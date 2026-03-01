V Pay - Wie funktioniert das Zahlungssystem?

Was ist V Pay?

V Pay ist das Bezahlsystem von Visa, das auf vielen Girocards (ehemals EC-Karten) als sogenanntes Co-Badge integriert ist. Die Karte funktioniert dann über zwei Systeme, das von Girocard und das von V Pay. V Pay ist somit kein eigener Kartentyp, sondern eine Zusatzfunktion zur Girocard.

Mit einer Bankkarte mit V-Pay-Logo können Sie nicht nur in Deutschland bezahlen und Geld abheben, die Karte wird auch überall in Europa akzeptiert, wo das Visa-System unterstützt wird. Letzteres erkennen Sie an Automaten oder Bezahl-Terminals, auf denen das Visa-Logo zu finden ist.