Kann ich mit der Girocard auch im Ausland bezahlen und Geld abheben?

Bezahlen im außereuropäischen Ausland

In der Regel funktionieren die Transaktionen bei allen Lesegeräten ohne Probleme. Nur in einigen außereuropäischen Ländern gibt es immer wieder EC-Terminals, die den EMV-Chip nicht lesen können. Bei der Maestro-Karte greift das System auf den Magnetstreifen zurück, um die Daten auszulesen. Da dies bei V-Pay nicht möglich ist, kann die Zahlung nicht durchgeführt werden. Probleme könnte es beispielsweise in den USA, in Russland oder Ukraine geben. Hier sollten sich Reisende unbedingt bei ihrem Institut informieren und gegebenenfalls auf ein anderes Zahlungsmittel – wie beispielsweise eine Kreditkarte oder Debitkarte – ausweichen.

Vor einer Reise ins außereuropäische Ausland empfiehlt sich jedoch auch für Inhaber einer Maestro-Karte mit der Bank Rücksprache zu halten. Einige Institute sperren die Girocard aus Sicherheitsgründen für den Einsatz außerhalb Europas oder schränken die Bargeldverfügung stark ein. In diesem Fall können Kunden im Vorfeld mit ihrer Bank vereinbaren, dass diese Regulierungen für die Dauer der Reise aufgehoben werden.