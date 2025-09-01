Wie funktioniert Online-Banking?

Voraussetzungen für Online-Banking

Voraussetzung für die digitale Abwicklung von Bankgeschäften ist ein Onlinekonto – bei einer Direktbank ist die Kontoführung immer digital, im Gegensatz zur Filialbank, dort muss Online-Banking oft extra beantragt oder eingerichtet werden.

Um Online-Banking nutzen zu können, benötigen Kontoinhaber ihre Zugangsdaten und die notwendige Hard- oder Software für das TAN-Verfahren. Dazu wird ein internetfähiges Gerät wie Handy, Tablet, Laptop oder PC mit einem gängigen Webbrowser oder die entsprechende App der Bank benötigt.