Zweites Konto kostenlos eröffnen 
Das beste Zweitkonto im Vergleich finden

Für wen lohnt es sich, ein zweites Konto zu eröffnen?

  • Sie möchten Ihre Einnahmen und Ausgaben klar trennen? Dann ist ein Zweitkonto genau das Richtige für Sie. Es unterstützt Sie beim Sparen, schafft Struktur im Alltag und ist ideal für Paare, WGs oder Selbstständige.
  • Wichtig ist, die Konditionen genau zu prüfen – viele Konten sind kostenlos, aber oft nur unter gewissen Voraussetzungen.
  • Mit dem CHECK24 Girokonto-Vergleich finden Sie schnell ein Zweitkonto, das wirklich zu Ihren Bedürfnissen passt.

Warum kann es sinnvoll sein ein Zweitkonto zu eröffnen?

Author image

Für bessere Finanzorganisation

Ein Zweitkonto hilft Ihnen dabei, Ihre Finanzen übersichtlich zu strukturieren. Sie können damit Geld gezielt aufteilen – etwa für Fixkosten, Freizeit, Urlaubsbudget oder als Rücklage für unerwartete Ausgaben.

Überweisen Sie einfach monatlich einen festen Betrag von Ihrem Hauptkonto auf das Zweitkonto und nutzen Sie es für spezielle Transaktionen. So haben Sie jederzeit den Überblick und vermeiden, dass wichtige Zahlungen untergehen.

Author image

Für Paare oder WGs

Sie teilen sich Miete, Strom oder Internet mit einer weiteren Person? Ein gemeinsames Zweitkonto trennt private und gemeinschaftliche Ausgaben automatisch. Ein solches Girokonto eignet sich nicht nur in einer Partnerschaft, sondern auch für WG-Mitbewohner oder Geschwister – das Verhältnis der Parteien spielt dabei keine Rolle.

Praxis Tipp: Das 3-Konten-Modell

  • Jeder behält ein eigenes Girokonto für Gehalt und persönliche Ausgaben.
  • Zusätzlich gibt es ein gemeinsames Konto (als Gemeinschaftskonto oder Konto mit Vollmacht).
  • Beide überweisen monatlich ihren Anteil darauf und bezahlen davon die vereinbarten Ausgaben.
Author image

Für Flexibilität und Sicherheit

Das Zweitkonto kann als Backup-Konto genutzt werden, wenn es zu technischen Problemen bei Ihrer Hausbank kommt – etwa durch einen Serverausfall oder wenn die Banking-App vorübergehend nicht erreichbar ist.

So können Sie in solchen Fällen einfach auf das zweite Konto ausweichen und bleiben zahlungsfähig. Auch bei Kartenverlust oder einer notwendigen Kartensperre sind Sie mit einem weiteren Girokonto abgesichert. 

Author image

Für Selbstständige

Ein Zweitkonto erleichtert Selbstständigen die Trennung von privaten und geschäftlichen Ausgaben. Dabei muss es nicht gleich ein vollwertiges Geschäftskonto sein, ein zweites Girokonto reicht oft völlig aus.

Ihre Vorteile dabei:

  • Bessere Übersicht für Buchhaltung & Steuer
  • Einfacher Nachweis von betrieblichen Kosten
  • Keine Vermischung von privaten Daueraufträgen und geschäftlichen Zahlungsvorgängen

Was sind die Nachteile von mehreren Konten? 

Mehrere Konten haben viele Vorteile – dennoch sollten Sie ein paar Punkte im Blick behalten, um die volle Kontrolle zu bewahren:

  • Mehraufwand beim Überblick: Je mehr Girokonten Sie verwenden, desto schwieriger wird es, alle Buchungen, Daueraufträge und Guthaben zu überblicken.
  • Extra Zugänge & Apps: Jede Bank hat ihr eigenes Onlinebanking oder eine eigene App. Das bedeutet mehr Logins, mehr Benachrichtigungen und mehr Verwaltung.
  • Kosten je nach Bank: Nicht alle Girokonten sind dauerhaft kostenlos. Gebühren für Karten, Bargeldabhebungen oder Fremdwährungen können auch bei einem Zweitkonto anfallen.
  • Risiko, eins zu „vergessen“: Wenn ein selten genutztes Konto im Hintergrund weiterläuft, können Gebühren entstehen oder Rücklastschriften auftreten, wenn kein Guthaben mehr vorhanden ist.
CHECK24 Hinweis

Wie viele Konten darf man haben? 

Eine Obergrenze für Girokonten gibt es nicht. Aber laut Aussagen der Schufa können sich mehr als zwei Girokonten negativ auf den Score auswirken. Denn grundsätzlich gilt: Jedes Girokonto, das Sie eröffnen – ob Hauptkonto, Zweitkonto oder Gemeinschaftskonto – wird in Ihrer Schufa-Akte vermerkt. Dazu gehören auch Informationen wie ein eingerichteter Dispokredit oder die Umwandlung in ein Pfändungsschutzkonto.

Es gibt auch Banken, die Konten ohne Schufa-Prüfung anbieten. Da kein Dispokredit gewährt wird, erfolgt weder eine Abfrage noch ein Eintrag. Solche Konten beeinflussen Ihren Schufa-Score daher nicht und eignen sich gut, wenn Sie ein zusätzliches Konto rein zur Organisation Ihrer Finanzen nutzen möchten.

Unterkonto oder zweites Konto: Was ist besser? 

Ein Zweitkonto eignet sich, wenn Sie Ihre Finanzen wirklich trennen oder ein Backup-Konto haben möchten. Unterkonten sind ideal, wenn Sie Ihr Budget innerhalb einer Bank strukturieren oder mehrere Sparziele übersichtlich organisieren wollen.

Zweitkonto Unterkonto
Ort der Kontoführung bei einer anderen Bank bei der gleichen Bank wie das Hauptkonto
Eigenständigkeit komplett unabhängig nicht für getrennte Abwicklung geeignet
Funktionsumfang volle Kontofunktion eines Girokontos oft rein "virtuell"
Anzahl & Art oft ein einzelnes Girokonto, ggf. ergänzt um ein Tagesgeldkonto je nach Bank unbegrenzt viele Unterkonten möglich
CHECK24 Tipp

Spaces & Pockets: So einfach ist Sparen heute

Moderne Neobanken bieten virtuelle Unterkonten – sogenannte Spaces oder Pockets – an, die Sie für unterschiedliche Zwecke nutzen können. Damit lassen sich Budgets genau planen: etwa für den nächsten Urlaub, größere Anschaffungen oder regelmäßige Ausgaben wie Versicherungen oder Auto- und Haushaltskosten.

Einige Anbieter vergeben sogar eine eigene IBAN für die Unterkonten – so können Sie Lastschriften direkt über einzelne Budgets laufen lassen oder damit im Laden bezahlen, ohne Mehraufwand.

Beliebte Anbieter im Blick: 
Welche Banken bieten gute Konditionen für ein Zweitkonto

Mit dem CHECK24 Girokonto-Vergleich finden Sie in wenigen Klicks das richtige Zweitkonto, weil Sie alle Konditionen transparent gegenübergestellt sehen.

Passen Sie die Angebote mithilfe von Filtereinstellungen an Ihre persönlichen Bedürfnisse an, zum Beispiel nach Bankentypen, Kartenarten oder dem Einsatz im Ausland. Wenn Sie sich für ein „bedingungslos kostenloses Konto” entscheiden, können Sie auch ohne Gehaltseingang ein zweites Girokonto eröffnen.

Unsere Tipps für Ihr Zweitkonto:

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 95% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,59/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,7/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,7/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Pockets (Unterkonten), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (Der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen / Monat in Deutschland und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR); jede weitere Abhebung 2 €)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen / Monat; jede weitere Abhebung 2 €)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main Website: https://www.c24.de BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Girokonto mit bester Verzinsung
Girokonto mit bester Verzinsung

BBVA Girokonto

BBVA

Produktdetails
1,8
Kontonote
gut
Grade frame grey
20 € Exklusivbonus
3% Direktzins auf Giroguthaben für 6 Monate
kostenlos euroweit abheben
0 €
9,95%
49.750
--
zur Bank
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 3,8/5 (Apple); 3,6/5 (Google)
7 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,95% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 20 €
1 / 4
Bonusbedingungen Transaktionen
2 / 3
Habenzins 3,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

3,8/5 (Apple); 3,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Ausgabenanalyse, Sparbox (z.B: Sparziele festlegen), Pay&Plan (Ratenzahlung), rund um die Uhr menschlicher Kundensupport (24/7)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (Das Girokonto der BBVA ist kostenlos ohne Bedingungen.)

Dispozins

9,95% pro Jahr (Bonität vorrausgesetzt)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte und physische Karte möglich), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (an BBVA Automaten und ab 150 € Abhebebetrag euroweit an Automaten mit Mastercard Symbol, sonst 2 €)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 2 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in der Filiale nicht möglich; in einigen Geschäften (z.B. REWE, dm) mit der Debitkarte oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

in Kürze: über die BBVA App im Supermarkt für 1,4% vom Einzahlungsbetrag ("Bargeld via App")

Bonus

20 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Als Neukunde (=bisher kein Konto bei BBVA) erhalten Sie einen Willkommensbonus von 20 €. - Geben Sie den Code 'Bonus' bei der Registierung in der Antragsstrecke von BBVA in das vorgesehene Feld ein - Tätigen Sie innerhalb von 90 Tagen nach Kontoeröffnung einen ersten Kauf mit der Debitkarte (ohne Mindesteinkaufswert) Auszahlung: - Die Prämie von 20 € wird dann auf das neue BBVA Girokonto gutgeschrieben.

Cashback

3%

Cashback-Programm

Sie erhalten 3% Cashback auf Ihre täglichen Einkäufe mit der Debitkarte während der ersten 6 Monate. Die Cashback-Vergütung läuft ab der ersten Transaktion mit der Debitkarte, wenn diese innerhalb der ersten 90 Tage nach Kontoeröffnung erfolgt. Cashback ist möglich auf Ausgaben bis 350 €, bis zu 126 € Gutschrift insgesamt. Der Cashback-Betrag wird monatlich direkt Ihrem Girokonto gutgeschrieben. Ausgeschlossen sind Belastungen durch Finanzinstitute oder Banken, Kryptowährungen, Spielhallen oder Wettbüros, Zahlungen an Inkassounternehmen sowie Bargeldabhebungen an Geldautomaten.

Habenzins

3,00% pro Jahr (für 6 Monate auf bis zu 500.000 € Girokontoguthaben und in der Sparbox, mtl. auf dem Konto gutgeschrieben. Nach diesen ersten 6 Monaten wird das Guthaben für eine Frist von 5 Jahren ab Kontoeröffnung mit einem Zinssatz von 25 % des Zinssatzes für die EZB-Einlagefazilität verzinst (derzeit 0,5% pro Jahr).)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung der spanischen Banken.

Service Information

Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
Die BBVA nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Seit 2019 ist Nachhaltigkeit eine der sechs strategischen Prioritäten der BBVA. Die Bank ist Mitglied der Net-Zero Banking Alliance und strebt an ihre direkten CO₂-Emissionen bis 2025 um 68 % gegenüber 2015 zu senken und 70 % ihres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken – mit dem Ziel, bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Bankendetails

Anschrift: Niederlassung Deutschland Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main Deutschland Website: https://www.bbva.de/privat.html BIC: BBVADEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Bestes Konto ohne SCHUFA
Bestes Konto ohne SCHUFA

Revolut Standard

Revolut

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 89% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
10 € Neukundenbonus
keine Schufa-Abfrage
2% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
--
49.750
4,43/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,9/5 (Apple); 4,7/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen viel
3 / 3
Dispo nicht verfügbar
0 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (einmalige Gebühr)
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung nicht möglich
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 10 €
1 / 4
Bonusbedingungen Transaktionen
2 / 3
Habenzins 2,0% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
18 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,9/5 (Apple); 4,7/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Smart Secure App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice über In-App Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Pockets (Unterkonten), zusätzliches Konto für unter 18 Jahre (limitierte Funktionen), Gemeinschaftskonto, Überweisungen in mehr als 29 Währungen, kostenloser Währungsumtausch(limitiert), 1 provisionsfreier Aktien-Trade mtl.
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen, Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Kredit

Monatliche Kontoführung

0 €

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 € (Echtzeitüberweisungen ebenfalls kostenlos)

Ausgabe einer Girocard

keine Girocard verfügbar, Partnerkarte: keine Girocard verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 7,99€ Versandgebühr (Mastercard Debit oder VISA Debit)), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen / Monat oder ein Abhebebetrag von 200€ (je nachdem, was zuerst eintritt); jede weitere Auszahlung 2%, mind. 1€ je Abhebung. Es gilt nicht der Kalendermonat, sondern ein Monat beginnt mit dem Eröffnungsdatum)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen / Monat oder ein Abhebebetrag von 200€ (je nachdem, was zuerst eintritt); jede weitere Auszahlung 2%, mind. 1€ je Abhebung. Es gilt nicht der Kalendermonat, sondern ein Monat beginnt mit dem Eröffnungsdatum)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; im Handel bei vielen Partnern möglich (z.B. Rossmann)

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Bonus

10 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Als Neukunde (= bisher kein Konto bei Revolut eröffnet) erhalten Sie aktuell einen Willkommensbonus von 10 €. - Tätigen Sie dafür innerhalb eines Monats nach Kontoeröffnung Einkäufe im Wert von mindestens 10 €. - Voraussetzung ist, dass Sie nach Ihrem Abschluss über CHECK24 über die Revolut-Aktionsseite Ihre Telefonnummer angeben und ein neues Revolut-Konto eröffnen. - Zudem müssen Sie in einem berechtigten Land wohnen und dürfen noch kein Revolut-Konto besitzen. Auszahlung: - Die Auszahlung des Bonus in Höhe von 10 € erfolgt in der Regel direkt auf Ihr Revolut-Konto, sobald die erforderlichen Umsätze getätigt wurden.

Cashback

0% - 3%

Cashback-Programm

Mit Revolut profitieren Sie von bis zu 3% Cashback bei der Buchung von Unterkünften (es gelten die AGB von Revolut "Stays"). Mit RevPoints profitieren Sie zusätzlich von Flugmeilen, Unterkunfts- und Einkaufsrabatten. Punkte können z.B. im Verhältnis 1:1 in Flugmeilen umgewandelt werden. Mit Revolut Standard erhalten Sie einen RevPoint Punkt pro 10 EUR Ausgabe.

Habenzins

2,00% pro Jahr (Revolut-Kunden profitieren derzeit von 2 % p.a. bis zu einem Guthaben von 100.000 €. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus. Das Angebot ist mit einem anfänglichen Aktionszinssatz von 2 % befristet. Der Zinssatz ist variabel und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Änderungen des EZB-Zinssatzes Rechnung zu tragen. Die vollständigen Bedingungen finden Sie [link https://www.revolut.com/en-DE/legal/instantaccesssavingspromotion/]hier[/link])

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch das litauische Einlagensicherungssystem

Service Information

Revolut nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
*Hinweis: Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, dennoch kann nicht garantiert werden, dass alle Informationen zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellsten Stand sind. Mehr Informationen auf der Webseite von Revolut.

Bankendetails

Anschrift: Konstitucijos ave. 21B: Konstitucijos ave. 21B Vilnius, LT - 08130 Republik Litauen

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen

Santander Consumer Bank BestGiro

Santander Consumer Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 75% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,3
Kontonote
gut
Grade frame grey
2,30% Tagesgeldzins für 4 Monate
0 €
10,20%
2.800
3,91/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,0/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 10,2% pro Jahr
2 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 2.800 Automaten
3 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 2,3% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 3,9 von 5 Sternen
8 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
189 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,0/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, Mobile TAN

Persönliches Beratungsangebot

Beratung zu verschiedenen Produkten in der Filiale und per Telefon nach Terminvereinbarung möglich
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 2.800 CashPool Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 2.800 CashPool Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Kredit
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Vermögensverwaltung
Sparpläne
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

10,20% pro Jahr (bis 500 €; danach 11,20% bis 1.000 €; danach 13,45%)

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1% vom Verfügungsbetrag, mind. 1 €
Debitkarte: 1,85% vom Verfügungsbetrag

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Santander Automaten und Automaten im CashPool; sonst 1% mind. 5,95 €)
Debitkarte: 0 € (an allen Santander Automaten und Automaten im CashPool; sonst 1% mind. 4,95 €)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 1% vom Verfügungsbetrag, mind. 5,95 €
Debitkarte: 1% vom Verfügungsbetrag, mind. 4,95 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (bis zu 200 € mit der Debitkarte bei vielen Einzelhändlern abhebbar)

Bargeldeinzahlung

0 €

Bonus

--

Habenzins

2,30% pro Jahr (2,30% Zinsen p.a. für die ersten 4 Monate; danach gilt der dann geltende variable Tagesgeldzins (derzeit 0,30% p.a.). Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands.

Bankendetails

Anschrift: Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 41061 Mönchengladbach Website: https://www.santander.de/privatkunden/ BIC: SCFBDE33XXX

N26 Bank N26 Standard

N26 Bank

Produktdetails
2,3
Kontonote
gut
Grade frame grey
0,25% Tagesgeldzins
kostenlos euroweit abheben
0 €
13,40%
49.750
--
zur Bank
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,0/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 13,4% pro Jahr
1 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (einmalige Gebühr)
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 0,25% pro Jahr
0 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,0/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

Chatbot support, In-app chat, telefonischer Kundenservice, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Insights zu Ausgaben, click to pay, optional: eSIM Handytarife ab 13,99 €/mtl. (10 GB) mit Telefon- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Kredit
Versicherungen
Crypto

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

13,40% pro Jahr

Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 10 €), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (2x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Im restlichen EWR unlimitiert kostenlos.)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 1,7% vom Umsatz

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen)

Bargeldeinzahlung

1,5% auf den Betrag

Bonus

--

Habenzins

0,25% pro Jahr (N26 Standard Kunden profitieren momentan von 0,25% p.a. auf Tagesgelder. Für die Verzinsung ist der Abschluss eines eigenständigen Tagesgeldkontos zusätzlich zum Girokonto nötig. Zinsanpassungen möglich.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

N26 nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Bankendetails

Anschrift: Klosterstraße 62 10179 Berlin Deutschland

So testen unsere Experten

Damit Sie sich bei der Anzahl der verschiedenen Anbieter besser zurechtfinden, haben unsere Girokonto-Experten ein Punktesystem entwickelt. In diesen Girokonto-Test fließen die wichtigsten Produktleistungen sowie die Bewertungen der CHECK24-Kunden ein. Bewertet werden zum Beispiel die grundlegenden Leistungen des Kontos, das Angebot von Kreditkarte oder Debitkarte oder mögliche Bonusbedingungen.

Aus den vergebenen Punkten leiten die Experten eine Kontonote ab. Sie können die Ergebnisse im CHECK24 Girokonto-Vergleich nach Preis-Leistung, nach der Kontonote oder nach dem höchsten Bonus sortieren.

Gehaltseingang, Kreditkarte & Co.:
Worauf sollte ich beim Zweitkonto achten?

Bei der Eröffnung eines Zweitkontos sollten Sie vor allem auf Kosten, Leistungen und praktische Funktionen achten. In unserem Vergleich erhalten Sie zu jedem Angebot detaillierte Informationen – von den enthaltenen Karten bis hin zu möglichen Extras wie Cashback oder Zinsen.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:
Leistung
  • Kontozugriff: Je nach Bank können Sie Ihr Konto online, per App oder zusätzlich in der Filiale verwalten.
  • Karten: Informieren Sie sich, welche Karten enthalten sind – Girocard, Debitkarte, Kreditkarte – und ob mobiles Bezahlen (z. B. Google Pay, Apple Pay) unterstützt wird. Einige Banken bieten auch virtuelle Debitkarten, die Sie sofort nach Kontoeröffnung nutzen können.
  • Sonderleistungen: Viele Neobanken ermöglichen virtuelle Unterkonten (Spaces, Pockets), mit denen Sie Budgets oder Sparziele klar trennen können. 
  • Banking-App: Hier sehen Sie, wie die App bewertet ist und welches TAN-Verfahren zum Einsatz kommt. 
  • Bargeld: Erfahren Sie, wie viele Geldautomaten zur Verfügung stehen, ob Bargeldabhebungen im Handel möglich sind und ob die Bank Bargeldeinzahlungen in Euro anbietet.
  • Schufa: Einige Banken eröffnen ein Konto auch ohne Schufa-Prüfung. Ideal, wenn Sie ein Zweitkonto nur zur Finanzorganisation nutzen und keinen Dispokredit benötigen.
Kosten
  • Kontoführung: Viele Girokonten sind kostenlos – aber oft nur unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel bei einem regelmäßigen Geldeingang. Achten Sie darauf, dass das Zweitkonto wirklich kostenlos ist oder Sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. 
  • Kartengebühren: Je nach Bank können Gebühren für Girocard, Debitkarte oder Kreditkarte entstehen – sowohl bei der Ausstellung als auch beim Einsatz.
  • Bargeldabhebungen: Prüfen Sie, ob Bargeld am Automaten kostenlos ist, welche Limits gelten und ob Gebühren bei Fremdbanken anfallen.
  • Einsatz im Ausland: Beachten Sie mögliche Fremdwährungsgebühren und Kosten für Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone.
  • Dispozinsen: Wenn Sie das Zweitkonto gelegentlich überziehen möchten, sollten Sie die Höhe der Dispozinsen vergleichen. Diese unterscheiden sich je nach Bank deutlich und können die Nutzung eines Zweitkontos spürbar verteuern.
Bonus & Habenzins
  • Start- oder Wechselbonus: Einige Banken bieten einen Bonus für die Kontoeröffnung oder für bestimmte Nutzungen, wie regelmäßige Zahlungen oder Kartenumsätze.
  • Cashback: Manche Anbieter belohnen Kartenzahlungen mit Cashback bei ausgewählten Shops oder über die eigene Banking-App.
  • Habenzinsen: Falls das Konto oder ein angeschlossenes Tagesgeldkonto einen Zins auf Guthaben bietet, sehen Sie hier die jeweilige Höhe und mögliche Bedingungen.

So viele Girokonten besitzen Menschen in Deutschland

Die Bundesbank-Studie „Zahlungsverhalten in Deutschland 2023“ zeigt: Das Zweitkonto gewinnt in Deutschland deutlich an Bedeutung. Bereits 14 Prozent der Befragten besitzen zwei Girokonten, ein Prozent sogar drei – ein Hinweis darauf, dass viele Menschen ihre Finanzen gezielt auf mehrere Girokonten aufteilen.

Gleichzeitig bleibt das Girokonto eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Zahlungsverkehr: 97 Prozent der Erwachsenen verfügen über ein eigenes Konto, weitere zwei Prozent nutzen das ihres Partners.

(Quelle: Deutsche Bundesbank: „Zahlungsverhalten in Deutschland 2023“, Stand Dezember 2024)
Balkendiagramm mit drei blauen Säulen, das die Anzahl der Girokonten pro Person darstellt. Links: ‚ein Girokonto‘ mit 97 %, mittig: ‚zwei Girokonten‘ mit 14 %, rechts: ‚drei Girokonten‘ mit 1 %. Oben rechts befindet sich das Logo von CHECK24.

Kontomodelle im Vergleich

Einzelkonto

Ein Einzelkonto ist eine gute Wahl für die Teilnahme am alltäglichen Zahlungsverkehr, denn Einnahmen und Ausgaben lassen sich darüber leicht verwalten. Zur Trennung verschiedener Ausgaben bietet sich daher auch die Eröffnung eines Einzelkontos als Zweitkonto an.

Gemeinschaftskonto

Ein Gemeinschaftskonto hat in der Regel zwei Kontoinhaber. Das Girokonto läuft auf beide Namen und die Inhaber können jederzeit unabhängig voneinander auf das gemeinsame Geld zugreifen. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Konto ohne Schufa

Bei dieser Kontoart findet keine Schufa-Prüfung statt. Es eignet sich nicht nur für Personen mit einem negativen Schufa-Eintrag, sondern auch als Zweitkonto. Das Girokonto wird nämlich nicht bei der Schufa eingetragen und belastet somit den Score nicht unnötig. Ein Dispokredit wird jedoch nicht eingeräumt. 

Häufig gestellte Fragen

Filial- oder Direktbank: Was ist für ein Zweitkonto besser?

Für ein Zweitkonto sind meist Direktbanken die bessere Wahl, da sie häufig günstigere Konditionen bieten als viele Filialbanken wie Sparkassen oder Volksbanken.

Neobanken sind eine moderne Form der Direktbank und besonders auf App-Banking spezialisiert – ideal, wenn Sie Ihr Zweitkonto digital und flexibel benutzen wollen.

Sollte ich das Girokonto wechseln oder das zweite Konto behalten?

Das hängt davon ab, wie Sie die Organisation Ihrer Finanzen planen.

  • Wenn Ihr Hauptkonto zu teuer ist oder nicht mehr zu Ihren Bedürfnissen passt, kann ein Wechsel sinnvoll sein. 
  • Wenn Sie das neue Konto dagegen für die Budgetierung, für Reisen oder für gemeinsame Ausgaben verwenden wollen, kann es sich durchaus lohnen, beide Girokonten zu behalten, damit Sie flexibel bleiben.

Muss ich für ein Zweitkonto mit einer Schufa-Abfrage rechnen?

Die meisten Banken führen bei der Kontoeröffnung eine Schufa-Abfrage durch, und das Girokonto wird in Ihrer Akte vermerkt. Es gibt jedoch auch Anbieter, die Girokonten ohne Schufa-Prüfung eröffnen, dann aber ohne Dispokredit.

Kann ich einen Dispokredit für das zweite Girokonto beantragen?

Ja, viele Banken bieten auch für ein Zweitkonto bei guter Bonität einen Dispokredit an. Bei Schufa-freien Girokonten ist kein Dispo möglich, da kein Kreditrahmen gewährt wird.

Author image
Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

