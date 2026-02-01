Kann ich meinen Kontostand über das Telefon-Banking abfragen?

Bei einigen Banken ist es möglich, den Ist-Zustand des Guthabens über das Telefon-Banking abzufragen. Ob dieser Service zur Verfügung steht, hängt jedoch vom jeweiligen Kreditinstitut und dessen Geschäftsmodell ab.

Filialbanken bieten Banking über das Telefon häufig als ergänzenden Service an. Nach einer Identitätsprüfung, meist durch Eingabe einer persönlichen PIN oder eines Passwortes, erhalten Sie automatisiert oder über einen Mitarbeiter Auskunft über den aktuellen Kontostand Ihres Privatkontos.

Auch bei einigen Direktbanken funktioniert die Abfrage per Telefon. Allerdings ist dieser Service dort teilweise eingeschränkt oder nur für bestimmte Anliegen verfügbar, da Direktbanken den Fokus stärker auf Online- und App-Banking legen.

Vor allem für Kunden ohne regelmäßigen Internetzugang oder in Situationen, in denen Online-Banking nicht möglich ist, stellt das Telefon-Banking eine praktische Alternative dar. Ob und in welchem Umfang der Service angeboten wird, erfahren Sie in den Konditionen Ihrer Bank.