Visa und Mastercard sind die weltweit bekanntesten Kreditkartengesellschaften. Sie geben allerdings keine Kreditkarten direkt an Kunden aus, sondern arbeiten mit Banken zusammen. Die Bank stellt Ihnen also Ihre Karte aus – Visa oder Mastercard liefert dazu das passende Zahlungssystem und sorgt dafür, dass Zahlungen schnell und sicher abgewickelt werden.
Die Konditionen der Karte, zum Beispiel die Höhe der Gebühren oder enthaltene Zusatzleistungen, legt dabei ausschließlich die Bank fest. Manche Banken bieten nur Visa Karten an, andere nur Kreditkarten von Mastercard. Der Grund dafür ist einfach: Kreditinstitute und Banken schließen dazu einen Vertrag mit einem der beiden Anbieter ab, etwa weil die Zusammenarbeit günstiger ist oder weil es bereits langjährige Partnerschaften gibt. Welche Leistungen eine Mastercard oder Visa Karte bietet, hängt also ganz von der jeweiligen Bank ab – selbst Karten desselben Typs können sich stark unterscheiden.
Anders ist es bei American Express und Diners Club: Die Kreditkarten werden nicht über Banken ausgegeben, sondern direkt von den Anbietern. Sie haben also auch Ihr Kartenkonto direkt bei Amex oder Diners Club.
Visa und Mastercard werden weltweit in den meisten Geschäften, Online-Shops, Hotels und Restaurants akzeptiert. In der Praxis gibt es kaum Unterschiede – beide Karten funktionieren in über 200 Ländern und Regionen.
In Deutschland verzeichnete Visa 2024 einen deutlichen Zuwachs von 1,55 Millionen Akzeptanzstellen. Weltweit können Sie mit Visa an über 130 Millionen Stellen bezahlen. Auch Mastercard ist mit rund 70 Millionen Akzeptanzstellen weltweit sehr gut vertreten. Ob ein Geschäft die jeweilige Karte akzeptiert, erkennen Sie am Logo – im Laden genauso wie online. In den USA sowie in Teilen Asiens, etwa in Japan, Südkorea oder Thailand, werden beide Kartenarten problemlos akzeptiert.
Unterschiede gibt es in einzelnen Märkten: In China dominiert das Zahlungssystem UnionPay. Visa und Mastercard werden dort oft nur in internationalen Hotels, Flughäfen oder Ketten angenommen.
In Ländern mit eingeschränktem Zahlungsverkehr, zum Beispiel im Iran, in Nordkorea oder in Teilen Kubas, funktionieren weder Visa noch Mastercard. Auch in einzelnen Regionen oder bei kleinen Anbietern kann es vorkommen, dass nur eine der beiden Karten angenommen wird.
Auch wenn Visa und Mastercard weltweit ähnlich gut akzeptiert werden, kann es gerade auf Reisen sinnvoll sein, beide Kartentypen dabei zu haben. So sind Sie flexibel, falls eine der beiden Karten einmal nicht angenommen wird.
Am besten nutzen Sie eine Kreditkarte mit guten Konditionen und Zusatzleistungen als Hauptkarte – etwa für Mietwagen, Hotelbuchungen oder Zahlungen in Fremdwährung. Eine zweite Karte vom anderen Anbieter dient als sinnvolle Backup-Lösung, falls es zu Akzeptanzproblemen, Verlust oder Diebstahl kommt.
Auch Gebühren fürs Geldabheben oder für Zahlungen in Fremdwährung können variieren. Je nach Kartenmodell – etwa bei Premium-Modellen wie Gold- oder Platinkarten– fallen zusätzlich unterschiedliche Leistungen und Preise an.
Visa und Mastercard bieten selbst keine bestimmten Zusatzleistungen wie Versicherungen, Cashback oder Bonusprogramme an. Diese werden – wie auch die Gebühren – von der herausgebenden Bank festgelegt.
Laut einer GfK-Studie im Auftrag von Mastercard legen 71 % der Deutschen großen Wert auf Zusatzleistungen bei Kreditkarten. Besonders gefragt: Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen (40 %) sowie Auslandsreisekrankenversicherungen (35 %). Auch Lounge-Zugang, Freigepäck oder digitale Arzttermine auf Reisen stehen bei vielen auf der Wunschliste.
Wenn Ihnen bestimmte Leistungen wichtig sind, lohnt sich ein Vergleich und ein genauer Blick auf die Konditionen jeder einzelnen Karte. Denn das Visa- oder Mastercard-Logo sagt darüber allein nichts aus.
Im CHECK24 Kreditkartenvergleich sehen Sie auf einen Blick die beliebtesten Kreditkarten von Visa und Mastercard, sortiert nach der besten Kartennote. Sie erkennen sofort, ob es sich um eine Visa-Karte oder Mastercard handelt, und können wichtige Leistungen direkt vergleichen – etwa Jahresgebühren, Versicherungen und Rückzahlungsoptionen.
Gut geeignet für größere Ausgaben und Reisen, da sich die Kreditkartenrechnung in Raten abbezahlen lässt.
Der Betrag wird einmal im Monat komplett abgebucht. Keine Teilzahlung möglich, aber ähnlich flexibel wie Kreditkarte.
Alle Zahlungen werden sofort vom Girokonto abgebucht. Volle Kostenkontrolle – auch im Ausland nutzbar.
Funktioniert nur mit vorher aufgeladenem Guthaben. Karte eignet sich auch für Kinder und Jugendliche.
