestro-Karte eine Kreditkarte?

Maestro-Karten sind Debitkarten. Umsätze werden direkt vom Girokonto abgebucht – entweder vom Guthaben oder im Rahmen des Dispokredits

Hat eine Maestro-Karte eine CVV Nummer?

In der Regel hat die Karte kein CVV. Klassische Maestro-Karten verfügen meist nicht über eine dreistellige CVV-Prüfnummer auf der Rückseite. 

Was ist der CVV auf einer Maestro-Karte?

Der CVV (Card Verification Value) ist eine dreistellige Sicherheitsnummer für Online-Zahlungen. Da viele Maestro-Karten keinen CVV besitzen, sind Online-Zahlungen häufig nicht möglich.

Wo steht die CVV-Nummer auf der Maestro Karte?

In den meisten Fällen hat die Karte diese CVV-Nummer nicht. Ansonsten würde sie sich auf der Rückseite der Karte neben dem Unterschriftsfeld befinden.

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Birgit Zettl
Teamlead Online Redaktion Finanzen

Fazit: Was bedeutet das Maestro-Aus für Kundinnen und Kunden?

Das Maestro-Aus ist eine technologische Weiterentwicklung des Zahlungssystems – keine Einschränkung, sondern langfristig ein Upgrade im bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Das Girocard-System wird weiterhin ausgebaut. Vor allem die Sparkassen geben Girocards (Debitkarten) mit Co-Badging wie Debit Mastercard oder Visa Debit aus, um sie international einsetzbar und online nutzbar zu machen. 

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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