Bonusbedingungen

100 € bei Nutzung des Kontowechselservice: Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 100 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen (manueller Service ohne Online Banking Login nicht bonusberechtigt). - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Legitimation per E-Mail. - Das Angebot gilt für Ihr erstes Postbank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der Postbank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. - Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein Postbank Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der 100 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues Postbank Konto.