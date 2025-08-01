Nur notwendige Cookies
Visa oder Mastercard
Welches System ist besser?

Zuletzt geprüft am 13.08.2025

Das Wichtigste

  • Sowohl Visa als auch Mastercard gehören weltweit zu den am häufigsten akzeptierten Zahlungsmitteln. Beide Karten funktionieren zuverlässig in Geschäften, online, an Geldautomaten und auf Reisen.
  • Nicht nur das Logo ist entscheidend, sondern auch die herausgebende Bank. Wir klären die Leistungen im Detail.
  • Vergleichen Sie die beliebtesten Visa Karten und Mastercard auf einen Blick – inklusive Kartentyp, Leistungen und Bewertung.

Was unterscheidet Visa von Mastercard wirklich?

Visa und Mastercard sind die weltweit bekanntesten Kreditkartengesellschaften. Sie geben allerdings keine Kreditkarten direkt an Kunden aus, sondern arbeiten mit Banken zusammen. Die Bank stellt Ihnen also Ihre Karte aus – Visa oder Mastercard liefert dazu das passende Zahlungssystem und sorgt dafür, dass Zahlungen schnell und sicher abgewickelt werden.

Die Konditionen der Karte, zum Beispiel die Höhe der Gebühren oder enthaltene Zusatzleistungen, legt dabei ausschließlich die Bank fest. Manche Banken bieten nur Visa Karten an, andere nur Kreditkarten von Mastercard. Der Grund dafür ist einfach: Kreditinstitute und Banken schließen dazu einen Vertrag mit einem der beiden Anbieter ab, etwa weil die Zusammenarbeit günstiger ist oder weil es bereits langjährige Partnerschaften gibt. Welche Leistungen eine Mastercard oder Visa Karte bietet, hängt also ganz von der jeweiligen Bank ab – selbst Karten desselben Typs können sich stark unterscheiden.

Anders ist es bei American Express und Diners Club: Die Kreditkarten werden nicht über Banken ausgegeben, sondern direkt von den Anbietern. Sie haben also auch Ihr Kartenkonto direkt bei Amex oder Diners Club.

Visa vs. Mastercard:
Leistungsunterschiede im Detail

Welche Karte wird wo besser akzeptiert?

Visa und Mastercard werden weltweit in den meisten Geschäften, Online-Shops, Hotels und Restaurants akzeptiert. In der Praxis gibt es kaum Unterschiede – beide Karten funktionieren in über 200 Ländern und Regionen.

In Deutschland verzeichnete Visa 2024 einen deutlichen Zuwachs von 1,55 Millionen Akzeptanzstellen. Weltweit können Sie mit Visa an über 130 Millionen Stellen bezahlen. Auch Mastercard ist mit rund 70 Millionen Akzeptanzstellen weltweit sehr gut vertreten. Ob ein Geschäft die jeweilige Karte akzeptiert, erkennen Sie am Logo – im Laden genauso wie online. In den USA sowie in Teilen Asiens, etwa in Japan, Südkorea oder Thailand, werden beide Kartenarten problemlos akzeptiert.

Unterschiede gibt es in einzelnen Märkten: In China dominiert das Zahlungssystem UnionPay. Visa und Mastercard werden dort oft nur in internationalen Hotels, Flughäfen oder Ketten angenommen.

In Ländern mit eingeschränktem Zahlungsverkehr, zum Beispiel im Iran, in Nordkorea oder in Teilen Kubas, funktionieren weder Visa noch Mastercard. Auch in einzelnen Regionen oder bei kleinen Anbietern kann es vorkommen, dass nur eine der beiden Karten angenommen wird.

Tipp

Zwei Kreditkarten auf Reisen

Auch wenn Visa und Mastercard weltweit ähnlich gut akzeptiert werden, kann es gerade auf Reisen sinnvoll sein, beide Kartentypen dabei zu haben. So sind Sie flexibel, falls eine der beiden Karten einmal nicht angenommen wird.

Am besten nutzen Sie eine Kreditkarte mit guten Konditionen und Zusatzleistungen als Hauptkarte – etwa für Mietwagen, Hotelbuchungen oder Zahlungen in Fremdwährung. Eine zweite Karte vom anderen Anbieter dient als sinnvolle Backup-Lösung, falls es zu Akzeptanzproblemen, Verlust oder Diebstahl kommt.

Welche Karte ist günstiger?

Eine Visa-Karte kann je nach Bank ganz unterschiedliche Kosten haben – genauso wie eine Mastercard. Denn die Konditionen legt immer die herausgebende Bank fest. Manche Kreditkarten sind kostenlos, andere verlangen eine Jahresgebühr.

Auch Gebühren fürs Geldabheben oder für Zahlungen in Fremdwährung können variieren. Je nach Kartenmodell – etwa bei Premium-Modellen wie Gold- oder Platinkarten– fallen zusätzlich unterschiedliche Leistungen und Preise an. 

Author image

So finden Sie eine kostenlose Kreditkarte

Sowohl Visa als auch Mastercard bieten kostenlose Kreditkarten – also Karten ohne Jahresgebühren. Im CHECK24-Kreditkartenvergleich können Sie gezielt nach Karten ohne Grundgebühr filtern und Leistungen direkt miteinander vergleichen.

jetzt vergleichen

Welche Zusatzleistungen bieten Visa und Mastercard?

Visa und Mastercard bieten selbst keine bestimmten Zusatzleistungen wie Versicherungen, Cashback oder Bonusprogramme an. Diese werden – wie auch die Gebühren – von der herausgebenden Bank festgelegt.

  • Die Versicherungsleistungen variieren je nach Anbieter. Zu den häufigsten zählen: Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittversicherung, Reiseunfallversicherung und Gepäckversicherung.
  • Cashback und Bonusprogramme bieten sowohl Mastercard als auch Visa an. Mastercard bietet zusätzlich das Portal „Priceless“, bei dem Sie regelmäßig Aktionen und Angebote nutzen können. Visa arbeitet dagegen oft mit externen Partnerprogrammen zusammen.
  • Kreditkarten von Visa und Mastercard sind mit Apple Pay und Google Pay kompatibel. Wichtig ist nur, dass Ihre Bank die mobile Zahlung unterstützt.

Laut einer GfK-Studie im Auftrag von Mastercard legen 71 % der Deutschen großen Wert auf Zusatzleistungen bei Kreditkarten. Besonders gefragt: Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen (40 %) sowie Auslandsreisekrankenversicherungen (35 %). Auch Lounge-Zugang, Freigepäck oder digitale Arzttermine auf Reisen stehen bei vielen auf der Wunschliste.

Quelle: Mastercard, Stand 2023 https://www.mastercard.com/news/europe/de-de/newsroom/pressemitteilungen/de-de/2023/gfk-studie-zusatzleistungen-debitkarte-kreditkarte/ 

Tipp

Konditionen vergleichen

Wenn Ihnen bestimmte Leistungen wichtig sind, lohnt sich ein Vergleich und ein genauer Blick auf die Konditionen jeder einzelnen Karte. Denn das Visa- oder Mastercard-Logo sagt darüber allein nichts aus. 

Die beliebtesten Karten aus unserem Vergleich

Im CHECK24 Kreditkartenvergleich sehen Sie auf einen Blick die beliebtesten Kreditkarten von Visa und Mastercard, sortiert nach der besten Kartennote. Sie erkennen sofort, ob es sich um eine Visa-Karte oder Mastercard handelt, und können wichtige Leistungen direkt vergleichen – etwa Jahresgebühren, Versicherungen und Rückzahlungsoptionen.

Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Gebührenfrei Mastercard GOLD
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
2. Barclays Visa
9,3
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
3. Hanseatic Bank GenialCard
8,7
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit außer in Deutschland
zum Antrag
mehr Infos
4. TF Mastercard Gold
7,6
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
5. Santander BestCard Basic
8,6
0 €
Kostenlos Eurozone
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
mehr anzeigen

Tipp:
Den richtigen Kartentyp wählen

Kreditkarte

Gut geeignet für größere Ausgaben und Reisen, da sich die Kreditkartenrechnung in Raten abbezahlen lässt.

Kreditkarten vergleichen

Chargekarte

Der Betrag wird einmal im Monat komplett abgebucht. Keine Teilzahlung möglich, aber ähnlich flexibel wie Kreditkarte.

Chargekarten vergleichen

Debitkarte

Alle Zahlungen werden sofort vom Girokonto abgebucht. Volle Kostenkontrolle – auch im Ausland nutzbar.

Debitkarten vergleichen

Prepaidkarte

Funktioniert nur mit vorher aufgeladenem Guthaben. Karte eignet sich auch für Kinder und Jugendliche.

Prepaidkarten vergleichen

Author image

Fazit:
Wie finde ich heraus, ob Visa oder Mastercard besser zu mir passt?

Ob Visa oder Mastercard – in der alltäglichen Nutzung sind beide Karten gleichwertig. Sie funktionieren weltweit zuverlässig, sind sicher, kontaktlos nutzabar und mit Apple Pay sowie Google Pay kompatibel. Auch in Sachen Käuferschutz, Betrugsprävention und technischer Sicherheit gibt es praktisch keine relevanten Unterschiede.

Viel wichtiger als das Logo auf der Karte ist, welche Bank die Karte herausgibt und welche Konditionen und Zusatzleistungen sie bietet. Hier unterscheiden sich Gebühren, Versicherungen, Rückzahlungsmodelle und Extras teils deutlich.

Vergleichen Sie die Kartenangebote daher genau und wählen Sie eine Karte, die zu Ihrem Nutzungsverhalten passt. Wer auf Reisen flexibel bleiben will, fährt mit einer Visa- und einer Mastercard als Backup-Lösung besonders gut.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Author image
Lisa Wolf ()
Online Redakteurin Finanzen
Lisa ist seit 2022 Teil der Online Redaktion von CHECK24. Als gelernte Bankkauffrau ist sie mit den Themen rund um die Finanzwelt vertraut und bereitet diese einfach und verständlich für die Leser auf.

