Der Kontostand zeigt an, wie viel Geld sich aktuell auf Ihrem Girokonto befindet. Er gibt Auskunft darüber, ob Guthaben vorhanden ist oder das Konto im Minus steht. Berechnet wird der Kontostand auf Basis aller gebuchten Zahlungsein- und -ausgänge, zum Beispiel Gehaltseingänge, Überweisungen oder Kartenzahlungen.
Ein regelmäßiger Blick auf die Kontodaten hilft Ihnen, Ihre Finanzen immer im Blick zu behalten und Überziehungen sowie zusätzliche Kosten zu vermeiden.
Die Begriffe Kontostand und Saldo werden oft synonym verwendet, bezeichnen jedoch nicht exakt dasselbe.
Abweichungen zwischen Kontostand und Saldo können entstehen, wenn vorgemerkte Umsätze noch nicht verbucht sind. Diese beeinflussen den verfügbaren Betrag, sind aber nicht immer im Kontostand enthalten.
Vorgemerkte Umsätze sind in der Regel noch nicht im Kontostand enthalten. Dieser zeigt meist nur bereits gebuchte Umsätze an. Die vorgemerkten Beträge, durch Bankgeschäfte wie Kartenzahlungen, können jedoch den verfügbaren Betrag reduzieren.
Dieser gibt an, wie viel Geld Ihnen tatsächlich noch zur Verfügung steht. Um Überziehungen zu vermeiden, sollten Sie daher auch vorgemerkte Umsätze im Blick behalten.
Über das Online-Banking können Sie den Ist-Zustand Ihres Girokontos flexibel abrufen, auch jederzeit von zuhause am Laptop oder PC. Nach der Anmeldung mit Ihren persönlichen Zugangsdaten im Webportal Ihrer Bank wird Ihnen der aktuelle Kontostand übersichtlich angezeigt, häufig ergänzt durch eine Liste der letzten Buchungen.
Sowohl Filialbanken als auch Direktbanken stellen das Online-Banking als zentralen Service zur Verfügung. Es eignet sich besonders, wenn Sie Ihren Guthabenstand am Computer einsehen und gleichzeitig einen Überblick über Kontobewegungen erhalten möchten.
Voraussetzung, sich den Kontostand online anzeigen zu lassen, ist lediglich ein Internetzugang sowie die Freischaltung des Online-Bankings bei Ihrer Bank.
Bei einigen Banken ist es möglich, den Ist-Zustand des Guthabens über das Telefon-Banking abzufragen. Ob dieser Service zur Verfügung steht, hängt jedoch vom jeweiligen Kreditinstitut und dessen Geschäftsmodell ab.
Filialbanken bieten Banking über das Telefon häufig als ergänzenden Service an. Nach einer Identitätsprüfung, meist durch Eingabe einer persönlichen PIN oder eines Passwortes, erhalten Sie automatisiert oder über einen Mitarbeiter Auskunft über den aktuellen Kontostand Ihres Privatkontos.
Auch bei einigen Direktbanken funktioniert die Abfrage per Telefon. Allerdings ist dieser Service dort teilweise eingeschränkt oder nur für bestimmte Anliegen verfügbar, da Direktbanken den Fokus stärker auf Online- und App-Banking legen.
Vor allem für Kunden ohne regelmäßigen Internetzugang oder in Situationen, in denen Online-Banking nicht möglich ist, stellt das Telefon-Banking eine praktische Alternative dar. Ob und in welchem Umfang der Service angeboten wird, erfahren Sie in den Konditionen Ihrer Bank.
Über die Banking-App Ihrer Bank auf dem Smartphone ist es besonders schnell und bequem, Ihren Kontostand einzusehen.
Voraussetzung ist, dass Sie das Mobile-Banking eingerichtet und die App Ihrer Bank auf dem Handy installiert haben. Nach dem Login, zum Beispiel durch Geheimzahl, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, wird Ihnen der aktuelle Kontostand in der Regel direkt auf der Startseite angezeigt.
Bei Filialbanken und Direktbanken gehört die Kontostandsabfrage per App inzwischen zum Standardangebot.
Die App-basierte Abfrage ermöglicht es Ihnen, jederzeit und ortsunabhängig den Überblick über Ihr Girokonto zu behalten. Dies ist besonders bei häufigen Kontobewegungen eine schnelle und sichere Alternative zu klassischen, vom Internet unabhängigen Abfragemethoden.
Der Guthabenstand kann bei vielen Banken am Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker abgefragt werden. Da sich der Funktionsumfang aber je nach Betreiber unterscheidet, bieten nicht alle diesen Service an.
Voraussetzung ist, dass Ihre Bank über eigene Automaten verfügt oder einem Bankennetzwerk mit Automaten angehört. Aus diesem Grund steht die Option vor allem Kunden von Filialbanken zur Verfügung.
Bei Direktbanken ist die Kontostandsabfrage am Automaten, wenn überhaupt, nur über Partnerbanken möglich.
Nach dem Einstecken Ihrer Girocard in den Automaten können Sie sich den Ist-Zustand direkt auf dem Bildschirm anzeigen lassen. In den Bankfilialen haben Sie meist noch die Möglichkeit, sich Kontoauszüge an einem extra Terminal ausdrucken zu lassen.
Sofern Ihre Bank über Filialen verfügt, können Sie Ihren Kontostand auch direkt am Schalter bei einem Bankmitarbeiter erfragen.
Dazu ist eine Legitimation als Kontoinhaber erforderlich, meist durch Vorlage der Bankkarte und gegebenenfalls eines Ausweises. Hintergrund ist das Bankgeheimnis, das die Weitergabe von Kontoinformationen auf berechtigte Personen beschränkt.
