Was unterscheidet Visa von Mastercard wirklich?

Visa und Mastercard sind die weltweit bekanntesten Kreditkartengesellschaften. Sie geben allerdings keine Kreditkarten direkt an Kunden aus, sondern arbeiten mit Banken zusammen. Die Bank stellt Ihnen also Ihre Karte aus – Visa oder Mastercard liefert dazu das passende Zahlungssystem und sorgt dafür, dass Zahlungen schnell und sicher abgewickelt werden.

Die Konditionen der Karte, zum Beispiel die Höhe der Gebühren oder enthaltene Zusatzleistungen, legt dabei ausschließlich die Bank fest. Manche Banken bieten nur Visa Karten an, andere nur Kreditkarten von Mastercard. Der Grund dafür ist einfach: Kreditinstitute und Banken schließen dazu einen Vertrag mit einem der beiden Anbieter ab, etwa weil die Zusammenarbeit günstiger ist oder weil es bereits langjährige Partnerschaften gibt. Welche Leistungen eine Mastercard oder Visa Karte bietet, hängt also ganz von der jeweiligen Bank ab – selbst Karten desselben Typs können sich stark unterscheiden.

Anders ist es bei American Express und Diners Club: Die Kreditkarten werden nicht über Banken ausgegeben, sondern direkt von den Anbietern. Sie haben also auch Ihr Kartenkonto direkt bei Amex oder Diners Club.