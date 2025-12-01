Kostenlos & unverbindlich
Mehrere Konten haben viele Vorteile – dennoch sollten Sie ein paar Punkte im Blick behalten, um die volle Kontrolle zu bewahren:
Eine Obergrenze für Girokonten gibt es nicht. Aber laut Aussagen der Schufa können sich mehr als zwei Girokonten negativ auf den Score auswirken. Denn grundsätzlich gilt: Jedes Girokonto, das Sie eröffnen – ob Hauptkonto, Zweitkonto oder Gemeinschaftskonto – wird in Ihrer Schufa-Akte vermerkt. Dazu gehören auch Informationen wie ein eingerichteter Dispokredit oder die Umwandlung in ein Pfändungsschutzkonto.
Es gibt auch Banken, die Konten ohne Schufa-Prüfung anbieten. Da kein Dispokredit gewährt wird, erfolgt weder eine Abfrage noch ein Eintrag. Solche Konten beeinflussen Ihren Schufa-Score daher nicht und eignen sich gut, wenn Sie ein zusätzliches Konto rein zur Organisation Ihrer Finanzen nutzen möchten.
Ein Zweitkonto eignet sich, wenn Sie Ihre Finanzen wirklich trennen oder ein Backup-Konto haben möchten. Unterkonten sind ideal, wenn Sie Ihr Budget innerhalb einer Bank strukturieren oder mehrere Sparziele übersichtlich organisieren wollen.
|Zweitkonto
|Unterkonto
|Ort der Kontoführung
|bei einer anderen Bank
|bei der gleichen Bank wie das Hauptkonto
|Eigenständigkeit
|komplett unabhängig
|nicht für getrennte Abwicklung geeignet
|Funktionsumfang
|volle Kontofunktion eines Girokontos
|oft rein "virtuell"
|Anzahl & Art
|oft ein einzelnes Girokonto, ggf. ergänzt um ein Tagesgeldkonto
|je nach Bank unbegrenzt viele Unterkonten möglich
Moderne Neobanken bieten virtuelle Unterkonten – sogenannte Spaces oder Pockets – an, die Sie für unterschiedliche Zwecke nutzen können. Damit lassen sich Budgets genau planen: etwa für den nächsten Urlaub, größere Anschaffungen oder regelmäßige Ausgaben wie Versicherungen oder Auto- und Haushaltskosten.
Einige Anbieter vergeben sogar eine eigene IBAN für die Unterkonten – so können Sie Lastschriften direkt über einzelne Budgets laufen lassen oder damit im Laden bezahlen, ohne Mehraufwand.
Mit dem CHECK24 Girokonto-Vergleich finden Sie in wenigen Klicks das richtige Zweitkonto, weil Sie alle Konditionen transparent gegenübergestellt sehen.
Passen Sie die Angebote mithilfe von Filtereinstellungen an Ihre persönlichen Bedürfnisse an, zum Beispiel nach Bankentypen, Kartenarten oder dem Einsatz im Ausland. Wenn Sie sich für ein „bedingungslos kostenloses Konto” entscheiden, können Sie auch ohne Gehaltseingang ein zweites Girokonto eröffnen.
Unsere Tipps für Ihr Zweitkonto:
Damit Sie sich bei der Anzahl der verschiedenen Anbieter besser zurechtfinden, haben unsere Girokonto-Experten ein Punktesystem entwickelt. In diesen Girokonto-Test fließen die wichtigsten Produktleistungen sowie die Bewertungen der CHECK24-Kunden ein. Bewertet werden zum Beispiel die grundlegenden Leistungen des Kontos, das Angebot von Kreditkarte oder Debitkarte oder mögliche Bonusbedingungen.
Aus den vergebenen Punkten leiten die Experten eine Kontonote ab. Sie können die Ergebnisse im CHECK24 Girokonto-Vergleich nach Preis-Leistung, nach der Kontonote oder nach dem höchsten Bonus sortieren.
Bei der Eröffnung eines Zweitkontos sollten Sie vor allem auf Kosten, Leistungen und praktische Funktionen achten. In unserem Vergleich erhalten Sie zu jedem Angebot detaillierte Informationen – von den enthaltenen Karten bis hin zu möglichen Extras wie Cashback oder Zinsen.Die wichtigsten Punkte im Überblick:
Die Bundesbank-Studie „Zahlungsverhalten in Deutschland 2023“ zeigt: Das Zweitkonto gewinnt in Deutschland deutlich an Bedeutung. Bereits 14 Prozent der Befragten besitzen zwei Girokonten, ein Prozent sogar drei – ein Hinweis darauf, dass viele Menschen ihre Finanzen gezielt auf mehrere Girokonten aufteilen.
Gleichzeitig bleibt das Girokonto eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Zahlungsverkehr: 97 Prozent der Erwachsenen verfügen über ein eigenes Konto, weitere zwei Prozent nutzen das ihres Partners.
Bei dieser Kontoart findet keine Schufa-Prüfung statt. Es eignet sich nicht nur für Personen mit einem negativen Schufa-Eintrag, sondern auch als Zweitkonto. Das Girokonto wird nämlich nicht bei der Schufa eingetragen und belastet somit den Score nicht unnötig. Ein Dispokredit wird jedoch nicht eingeräumt.
Für ein Zweitkonto sind meist Direktbanken die bessere Wahl, da sie häufig günstigere Konditionen bieten als viele Filialbanken wie Sparkassen oder Volksbanken.
Neobanken sind eine moderne Form der Direktbank und besonders auf App-Banking spezialisiert – ideal, wenn Sie Ihr Zweitkonto digital und flexibel benutzen wollen.
Das hängt davon ab, wie Sie die Organisation Ihrer Finanzen planen.
Die meisten Banken führen bei der Kontoeröffnung eine Schufa-Abfrage durch, und das Girokonto wird in Ihrer Akte vermerkt. Es gibt jedoch auch Anbieter, die Girokonten ohne Schufa-Prüfung eröffnen, dann aber ohne Dispokredit.
Ja, viele Banken bieten auch für ein Zweitkonto bei guter Bonität einen Dispokredit an. Bei Schufa-freien Girokonten ist kein Dispo möglich, da kein Kreditrahmen gewährt wird.
