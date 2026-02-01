Nur notwendige Cookies
Sie sind hier:

Kontostand abfragen:
Diese Möglichkeiten gibt es

Wie kann ich den Kontostand bei meinem Girokonto abfragen?

  • Welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, hängt unter anderem davon ab, ob Sie Kunde einer Filial- oder Direktbank sind und wie Sie bevorzugt auf Ihr Konto zugreifen.
  • Grundsätzlich ist die Kontostandsabfrage online über das Online-Banking, mobil per Banking-App, am Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker, über das Telefon-Banking sowie, bei Filialbanken, direkt in der Bankfiliale möglich.
  • Durch die Abfrage Ihres Guthabenstands erfahren Sie, wie viel Geld sich auf Ihrem Girokonto befindet. 

Was ist ein Kontostand?

Der Kontostand zeigt an, wie viel Geld sich aktuell auf Ihrem Girokonto befindet. Er gibt Auskunft darüber, ob Guthaben vorhanden ist oder das Konto im Minus steht. Berechnet wird der Kontostand auf Basis aller gebuchten Zahlungsein- und -ausgänge, zum Beispiel Gehaltseingänge, Überweisungen oder Kartenzahlungen. 

Ein regelmäßiger Blick auf die Kontodaten hilft Ihnen, Ihre Finanzen immer im Blick zu behalten und Überziehungen sowie zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Was ist der Unterschied zwischen Kontostand und Saldo?

Die Begriffe Kontostand und Saldo werden oft synonym verwendet, bezeichnen jedoch nicht exakt dasselbe.

  • Der Saldo ist die rechnerische Differenz zwischen allen Gutschriften (Haben) und Belastungen (Soll) auf einem Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt
  • Der Kontostand zeigt den aktuell auf Ihrem Girokonto ausgewiesenen Betrag an und basiert auf den bereits gebuchten Umsätzen.

Abweichungen zwischen Kontostand und Saldo können entstehen, wenn vorgemerkte Umsätze noch nicht verbucht sind. Diese beeinflussen den verfügbaren Betrag, sind aber nicht immer im Kontostand enthalten.

Sind vorgemerkte Umsätze bereits vom Kontostand abgezogen?

Vorgemerkte Umsätze sind in der Regel noch nicht im Kontostand enthalten. Dieser zeigt meist nur bereits gebuchte Umsätze an. Die vorgemerkten Beträge, durch Bankgeschäfte wie Kartenzahlungen, können jedoch den verfügbaren Betrag reduzieren.

Dieser gibt an, wie viel Geld Ihnen tatsächlich noch zur Verfügung steht. Um Überziehungen zu vermeiden, sollten Sie daher auch vorgemerkte Umsätze im Blick behalten.

Kann ich über das Online-Banking meinen Kontostand abrufen?

Über das Online-Banking können Sie den Ist-Zustand Ihres Girokontos flexibel abrufen, auch jederzeit von zuhause am Laptop oder PC. Nach der Anmeldung mit Ihren persönlichen Zugangsdaten im Webportal Ihrer Bank wird Ihnen der aktuelle Kontostand übersichtlich angezeigt, häufig ergänzt durch eine Liste der letzten Buchungen.

Sowohl Filialbanken als auch Direktbanken stellen das Online-Banking als zentralen Service zur Verfügung. Es eignet sich besonders, wenn Sie Ihren Guthabenstand am Computer einsehen und gleichzeitig einen Überblick über Kontobewegungen erhalten möchten.

Voraussetzung, sich den Kontostand online anzeigen zu lassen, ist lediglich ein Internetzugang sowie die Freischaltung des Online-Bankings bei Ihrer Bank.

Kann ich meinen Kontostand über das Telefon-Banking abfragen?

Bei einigen Banken ist es möglich, den Ist-Zustand des Guthabens über das Telefon-Banking abzufragen. Ob dieser Service zur Verfügung steht, hängt jedoch vom jeweiligen Kreditinstitut und dessen Geschäftsmodell ab.

Filialbanken bieten Banking über das Telefon häufig als ergänzenden Service an. Nach einer Identitätsprüfung, meist durch Eingabe einer persönlichen PIN oder eines Passwortes, erhalten Sie automatisiert oder über einen Mitarbeiter Auskunft über den aktuellen Kontostand Ihres Privatkontos.

Auch bei einigen Direktbanken funktioniert die Abfrage per Telefon. Allerdings ist dieser Service dort teilweise eingeschränkt oder nur für bestimmte Anliegen verfügbar, da Direktbanken den Fokus stärker auf Online- und App-Banking legen.

Vor allem für Kunden ohne regelmäßigen Internetzugang oder in Situationen, in denen Online-Banking nicht möglich ist, stellt das Telefon-Banking eine praktische Alternative dar. Ob und in welchem Umfang der Service angeboten wird, erfahren Sie in den Konditionen Ihrer Bank.

Wie kann man seinen Kontostand per App auf dem Smartphone einsehen?

Über die Banking-App Ihrer Bank auf dem Smartphone ist es besonders schnell und bequem, Ihren Kontostand einzusehen.

Voraussetzung ist, dass Sie das Mobile-Banking eingerichtet und die App Ihrer Bank auf dem Handy installiert haben. Nach dem Login, zum Beispiel durch Geheimzahl, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, wird Ihnen der aktuelle Kontostand in der Regel direkt auf der Startseite angezeigt.

Bei Filialbanken und Direktbanken gehört die Kontostandsabfrage per App inzwischen zum Standardangebot.

Die App-basierte Abfrage ermöglicht es Ihnen, jederzeit und ortsunabhängig den Überblick über Ihr Girokonto zu behalten. Dies ist besonders bei häufigen Kontobewegungen eine schnelle und sichere Alternative zu klassischen, vom Internet unabhängigen Abfragemethoden.

Kann man am Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker den Kontostand abfragen?

Der Guthabenstand kann bei vielen Banken am Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker abgefragt werden. Da sich der Funktionsumfang aber je nach Betreiber unterscheidet, bieten nicht alle diesen Service an. 

Voraussetzung ist, dass Ihre Bank über eigene Automaten verfügt oder einem Bankennetzwerk mit Automaten angehört. Aus diesem Grund steht die Option vor allem Kunden von Filialbanken zur Verfügung.

Bei Direktbanken ist die Kontostandsabfrage am Automaten, wenn überhaupt, nur über Partnerbanken möglich.

Nach dem Einstecken Ihrer Girocard in den Automaten können Sie sich den Ist-Zustand direkt auf dem Bildschirm anzeigen lassen. In den Bankfilialen haben Sie meist noch die Möglichkeit, sich Kontoauszüge an einem extra Terminal ausdrucken zu lassen. 

Kann ich meinen Kontostand am Bankschalter erfragen?

Sofern Ihre Bank über Filialen verfügt, können Sie Ihren Kontostand auch direkt am Schalter bei einem Bankmitarbeiter erfragen.

Dazu ist eine Legitimation als Kontoinhaber erforderlich, meist durch Vorlage der Bankkarte und gegebenenfalls eines Ausweises. Hintergrund ist das Bankgeheimnis, das die Weitergabe von Kontoinformationen auf berechtigte Personen beschränkt.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

