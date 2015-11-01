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Im CHECK24 Girokonto-Vergleich finden Sie zahlreiche Girokonten mit Unterkonten und Pockets verschiedener Banken. Einige davon sind in der Kontoführung kostenlos, ob mit oder ohne Mindestgeldeingang.
Finden Sie in Sekunden, das Girokonto mit Unterkonten, das zu Ihrem Gehalt passt: Geben Sie in den Rechner einfach den Mindestbetrag ein, der monatlich auf dem Konto eingehen würde.
94% Weiterempfehlung
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Kontozugriff
Banking App
Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Bonusbedingungen
Cashback
Cashback-Programm
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Nachhaltigkeit
Bankendetails
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Bargeldauszahlung an Geldautomaten
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Cashback-Programm
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86% Weiterempfehlung
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77% Weiterempfehlung
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Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen.
Wir bringen Klarheit für Sie.
Unsere CHECK24 Experten analysieren Girokonten anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.
Bewertet werden unter anderem:
Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Entscheidung deutlich erleichtert.
Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie am wichtigsten ist –
z. B. nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.
Ein Girokonto mit Unterkonten eignet sich besonders für alle, die ihr Budget strukturieren möchten, ohne den Überblick über die eigenen Finanzen zu verlieren. Geldbeträge können gezielt aufgeteilt und „reserviert“ werden, ohne ständiges Nachrechnen.
Sinnvolle Anwendungsbereiche sind:
Für Guthaben auf dem Girokonto gilt die gesetzliche Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank.
Unterkonten werden dabei nicht separat gezählt, sondern sind Teil dieses Gesamtbetrags.
Wenn Sie ein Girokonto mit Unterkonten wählen, sollten Sie zunächst den Einsatzzweck festlegen: Reichen einfache Budget-Töpfe oder benötigen Sie funktional umfangreichere Unterkonten mit eigener IBAN?
Je nach Ihrer Präferenz entscheiden anschließend weitere Details:
Es gibt Banken, die Girokonten mit Unterkonten anbieten und gleichzeitig auf eine Schufa-Prüfung verzichten. In der Regel handelt es sich dabei um reine Guthabenkonten von Direktbanken oder FinTechs.
Im CHECK24 Girokontovergleich finden Sie diese Angebote durch die Filterkombination "ohne Schufa" und "Unterkonto/Pockets"
So nutzen Sie Unterkonten sinnvoll:
Trennen Sie klar zwischen festen Ausgaben und frei verfügbarem Geld.
Vier Unterkonten reichen meist aus. Zu viele machen es unübersichtlich.
Wenn es die Bank ermöglicht, verteilen Sie Ihr Gehalt direkt nach Eingang automatisch auf die Unterkonten.
Prüfen Sie nach einiger Zeit, ob die Verteilung der Budgets passt und justieren Sie bei Bedarf nach.
Bei einem Unterkonto mit IBAN, können Sie Geld ganz normal wie auf jedes andere Konto überweisen.
Ohne eigene IBAN läuft der Transfer als interne Umbuchung direkt im Online-Banking vom Hauptkonto.
Die optimale Anzahl lässt sich nicht pauschal festlegen, da sie von Ihren individuellen Bedürfnissen abhängt. Da Unterkonten der Übersicht dienen, sollten es nicht zu viele sein.
Auch wenn beliebig viele Unterkonten zur Verfügung stehen, genügen in der Praxis meist drei bis vier.
Einzelunternehmer oder Personengesellschaften, die nicht verpflichtet sind, ein separates Geschäftskonto zu eröffnen, können häufig ein Unterkonto Ihres Privatkontos für geschäftliche Zwecke nutzen. Achten Sie in diesem Fall auf die Bedingungen der Bank. Je nach Anbieter ist die geschäftliche Nutzung ausgeschlossen.
Ein separates Geschäftskonto für Selbstständige und Freiberufler ist in jedem Fall zu empfehlen, denn so behalten Sie den Überblick über sämtliche Ausgabenbereiche.
Zinsen auf Guthaben im Unterkonto sind eher die Ausnahme, da nur wenige Banken überhaupt Zinsen auf Girokonten zahlen. Ein Beispiel ist C24: Dort wird das Guthaben verzinst, auch auf Unterkonten.
Alternativ bieten viele Banken ein kostenloses Tagesgeldkonto zum Girokonto an. Tagesgeldkonten werden verzinst und eignen sich ebenfalls zum Parken von Geld, sind jedoch nicht für den direkten Zahlungsverkehr geeignet.
Abhebungen oder Zahlungen muss Geld vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überwiesen werden.
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