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Gutes Kinderkonto finden: 
Wie kann ich ein Girokonto für Kinder eröffnen?

Viele Banken bieten spezielle Konten für Kinder an. Sie unterscheiden sich in den einzelnen Leistungen und zum Beispiel in der Handhabung. Bei einigen können die Kinder das Konto über das Online-Banking gemeinsam mit den Eltern verwalten, bei anderen – oft, wenn es sich um Unterkonten der Eltern handelt – können sie über die Kontokarte zugreifen.

Zur Eröffnung ist immer die Zustimmung der Erziehungsberechtigten nötig. Der Ratgeber sagt Ihnen, worauf Sie achten sollten und nennt gute Optionen, die Sie über den CHECK24 Girokonto-Vergleich abschließen können.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Ist ein Kinderkonto sinnvoll?

Ja, ein Kinderkonto ist sinnvoll, denn es kann die finanzielle Bildung unterstützen, indem es jungen Menschen schon früh zeigt, wie sich Ausgaben und Einsparungen auf die eigene finanzielle Situation auswirken. Eltern können monatlich Geld auf das Konto überweisen und ihren Kindern ohne Risiko den verantwortungsvollen Umgang mit Geld näher bringen.

Wie der Schufa Jugend-Finanzmonitor 2025 zeigt, sind die eigenen Eltern immer noch die Informationsquelle Nummer 1 für den Nachwuchs. Auch für das erste Konto sollten Eltern entsprechend bei Fragen schon früh zur Seite stehen.

Quelle: SCHUFA Jugend-Finanzmonitor 2025, abgerufen am 04. Mai 2026

Wie funktioniert ein Kinderkonto im Vergleich zu einem Girokonto für Erwachsene?

Ein Kinderkonto funktioniert ähnlich wie ein Erwachsenen-Konto mit dem Unterschied, dass keine Überziehung des Kontos möglich ist. Bei den meisten Konten für Minderjährige ist das Abheben von Bargeld sowie das Bezahlen mit einer Bankkarte, zum Beispiel einer Girocard, problemlos möglich.

Zudem haben die Eltern bis zur Volljährigkeit Zugriff auf das Konto des Kindes und können es gemeinsam mit ihm verwalten. Sie können je nach Bank Maximalbeträge für das Geldabheben einrichten und sehen, was der Nachwuchs mit der Karte bezahlt hat. Eine Überweisung ist bei vielen Banken oft erst ab einem bestimmten Alter möglich und meist auf einen Höchstbetrag gedeckelt.

Vorteile eines Kinderkontos in der Übersicht

  • Kinder können ihr Guthaben selbst verwalten und lernen finanzielle Verantwortung zu übernehmen.
  • Kinderkonten sind oft kostenlos in der Kontoführung.
  • Bargeldabhebungen und Kartenzahlungen sind nach einmaliger Einwilligung der Eltern möglich.
  • Girokonten für Kinder werden im Guthaben geführt. Entsprechend ist es nicht möglich, Schulden zu machen. Einige Kinderkonten bieten Zinsen auf das Guthaben oder ein passendes, kostenloses Tagesgeldkonto an.
  • Eltern haben Einsicht in die Kontobewegungen und können bei Bedarf eingreifen.

Ab wie viel Jahren sollte mein Kind ein Taschengeldkonto haben?

Die meisten Banken lassen ein Kinderkonto ab 7 Jahren zu, da junge Menschen ab diesem Alter als beschränkt geschäftsfähig gelten. Spätestens ab diesem Alter lohnt es sich, kostenfrei ein Jugendkonto einzurichten, um Geld einzahlen zu können.

Es ist aber möglich, schon ab der Geburt ein Konto auf den Namen des Kindes abzuschließen. Dort können die Eltern mit einer regelmäßigen oder gelegentlichen Einzahlung, zum Beispiel bei einem Geldgeschenk aus der Verwandtschaft, den Vermögensaufbau vorantreiben und Geld auf dem Kinderkonto ansparen.

Laut Empfehlung des Deutschen Jugendinstituts sollen zudem bereits Kinder unter sechs Jahren ein bis zwei Euro in der Woche erhalten. Es ist also durchaus sinnvoll, dass das Kinderkonto ab der Geburt eröffnet wird.

Wie viel Taschengeld sollten Kinder bekommen?

Das Deutsche Jugendinstitut gibt Empfehlungen für die Höhe je nach Alter des Kindes heraus. Demnach sollten Eltern bereits ab 0 Jahren Geld für ihren Nachwuchs ansparen

unter 6 Jahre 1 – 2 €/Woche
6 – 7 Jahre 2 – 3 €/Woche
8 – 9 Jahre 3 – 4 €/Woche
10 – 11 Jahre 15 – 25 €/Monat
12 – 13 Jahre 20 – 30 €/Monat
14 – 15 Jahre 25 – 45 €/Monat
16 – 17 Jahre 40 – 60 €/Monat*
ab 18 Jahre 55 – 75 €/Monat*
*sofern wirtschaftlich abhängig von den Eltern
Quelle: Chabursky/Langmeyer für das Deutsche Jugendinstitut 2025, abgerufen am 04. Mai 2026
CHECK24 Tipp

Kinder-Pockets als praktische Alternative zum eigenen Konto

Eine praktische Alternative zu ausgesprochenen Kinderkonten können sogenannte Pockets im Girokonto der Eltern darstellen. Eltern können separate Unterkonten innerhalb des eigenen Online-Bankings als Kinderkonto einrichten.

Über ein solches Pocket können Eltern kostenlos Geld transferieren, festlegen, wie viel Bargeld das Kind abheben oder ausgeben darf und teilweise Sparziele definieren. Je nach Bank erhalten die Jugendlichen einen eigenen Zugang zum Unterkonto oder eine Karte mit Ausgabelimit.

In unserem Girokonto-Vergleich sehen Sie unter den Sonderleistungen, welche Banken entsprechende Kinder- oder Jugend-Pockets als Leistung anbieten und wie die Kontoeröffnung funktioniert.

Kostenloser Kinderkonto-Vergleich: 
Welche Bank bietet das beste Girokonto für Kinder?

Um das passende Kinderkonto zu finden, bietet sich ein Vergleich an. Je nachdem, wie viel Freiheit das Kind bei der Kontoführung bekommen soll und welche Optionen außerdem gewünscht sind, bieten sich unterschiedliche Modelle an. Bei den folgenden haben die Kinder zum Beispiel kein eigenes Konto, sondern profitieren von einem Pocket beziehungsweise Unterkonto als Teil des Girokontos der Eltern.

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Beim Standard-Konto gibt es ein Unterkonto für Minderjährige. Dieses verfügt über keine eigene IBAN. Die Kinder können aber per App und Karte auf ihr Geld zugreifen. Für die Debitkarte fällt einmalig eine Versandgebühr von 7,99 € an.

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Das Standard-Konto bietet ein Unterkonto speziell für Kinder und Jugendliche mit eigener IBAN. Die Debitkarte kostet einmalig 10 €. Beim Go- und Smart-Konto sind jeweils zwei Unterkonten mit eigener IBAN und Debitkarte enthalten. Das Metal-Konto ermöglicht sogar bis zu fünf Pockets mit eigener IBAN und Debitkarte.

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Mit den Kontomodellen Elite, Pro und Core können jeweils bis zu vier Unterkonten für Kinder und Jugendliche hinzugefügt werden. Diese sind mit eigener IBAN und Debitkarte ausgestattet.

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So testen unsere Experten

Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen. 
Wir bringen Klarheit für Sie.

Unsere CHECK24 Experten analysieren Girokonten anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.

Bewertet werden unter anderem:

  • Kontoführungsgebühren & Kartenangebote
  • Zusatzleistungen & Prämien
  • Nutzerbewertungen & Zufriedenheit

Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Entscheidung deutlich erleichtert.

Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie am wichtigsten ist – 
z. B. nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

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Wie funktioniert die Eröffnung beim Kinderkonto?

Eltern müssen das Konto für das Kind abschließen. Das bedeutet, dass jedes Elternteil der Eröffnung eines Kontos für Minderjährige zustimmen muss. Dies gilt auch bei getrenntlebenden oder geschiedenen Paaren. Beide Elternteile müssen sich im Namen ihres Kindes während der Kontoeröffnung legitimieren. Entsprechend werden folgende Unterlagen benötigt:

  • Personalausweise/Reisepässe der Eltern
  • Personalausweis oder Geburtsurkunde des Kindes
  • Steuer-Identifikationsnummer des Kindes und je nach Anbieter auch der Eltern
  • Bei Alleinerziehenden: Sorgerechtsbestätigung, Scheidungs- oder Sterbeurkunde
  • Unterschrift beider Eltern oder ein Elternteil unterschreibt mit Vollmacht des anderen

Hinweis: Bei der Einrichtung eines Unterkontos für das schon bestehende Bankkonto können Eltern das Kinderkonto eröffnen, ohne dass sie sich erneut legitimieren müssen.

Bevor Sie ein Konto eröffnen:
Darauf sollten Sie beim Vergleich von Kinderkonten achten

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Gebühr fürs Kinderkonto

Normalerweise ist ein Kinderkonto kostenfrei in der Kontoführung. Möglicherweise fallen aber Gebühren für einzelne Transaktionen an. Überlegen Sie sich, welche Leistungen Ihr Kind nutzen können soll und prüfen Sie, ob diese kostenlos enthalten sind.

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Bargeld abheben vom Kinderkonto

Bargeld abheben in Deutschland ist bei einem Kinderkonto normalerweise immer möglich und je nach Karte und Bankautomat kostenlos. Möglicherweise fallen Gebühren für das Abheben im Ausland an. Achten Sie auf solche Kosten, wenn für Ihr Kind zum Beispiel eine Schulreise ansteht.

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Girocard zum Kinderkonto

Oft gibt es ab einem bestimmten Alter auf Wunsch zum Konto für Kinder eine passende Girokarte dazu. Bei einigen Anbietern wird statt der Girokarte eine Debitkarte herausgegeben.

Legen Sie ein Pocket Ihres Kontos als Kinderkonto an, kann dieses bei einigen Anbietern ausschließlich über die Karte genutzt werden. Ein solches Konto eignet sich eher für jüngere Kinder, die noch keinen Zugriff auf das Online-Banking haben sollen.

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Verwaltungssoptionen beim Kinderkonto

Je nach Kontomodell lassen sich unterschiedliche Aspekte des Kontos ganz oder teilweise kontrollieren. Als Elternteil ist es möglich, die Höhe des Abhebebetrags einzuschränken oder sich bei Kartenzahlung benachrichtigen zu lassen. Bei einigen Konten können Eltern Sparziele einrichten.

Je nachdem, wie viel Kontrolle Ihnen wichtig ist, sollten Sie diese Aspekte in die Wahl einfließen lassen. 

Häufig gestellte Fragen zum Kinderkonto

Welche Zinsen gibt es auf einem Kinderkonto?

Einige Konten für Kinder verzinsen Guthaben – oft im niedrigen Zinsbereich und bis zu einem Höchstbetrag von 500 Euro, manche darüber hinaus. Wie hoch die Zinsen genau sind, legen die einzelnen Banken fest. Häufig können die Kinder auf zusätzlichen, normalerweise kostenlosen Sparkonten oder einem Tagesgeldkonto mit einem etwas höheren Zins für ihr Guthaben rechnen. Eltern können alternativ ein Depot mit Sparplan für ihr Kind anlegen.

Kann man mit einem Kinderkonto im Internet bestellen?

Der Kauf im Internet ist ab einem Alter von sieben Jahren theoretisch möglich. Ab diesem Alter sind Minderjährige beschränkt geschäftsfähig. Bei Beträgen, die unter den sogenannten Taschengeldparagrafen fallen, also kleinere Geldbeträge, die der Höhe des Taschengelds entsprechen, sind Einkäufe im Einzelhandel deshalb ohne elterliche Zustimmung erlaubt, wenn ein Kind sie direkt bezahlen kann.

Im Internet wird die Zahlung später fällig – per Überweisung, Lastschrift oder Abbuchung von der Karte. In diesem Fall müssen Eltern dem Kauf ihrer Sprösslinge zustimmen. Auch heimlich getätigte Online-Bestellungen sind deshalb nicht rechtskräftig und können von den Eltern noch nach Ablauf des Widerrufsrechts verweigert werden.

Ist ein Kinderkonto mit der Einlagensicherung geschützt?

Ja, ein Kinderkonto unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung und ist bis zu einer Höhe von 100.000 Euro vor einer Insolvenz der Bank geschützt.

Wie viel Geld darf ich auf ein Kinderkonto überweisen?

Eine gesetzliche Höchstgrenze für die Überweisung von Geld auf das Konto des eigenen Kindes gibt es nicht. Eltern sollten jedoch beachten, dass sie sich steuerlich innerhalb des Freibetrags für Schenkungen bewegen, der aber recht hoch ist. Dieser beträgt 400.000 Euro pro Elternteil, also 800.000 Euro insgesamt, innerhalb von zehn Jahren. 

Ab wann gibt es eine Girocard zur Kontoeröffnung?

Ist das Kind beim Abschluss des Kindes bereits sieben Jahre alt, erhält es meist automatisch eine Bankkarte zum Konto dazu. Einige Banken geben eine Girocard oder Debitkarte erst ab 12 Jahren heraus. 

Wem gehört das Geld auf dem Kinderkonto?

Das Geld auf dem Konto gehört dem Kind, auch, wenn ein minderjähriges Kind kein Konto ohne elterliche Zustimmung eröffnen kann. Eltern dürfen das gesparte Geld nur im Sinne des Kindes verwenden, nicht für sich selbst. Sobald das Kind volljährig ist, hat es vollen Zugriff auf das Konto und darf aus rechtlicher Sicht sämtliche Entscheidungen unabhängig von den Eltern treffen.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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