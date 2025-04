1. Elite mehr Infos 2,3 Kontonote gut 18,99 € -- 52.166 0 € 4,14/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (Es sind bis zu 3 physische Karten (Mastercard Debit oder Credit) inklusive. Weitere Karten kosten 9,99 € Ausgabegebühr pro Karte + 3,49 € monatlich. Eine Metallkarte kann für einmalig 99 € bei der Bank bestellt werden.); Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Debitkarte: + 0,5% (Wechselkursgebühr) Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Debitkarte: 0 € (für die ersten 6 Bargeldabhebungen pro Monat, weitere 5 Bargeldauszahlungen kosten 0,99 € pro Abhebung, danach zahlen Sie 2,99 € pro Abhebung) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Debitkarte: 0 € (für die ersten 6 Bargeldabhebungen pro Monat, weitere 5 Bargeldauszahlungen kosten 0,99 € pro Abhebung, danach zahlen Sie 2,99 € pro Abhebung) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App kostenlos möglich Bargeldeinzahlung 0 € (pro Monat können 100 € kostenlos eingezahlt werden (in 10.000 Geschäften in Deutschland und Österreich). Bei Bargeldeinzahlung über diesen Betrag hinaus, fällt eine Gebühr in Höhe von 2,5% auf den eingezahlten Betrag.) Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen mehrere europäische IBANs, Echtzeitüberweisungen, 25 Unterkonten inkl., Ausgabenanalyse, Mehrwährungs-Sparkonten (z.B. 3,01% Zinsen auf USD/GBP), Reiseversicherung, Gemeinschaftskonto (Partner & bis zu 4 Kinderkonten))

2. Pro mehr Infos 2,3 Kontonote gut 9,99 € -- 52.166 0 € 4,14/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (Es sind bis zu 3 physische Karten (Mastercard Debit oder Credit) inklusive. Weitere Karten kosten 9,99 € Ausgabegebühr pro Karte + 3,49 € monatlich. Eine Metallkarte kann für einmalig 99 € bei der Bank bestellt werden.); Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Debitkarte: + 0,5% (Wechselkursgebühr) Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Debitkarte: 0 € (für die ersten 6 Bargeldabhebungen pro Monat, weitere 5 Bargeldauszahlungen kosten 0,99 € pro Abhebung, danach zahlen Sie 2,99 € pro Abhebung) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Debitkarte: 0 € (für die ersten 6 Bargeldabhebungen pro Monat, weitere 5 Bargeldauszahlungen kosten 0,99 € pro Abhebung, danach zahlen Sie 2,99 € pro Abhebung) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App kostenlos möglich Bargeldeinzahlung 0 € (pro Monat können 100 € kostenlos eingezahlt werden (in 10.000 Geschäften in Deutschland und Österreich). Bei Bargeldeinzahlung über diesen Betrag hinaus, fällt eine Gebühr in Höhe von 2,5% auf den eingezahlten Betrag.) Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen mehrere europäische IBANs, Echtzeitüberweisungen, 25 Unterkonten inklusive, Ausgabenanalyse, Mehrwährungs-Sparkonten (z.B. 3,01% Zinsen auf USD/GBP verdienen), Gemeinschaftskonto (Partner & bis zu 4 Kinderkonten)

3. Core mehr Infos 3,0 Kontonote befriedigend 3,99 € -- 0 0 € 4,14/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (Eine physische Karte (Mastercard Debit oder Mastercard Credit) inklusive. Weitere Karten kosten 9,99 € Ausgabegebühr pro Karte + 3,49 € monatlich.); Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Debitkarte: 1,50 € (1,5% des Transaktionsbetrags + 0,5% (Wechselkursgebühr)) Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Debitkarte: 0,99 € (für die ersten 5 Bargeldabhebungen pro Monat, jede weitere Bargeldauszahlung kostet 2,99 €) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Debitkarte: 0,99 € (für die ersten 5 Bargeldabhebungen pro Monat, jede weitere Bargeldauszahlung kostet 2,99 €) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App kostenlos möglich Bargeldeinzahlung 0 € (pro Monat können 100 € kostenlos eingezahlt werden (in 10.000 Geschäften in Deutschland und Österreich). Bei Bargeldeinzahlung über diesen Betrag hinaus, fällt eine Gebühr in Höhe von 2,5% auf den eingezahlten Betrag.) Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Echtzeitüberweisungen, 5 Unterkonten, Gemeinschaftskonto (Partner & bis zu 4 Kinderkonten), Mehrwährungs-Sparkonten (z.B. 3,01% Zinsen auf USD/GBP), Freedom of Choice (Selbstständig entscheiden, wie und ob Sie Ihr Geld anlegen)

4. Free mehr Infos 3,0 Kontonote befriedigend 0 € -- 0 0 € 4,14/5 zum Antrag