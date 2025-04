Kreditkarten-PIN: Alles, was Sie wissen müssen

PIN in der Banking-App anpassen

Viele Banken bieten an, die PIN direkt im persönlichen Online-Banking oder in der Banking-App zu ändern. Dafür melden Sie sich mit Ihren Banking-Zugangsdaten an. In der Navigationsleiste finden Sie unter Ihrem Profil in der Regel die Option „PIN ändern“. Wenn Sie eine neue Nummer vergeben haben, ist es zudem erforderlich, diesen Vorgang mit einem TAN-Verfahren abzuschließen. Der positive Effekt bei dieser Methode ist, dass die Geheimnummer direkt nach der Änderung einsatzbereit ist. Sie müssen somit nicht auf den Brief mit der neuen PIN warten.