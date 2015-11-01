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Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
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Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
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Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
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Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
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Service Information
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Was sind die Vor- und Nachteile von Filialbanken?
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Vorteile von Filialbanken
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Nachteile von Filialbanken
|Persönliche Beratung und fester Ansprechpartner
|Meist höhere Kontoführungsgebühren
|Unterstützung bei komplexen Finanzthemen
|Oft schlechtere Zinsen
|Bargeldservices vor Ort (Ein- und Auszahlung)
|Eingeschränkte Öffnungszeiten
|Direkte Klärung von Anliegen in der Filiale
|Weniger digital und langsamer in Prozessen
|Kombination aus Online- und Filialservice
|Rückgang des Filialnetzes
Das Filialnetz der Banken in Deutschland wird laut Angaben der Deutschen Bundesbank seit Jahren kleiner.
2024 gab es nur noch rund 17.900 Standorte – deutlich weniger als im Vorjahr und fast halb so viele wie noch 2017. Gründe dafür sind vor allem die stärkere Nutzung von Online-Banking und steigende Betriebskosten.
Für Sie bedeutet das: Achten Sie beim Vergleich gezielt darauf, wie gut das Filialnetz einer Bank in Ihrer Region ausgebaut ist. Während Sparkassen und Landesbanken weiterhin viele Filialen betreiben, reduzieren insbesondere große Privatbanken ihr Angebot spürbar.
Ein Filialbankkonto lohnt sich vor allem für Menschen, die Wert auf einen direkten Ansprechpartner legen, etwa bei größeren finanziellen Entscheidungen wie Geldanlagen oder komplexeren Bankgeschäften.
Auch für Kunden, die sich im digitalen Banking unsicher fühlen oder regelmäßig Bargeld einzahlen möchten, bietet das Filialmodell klare Vorteile.
Wer hingegen primär einfache Bankgeschäfte erledigt und Kosten sparen möchte, ist meist bei einer Direktbank gut aufgehoben.
Welches Modell für Sie in Frage kommt, hängt somit stark von Ihren individuellen Bedürfnisse ab. Hier müssen Sie abwägen, ob Ihnen günstigere Finanzprodukte einer Direktbank oder die persönliche Kundenbetreuung in einer Filiale wichtiger sind.
Viele Unternehmer entscheiden sich bewusst für ein Geschäftskonto bei einer Filialbank, da sie Wert auf persönliche Beratung und einen direkten Ansprechpartner legen.
Gerade bei wichtigen finanziellen Entscheidungen oder individuellen Anforderungen kann der Austausch vor Ort hilfreich sein. Die Kombination aus digitalem Banking und persönlichem Service macht Filialbanken daher für viele Selbstständige und Firmen weiterhin attraktiv.
Nein, Filialbanken sind grundsätzlich nicht sicherer als Direktbanken. Beide unterliegen den gleichen gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsstandards. Dazu gehört vor allem die gesetzliche Einlagensicherung, die Guthaben bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank schützt.
Auch bei den Sicherheitsverfahren gibt es heute kaum Unterschiede: Sowohl Filial- als auch Direktbanken setzen auf moderne Technologien wie Zwei-Faktor-Authentifizierung (z. B. TAN-Verfahren), verschlüsselte Datenübertragung und Betrugserkennungssysteme.
Ja, in den meisten Fällen können Sie auch bei einer Filialbank nahezu alle Bankgeschäfte bequem online erledigen. Dazu gehören Überweisungen, Daueraufträge, Kontoauszüge oder das Verwalten von Karten und persönlichen Daten. Moderne Apps und Online-Banking-Portale bieten hier inzwischen einen ähnlichen Funktionsumfang wie bei Direktbanken.
Unterschiede gibt es vor allem im Detail: Einige Filialbanken bieten noch nicht den gleichen Umfang an digitalen Funktionen oder eine ebenso intuitive Bedienung wie reine Onlinebanken. Dafür haben Sie jederzeit die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzlich mit einem Berater in der Filiale persönlich zu sprechen – etwa bei komplexeren Anliegen oder individuellen Fragen.
Filialbanken sind häufig teurer als Direktbanken, aber nicht immer.
Banken haben durch ihr Standortnetz und die persönliche Beratung höhere Kosten, die sich in Kontogebühren oder Zusatzkosten widerspiegeln können. Direktbanken sind hier häufig günstiger, da sie auf Filialen verzichten. Allerdings bieten Filialbanken dafür einen persönlichen Service vor Ort mit Finanzberatung.
Ob sich die Mehrkosten lohnen, hängt davon ab, wie wichtig Ihnen Beratung und Erreichbarkeit im Alltag sind. Mit Hilfe eines Vergleichs können Sie bei beiden Bankmodellen kostenlose Konten finden - häufig an einen festgelegten Geldeingang geknüpft.
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