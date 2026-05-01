Gutes Kinderkonto finden:

Wie kann ich ein Girokonto für Kinder eröffnen?

Viele Banken bieten spezielle Konten für Kinder an. Sie unterscheiden sich in den einzelnen Leistungen und zum Beispiel in der Handhabung. Bei einigen können die Kinder das Konto über das Online-Banking gemeinsam mit den Eltern verwalten, bei anderen – oft, wenn es sich um Unterkonten der Eltern handelt – können sie über die Kontokarte zugreifen.

Zur Eröffnung ist immer die Zustimmung der Erziehungsberechtigten nötig. Der Ratgeber sagt Ihnen, worauf Sie achten sollten und nennt gute Optionen, die Sie über den CHECK24 Girokonto-Vergleich abschließen können.