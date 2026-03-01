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V Pay - Wie funktioniert das Zahlungssystem?

  • V Pay ist ein Zahlungssystem von Visa, das als Zusatzfunktion auf vielen deutschen Girocards im Einsatz ist.
  • Es ermöglicht bargeldloses Bezahlen und Abhebung von Bargeld im europäischen Ausland.
  • V Pay funktioniert über eine sichere Kombination aus Chiptechnologie und Eingabe der persönlichen Geheimzahl. 

Was ist V Pay?

V Pay ist das Bezahlsystem von Visa, das auf vielen Girocards (ehemals EC-Karten) als sogenanntes Co-Badge integriert ist. Die Karte funktioniert dann über zwei Systeme, das von Girocard und das von V Pay. V Pay ist somit kein eigener Kartentyp, sondern eine Zusatzfunktion zur Girocard

Mit einer Bankkarte mit V-Pay-Logo können Sie nicht nur in Deutschland bezahlen und Geld abheben, die Karte wird auch überall in Europa akzeptiert, wo das Visa-System unterstützt wird. Letzteres erkennen Sie an Automaten oder Bezahl-Terminals, auf denen das Visa-Logo zu finden ist.

Wie funktioniert V Pay?

Zahlung per EMV-Chip

V-Pay-Karten sind mit einem Chip mit EMV-Technologie (Elektromagnetische Verträglichkeit) ausgestattet. Auf diesem Chip sind Ihre Transaktionsdaten verschlüsselt gespeichert. Über diesen Chip werden Bargeldabhebungen und Kartenzahlungen im Handel abgewickelt. Die Transaktion erfolgt über ein entsprechendes Terminal meist mit Eingabe Ihrer persönlichen Pin. Eine Unterschrift ist nicht notwendig.

Sofortige Abbuchung vom Girokonto

Wie bei der Girocard üblich, werden alle Umsätze sofort vom Konto abgebucht. Das gilt für Beträge sowohl im Inland als auch im Ausland.

Kontaktloses Bezahlen mit V Pay 

Viele Girocards mit V Pay verfügen über NFC-Technologie (Near Field Communication). Damit haben Sie die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen, indem Sie die Karte an ein geeignetes Terminal halten.

Wo wird V-Pay akzeptiert?

Nutzung im Ausland

Die V-Pay-Funktion ermöglicht die Nutzung der Girocard außerhalb Deutschlands, insbesondere in Ländern, in denen der EMV-Chip ausgelesen werden kann. Dies ist europaweit in der Regel kein Problem

Europaweit können Sie:

  • Bargeld an Automaten abheben
  • im Geschäft bargeldlos bezahlen

In anderen Teilen der Erde, beispielsweise in Asien, ist die EMV-Technik nicht verbreitet. Hier funktionieren Geldtransaktionen über den Magnetstreifen.

Nutzung in Deutschland

Hierzulande wird die Girocard vorrangig über das deutsche Girocard-System genutzt.

Die V-Pay-Funktion spielt in Deutschland beim Bezahlen oder beim Abheben von Bargeld meist keine Rolle.

Wie sicher ist V Pay? 

V Pay gilt als sehr sicher.

Die Karte arbeitet ausschließlich mit moderner EMV-Chip-Technologie und wird in der Regel durch die Eingabe der PIN autorisiert.

Da V Pay nicht über einen Magnetstreifen für Zahlungen funktioniert, ist ein Auslesen der Kartendaten über diese Technik (Skimming) nicht möglich. Dadurch bietet V Pay, insbesondere im europäischen Ausland, einen hohen Sicherheitsstandard beim Bezahlen und Geldabheben.

CHECK24 Hinweis

Betrug beim Bezahlen

Unter Skimmig versteht man das missbräuchliche Auslesen von Kartendaten an Geldautomaten oder Bezahlterminals. Betrüger haben es dabei auf den Magnetstreifen der Karten abgesehen. Sie kopieren die Kartendaten der Verbraucher und erstellen daraus eine Kartendoublette.

Mit V Pay sind Sie generell vor Skimming-Angriffen geschützt, da die notwendigen Informationen nicht auf einem Magnetstreifen gespeichert und durch eine Chip-Pin-Technologie geschützt sind.

Welche Alternative gibt es zur V-Pay-Karte?

Eine Alternative zur Girocard mit V-Pay-Funktion ist eine Debitkarte von Visa oder Mastercard. Wie bei der Girocard werden auch hier alle Umsätze direkt vom Girokonto abgebucht.

  • Mit einer Visa Debit oder Debit Mastercard können Sie bundesweit an allen Geldautomaten mit Visa- oder Mastercard-Logo Bargeld abheben. Auch im Ausland ist die Akzeptanz von Debitkarten in der Regel sehr hoch.
  • Mit einer Debitkarte von Visa oder Mastercard können Sie zudem online bezahlen. Mit einer Girocard mit V Pay ist das in der Regel nicht möglich. Auch mobiles Bezahlen per Smartphone wird meist nur mit einer Debitkarte unterstützt.
  • Viele Banken geben mittlerweile statt einer Girocard eine kostenlose Visa Debit oder Debit Mastercard als Hauptkarte zum Girokonto aus. Eine Girocard mit V Pay muss häufig zusätzlich beantragt werden und ist teilweise mit Gebühren verbunden.

 V Pay vs. Maestro – Was sind die Unterschiede?

Neben Visa hat auch Mastercard mit Maestro ein internationale Zahlungssystem für die Girocard im Umlauf. Beide Systeme ermöglichen das Bezahlen und Geldabheben am Bankautomat im Ausland. Unterschiede zeigen sich vor allem bei Technik, Akzeptanz und Zukunftsperspektive.

  • V Pay funktioniert ausschließlich über den EMV-Chip. Maestro nutzt EMV-Chip und Magnetstreifen. Da V Pay keinen Magnetstreifen für Zahlungen verwendet, besteht ein leichter Sicherheitsvorteil beim Schutz vor Skimming.
  • Innerhalb Europas sind aktuell noch beide Systeme nutzbar. Außerhalb Europas gibt es mehr Akzeptanzstellen für die Maestro-Karte, da diese auch Magnetstreifen-Terminals unterstützt.
  • Ein entscheidender Unterschied betrifft die Zukunft der Systeme. Mastercard gibt seit 2023 keine neuen Maestro-Karten mehr aus. Die Karten mit Maestro-Logo, die noch in Umlauf sind, behalten bis Ablauf der Karte ihre Gültigkeit und Funktionsfähigkeit. Bis Ende 2027 sollen die letzten Maestro-Karten ausgetauscht sein. V Pay von Visa bleibt für Bankkunden voraussichtlich bestehen, wird jedoch schrittweise durch Visa Debit ersetzt.
V Pay Maestro
Anbieter Visa Mastercard
Technik EMV-Chip EMV-Chip und Magnetstreifen
Sicherheit sehr hoch hoch
Akzeptanz innerhalb Europas innerhalb und außerhalb Europas
Neuausgabe Ja (aber: Übergang zu Visa Debit geplant) Nein (aber: gültige Karten bis Ende 2027 nutzbar)

Häufige Fragen

 Für wen ist V Pay sinnvoll?

V Pay eignet sich besonders für den Gebrauch im Alltag sowie für Reisen innerhalb Europas. Wenn Nutzer hohen Wert auf Sicherheit durch Chip-Technologie legen, ist das Visa-Zahlungssystem ebenfalls geeignet.

Wer regelmäßig außerhalb Europas unterwegs ist, sollte zusätzlich eine international stärker akzeptierte Debit- oder Kreditkarte in Betracht ziehen.

Ist V Pay und Visa das Gleiche?

Nein. Obwohl beide Systeme von Visa stammen unterscheiden Sie sich in ihrer Funktion.

V Pay ist eine Erweiterung für Girokarten, die die Nutzung in der Euro-Zone ermöglicht, während Visa Debit- und Kreditkarten weltweit und online akzeptiert werden.

Wie lasse ich eine V-Pay-Karte sperren?

Dafür können Sie sich direkt an Ihre Bank wenden oder den innerhalb Deutschlands kostenlosen Sperr-Notruf 116 116 nutzen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Banken an diesem zentralen Sperrdienst teilnehmen. 

Rufen Sie aus dem Ausland an, können Gebühren anfallen. Denken Sie dabei an die deutsche Vorwahl +49 beziehungsweise 0049. Wenn Sie Ihre Karte verlieren oder sie gestohlen wird, sollten Sie diese umgehend sperren lassen

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Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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