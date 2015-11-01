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Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
Filialbanken-Vergleich
Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
Bis zu
250 €
Bonus

Konto in wenigen Minuten eröffnen

Sicher & ohne Risiko

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Filialbanken-Vergleich: 
Wie finde ich die beste Bank mit Filialen?

Was ist eine Filialbank?

  • Persönliche Beratung vor Ort: Bankkunden können sich innerhalb der Filialnetze beraten lassen und haben oft einen persönlichen Ansprechpartner für ihre Finanzfragen. Wenn Sie die beste Filialbank für Privatkunden suchen, ist der persönliche Kundenservice eines der wichtigsten Merkmale.
  • Klassischer Bargeldservice: Ein- und Auszahlungen von Bargeld sind unkompliziert in der Filiale oder am Geldautomaten möglich.
  • Kombination aus Offline- und Online-Banking: Neben dem Filialservice bieten die Banken auch Apps und Onlinebanking für die digitale Kontoführung im Alltag bereit.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Beliebte Filialbanken im Vergleich:
Welche Bank mit Filialen bietet das beste Girokonto?

Die Filialbanken, die Sie im CHECK24 Vergleich finden, punkten unter anderem durch den persönlichen Service vor Ort. Zum Bankangebot zählen oft zusätzliche Serviceleistungen wie Bonusprogramme, individueller Ansprechpartner oder Tagesgeldkonten. In manchen Fällen kann ein Girokonto bei einer Filialbank zu Gebühren für den Verbraucher führen.

Geben Sie Ihren Gehaltseingang in unseren Rechner ein – der Vergleich zeigt Ihnen, bei welcher Filialbank Sie das Konto kostenfrei führen können. So vermeiden Sie teure Überraschungen und sichern sich die für Ihre finanziellen Voraussetzungen beste Lösung.

Gemeinschaftskonto gewünscht?

Ja
Nein
Mtl. Geldeingang (optional)
Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

HypoVereinsbank HVB ExklusivKonto

HypoVereinsbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 83% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
Testsieger
Grade frame gold
75 € Exklusivbonus
2,50% Tagesgeldzins für min. 4 Monate
kostenlos weltweit abheben
persönlicher Ansprechpartner
0 €
3,23%
49.750
4,18/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 3,23% pro Jahr
5 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 2,5% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
350 Filialen

Banking App

4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online und in den Filialen

Sonderleistungen

5% Rückvergütung bei vielen Reiseanbietern
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Kredit
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Sparpläne

Monatliche Kontoführung

0 € (in den ersten 2 Jahren nur für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou dank Sonderstatus Gold kostenlos; danach abhängig von der Programmstufe im [link https://www.hypovereinsbank.de/content/dam/hypovereinsbank/privatkunden/pdf/services/Flyer-valyou.pdf]HVB Vorteilsprogramm[/link] zw. 0 € und 14,90 €; Regulärer Preis 14,90 € ohne HVB Vorteilsprogramm)

Dispozins

3,23% pro Jahr (variabler Sollzinssatz; Konditionen gelten ab dem auf die Kontoeröffnung folgenden Quartal für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou in Verbindung mit dem Goldstatus und bei Nutzung als Gehaltskonto; regulärer Zins: 12,92%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: 1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (regelmäßige Einkünfte vorrausgesetzt), Partnerkarte: ab 10 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der HVB und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der HypoVereinsbank in Euro; in einigen Geschäften (z.B. REWE) mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (am Schalter und am Automaten)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingungen: - Neukunden erhalten 75 € exklusiven Bonus, wenn Sie Ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie sofort nach erfolgreicher Legitimation mittels VideoIdent oder spätestens nach erfolgreicher Kontoeröffnung bei anderen Legitimationsverfahren. Ausschluss: - Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein HVB Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der 75 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr HVB ExklusivKonto.

Habenzins

2,50% pro Jahr (2,50 % p.a. Aktionszins fest für mindestens 4 Monate bis 15.09.2026. Voraussetzung für dieses Angebot ist ein Geldeingang von min. 5.000 EUR bis 1 Mio. EUR von einer Fremdbank (Gelder, die bisher nicht bei der HypoVereinsbank angelegt waren) zwischen dem 13. April 2026 und dem 15. Mai 2026 auf dem neu eröffneten und kostenfreien HVB Tagesgeld. Nach Ablauf des Aktionszeitraums greift der reguläre Vertragszins von derzeit 0,85% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die HypoVereinsbank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Die Kontoführung ist für Neukunden in den ersten 2 Jahren dank des Sonderstatus Gold kostenlos. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou.
Auch nach Ablauf dieser ersten 2 Jahre sind Ermäßigungen bis zu 100% auf den Kontoführungspreis möglich, abhängig von der Programmstufe im HVB Vorteilsprogramm valyou, auf die der Kunden dann eingestuft wird.
Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen und das aktuelle Faltblatt. Dieses finden Sie bei den rechtlichen Hinweisen am Ende der Antragsstrecke.
Der Sonderstatus Gold im HVB Vorteilsprogramm valyou bietet derzeit zusätzlich 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Depotpreis und Mindestdepotpreis (dieser beträgt aktuell 4€/Monat), 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Wertpapiertransaktionsentgelt und Mindesttransaktionsentgelt (max. bis auf das Mindestentgelt) und bis zu 300 € Prämie p.a. für eine HVB Immobilienfinanzierung (abh. von der Restsumme des Darlehens). Diese Vorteile gelten ab dem Folgequartal nach Eröffnung Ihres Depots bzw. Kontos.
Bitte beachten Sie: Sie können an HVB valyou nur teilnehmen, wenn und solange Sie auch in die Kundenansprache durch die Bank per E-Mail und per Telefon eingewilligt haben. Widerrufen Sie Ihr Einverständnis, kann die Bank Ihre Teilnahme kündigen (Ziff. 8.5 der Teilnahmebedingungen). Ohne Zustimmung und HVB valyou, ist das HVB ExklusivKonto kostenpflichtig (14,90 € / Monat) und nur direkt bei der HypoVereinsbank abschließbar (Telefon: 089/378-44444).

Nachhaltigkeit

Die HypoVereinsbank agiert seit 2013 im gesamten Bankbetrieb klimaneutral und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihrer CO2-Bilanz (z.B. Green IT und Green Building). Unvermeidbare Emissionen werden über den Kauf von CO2-Zertifikaten kompensiert, die u.a. erneuerbare Energien über Windparks fördern.

Bankendetails

Anschrift: Arabellastraße 12 81925 München Deutschland BIC: HYVEDEMMXXX

Postbank Giro pur

Postbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 85% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
100 € Exklusivbonus
3% Tagesgeldzins für 6 Monate
persönliche Beratung
0 €
10,79%
4.500
4,23/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,5/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 10,79% pro Jahr
2 / 5

Karte

Girocard kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Debitkarte 1,50 € mtl.
1 / 8
Kreditkarte 2,42 € mtl.
2 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 4.500 Automaten
6 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 100 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 3,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
15 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
700 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,5/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

BestSign

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online und in den Filialen

Sonderleistungen

3 Unterkonten (mit eigener IBAN), Postbank Kundenprogramme (exklusive Angebote & Aktionen), Die Auswertung der Transaktionsdaten und die auch darauf basierende werbliche Ansprache durch die Bank auf Angebote von Bank und Partnern sind Vertragsbestandteile
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/maestro.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Kredit
Wertpapierdepot
Versicherungen
Sparpläne
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (Das Girokonto ist bei digitaler Nutzung kostenlos, wenn Sie einen Geldeingang von über 900 € pro Monat haben, sonst kostet es 5,90 € pro Monat. Die Bank darf Sie mit werblichen Angeboten u.a. ihrer Partner auch auf Basis Ihrer Transaktionsdaten ansprechen)

Dispozins

10,79% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 € (beleglose Buchungen)

Ausgabe einer Girocard

0 €, Partnerkarte: 0,50 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

1,50 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar), Partnerkarte: 1,50 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 2,42 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: ab 2,42 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1,85%
Debitkarte: 1,85%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Postbank sowie Cash Group und Cardpoint)
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten der Postbank sowie Cash Group und Cardpoint)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 5,99 € (Mindestkosten, sonst 1 % vom Umsatz pro Abhebung an allen Automaten mit Maestro-Zeichen)
Debitkarte: 10 € (Mindestkosten, sonst 2 % vom Umsatz pro Abhebung an allen Automaten mit Maestro-Zeichen. Zzgl. 1,85 % Auslandseinsatzentgelt und 0,5 % Währungsumrechnungsentgelt)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

6 € (am Schalter; mit der Girocard oder per Bargeld-Code in vielen Supermärkten möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (am SB-Terminal; am Schalter 6 €)

Bonus

100 €

Bonusbedingungen

100 € bei Nutzung des Kontowechselservice: Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 100 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen (manueller Service ohne Online Banking Login nicht bonusberechtigt). - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Legitimation per E-Mail. - Das Angebot gilt für Ihr erstes Postbank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der Postbank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. - Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein Postbank Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der 100 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues Postbank Konto.

Habenzins

3,00% pro Jahr (3% p. a. Zin­sen für 6 Mo­na­te auf das Postbank Tages­geld­konto für Be­trä­ge bis 50.000 Euro nach Er­öff­nung des ers­ten Postbank Privat-​Girokontos Giro pur als Giro-Neukunde und bei Er­öff­nung eines neuen Tages­geld­kontos im Zeit­raum vom 13.04.2025 bis 11.05.2026. Der er­höh­te Zins gilt ab dem Zeit­punkt, zu dem beide Pro­duk­te er­öff­net wur­den, und gilt nur dann für 6 Mo­na­te, so­fern das Gi­ro­kon­to aktiv ge­nutzt wird. Als ak­ti­ve Nut­zung gilt, wenn min­des­tens 5 Bu­chun­gen auf dem Gi­ro­kon­to in jedem vol­len Ka­len­der­mo­nat wäh­rend des Ak­ti­ons­zins­zeit­raums er­fol­gen. Wird das Gi­ro­kon­to nicht aktiv ge­nutzt, ent­fällt der Ak­ti­ons­zins für den kom­plet­ten Ak­ti­ons­zins­zeit­raum und es gilt genauso wie für Gut­ha­ben auf dem Ta­ges­geld­kon­to von über 50.000 Euro und au­ßer­halb des Aktions­zins­zeit­raums der va­ri­a­ble Zins­satz gemäß Preis­aus­hang von der­zeit 0,75% p. a. Das An­ge­bot gilt nur für voll­jäh­ri­ge Giro-​Neukunden.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die Postbank nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Die Emissionen aus dem Geschäftsbetrieb der Postbank werden vom Deutsche Bank Konzern durch den Kauf von Emissionszertifikaten ausgeglichen. Zudem misst die Postbank aktiv die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und arbeitet stets an der Reduktion des ökologischen Fußabdrucks.

Bankendetails

Anschrift: Niederlassung der Deutsche Bank AG, Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn Deutschland

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Postbank genießt höchstes Kundenvertrauen
Postbank genießt höchstes KundenvertrauenWirtschaftsWoche 11.2015
In puncto Kundenvertrauen belegt die Postbank Platz 1 im bundesweiten Branchenvergleich. Der Vertrauensindex der Wirtschaftswoche zeigt, dass die Postbank im bundesweiten Branchenvergleich von elf Banken am meisten Kundenvertrauen genießt. Der Index basiert auf einer Untersuchung des Analyse- und Beratungsunternehmens ServiceValue, das mehr als 278.000 Kunden befragte, wie viel Vertrauen sie Unternehmen aus 62 Branchen schenken.
Sicherstes Online- und Mobile Banking
Sicherstes Online- und Mobile BankingFocus Money und DEUTSCHLAND TEST 07.2020
Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und Fokus Money die Angebote im Bereich Online-Banking und Mobile-Banking verschiedener Kreditinstitute getestet. Die Postbank erhielt sowohl im Online-Banking als auch im Mobile-Banking eine Bewertung über fünf von fünf Sternen. Im Gesamt-Ranking wurde sie dafür mit den ersten beiden Plätzen für "Sicherstes Online- und Mobile-Banking" ausgezeichnet.

Santander Consumer Bank BestGiro

Santander Consumer Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 74% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,3
Kontonote
gut
Grade frame grey
2,30% Tagesgeldzins für 4 Monate
0 €
10,20%
2.800
3,93/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,4/5 (Apple); 4,1/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 10,2% pro Jahr
2 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 2.800 Automaten
3 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 2,3% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 3,9 von 5 Sternen
8 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
189 Filialen

Banking App

4,4/5 (Apple); 4,1/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Beratung zu verschiedenen Produkten in der Filiale und per Telefon nach Terminvereinbarung möglich
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 2.800 CashPool Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 2.800 CashPool Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Kredit
Sparpläne
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

10,20% pro Jahr (bis 500 €; danach 11,20% bis 1.000 €; danach 13,45%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1% (mind. 1 €)
Debitkarte: 1,85%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Santander und CashPool. An allen anderen Automaten 5,95 € Mindestkosten, sonst 1 % vom Umsatz pro Abhebung)
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten der Santander und CashPool. An allen anderen Automaten 4,95 € Mindestkosten, sonst 1 % vom Umsatz pro Abhebung in Deutschland und weltweit)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 4,95 € Mindestkosten, sonst 1 % vom Umsatz pro Abhebung

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (bis zu 200 € mit der Debitkarte bei vielen Einzelhändlern abhebbar)

Bargeldeinzahlung

0 €

Bonus

--

Habenzins

2,30% pro Jahr (2,30% Zinsen p.a. für die ersten 4 Monate; danach gilt der dann geltende variable Tagesgeldzins (derzeit 0,30% p.a.). Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands.

Bankendetails

Anschrift: Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 41061 Mönchengladbach BIC: SCFBDE33XXX
Exklusiv für unter 26-Jährige
Exklusiv für unter 26-Jährige

HypoVereinsbank HVB StartKonto

HypoVereinsbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 83% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
2,50% Tagesgeldzins für min. 4 Monate
kostenlos weltweit abheben
persönlicher Ansprechpartner
0 €
6,46%
49.750
4,18/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 6,46% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 2,5% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
350 Filialen

Banking App

4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online und in den Filialen

Sonderleistungen

5% Rückvergütung bei vielen Reiseanbietern, HVB StarterDepot: keine Depotgebühr & kein Mindesttransaktionsentgelt bei Onlinetransaktionen
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Vermögensverwaltung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Baufinanzierung
Kredit
Wertpapierdepot
Sparpläne

Monatliche Kontoführung

0 € (nur für Kunden unter 26 Jahre)

Dispozins

6,46% pro Jahr (variabler Sollzinssatz; Konditionen gelten ab dem auf die Kontoeröffnung folgenden Quartal für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou; regulärer Zins: 12,92%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: 1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (regelmäßige Einkünfte vorrausgesetzt), Partnerkarte: ab 10 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der HVB und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der HypoVereinsbank in Euro; in einigen Geschäften (z.B. REWE) mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (am Schalter und am Automaten)

Bonus

--

Cashback

0

Habenzins

2,50% pro Jahr (2,50 % p.a. Aktionszins fest für mindestens 4 Monate bis 15.09.2026. Voraussetzung für dieses Angebot ist ein Geldeingang von min. 5.000 EUR bis 1 Mio. EUR von einer Fremdbank (Gelder, die bisher nicht bei der HypoVereinsbank angelegt waren) zwischen dem 13. April 2026 und dem 15. Mai 2026 auf dem neu eröffneten und kostenfreien HVB Tagesgeld. Nach Ablauf des Aktionszeitraums greift der reguläre Vertragszins von derzeit 0,85% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die HypoVereinsbank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Die Kontoführung ist für alle Kunden von 18 bis einschließlich 25 Jahre kostenlos. Voraussetzung für den Onlineabschluss ist die Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou. Bei einer Anmeldung zum HVB Online Banking nach der Kontoeröffnung erhalten junge Kunden bereits die Silber-Vorteile im Kundenvorteilsprogramm der HypoVereinsbank.
Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen und das aktuelle Faltblatt. Dieses finden Sie bei den rechtlichen Hinweisen am Ende der Antragsstrecke.
Bitte beachten Sie: Sie können an HVB valyou nur teilnehmen, wenn und solange Sie auch in die Kundenansprache durch die Bank per E-Mail und per Telefon eingewilligt haben. Widerrufen Sie Ihr Einverständnis, kann die Bank Ihre Teilnahme kündigen (Ziff. 8.5 der Teilnahmebedingungen). Ohne Zustimmung und HVB valyou, ist das HVB StartKonto nur direkt bei der HypoVereinsbank abschließbar (Telefon: 089/378-44444).
Mit dem 26. Geburtstag kann das Konto in einem Beratungsgespräch auf ein anderes Kontomodell der HVB umgestellt werden. Ohne Beratungsgespräch erfolgt eine automatische Umstellung auf das AktivKonto (4,90 €/mtl. Stand: Juni 2025).

Nachhaltigkeit

Die HypoVereinsbank agiert seit 2013 im gesamten Bankbetrieb klimaneutral und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihrer CO2-Bilanz (z.B. Green IT und Green Building). Unvermeidbare Emissionen werden über den Kauf von CO2-Zertifikaten kompensiert, die u.a. erneuerbare Energien über Windparks fördern.

Bankendetails

Anschrift: Arabellastraße 12 81925 München Deutschland BIC: HYVEDEMMXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Exklusiv für unter 30-Jährige
Exklusiv für unter 30-Jährige

BBBank Junges BBBank-Girokonto

BBBank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 87% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,8
Kontonote
gut
Grade frame grey
150 € Neukundenbonus
2,26% Tagesgeldzins für 4 Monate
0 €
9,90%
2.800
4,61/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale
9 / 10
Banking App 4,7/5 (Apple); 4,7/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,9% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte 2,91 € mtl.
1 / 8
Mobiles Bezahlen Apple Pay
4 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 2.800 Automaten
3 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 150 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 2,26% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
22 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
100 Filialen

Banking App

4,7/5 (Apple); 4,7/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Smart Secure App

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online, telefonisch und in den Filialen

Sonderleistungen

Multibanking, Fotoüberweisung
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 2.800 CashPool Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Kredit
Baufinanzierung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (für Kunden zwischen 18 und 29 Jahren)

Dispozins

9,90% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (pro Monat), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 2,91 € pro Monat (34,95 € pro Jahr), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1% (mind. 0,77 € max. 3,83 €)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der BBBank und CashPool)
Debitkarte: 0 € (36 kostenlose Abhebungen pro Abrechnungsjahr in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Danach 1,50 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 3,50 € (Mindestkosten, sonst 1% vom Umsatz an allen Automaten mit VISA-Zeichen)
Debitkarte: 0 € (36 kostenlose Abhebungen pro Abrechnungsjahr an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Danach 1,50 € pro Abhebung. Zzgl. 1,25% vom Umsatz. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (es gelten die Bedingungen des Händlers)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 € bei Münzgeldeinzahlung)

Bonus

150 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Aktuell wird Neukunden eine Startprämie von bis zu 150 € für die Eröffnung eines BBBank-Girokontos gewährt. - 25 € gibt es für die Eröffnung eines BBBank-Girokontos. - Eine zusätzliche Prämie in Höhe von 125 € erfolgt bei drei monatlichen Geldeingängen von jeweils 500 € und insgesamt zwei Lastschriftbuchungen innerhalb der ersten drei Monate nach Kontoeröffnung. Ausschluss: - Die Aktion gilt nur für Personen, die in den letzten 24 Monaten kein Girokonto bei der BBBank hatten (Neukunden). - Die BBBank behält sich Änderungen, Anpassungen oder eine vorzeitige Beendigung des Angebotes vor. Auszahlung: - Die Auszahlung der Prämien kann nach Erfüllung der Bedingungen bis zu 8 Wochen dauern und erfolgt auf das neue BBBank Girokonto.

Habenzins

2,26% pro Jahr (Dieses Angebot gilt für Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Giro-, Tages- oder Sparkonto bei der BBBank geführt haben, sowie für Bestandskunden, sofern neues Geld auf ein neu zu eröffnendes Tagesgeldkonto bei der BBBank eingezahlt wird. Als neues Geld gilt ausschließlich Guthaben, das zuvor nicht bei der BBBank geführt wurde; sogenanntes Bestandsgeld zählt nicht. Der exklusive Tagesgeldzins von 2,26 % p.a. gilt ab Kontoeröffnung für Guthaben bis 250.000 € und für eine Laufzeit von 4 Monaten. Anschließend erfolgt die Umstellung auf die variable Standardverzinsung gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis. Das Angebot richtet sich an volljährige Privatpersonen und setzt die freiwillige, jederzeit widerrufliche Einwilligung in Telefon- und E-Mail-Werbung bei Kontoeröffnung voraus. Ein Abschluss pro Kunde und Monat.)

Einlagensicherung

Die BBBank eG ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen.

Service Information

Die BBBank nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
BBBank Aktionsangebot 25 € Startguthaben: • Für die Eröffnung eines Girokontos. • Voraussetzung: Neukunde (kein BBBank-Girokonto in den letzten 24 Monaten). Weitere 125 € Prämie: • Voraussetzung: Drei monatlichen Geldeingängen von jeweils mindestens 500 € und insgesamt zwei Lastschriftabbuchungen innerhalb der ersten drei Monate nach Kontoeröffnung. Hinweis zur Steuer: • Die Prämien gelten als sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG. • Freigrenze: 256 € pro Kalenderjahr. • Wird diese Freigrenze überschritten, muss der gesamte Betrag versteuert werden. • Im Zweifel bitte steuerlichen Rat einholen. Zusätzlicher Hinweis: • Änderungen oder Beendigung der Aktion durch die BBBank sind jederzeit möglich.

Nachhaltigkeit

Die BBBank hat Nachhaltigkeit als Teil ihrer Unternehmensstrategie verankert. Sie verfolgt konkrete Klimaziele, bietet ausgewählte nachhaltige Finanzprodukte an und engagiert sich in Projekten mit ökologischer und sozialer Ausrichtung.

Bankendetails

Anschrift: BBBank eG Herrenstraße 2–10 76133 Karlsruhe BIC: GENODE61BBB
Die BBBank ist Bank des Jahres 2025
Die BBBank ist Bank des Jahres 2025ntv 11.2025
Die BBBank eG ist aus Kundensicht die „Bank des Jahres 2025“ in der Kategorie „Überregionale Filialbanken“ und sichert sich damit das Qualitätssiegel zum 15. Mal in Folge. Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige, bundesweite Online-Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders n-tv mit rund 15.000 Teilnehmenden. Dabei wurden unter anderem die Beratungsqualität, der Kundenservice, die Konditionen und die Transparenz von Banken abgefragt.

So testen unsere Experten

Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen. 
Wir bringen Klarheit für Sie.

Unsere CHECK24 Experten analysieren Girokonten anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.

Bewertet werden unter anderem:

  • Kontoführungsgebühren & Kartenangebote
  • Zusatzleistungen & Prämien
  • Nutzerbewertungen & Zufriedenheit

Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Entscheidung deutlich erleichtert.

Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie am wichtigsten ist – 
z. B. nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.

Author image

Kostenlos zur Filialbank wechseln

Nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 Kontowechselservice und wir unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten – unabhängig davon, ob Sie Ihr neues Konto bei einer Filialbank oder Direktbank eröffnen wollen.

Auf Wunsch veranlassen wir die Kündigung Ihres bisherigen Kontos, informieren alle Zahlungspartner über Ihre neue Kontoverbindung und ziehen Ihre Daueraufträge um. 

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 9.624 Bewertungen
„Top‟ 05/2026

Kontoführungsgebühren, Bargeld & Co.:
Wie finde ich die beste Filialbank im Vergleich?

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Kosten und Gebühren

Neben der monatlichen Kontoführungsgebühr sollten Sie auch mögliche weitere Kosten im Blick behalten. Dazu zählen unter anderem Gebühren für Karten, Bargeldabhebungen, Einzahlungen oder beleghafte Buchungen und Überweisungen.

Häufig sind bestimmte Konditionen an Voraussetzungen wie einen regelmäßigen Mindestgeldeingang geknüpft. 

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Filialnetz und Serviceangebot

Ein zentraler Vorteil von Filialbanken ist der persönliche Ansprechpartner. Achten Sie darauf, wie gut das Filial- und Automatennetz ausgebaut ist und ob Standorte bequem erreichbar sind.

Ebenso wichtig sind für Sie realisierbare Öffnungszeiten und die Möglichkeit, bei Bedarf schnell einen Beratungstermin zu erhalten.

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Digitales Banking

Auch bei einer Filialbank sollte das Online-Angebot überzeugen. Achten Sie auf eine benutzerfreundliche Banking-App, Funktionen wie mobiles Bezahlen sowie ein sicheres TAN-Verfahren.

Die meisten Banken holen hier auf, aber es gibt weiterhin Unterschiede in Komfort und Funktionsumfang.

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Zinsen und Konditionen

Besonders relevant ist der Dispozins, da dieser im Ernstfall schnell hohe Kosten verursachen kann.

Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf ergänzende Angebote wie Sparprodukte und deren Verzinsung. Gute Konditionen in diesen Bereichen können langfristig einen spürbaren Unterschied machen.

Was sind die Vor- und Nachteile von Filialbanken?

Vorteile von Filialbanken

Nachteile von Filialbanken

Persönliche Beratung und fester Ansprechpartner Meist höhere Kontoführungsgebühren
Unterstützung bei komplexen Finanzthemen Oft schlechtere Zinsen
Bargeldservices vor Ort (Ein- und Auszahlung) Eingeschränkte Öffnungszeiten
Direkte Klärung von Anliegen in der Filiale Weniger digital und langsamer in Prozessen
Kombination aus Online- und Filialservice Rückgang des Filialnetzes
CHECK24 Hinweis

Rückgang des Filialnetzes

Das Filialnetz der Banken in Deutschland wird laut Angaben der Deutschen Bundesbank seit Jahren kleiner.

2024 gab es nur noch rund 17.900 Standortedeutlich weniger als im Vorjahr und fast halb so viele wie noch 2017. Gründe dafür sind vor allem die stärkere Nutzung von Online-Banking und steigende Betriebskosten.

Für Sie bedeutet das: Achten Sie beim Vergleich gezielt darauf, wie gut das Filialnetz einer Bank in Ihrer Region ausgebaut ist. Während Sparkassen und Landesbanken weiterhin viele Filialen betreiben, reduzieren insbesondere große Privatbanken ihr Angebot spürbar.

Filialbank oder Direktbank: 
Welches Modell lohnt sich für wen?

Ein Filialbankkonto lohnt sich vor allem für Menschen, die Wert auf einen direkten Ansprechpartner legen, etwa bei größeren finanziellen Entscheidungen wie Geldanlagen oder komplexeren Bankgeschäften.

Auch für Kunden, die sich im digitalen Banking unsicher fühlen oder regelmäßig Bargeld einzahlen möchten, bietet das Filialmodell klare Vorteile.

Wer hingegen primär einfache Bankgeschäfte erledigt und Kosten sparen möchte, ist meist bei einer Direktbank gut aufgehoben. 

Welches Modell für Sie in Frage kommt, hängt somit stark von Ihren individuellen Bedürfnisse ab. Hier müssen Sie abwägen, ob Ihnen günstigere Finanzprodukte einer Direktbank oder die persönliche Kundenbetreuung in einer Filiale wichtiger sind.

Wo kann ich ein Geschäftskonto eröffnen?

Viele Unternehmer entscheiden sich bewusst für ein Geschäftskonto bei einer Filialbank, da sie Wert auf persönliche Beratung und einen direkten Ansprechpartner legen.

Gerade bei wichtigen finanziellen Entscheidungen oder individuellen Anforderungen kann der Austausch vor Ort hilfreich sein. Die Kombination aus digitalem Banking und persönlichem Service macht Filialbanken daher für viele Selbstständige und Firmen weiterhin attraktiv.

Häufige Fragen

Sind Filialbanken sicherer als Direktbanken?

Nein, Filialbanken sind grundsätzlich nicht sicherer als Direktbanken. Beide unterliegen den gleichen gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsstandards. Dazu gehört vor allem die gesetzliche Einlagensicherung, die Guthaben bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank schützt.

Auch bei den Sicherheitsverfahren gibt es heute kaum Unterschiede: Sowohl Filial- als auch Direktbanken setzen auf moderne Technologien wie Zwei-Faktor-Authentifizierung (z. B. TAN-Verfahren), verschlüsselte Datenübertragung und Betrugserkennungssysteme.

Kann ich bei einer Filialbank alles auch online erledigen?

Ja, in den meisten Fällen können Sie auch bei einer Filialbank nahezu alle Bankgeschäfte bequem online erledigen. Dazu gehören Überweisungen, Daueraufträge, Kontoauszüge oder das Verwalten von Karten und persönlichen Daten. Moderne Apps und Online-Banking-Portale bieten hier inzwischen einen ähnlichen Funktionsumfang wie bei Direktbanken.

Unterschiede gibt es vor allem im Detail: Einige Filialbanken bieten noch nicht den gleichen Umfang an digitalen Funktionen oder eine ebenso intuitive Bedienung wie reine Onlinebanken. Dafür haben Sie jederzeit die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzlich mit einem Berater in der Filiale persönlich zu sprechen – etwa bei komplexeren Anliegen oder individuellen Fragen.

Sind Filialbanken teurer als Direktbanken?

Filialbanken sind häufig teurer als Direktbanken, aber nicht immer.

Banken haben durch ihr Standortnetz und die persönliche Beratung höhere Kosten, die sich in Kontogebühren oder Zusatzkosten widerspiegeln können. Direktbanken sind hier häufig günstiger, da sie auf Filialen verzichten. Allerdings bieten Filialbanken dafür einen persönlichen Service vor Ort mit Finanzberatung.

Ob sich die Mehrkosten lohnen, hängt davon ab, wie wichtig Ihnen Beratung und Erreichbarkeit im Alltag sind. Mit Hilfe eines Vergleichs können Sie bei beiden Bankmodellen kostenlose Konten finden - häufig an einen festgelegten Geldeingang geknüpft.

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