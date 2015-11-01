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Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
Girokonto mit Unterkonten
Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
Bis zu
250 €
Bonus

Konto in wenigen Minuten eröffnen

Sicher & ohne Risiko

Bestes Angebot garantiert

Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
anmelden

Girokonto mit Unterkonten:
Welche Bank mit Unterkonten ist die beste?

Was ist ein Unterkonto?

  • Ein Girokonto mit Unterkonten (auch Pockets oder Spaces genannt) hilft Ihnen, Ihr Geld übersichtlich zu organisieren. Sie können Beträge gezielt aufteilen, etwa für Fixkosten oder Rücklagen für Urlaube.
  • Je nach Bank wird das Geld entweder in virtuelle Bereiche oder auf echte Unterkonten aufgeteilt. Bei Letzterem handelt es sich um ein Konto mit eigener IBAN. Über dieses können Sie Daueraufträge und Lastschriften laufen lassen.
  • Beim Vergleich von Girokonten achten Sie auf die Art des Unterkontos, die Anzahl der Unterkonten bei gleichzeitig möglichen Kontoführungsgebühren und Zusatzfunktionen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Girokonten mit Unterkonten im Vergleich: 
Welche Banken bieten die attraktivsten Kontomodelle?

Im CHECK24 Girokonto-Vergleich finden Sie zahlreiche Girokonten mit Unterkonten und Pockets verschiedener Banken. Einige davon sind in der Kontoführung kostenlos, ob mit oder ohne Mindestgeldeingang.

Finden Sie in Sekunden, das Girokonto mit Unterkonten, das zu Ihrem Gehalt passt: Geben Sie in den Rechner einfach den Mindestbetrag ein, der monatlich auf dem Konto eingehen würde.

Gemeinschaftskonto gewünscht?

Ja
Nein
Mtl. Geldeingang (optional)
Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,58/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Unterkonten (mit eigener IBAN), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen; unabhängig vom Betreiber. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen Mastercard-Automaten; Betreibergebühren möglich. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Bestes Konto ohne SCHUFA
Bestes Konto ohne SCHUFA

Revolut Standard

Revolut

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 89% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
10 € Neukundenbonus
keine Schufa-Abfrage
2% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
--
49.750
4,43/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,9/5 (Apple); 4,8/5 (Google)
10 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen viel
3 / 3
Dispo nicht verfügbar
0 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (einmalige Gebühr)
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung nicht möglich
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 10 €
1 / 4
Bonusbedingungen Transaktionen
2 / 3
Habenzins 2,0% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
18 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,9/5 (Apple); 4,8/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Smart Secure App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice über In-App Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Unterkonten (ohne IBAN), 1 Unterkonto speziell für Kinder (ohne IBAN; Debitkarte einmalig 7,99€ Versandgebühr), Überweisungen in mehr als 29 Währungen, Währungsumtausch (limitiert), 1 provisionsfreier Aktien-Trade mtl., Revolut Pay, eSIM-Tarif ab 3,50 €
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen, Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Weitere Bankleistungen

Kredit
Wertpapierdepot

Monatliche Kontoführung

0 €

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 € (Echtzeitüberweisungen ebenfalls kostenlos)

Ausgabe einer Girocard

keine Girocard verfügbar, Partnerkarte: keine Girocard verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 7,99€ Versandgebühr (Mastercard Debit oder VISA Debit)), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen pro Monat bis zu einem Abhebebetrag von 200 € an allen Automaten mit VISA-Zeichen in Deutschland und euroweit. Danach min. 1 €, sonst 2 % vom Umsatz pro Abhebung. Der geltende Monat beginnt ab dem Eröffnungsdatum)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen pro Monat bis zu einem Abhebebetrag von 200 € an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Danach 1 € Mindestkosten, sonst 2 % vom Umsatz pro Abhebung. Der geltende Monat beginnt ab Eröffnungsdatum. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; im Handel bei vielen Partnern möglich (z.B. Rossmann)

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Bonus

10 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Als Neukunde (= bisher kein Konto bei Revolut eröffnet) erhalten Sie aktuell einen Willkommensbonus von 10 €. - Tätigen Sie dafür innerhalb eines Monats nach Kontoeröffnung Einkäufe im Wert von mindestens 10 €. - Voraussetzung ist, dass Sie nach Ihrem Abschluss über CHECK24 über die Revolut-Aktionsseite Ihre Telefonnummer angeben und ein neues Revolut-Konto eröffnen. - Zudem müssen Sie in einem berechtigten Land wohnen und dürfen noch kein Revolut-Konto besitzen. Auszahlung: - Die Auszahlung des Bonus in Höhe von 10 € erfolgt durch Revolut direkt auf Ihr Revolut-Konto, sobald die erforderlichen Umsätze getätigt wurden.

Cashback

0% - 3%

Cashback-Programm

Mit Revolut profitieren Sie von bis zu 3% Cashback bei der Buchung von Unterkünften (es gelten die AGB von Revolut "Stays"). Mit RevPoints profitieren Sie zusätzlich von Flugmeilen, Unterkunfts- und Einkaufsrabatten. Punkte können z.B. im Verhältnis 1:1 in Flugmeilen umgewandelt werden. Mit Revolut Standard erhalten Sie einen RevPoint Punkt pro 10 EUR Ausgabe.

Habenzins

2,00% pro Jahr (Revolut-Kunden profitieren derzeit von 2 % p.a. bis zu einem Guthaben von 100.000 €. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus. Das Angebot ist mit einem anfänglichen Aktionszinssatz von 2 % befristet. Der Zinssatz ist variabel und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Änderungen des EZB-Zinssatzes Rechnung zu tragen. Die vollständigen Bedingungen finden Sie [link https://www.revolut.com/en-DE/legal/instantaccesssavingspromotion/]hier[/link])

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch das litauische Einlagensicherungssystem

Service Information

Revolut nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
*Hinweis: Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, dennoch kann nicht garantiert werden, dass alle Informationen zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellsten Stand sind. Mehr Informationen auf der Webseite von Revolut.

Bankendetails

Anschrift: Konstitucijos ave. 21B: Konstitucijos ave. 21B Vilnius, LT - 08130 Republik Litauen

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen

Postbank Giro pur

Postbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 85% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
100 € Exklusivbonus
3% Tagesgeldzins für 6 Monate
persönliche Beratung
0 €
10,79%
4.500
4,23/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,5/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 10,79% pro Jahr
2 / 5

Karte

Girocard kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Debitkarte 1,50 € mtl.
1 / 8
Kreditkarte 2,42 € mtl.
2 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 4.500 Automaten
6 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 100 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 3,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
15 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
700 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,5/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

BestSign

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online und in den Filialen

Sonderleistungen

3 Unterkonten (mit eigener IBAN), Postbank Kundenprogramme (exklusive Angebote & Aktionen), Die Auswertung der Transaktionsdaten und die auch darauf basierende werbliche Ansprache durch die Bank auf Angebote von Bank und Partnern sind Vertragsbestandteile
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/maestro.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Kredit
Wertpapierdepot
Versicherungen
Sparpläne
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (Das Girokonto ist bei digitaler Nutzung kostenlos, wenn Sie einen Geldeingang von über 900 € pro Monat haben, sonst kostet es 5,90 € pro Monat. Die Bank darf Sie mit werblichen Angeboten u.a. ihrer Partner auch auf Basis Ihrer Transaktionsdaten ansprechen)

Dispozins

10,79% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 € (beleglose Buchungen)

Ausgabe einer Girocard

0 €, Partnerkarte: 0,50 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

1,50 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar), Partnerkarte: 1,50 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 2,42 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: ab 2,42 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1,85%
Debitkarte: 1,85%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Postbank sowie Cash Group und Cardpoint)
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten der Postbank sowie Cash Group und Cardpoint)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 5,99 € (Mindestkosten, sonst 1 % vom Umsatz pro Abhebung an allen Automaten mit Maestro-Zeichen)
Debitkarte: 10 € (Mindestkosten, sonst 2 % vom Umsatz pro Abhebung an allen Automaten mit Maestro-Zeichen. Zzgl. 1,85 % Auslandseinsatzentgelt und 0,5 % Währungsumrechnungsentgelt)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

6 € (am Schalter; mit der Girocard oder per Bargeld-Code in vielen Supermärkten möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (am SB-Terminal; am Schalter 6 €)

Bonus

100 €

Bonusbedingungen

100 € bei Nutzung des Kontowechselservice: Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 100 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen (manueller Service ohne Online Banking Login nicht bonusberechtigt). - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Legitimation per E-Mail. - Das Angebot gilt für Ihr erstes Postbank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der Postbank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. - Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein Postbank Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der 100 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues Postbank Konto.

Habenzins

3,00% pro Jahr (3% p. a. Zin­sen für 6 Mo­na­te auf das Postbank Tages­geld­konto für Be­trä­ge bis 50.000 Euro nach Er­öff­nung des ers­ten Postbank Privat-​Girokontos Giro pur als Giro-Neukunde und bei Er­öff­nung eines neuen Tages­geld­kontos im Zeit­raum vom 13.04.2025 bis 11.05.2026. Der er­höh­te Zins gilt ab dem Zeit­punkt, zu dem beide Pro­duk­te er­öff­net wur­den, und gilt nur dann für 6 Mo­na­te, so­fern das Gi­ro­kon­to aktiv ge­nutzt wird. Als ak­ti­ve Nut­zung gilt, wenn min­des­tens 5 Bu­chun­gen auf dem Gi­ro­kon­to in jedem vol­len Ka­len­der­mo­nat wäh­rend des Ak­ti­ons­zins­zeit­raums er­fol­gen. Wird das Gi­ro­kon­to nicht aktiv ge­nutzt, ent­fällt der Ak­ti­ons­zins für den kom­plet­ten Ak­ti­ons­zins­zeit­raum und es gilt genauso wie für Gut­ha­ben auf dem Ta­ges­geld­kon­to von über 50.000 Euro und au­ßer­halb des Aktions­zins­zeit­raums der va­ri­a­ble Zins­satz gemäß Preis­aus­hang von der­zeit 0,75% p. a. Das An­ge­bot gilt nur für voll­jäh­ri­ge Giro-​Neukunden.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die Postbank nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Die Emissionen aus dem Geschäftsbetrieb der Postbank werden vom Deutsche Bank Konzern durch den Kauf von Emissionszertifikaten ausgeglichen. Zudem misst die Postbank aktiv die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und arbeitet stets an der Reduktion des ökologischen Fußabdrucks.

Bankendetails

Anschrift: Niederlassung der Deutsche Bank AG, Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn Deutschland

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Postbank genießt höchstes Kundenvertrauen
Postbank genießt höchstes KundenvertrauenWirtschaftsWoche 11.2015
In puncto Kundenvertrauen belegt die Postbank Platz 1 im bundesweiten Branchenvergleich. Der Vertrauensindex der Wirtschaftswoche zeigt, dass die Postbank im bundesweiten Branchenvergleich von elf Banken am meisten Kundenvertrauen genießt. Der Index basiert auf einer Untersuchung des Analyse- und Beratungsunternehmens ServiceValue, das mehr als 278.000 Kunden befragte, wie viel Vertrauen sie Unternehmen aus 62 Branchen schenken.
Sicherstes Online- und Mobile Banking
Sicherstes Online- und Mobile BankingFocus Money und DEUTSCHLAND TEST 07.2020
Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und Fokus Money die Angebote im Bereich Online-Banking und Mobile-Banking verschiedener Kreditinstitute getestet. Die Postbank erhielt sowohl im Online-Banking als auch im Mobile-Banking eine Bewertung über fünf von fünf Sternen. Im Gesamt-Ranking wurde sie dafür mit den ersten beiden Plätzen für "Sicherstes Online- und Mobile-Banking" ausgezeichnet.

Tomorrow Now

Tomorrow

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 86% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
2,5% Tagesgeldzins für 3 Monate
nachhaltiges Konto
0 €
9,75%
49.750
4,3/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff App
2 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 9,75% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 2,5% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsbank
2 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

2 Unterkontoen (ohne IBAN), nachhaltiges Banking, Impact Board (positiven Klimabeitrag verfolgen), Ausgabenanalyse
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Monatliche Kontoführung

0 € (Monatliche Kontoführungsgebühr flexibel wählbar: 0–3 € bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 500 € oder für Kunden unter 21 Jahren; andernfalls gilt eine Standardgebühr von 4 € pro Monat. Die Gebühr kann jederzeit angepasst werden.)

Dispozins

9,75% pro Jahr (Dispokredit in der Tomorrow-App beantragen und nach einer kurzen Analyse aktivieren. Alle drei Monate werden die Zinsen für die Nutzung des Dispokredits via Lastschrift eingezogen.)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (1 kostenlose Abhebung pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Danach 3 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 0 € (1 kostenlose Abhebung pro Monat an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Danach 3 € pro Abhebung. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; in Partnergeschäften mittels Barcode aus der App kostenpflichtig möglich

Bargeldeinzahlung

1,5% des gewählten Betrags in den Partnergeschäften (min. 50 € und max. 999,99 €)

Bonus

--

Habenzins

2,50% pro Jahr (Neukunden können mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto abschließen. Dabei gewährt Tomorrow auf dieses Konto 2,5 % Zinsen p.a. für 90 Tage auf ein Guthaben von bis zu 50.000 €. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die ihr Girokonto und Tagesgeldkonto bei Tomorrow im Zeitraum vom 01.05. bis 31.05.2026 eröffnen. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt ein Zinssatz von 0,75 % p.a. auf Guthaben bis 50.000 €. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt monatlich automatisch auf das Tagesgeldkonto. Bitte beachten Sie: Bestandskunden sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Now-Kunden, die ihr Konto vor dem 19.02.2025 eröffnet haben, können kein Tagesgeldkonto eröffnen. Für die Teilnahme an der Aktion ist außerdem eine deutsche Steuer-ID erforderlich.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Tomorrow nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Nach dem Motto “Banking for a better future” verbindet Tomorrow mobile Banking mit konsequenter Nachhaltigkeit. Dabei können Kund*innen zwischen drei Kontomodellen wählen. Unabhängig vom Kontomodell werden die Kund*inneinlagen ausschließlich in nachhaltige Industrien und Projekte investiert.
Durch den Klimaschutzbeitrag wird zudem bei jedem Einsatz der Tomorrow Karte durch Renaturierung von Brachland aktiv der Klimaschutz gefördert.
Seit 2020 ist Tomorrow B Corp zertifiziert. Unternehmen mit dieser Zertifizierung erfüllen höchste Nachhaltigkeitsstandardsund tragen zu einem gesellschaftlichen Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bei.

Nachhaltigkeit

Bei Tomorrow fließt kein Cent in kontroverse Geschäftsfelder wie Rüstung, Fossile Energien und Co – sondern in nachhaltige Projekte & Unternehmen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für jeden Euro, den man mit der Tomorrow Karte bezahlt, renaturiert Tomorrow Ökosystem in Südafrika. Außerdem unterstützt Tomorrow den WWF - für mehr Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt. Für jede Wildlife Card, die über die Tomorrow Banking App bestellt wird, unterstützt Tomorrow den WWF mit 25 Euro.

Bankendetails

Anschrift: Girokonto in Zusammenarbeit mit: Solarisbank Cuvrystraße 53 10997 Berlin Deutschland Tomorrow GmbH Neuer Pferdemarkt 23 20359 Hamburg Deutschland

Produktinformationen als PDF

Preis- und Leistungsverzeichnis

bunq Free

bunq

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 77% Weiterempfehlung

Produktdetails
3,0
Kontonote
befriedigend
Grade frame grey
2,01% Tagesgeldzins
0 €
--
0
4,05/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,0/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo nicht verfügbar
0 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos mit Bedingungen
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland kostenpflichtig
0 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung nicht möglich
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 2,01% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,1 von 5 Sternen
12 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,0/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice über einen In-App-Chat oder per E-Mail, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

2 Unterkonten (mit eigener IBAN), mehrere europäische IBANs, Sparen in Fremdwährungen, eSIM-Tarif in der App buchbar
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

kostenpflichtig

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Monatliche Kontoführung

0 €

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (Es ist keine physische Karte enthalten. Sie erhalten nur eine kostenlose virtuelle Karte), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 1,5% (+ 0,5% Wechselkursgebühr)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 2,99 € (pro Abhebung in Deutschland und euroweit an allen NFC-fähigen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 2,99 € (pro Abhebung an allen NFC-fähigen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

nicht kostenlos verfügbar; Bankfilialen nicht verfügbar

Bargeldeinzahlung

nicht möglich

Bonus

--

Habenzins

2,01% pro Jahr (Mit dem kostenlosen Sparkonto von bunq erhalten Sie 2,01 % Zinsen. Jeder Betrag kann bis zu 2 Mal pro Monat in Echtzeit abgehoben werden. Für die Verzinsung muss das Savings-Konto innerhalb der Bunq App eingerichtet werden. Hinweis: bunq führt keine Kapitalertragsteuer an das Finanzamt ab. D.h. Zinserträge müssen in der Steuererklärung (Anlage KAP) angegeben werden.)

Einlagensicherung

Die bunq ist eine niederländische Bank und unterliegt damit dem niederländischen Sicherungsverfahren. Die vom Gesetz vorgeschriebene Grundabsicherung von maximal 100.000 € pro Person wird durch durch das niederländische Einlagensicherungssystem abgedeckt.

Service Information

Bunq nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
Zusätzlich zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, biometrischen ID und iDIN bietet bunq auch einen rotierenden CVC-Code an. Außerdem wird das 3D-Secure-Verfahren für Online-Zahlungen unterstützt.

Nachhaltigkeit

Im Fokus von bunq stehen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das Unternehmen ist klimaneutral und verwendet erneuerbare Energien für seine Büros und Rechenzentren. Des Weiteren bietet bunq auch das Elite-Kontomodell an, bei dem je 100 € Kartenumsatz ein Baum gepflanzt wird. Die Bank arbeitet mit Partnern zusammen, um nachhaltige Projekte zu unterstützen und fördert sozial verantwortliche Investitionen.

Bankendetails

Anschrift: bunq B.V. Naritaweg 131-133 1043 BS Amsterdam Niederlande

Produktinformationen als PDF

Preis- und Leistungsverzeichnis

So testen unsere Experten

Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen. 
Wir bringen Klarheit für Sie.

Unsere CHECK24 Experten analysieren Girokonten anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.

Bewertet werden unter anderem:

  • Kontoführungsgebühren & Kartenangebote
  • Zusatzleistungen & Prämien
  • Nutzerbewertungen & Zufriedenheit

Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Entscheidung deutlich erleichtert.

Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie am wichtigsten ist – 
z. B. nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 9.624 Bewertungen
„Top‟ 05/2026
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Sorgloser Kontowechsel garantiert

Unser kostenloser Service zum Kontoumzug von CHECK24 sichert Ihnen einen reibungslosen Wechsel Ihres Girokontos zu.

Innerhalb der 100% Sorglos-Garantie übernehmen wir beispielsweise etwaige Gebühren (z. B. Mahnkosten durch unzureichende Deckung), die während des Umzugs entstehen könnten.

Für wen ist ein Girokonto mit Unterkonten sinnvoll?

Ein Girokonto mit Unterkonten eignet sich besonders für alle, die ihr Budget strukturieren möchten, ohne den Überblick über die eigenen Finanzen zu verlieren. Geldbeträge können gezielt aufgeteilt und „reserviert“ werden, ohne ständiges Nachrechnen.

Sinnvolle Anwendungsbereiche sind:

  • Haushalt und Familie: Fixkosten sauber trennen, bessere Monatsplanung, teils auch mit eigenen Pockets für Kinder
  • Paare: Gemeinsame Budgets für Alltag, Urlaub oder Anschaffungen, oft auch teilbar (Alternative zum Gemeinschaftskonto)
  • Selbstständige privat: Übersicht durch getrennte Töpfe für Steuerrücklagen und Betriebliches
  • Eltern: Bei einigen Banken lassen sich die Unterkonten als Kinderkonto nutzen.

Was sind die Vorteile von Unterkonten? 

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Bessere Übersicht

Durch eine konkrete Budgetaufteilung erkennen Sie sofort, welcher Betrag noch verfügbar ist und was bereits verplant ist.

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Mehr Kontrolle

Karten lassen sich Unterkonten zuordnen. So können feste Budgets besser in den Alltag integriert werden. 

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Automatische Budgetierung

Einige Banken erlauben es, automatische Regeln zur Budgetaufteilung zu hinterlegen. Dies spart Aufwand und sorgt für Regelmäßigkeit.

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Einfaches Sparen

Rücklagen für beispielsweise den Urlaub oder Notgroschen wachsen strukturierter, wenn sie getrennt liegen.

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Gemeinsames Budget

Geteilte Unterkonten erleichtern gemeinsam verwaltete Finanzen für beispielsweise Haushalt und Reisen

CHECK24 Hinweis

Abgesicherte Aufteilung

Für Guthaben auf dem Girokonto gilt die gesetzliche Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank.

Unterkonten werden dabei nicht separat gezählt, sondern sind Teil dieses Gesamtbetrags.

Was sollte ich bei der Auswahl meines neuen Kontos beachten?

Wenn Sie ein Girokonto mit Unterkonten wählen, sollten Sie zunächst den Einsatzzweck festlegen: Reichen einfache Budget-Töpfe oder benötigen Sie funktional umfangreichere Unterkonten mit eigener IBAN?

Je nach Ihrer Präferenz entscheiden anschließend weitere Details:

  • Kosten: Häufig ist eine begrenzte Anzahl inklusive und für weitere Unterkonten können Gebühren anfallen.
  • Gesamtkosten: Bei manchen Banken ist die kostenlose Kontoführung an Bedingungen wie Mindestgeldeingang oder Zusatzkosten für Karten und Extras geknüpft. Gleiches gilt für die Unterkonten.
  • Automatisierung: Sinnvoll sind Regeln, die Geldeingänge automatisch auf verschiedene Bereiche verteilen. Dieser Service ist nicht immer integriert.
  • Übersicht: Eine klare App-Struktur erleichtert Verwaltung und schnelle Umbuchungen zwischen den Konten.
  • Gemeinsame Nutzung: Wenn Sie Unterkonten mit Ihrem Partner teilen wollen, dann achten Sie darauf, wie die Rechte zur Nutzung geregelt sind.
  • Karten: Je nach Bank können Karten direkt mit Unterkonten verknüpft sein oder nur das Hauptkonto belasten.
  • Spezifizierung: Unterkonten speziell für Kinder ermöglichen Ihnen Budgets festzulegen oder Sparziele zu definieren.
CHECK24 Wissen

Gibt es ein Girokonto mit Unterkonten ohne Schufa-Prüfung?

Es gibt Banken, die Girokonten mit Unterkonten anbieten und gleichzeitig auf eine Schufa-Prüfung verzichten. In der Regel handelt es sich dabei um reine Guthabenkonten von Direktbanken oder FinTechs.

Im CHECK24 Girokontovergleich finden Sie diese Angebote durch die Filterkombination "ohne Schufa" und "Unterkonto/Pockets"

Hilfreiche Tipps zur Verwaltung der eigenen Finanzen

So nutzen Sie Unterkonten sinnvoll:

1. Struktur festlegen

Trennen Sie klar zwischen festen Ausgaben und frei verfügbarem Geld.

  • Legen Sie ein Unterkonto für Fixkosten wie Miete und Strom an, damit diese Beträge sicher reserviert sind.
  • Führen Sie ein Konto für laufende Ausgaben (Einkauf, Freizeit)
  • und eines für Notgroschen und Rücklagen
  • Nutzen Sie getrennte Konten für Urlaub oder größere Anschaffungen sowie für unregelmäßige Kosten (z. B. Versicherungen).

2. Einfach halten

Vier Unterkonten reichen meist aus. Zu viele machen es unübersichtlich.

3. Automatisieren

Wenn es die Bank ermöglicht, verteilen Sie Ihr Gehalt direkt nach Eingang automatisch auf die Unterkonten.

4. Anpassen

Prüfen Sie nach einiger Zeit, ob die Verteilung der Budgets passt und justieren Sie bei Bedarf nach.

Häufige Fragen

Kann ich direkt auf ein Unterkonto überweisen?

Bei einem Unterkonto mit IBAN, können Sie Geld ganz normal wie auf jedes andere Konto überweisen.

Ohne eigene IBAN läuft der Transfer als interne Umbuchung direkt im Online-Banking vom Hauptkonto. 

Wie viele Unterkonten sind sinnvoll?

Die optimale Anzahl lässt sich nicht pauschal festlegen, da sie von Ihren individuellen Bedürfnissen abhängt. Da Unterkonten der Übersicht dienen, sollten es nicht zu viele sein.

Auch wenn beliebig viele Unterkonten zur Verfügung stehen, genügen in der Praxis meist drei bis vier.

Kann ich ein Unterkonto als Geschäftskonto verwenden?

Einzelunternehmer oder Personengesellschaften, die nicht verpflichtet sind, ein separates Geschäftskonto zu eröffnen, können häufig ein Unterkonto Ihres Privatkontos für geschäftliche Zwecke nutzen. Achten Sie in diesem Fall auf die Bedingungen der Bank. Je nach Anbieter ist die geschäftliche Nutzung ausgeschlossen.

Ein separates Geschäftskonto für Selbstständige und Freiberufler ist in jedem Fall zu empfehlen, denn so behalten Sie den Überblick über sämtliche Ausgabenbereiche.

Gibt es Zinsen für Geld auf dem Unterkonto?

Zinsen auf Guthaben im Unterkonto sind eher die Ausnahme, da nur wenige Banken überhaupt Zinsen auf Girokonten zahlen. Ein Beispiel ist C24: Dort wird das Guthaben verzinst, auch auf Unterkonten.

Alternativ bieten viele Banken ein kostenloses Tagesgeldkonto zum Girokonto an. Tagesgeldkonten werden verzinst und eignen sich ebenfalls zum Parken von Geld, sind jedoch nicht für den direkten Zahlungsverkehr geeignet.

Abhebungen oder Zahlungen muss Geld vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überwiesen werden.

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