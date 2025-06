Tagesgeld vs. Girokonto: Wie verteile ich mein Geld?

Das Geld auf dem Girokonto sollte Ihre monatlichen Ausgaben decken und noch etwas finanziellen Puffer berücksichtigen. Beträge, die darüber hinaus gehen, sollten Sie, um von der Verzinsung zu profitieren, direkt auf das Tagesgeldkonto transferieren.



Es empfiehlt sich generell, zwei bis drei Monatsgehälter als finanzielles Polster zur Verfügung zu haben. Dieser Notgroschen liegt dann im besten Fall auf dem Tagesgeldkonto, wo es verzinst wird, und nicht auf dem Girokonto.

Wie Umfragewerte zeigen, betrachtet jedoch fast jeder zweite Deutsche sein Girokonto als Anlagekonto. Lediglich ein Viertel der Befragten nehmen die Option eines Tages- oder Festgeldkontos wahr. Bankkunden sollten jedoch ihr Erspartes nicht auf dem Girokonto liegen lassen, da es dort nur in seltenen Fällen verzinst wird.

Eine Ausnahme bildet die C24 Bank – hier bekommen Bankkunden Zinsen direkt auf das Girokontoguthaben. Erhalten Sie keine Zinsen auf Ihr Erspartes, was auch der Fall ist, wenn das Vermögen in Bargeld vorliegt, verliert das Geld durch die Inflation an Wert. Je mehr Zinsen Sie erhalten, umso mehr können Sie diesen Verlust ausgleichen.